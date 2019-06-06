 Нардеп Недава залишив фракцію БПП

Про це на засіданні парламенту заявила заступниця голови Ради Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на theБабель.

"Згідно з поданою заявою і ч. 3 ст. 60 регламенту Верховної Ради, повідомляю про вихід народного депутата України Недави Олега зі складу депутатської фракції партії "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді України", - сказала вона.

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