 Рада ввела покарання за незаконне носіння держнагород, військової форми і наругу над похованнями захисників

За це рішення проголосували 235 народних депутатів, передає Цензор.НЕТ.
Законом викладено статтю 186-1 "Незаконні дії щодо державних нагород Кодексу України про адміністративні правопорушення викласти в новій редакції, згідно з якою: "Купівля, продаж, обмін чи інша оплатна передача ордена, медалі, нагрудного знака до почесного звання, а так само їх привласнення або носіння особою, яка не має на те права, або незаконне зберігання - тягнуть за собою попередження або накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією відповідного ордена, медалі, нагрудного знака до почесного звання".
Законом встановлено адміністративну відповідальність за незаконне носіння військової форми одягу зі знаками розрізнення військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, особами, які не мають на те права - попередження або накладення штрафу від 150 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією відповідної форми одягу зі знаками відмінності.
Законом встановлено кримінальну відповідальність за осквернення або руйнування пам'ятника, спорудженого в пам'ять про осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, в здійсненні заходів щодо гарантування національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях, учасників Революції Гідності і борців за незалежність України у XX столітті.
Відповідні зміни внесено в частині 2 ст. 297 Кримінального кодексу.
А в предложении написано следующее....
ответственность за незаконное ношение военной формы одежды со знаками различия военнослужащих Вооруженных Сил Украины
(выделил жирным специально для тебя)
Ткак вот, нашивка "капитана" на воротнике уже несоответствие, вторая грубое несоответствие она прикреплена горизонтально, а не вертикально, третье - форма немного отличается от настоящей!
Сравни "капитана" на 33:54 минуте с фото из Гугла настоящего капитана сша!
Остальные фильмы даже разбирать не буду, просто погугли для начала, чем спорить, а то я уже чуть не удивился!
Рада включила в повестку дня сессии проект закона о внесении изменений в уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно ответственности за незаконное обогащение (№10110-д)Источник: https://censor.net.ua/n3130918
агалтелая русафобія...((
Почему она до сих пор гадит?