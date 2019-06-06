 Окупанти в Криму засудили українця Давиденка до 10,5 років ув'язнення

Вирок Костянтину Давиденку виніс так званий "Верховний суд Криму", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".
Давиденка звинувачують за статтею 276 Кримінального кодексу Росії (збір відомостей, що становлять державну таємницю з метою передачі іноземній державі).
Вирок Костянтину Давиденку озвучив суддя Андрій Палій, який раніше судив громадянина України Євгена Панова, якого окупанти звинуватили в диверсіях.
Слухання суду у справі Костянтина Давиденка проходили в закритому режимі. Російський прокурор на судовому засіданні 5 червня запросив для громадянина України 12 років ув'язнення.
Нагадаємо, 12 лютого 2018 року ФСБ Росії повідомила про затримання в Сімферополі громадянина України за підозрою в шпигунстві. Міністерство закордонних справ України зажадало від російського зовнішньополітичного відомства офіційного підтвердження факту затримання, а також повідомити причини затримання і місце утримання.
Служба безпеки України не коментує затримання в Криму українця, підозрюваного ФСБ Росії в шпигунстві.
Після окупації Росією Криму ФСБ проводить на півострові регулярні обшуки та допити журналістів, активістів, громадських діячів. Правозахисники характеризують це як боротьбу з інакомисленням.
И отодвинуть линию разграничения до Львова...
Одним из первых среагировал генпрокурор Украины Луценко. Торговля с предприятиями на неподконтрольных территориях Донбасса возможна только при их регистрации и оплате налогов в Украине. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.
«После того, как террористы «национализировали» украинскую государственную и частную собственность на территории ОРДЛО, идея снять экономическую блокаду означает легализацию выплаты налогов террористическим образованиям и перекладывание социальных и коммунальных расходов псевдореспублик на украинский бюджет», - написал он Facebook.
Одновременно произошло и другое событие, к которому стоит готовиться - это интервью советника Зеленского Ирины Венедиктовой с комментарием об отмене субсидий. . Журналист отметил: «Слуга народа» - это либертарианская интернет-партия. Либертарианство предполагает минимизацию уплаты налогов, что может понравиться людям в Украине, а также отмену субсидий людям, ведь они в течение своей жизни должны позаботиться о своей старости.
Как бы на лицо есть некий «план» - судя по контексту, навязан он скорее всего Кремлем. Ведь это его «хотелки» - чтобы боевиков Донбасса финансировала сама Украина, а Россию вывели из «Минска» как участника конфликта и сняли с нее санкции. В принципе мы видим сейчас подготовку этого сценария - пока пристрелочно. Думаю до снятия санкций с РФ за Донбасс и Крым осталось несколько месяцев, если все же патриотические силы украинцев не затормозят этот процесс. Основные договоренности с боевиками и Москвой скорее всего запланированы на новый парламент осенью, где у засцыки будет до 30% голосов. Вместе с регионалами и коллаборционистами они продавят «дружбу» с Россией и федерализацию.
А платить за сепаров и разрушенный ими Донбасс будешь ты, зелефан. Правда платить тебе будет нечем - к осени МВФ окончательно уйдет из Украины и все долги и платежи лягут на твои плечи тяжелым дефолтом. Ну что ж вы хотели «зелефаны»? Мысль о том, что вы выбрали «дядю с телевизора», который за вас все решит, это безумный инфантилизм. Этот «дядя» не может двух слов сказать в интервью без заученной бумажки, потому что он с утра до вечера на кокосе висит.
На Симферополь обрушилась непогода. В столице оккупированного Крыма выпал град с 5руб. монету. Город накрыло ливнем вперемешку с сильным градом. Улицы ушли под воду.
(может это потихоньку мечты крымнашистов о камнях с неба начинают сбываться...)))
Град посбивал плоды вишни и черешни в садах горожан, разбил стекла в машинах. Симферопольцы в соцсетях показали фотографии нанесенного ущерба.
Камни с неба просили ??? Не ропщите, что есть,то и дал.