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 Рада ввела покарання за незаконне носіння держнагород, військової форми і наругу над похованнями захисників

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу щодо відповідальності за незаконні дії щодо державних нагород, незаконне носіння військової форми одягу, наругу над місцем поховання захисника суверенітету і територіальної цілісності України і деяких інших осіб" (№ 9217 ).

За це рішення проголосували 235 народних депутатів, передає Цензор.НЕТ.

Законом викладено статтю 186-1 "Незаконні дії щодо державних нагород Кодексу України про адміністративні правопорушення викласти в новій редакції, згідно з якою: "Купівля, продаж, обмін чи інша оплатна передача ордена, медалі, нагрудного знака до почесного звання, а так само їх привласнення або носіння особою, яка не має на те права, або незаконне зберігання - тягнуть за собою попередження або накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією відповідного ордена, медалі, нагрудного знака до почесного звання".

Законом встановлено адміністративну відповідальність за незаконне носіння військової форми одягу зі знаками розрізнення військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, особами, які не мають на те права - попередження або накладення штрафу від 150 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією відповідної форми одягу зі знаками відмінності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цеголко, Кубів, Нищук, Єлісєєв і Медведєв: Порошенко присвоїв 273 держнагороди і почесних звань. ПЕРЕЛІК

Законом встановлено кримінальну відповідальність за осквернення або руйнування пам'ятника, спорудженого в пам'ять про осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, в здійсненні заходів щодо гарантування національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях, учасників Революції Гідності і борців за незалежність України у XX столітті.

Відповідні зміни внесено в частині 2 ст. 297 Кримінального кодексу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130962
 
   
 Топ коментарі
 
Пробуй читать не только заголовок - "со знаками различия ВСУ"!
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Каком к верху... Рада ввела наказание за незаконное ношение госнаград, военной формы и надругательство над захоронениями защитников - Цензор.НЕТ 8713 Если бы ты смог осилить все предложение...ты бы не задавал этого вопроса....
А в предложении написано следующее....
ответственность за незаконное ношение военной формы одежды со знаками различия военнослужащих Вооруженных Сил Украины



(выделил жирным специально для тебя)
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Добавьте туда еще наказание за ношение балаклав: скрывать лица нет смысла, если правда на твоей стороне. А если подлянку кинуть собрался - тогда и балаклава пригодится, чтобы не узнали. Поетому титушня вся в балаклавах.
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а "военной" формы это как ? ...каждый мусор теперь будет определять какая форма военная а какая так ... на грибы-рыбалку ?
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кстати ...у нас до сих пор нет никакой войны ...
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у вас - звісно немає. Війна в Українців. Ти до них не належиш.
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Пробуй читать не только заголовок - "со знаками различия ВСУ"!
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Каком к верху... Рада ввела наказание за незаконное ношение госнаград, военной формы и надругательство над захоронениями защитников - Цензор.НЕТ 8713 Если бы ты смог осилить все предложение...ты бы не задавал этого вопроса....
А в предложении написано следующее....
ответственность за незаконное ношение военной формы одежды со знаками различия военнослужащих Вооруженных Сил Украины



(выделил жирным специально для тебя)
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хху ...Слава Богу ...правда "со знаками различия ВСУ" ще "розібратися" необхідно ...якщо ти їх бачив ...тилові щурі ходять у такій формі що їх ніякий "снайпердири" не розпізнає ...не те що звичайний смертний
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В США аналогичный закон и там во всех голивудских фильмах не используют реальные знакики различия, когда показывают военных США! Просто США уважает свою армию!
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А как они принимают законы если коалиции нет с 2016 года, как постановило зебло. в указе о роспуске парламента Совсем от рук отбились. Мы вам покажем путькину мать
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Большинством голосов, как и раньше. Для этого им не нужна ни какая кАААлиция. Нежданчик для зебилов, да? Рада ввела покарання за незаконне носіння держнагород, військової форми і наругу над похованнями захисників - Цензор.НЕТ 1420
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та невже...ще й як показують реальні знаки..у фільмах, де відображено мужність та професіоналізм військових
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Например? (В принципе там есть условие с разрешения МО США, но я о таких фильмах не слышал)
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Я специально посмотрел и на 33:54 типа "капитан" допрашивает снайпера!
Ткак вот, нашивка "капитана" на воротнике уже несоответствие, вторая грубое несоответствие она прикреплена горизонтально, а не вертикально, третье - форма немного отличается от настоящей!
Сравни "капитана" на 33:54 минуте с фото из Гугла настоящего капитана сша!
Остальные фильмы даже разбирать не буду, просто погугли для начала, чем спорить, а то я уже чуть не удивился!
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ще й який американський камуфляж - marpat desert, у американців купа різного камуфляжу у військах, а особливо, коли виконують якусь місію https://www.kamo-uniforma.ru/articles/154082/
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У тебе интернеты только шоб свои вумные мысли выражать? Научись гуглей пользоваться. Приказ Минобороны 370 от 18.07.17
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скрути "трубочкою" і засунь ...по назначению ...вийди на вулицю і "розпізнай " тилового військового з 10ти кроків ...
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Мне это зачем, я должен следить за соблюдением закона? Есть полициянты, пускай напрягаются. А по поводу скрутить и засунуть, то свои фантазии к себе применяй
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забыли ввести закон за не законное обогащение, если ввели то пчелы против меда. По крайней мере кто есть кто понятно, прошел Майдан одних мерзавцев заменили те же мерзавцы, все же вертуозно
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Не переживай....внесли...
Рада включила в повестку дня сессии проект закона о внесении изменений в уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно ответственности за незаконное обогащение (№10110-д)Источник: https://censor.net.ua/n3130918
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там не получилось что пчелы против меда, отказали
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Надеюсь ко всем наградам это будут относится...не только к наградам Украины...??
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Добавьте туда еще наказание за ношение балаклав: скрывать лица нет смысла, если правда на твоей стороне. А если подлянку кинуть собрался - тогда и балаклава пригодится, чтобы не узнали. Поетому титушня вся в балаклавах.
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ношение гражданскими камуфляжа,.......... под видом практичности, удобства,.... это известные психологические проблемы "носильщиков", родом из их децтва. сегодня есть грандиозная возможность выбора гражданской одежды под любой желаемый запрос, с конкретным функционалом далеко превосходящим "военное одеяние" с установкой "на все случаи жизни".
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Без знаков различия комок не подпадает под эту статью.
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ну наконец то выстрадали. Это мощный закон, однозначно. Спасибо. О обогащение ерунда, вот вот этот закон нужен
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фашист(((а як же тепер "безсмертний полк"?! й 60 річні ветерани які Берлін брали((
агалтелая русафобія...((
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авакову на заметку...собрания ваты в камуфляже,а тем более с медалями-прецедент для составления протокола.
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Те кто с гитлеровскими оккупантами воевал - давно в могилах. А ковыряться в могилах и таскать с собою куски мертвецов - первобытная дикость.
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Это раду распустили.
Почему она до сих пор гадит?
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Мокши возмущены? Ну пойди по дрочи на портрет пуКина и всё как рукой снимет. Рада ввела покарання за незаконне носіння держнагород, військової форми і наругу над похованнями захисників - Цензор.НЕТ 8696
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Откуда в моём море твой Крым? Ану пшёл, пёс смердячий!
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Ты шо, башкой ударился или с рождения больной на голову?
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Люди добрые, есть у кого буденовка (это такой фуражка-бисмарка) продайте - буду носить
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Это будет нарушение закона о декоммунизации, так Буденновский не носят в воинских формированиях Украины.
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Этот "закон" хотели протащить ещё при Януковиче. Чтоб активисты меньше в камуфляже лазили.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРада ввела покарання за незаконне носіння держнагород, військової форми і наругу над похованнями захисників
 
 
 
 
 
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