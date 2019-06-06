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 Суспільство
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Все про:агресія (882) опитування (352) Росія (17382)

 65% українців визнають РФ агресором, 18% - підтримують продовження військових дій, - опитування

Переважна більшість українців (65%) вважають Росію агресором щодо України.

Як інформує Цензор.НЕТ, такі дані соцдослідження, оприлюдненого групою "Рейтинг".

"65% вважають Росію агресором щодо України. 27% - протилежної думки. При цьому понад 60% - за дипломатичні шляхи врегулювання проблеми війни на Донбасі (38% - за припинення військових дій і заморожування конфлікту, 22% - за надання цим територіям самостійного або федеративного статусу в складі України). Лише 5% - за повне відділення окупованих земель", - йдеться в дослідженні.

Зазначається, що, з іншого боку, 18% підтримують продовження військових дій до повного відновлення української влади на всьому Донбасі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 50% українців задоволені діяльністю Зеленського, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Дослідження проводилося в період 29 травня - 3 червня 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130955
 
 
 Топ коментарі
 
нема ніякої рф, є - хуйлостан!
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будь-яка поступка русні це програш.
не давайте політиканам ввести себе в оману, бо це вони наживуться на вигідних угодах з кацапами.
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«18% - поддерживают продолжение военных действий, - опрос»(с)

Цікаво, а як було сформульовано питання?
100% що щось на зразок: «Чи згодні ви, щоб на Сході гинули українські солдати?»

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Типа того
Согласны ли вы с тем, чтобы и дальше гибли украинские солдаты?
Хотите ли вы, чтобы украинские солдаты больше не гибли, а конфликт разрешился бы мирно?
Короче ************* заказуха ************** олигархата
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Знов ця провокационная контора"Рейтинг"со своими вбросами.Ключ к миру на развалинах кремля.Нет ключей от мира в Киеве.Не Украина,начала войну.В Киеве,лежит ключ к капитуляции.Которую ты лживый"Рейтинг"лоббируешь и продвигаешь своими вбросами в интересах москалей.Шо ты у украинцев спрашиваешь?!Спрашивай у москалей,хотят ли они мира 65% українців визнають РФ агресором, 18% - підтримують продовження військових дій, - опитування - Цензор.НЕТ 9704
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Короче, 80% в той или иной мере готовы к капитуляции.
База имеется.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільство65% українців визнають РФ агресором, 18% - підтримують продовження військових дій, - опитування
 
 
 
 
 
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