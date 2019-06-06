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 Політика України
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Все про:суд (5169) Укргазбанк (11)

 Скандальні рішення суду у справі Омельяненка: до того, як випустити банкіра, суддя в 30 разів скоротив суму застави

Ексзаступника голови "Укргазбанку" Олексія Омельяненка, обвинуваченого в розкраданні 100 млн грн, суддя Печерського райсуду Києва Світлана Смик звільнила під "чесне слово".

Раніше цей же суд безпідставно зменшив розмір застави в 30 разів, повідомляє "Обозреватель".

Суддя В'ячеслав Підпалий в 30 разів скоротив суму застави Олексію Омельяненку. Розмір застави для банкіра, звинуваченого в крадіжці 100 млн грн, був порівнянний з вказаною сумою - 90 млн грн. Без будь-якої аргументації в квітні 2019 року Підпалий знизив суму до 3,1 млн.

Доводи обвинувачення суддя не розглянув, сума збитків, яка вже підтверджена слідством, в десятки разів перевищує суму застави, яку встановив Підпалий. Більш того, вказане рішення учасникам суду не видали досі. Згідно із законом, не пізніше ніж через п'ять днів після оголошення рішення постанови мають опублікувати. Минуло два місяці, а документа досі немає. А поки немає рішення, складно довести його неправомірність.

На цей момент суддя Світлана Смик відпустила Омельяненка під "чесно слово", суд не зобов'язав банкіра не залишати країну, не вилучив паспорта на зберігання і не видав електронний браслет.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130954
 
 
 Топ коментарі
 
в статье не хватает одной суммы, сколько судья получил Скандальные решения суда по делу Омельяненко: до того, как выпустить банкира, судья в 30 раз сократил сумму залога - Цензор.НЕТ 9083
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Каких еще вам рехворм не хватает? Рехвормы по-соевому. Ну банкир же не евробляхер которым назначают штрафы в 30 раз больше стоимости машины.
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" На данный момент судья Светлана Смык отпустила Омельяненко под "честно слово", суд не обязал банкира не покидать страну, не изъял паспорта на хранение и не выдал электронный браслет. "

А хто контролирует эту шестерку Смык ? Какая группировка ? Только не говорите мне про честных судей в Украине , будь ласка .
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Семимильными шагами возвращаетесь в ....ОПУ! тАвАрисчи
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Каких еще вам рехворм не хватает? Рехвормы по-соевому. Ну банкир же не евробляхер которым назначают штрафы в 30 раз больше стоимости машины.
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Цапок, а де дії ЗЕ по припиненню цього? Чи ви тільки на папєрєднікав умієте кивати? Ви ж верещали, що будете виправляти все, що Петро наробив. Так де ці дії? Якщо їх немає, то вас, зебілів, це цілком влаштовує.
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Не тупи , а то ще подумають що ти зебіл. Соромно перед дітьми буде . Районі суди не реформовані. Порошенко Зеленському залишив.
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в статье не хватает одной суммы, сколько судья получил
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" На данный момент судья Светлана Смык отпустила Омельяненко под "честно слово", суд не обязал банкира не покидать страну, не изъял паспорта на хранение и не выдал электронный браслет. "

А хто контролирует эту шестерку Смык ? Какая группировка ? Только не говорите мне про честных судей в Украине , будь ласка .
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петя где твое выступление про успешную судреформу
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А де виступ хоч одного привладного зебіла, що судді Смик недовго працювати залишилося?
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А что еще можно ожидать от "реформированного" Петей суда?! Там сплошь люди коррупционеров и пляшут под их дудочку. И не надо забывать что судьи сейчас сидят в своих креслах пожизненно и все из себя независимые.
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Так беріть і виправляйте, ви ж для цього ЗЕ вибрали. Що вам ще не вистачає?
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Скандальні рішення суду у справі Омельяненка: до того, як випустити банкіра, суддя в 30 разів скоротив суму застави - Цензор.НЕТ 7086

По имеющейся информации, Светлана Смык владеет огромной квартирой в «Альпийском». Стоимость жилья судьи близится к миллиону долларов. И это разительно отличается от задекларированных 76 «квадратов» в аренде и "возможности" купить на заработанные даже судьей деньги ( 225 776,00 грн в год) и 46 000 баксами наличкой.
Кроме того,во владении находится и дом на 720 м2, находящийся в Иваньковичах Киевской области.
В автопарке Светланы Смык, кроме задекларированного кроссовера «Мерседес» (2007г), имеется и не внесенный в документы «Порш Кайен Турбо» 2015 года.
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Жах і сум.тільки напалмом все,тільки напалмом
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одне речення в КПК
"застава визначаєтесь не менше 50% від збитку у завдані якого підозрюють особу/не менше 50% всіх активів підозрюваного, оформленого як на нього так й на його близьких родичів у розумінні 63 Конституції"

корупцію можна побороти усунувши причини (можливість довільної трактовки "та" /"або"/ і т.д")

законодавство має бути виписане чітко щоб унеможливити "трактовки"
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Если бы эта судья знала ,что её расстреляют как паршивую сабаку,то она бы любила и Закон и Родину.
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Смыканула не по детски Скандальні рішення суду у справі Омельяненка: до того, як випустити банкіра, суддя в 30 разів скоротив суму застави - Цензор.НЕТ 3234, теперь можно за границу на пенсию лететь)) купить виллу на побережье и красота и банкиру хорошо, отдавать бабло не надо и никаких проблем))
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСкандальні рішення суду у справі Омельяненка: до того, як випустити банкіра, суддя в 30 разів скоротив суму застави
 
 
 
 
 
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