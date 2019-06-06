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Все про:Крим (6878) вирок (517) шпигунство, шпіонаж (323) Давиденко (1)

 Окупанти в Криму засудили українця Давиденка до 10,5 років ув'язнення

Давиденка звинувачують у шпигунстві на користь України. Вирок йому оголосив суддя Палій - той же суддя, який раніше виніс вирок політв'язню Панову.

Вирок Костянтину Давиденку виніс так званий "Верховний суд Криму", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

Давиденка звинувачують за статтею 276 Кримінального кодексу Росії (збір відомостей, що становлять державну таємницю з метою передачі іноземній державі).

Вирок Костянтину Давиденку озвучив суддя Андрій Палій, який раніше судив громадянина України Євгена Панова, якого окупанти звинуватили в диверсіях.

Слухання суду у справі Костянтина Давиденка проходили в закритому режимі. Російський прокурор на судовому засіданні 5 червня запросив для громадянина України 12 років ув'язнення.

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Нагадаємо, 12 лютого 2018 року ФСБ Росії повідомила про затримання в Сімферополі громадянина України за підозрою в шпигунстві. Міністерство закордонних справ України зажадало від російського зовнішньополітичного відомства офіційного підтвердження факту затримання, а також повідомити причини затримання і місце утримання.

Служба безпеки України не коментує затримання в Криму українця, підозрюваного ФСБ Росії в шпигунстві.

Після окупації Росією Криму ФСБ проводить на півострові регулярні обшуки та допити журналістів, активістів, громадських діячів. Правозахисники характеризують це як боротьбу з інакомисленням.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130969
 
 
 Топ коментарі
 
Окупанти в Криму засудили українця Давиденка до 10,5 років ув'язнення - Цензор.НЕТ 4064Окупанти в Криму засудили українця Давиденка до 10,5 років ув'язнення - Цензор.НЕТ 7781Окупанти в Криму засудили українця Давиденка до 10,5 років ув'язнення - Цензор.НЕТ 4129

На Симферополь обрушилась непогода. В столице оккупированного Крыма выпал град с 5руб. монету. Город накрыло ливнем вперемешку с сильным градом. Улицы ушли под воду.

(может это потихоньку мечты крымнашистов о камнях с неба начинают сбываться...)))
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Итак, дорогие друзья, начнем сразу с главного. Кучма огласил в «Минске» предложение Украины о том, что блокада российских боевиков в ЛДНР снимается. Пока это предварительная договоренность. Одновременно боевики со своей стороны по просьбе Кремля подняли вопрос о компенсациях и репарациях жителям ЛДНР от «киевского режима» и пожелание, чтобы Украина начала вкладывать свои средства в восстановление разрушенного и распиленного россиянами на металлолом Донбасса. Что это все значит? Следим за руками. Мое мнение сугубо личное, и может расходиться с официальным.
Одним из первых среагировал генпрокурор Украины Луценко. Торговля с предприятиями на неподконтрольных территориях Донбасса возможна только при их регистрации и оплате налогов в Украине. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«После того, как террористы «национализировали» украинскую государственную и частную собственность на территории ОРДЛО, идея снять экономическую блокаду означает легализацию выплаты налогов террористическим образованиям и перекладывание социальных и коммунальных расходов псевдореспублик на украинский бюджет», - написал он Facebook.
Одновременно произошло и другое событие, к которому стоит готовиться - это интервью советника Зеленского Ирины Венедиктовой с комментарием об отмене субсидий. . Журналист отметил: «Слуга народа» - это либертарианская интернет-партия. Либертарианство предполагает минимизацию уплаты налогов, что может понравиться людям в Украине, а также отмену субсидий людям, ведь они в течение своей жизни должны позаботиться о своей старости.
Как бы на лицо есть некий «план» - судя по контексту, навязан он скорее всего Кремлем. Ведь это его «хотелки» - чтобы боевиков Донбасса финансировала сама Украина, а Россию вывели из «Минска» как участника конфликта и сняли с нее санкции. В принципе мы видим сейчас подготовку этого сценария - пока пристрелочно. Думаю до снятия санкций с РФ за Донбасс и Крым осталось несколько месяцев, если все же патриотические силы украинцев не затормозят этот процесс. Основные договоренности с боевиками и Москвой скорее всего запланированы на новый парламент осенью, где у засцыки будет до 30% голосов. Вместе с регионалами и коллаборционистами они продавят «дружбу» с Россией и федерализацию.
А платить за сепаров и разрушенный ими Донбасс будешь ты, зелефан. Правда платить тебе будет нечем - к осени МВФ окончательно уйдет из Украины и все долги и платежи лягут на твои плечи тяжелым дефолтом. Ну что ж вы хотели «зелефаны»? Мысль о том, что вы выбрали «дядю с телевизора», который за вас все решит, это безумный инфантилизм. Этот «дядя» не может двух слов сказать в интервью без заученной бумажки, потому что он с утра до вечера на кокосе висит.
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А в Украине по аналогичным статьям кацапам дают 3-4 года максимум и выходят по амнистии через 2 года. Как думаете, кто выиграет в етой войне при таких раскладах?
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потрібно ще на посадити 20 сєпарів, а вже потім міняти. В іншій пропорції крім один наш 20 ворогів, наша влада не міняє.
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а у нас отпустили снайпера, который убивал людей на майдане А у вас
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Просто нужно перестать стрелять по мокшам!
И отодвинуть линию разграничения до Львова...
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Зато украинские судьи сепаров или оправдывают, или дают условно, или годами тянут их дела. Лихо Петя суд реформировал, ничего не скажешь..... Сейчас судьи пожизненно на своих должностях, все из себя независимые, делают что выгодно коррупционерам и сепарам .
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Пороха нет у власти, значит зельцман покрывает эти суды где відрубані руки Евглена зелёная
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Не так давно одесский суд внаглую оправдал сепаров и россиян по делу поджога в доме профсоюзов. Обычная практика для украинских судов.
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"Надо снять блокаду с Крыма и Донбасса" . Кучма-Зеленский .
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Блокада ОРДЛО не выгодна Украине. А блокадники агенты кремля. П.О.Порошенко.
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А захватчики Крыма - марсиане. Инфа сотка!!!
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Итак, дорогие друзья, начнем сразу с главного. Кучма огласил в «Минске» предложение Украины о том, что блокада российских боевиков в ЛДНР снимается. Пока это предварительная договоренность. Одновременно боевики со своей стороны по просьбе Кремля подняли вопрос о компенсациях и репарациях жителям ЛДНР от «киевского режима» и пожелание, чтобы Украина начала вкладывать свои средства в восстановление разрушенного и распиленного россиянами на металлолом Донбасса. Что это все значит? Следим за руками. Мое мнение сугубо личное, и может расходиться с официальным.
Одним из первых среагировал генпрокурор Украины Луценко. Торговля с предприятиями на неподконтрольных территориях Донбасса возможна только при их регистрации и оплате налогов в Украине. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«После того, как террористы «национализировали» украинскую государственную и частную собственность на территории ОРДЛО, идея снять экономическую блокаду означает легализацию выплаты налогов террористическим образованиям и перекладывание социальных и коммунальных расходов псевдореспублик на украинский бюджет», - написал он Facebook.
Одновременно произошло и другое событие, к которому стоит готовиться - это интервью советника Зеленского Ирины Венедиктовой с комментарием об отмене субсидий. . Журналист отметил: «Слуга народа» - это либертарианская интернет-партия. Либертарианство предполагает минимизацию уплаты налогов, что может понравиться людям в Украине, а также отмену субсидий людям, ведь они в течение своей жизни должны позаботиться о своей старости.
Как бы на лицо есть некий «план» - судя по контексту, навязан он скорее всего Кремлем. Ведь это его «хотелки» - чтобы боевиков Донбасса финансировала сама Украина, а Россию вывели из «Минска» как участника конфликта и сняли с нее санкции. В принципе мы видим сейчас подготовку этого сценария - пока пристрелочно. Думаю до снятия санкций с РФ за Донбасс и Крым осталось несколько месяцев, если все же патриотические силы украинцев не затормозят этот процесс. Основные договоренности с боевиками и Москвой скорее всего запланированы на новый парламент осенью, где у засцыки будет до 30% голосов. Вместе с регионалами и коллаборционистами они продавят «дружбу» с Россией и федерализацию.
А платить за сепаров и разрушенный ими Донбасс будешь ты, зелефан. Правда платить тебе будет нечем - к осени МВФ окончательно уйдет из Украины и все долги и платежи лягут на твои плечи тяжелым дефолтом. Ну что ж вы хотели «зелефаны»? Мысль о том, что вы выбрали «дядю с телевизора», который за вас все решит, это безумный инфантилизм. Этот «дядя» не может двух слов сказать в интервью без заученной бумажки, потому что он с утра до вечера на кокосе висит.
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И нужно помнить, что начать с чистого листа не получится. Кремлёвский чистый лист пропитан кровью Украинцев и на нём невозможно ничего написать, даже фломастером.
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Окупанти в Криму засудили українця Давиденка до 10,5 років ув'язнення - Цензор.НЕТ 4064Окупанти в Криму засудили українця Давиденка до 10,5 років ув'язнення - Цензор.НЕТ 7781Окупанти в Криму засудили українця Давиденка до 10,5 років ув'язнення - Цензор.НЕТ 4129

На Симферополь обрушилась непогода. В столице оккупированного Крыма выпал град с 5руб. монету. Город накрыло ливнем вперемешку с сильным градом. Улицы ушли под воду.

(может это потихоньку мечты крымнашистов о камнях с неба начинают сбываться...)))
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фоты не интерактивные в чём дело, хочешь испортить праздник
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а так?
Град посбивал плоды вишни и черешни в садах горожан, разбил стекла в машинах. Симферопольцы в соцсетях показали фотографии нанесенного ущерба.
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Господь начал карать !!!
Камни с неба просили ??? Не ропщите, что есть,то и дал.
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А в Украине по аналогичным статьям кацапам дают 3-4 года максимум и выходят по амнистии через 2 года. Как думаете, кто выиграет в етой войне при таких раскладах?
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А в нас за участь в бойових діях на стороні РФ по 2-3 роки дають. І то не всім. Я чогось непійму.
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Если украинцам не нужна Украина-ее не будет.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїОкупанти в Криму засудили українця Давиденка до 10,5 років ув'язнення
 
 
 
 
 
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