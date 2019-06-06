 Скандальні рішення суду у справі Омельяненка: до того, як випустити банкіра, суддя в 30 разів скоротив суму застави

Раніше цей же суд безпідставно зменшив розмір застави в 30 разів, повідомляє "Обозреватель".
Суддя В'ячеслав Підпалий в 30 разів скоротив суму застави Олексію Омельяненку. Розмір застави для банкіра, звинуваченого в крадіжці 100 млн грн, був порівнянний з вказаною сумою - 90 млн грн. Без будь-якої аргументації в квітні 2019 року Підпалий знизив суму до 3,1 млн.
Доводи обвинувачення суддя не розглянув, сума збитків, яка вже підтверджена слідством, в десятки разів перевищує суму застави, яку встановив Підпалий. Більш того, вказане рішення учасникам суду не видали досі. Згідно із законом, не пізніше ніж через п'ять днів після оголошення рішення постанови мають опублікувати. Минуло два місяці, а документа досі немає. А поки немає рішення, складно довести його неправомірність.
На цей момент суддя Світлана Смик відпустила Омельяненка під "чесно слово", суд не зобов'язав банкіра не залишати країну, не вилучив паспорта на зберігання і не видав електронний браслет.
А хто контролирует эту шестерку Смык ? Какая группировка ? Только не говорите мне про честных судей в Украине , будь ласка .
По имеющейся информации, Светлана Смык владеет огромной квартирой в «Альпийском». Стоимость жилья судьи близится к миллиону долларов. И это разительно отличается от задекларированных 76 «квадратов» в аренде и "возможности" купить на заработанные даже судьей деньги ( 225 776,00 грн в год) и 46 000 баксами наличкой.
Кроме того,во владении находится и дом на 720 м2, находящийся в Иваньковичах Киевской области.
В автопарке Светланы Смык, кроме задекларированного кроссовера «Мерседес» (2007г), имеется и не внесенный в документы «Порш Кайен Турбо» 2015 года.
"застава визначаєтесь не менше 50% від збитку у завдані якого підозрюють особу/не менше 50% всіх активів підозрюваного, оформленого як на нього так й на його близьких родичів у розумінні 63 Конституції"
корупцію можна побороти усунувши причини (можливість довільної трактовки "та" /"або"/ і т.д")
законодавство має бути виписане чітко щоб унеможливити "трактовки"