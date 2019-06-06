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Все про:ВР (4917) Блок Петра Порошенка (680) Недава (19)

 Нардеп Недава залишив фракцію БПП

Депутат Верховної Ради Олег Недава вийшов з фракції "Блок Петра Порошенка".

Про це на засіданні парламенту заявила заступниця голови Ради Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на theБабель.

"Згідно з поданою заявою і ч. 3 ст. 60 регламенту Верховної Ради, повідомляю про вихід народного депутата України Недави Олега зі складу депутатської фракції партії "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді України", - сказала вона.

Також читайте: Грановський вийшов зі складу БПП невдовзі після нічного візиту Коломойського, - Бутусов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130968
 
 
 Топ коментарі
 
.....алег недавааа ......!!!!!вынасии казла-а-а!!!!!......так и звучит так и звучит в ушах крик женки 3-го тысячелетия....
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А в личном деле появится запись - "склонен к предательству"...
П.С. Касается всех перебежчиков!
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Понимают, суки, что Пете кабздец... Нардеп Недава покинул фракцию БПП - Цензор.НЕТ 4188
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Почтидала , но муж *** помешал. Пришлось в шкафу прятаться
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А в личном деле появится запись - "склонен к предательству"...
П.С. Касается всех перебежчиков!
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Недава - это друг женщины Третьего Тысячелетия Нардеп Недава покинул фракцию БПП - Цензор.НЕТ 30
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.....алег недавааа ......!!!!!вынасии казла-а-а!!!!!......так и звучит так и звучит в ушах крик женки 3-го тысячелетия....
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та не этот от зели подойдёт: мажоритарщик, наверняка, щас в сиську, тху, в макушку упрётся, скажет: еле держался, ждал пока ВЫ... а у ВЫ - кадровый голод, а округ прикормлен, и вот новая ВР....
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Він піде від жопоблоку у Слов"янську,бо інщі у сєпарів не пройдуть.
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Новинна достойна перших шпальок! І шож тепер буде, як дальше жити?!
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Правильное решение, но его это не спасет.
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И понимают, суки, что зеле тоже кабздец...
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Карочє, - всім кабздєц! А *****, - в першу чергу.
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Та и ладно с этими кабздецами, как-то параллельно. Самим бы уцелеть...
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Этот Недава связан с Иванющенко.Запоминайте этих уродов ,что б не голосовать за них
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ну кримінальну справу проти його боса закрили - зміст тепер лишатись в БПП (ЄС)...не з ідеологічних же міркувань...
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прочитал я : нардеп НЕДАВНА выбыл из фрак.БПП ))))))
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Він піде по мажеритарці у Слов"янську,а він мутак з Єнакієво,обирався від Дебальцево,депутат без округу та виборців на протязі п"яти років.
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Крысы побежали с Титаника, Вальцмана на допрос вызывают.
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Єгор Фірсов став двадцять четвертим депутатом, який вийшов із фракції БПП за рік і два місяці її існування, -Нардеп Недава залишив фракцію БПП - Цензор.НЕТ 1851
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нынешний генеральный прокурор уже анонсировал свой уход с должности главы ГПУ в мае будущего года. Юра задумал создать вместе с мэром Киева «мощную политическую силу» с прицелом на будущие парламентские выборы в октябре 2019 года. Кличко до сих пор числится лидером партии «УДАР». А Луценко может предложить в качестве первого взноса свой «политический авторитет» и больную печень. Получится непобедимый альянс «Удар по печени». События, связанные с движем активистов-антикоррупционеров, подвигли Юру ускорить свое бегство от быстро погружающегося в мутные электоральные воды гаранта нации.
Поэтому заявление об отставке по собственному желанию легло на красивый, слегка заляпанный стол президента. Между бумажкой с паролем для входа в «сикретный аккаунт» на «Фейсбуке» и данными очередного социологического опроса. Что сделал гарант нации, вернувшись из Финляндии?
Конечно же, он порвал в мелкие клочья заяву Луценко. А что ему было еще делать? Если отпустить собутыльника, побегут другие. И так уже половина фракции «БПП» ведет переговоры с «Батькивщиной» на предмет покупки мест в проходной части избирательного списка Юлии Владимировны. Прояви слабость, и сразу же начнется массовый исход крыс различной степени упитанности. Опасно создавать прецедент. И потом, кто в прокурорской лавке останется перед выборами? Назначение Юрия Витальевича на должность генерального обошлось Порошенко в круглую сумму. Соответствующие показания беглого олигарха Александра Онищенко Минюсту США оформлены надлежащим образом и даже имеются в свободном доступе. Специально под Юру изменили законодательство, чтобы алкоголик без профильного юридического образования мог занимать должность генерального прокурора. Это один транш в небрендированных сумках. И второй - собственно за утверждение его в должности. Столько денег вбухать, чтобы этот подонок убежал в столь непростой момент, оставив Петра Алексеевича наедине с разгорающимся «майданом антикоррупционеров»? Кто же будет подписывать представление на снятие неприкосновенности с депутатов, чтобы контролировать Раду накануне выборов? И.о. прокурора не имеет права это делать. Нового генерального Рада не утвердит, поскольку Петр Алексеевич - человек бережливый и платить двойной прайс (за срочность) не намерен.
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Значит грядут положительные перемены. Но Вальцман должен быть посажен. Тут евреи вперёд. Нардеп Недава залишив фракцію БПП - Цензор.НЕТ 2335
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Вот только не надо писеть насчёт Юли - она у Пэпэ не возьмет никого ни за какие деньги .
НФ не БПП . В НФ много её бывших и много принципиальных и порядочных . Тот же Емец , например . И даже Антон Геращенко . Эти ребята не будут тянуть рейтинги к плинтусу . А всякий из блока Пэпы это якорь и на электоральное дно ... А ей это надо ?!
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Щось повільно нардепи тікають з так званої "коаліції". Антинародної коаліції. Це загрожує їм повним провалом на виборах. Народ все пам'ятає і кандидати від БПП і НФ -пролетять як фанера
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ТАК НЕМАЄ КУДИ ТІКАТИ.

мажоритарка не безрозмірна Нардеп Недава залишив фракцію БПП - Цензор.НЕТ 1853
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Частину нетоксичных аваковцев возьмёт себе Юля . А вот БППэшникам реально бежать некуда - оне все токсичны , кто не из еврооптимистов (Лещенко , Наем, Чумак, Залищук)
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"Нардеп Недава покинул фракцию БПП" - этот вор Недава ещё работал у БПП вышибайлом, помню как кричала через весь зал, эта ****, жена барыги Югика, кикимора Ирина, чтобы он вынес из зала свободовца Левченко.
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Сказал бы что утечка мозгов, так язык не поворачивается.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНардеп Недава залишив фракцію БПП
 
 
 
 
 
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