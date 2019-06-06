EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  1481  14
Все про:МЗС (1763) Клімкін (1408)

 "Є дуже серйозні речі", - Клімкін продовжить очолювати МЗС у перехідний період і готуватиметься до походу в політику

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін не має наміру брати відпустку і продовжить працювати на своїй посаді в перехідний період.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "112 Україна" в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Відпустку можна взяти, але є дуже серйозні речі. Я в перехідний період працюватиму й допомагатиму так, як потрібно. Можете не турбуватися про те, що я сховаюся під стіл від відповідальності та серйозних речей... Без того, щоб зробити драйв у сфері зовнішньої політики, ми не зможемо залучити додаткову міжнародну підтримку, а вона нам потрібна", - сказав Клімкін.

Клімкін додав, що просив парламентаріїв підтримати його відставку.

"Я маю плани, зокрема й політичні: я хочу з людьми, які мені довіряють і яким довіряю я, сформувати класну команду, але реальну ... Я проводив різні переговори, поки що такої команди не знайшов. Працюватимемо над формуванням своєї", - пояснив дипломат.

Коментуючи заяви президента України Володимира Зеленського щодо пропозиції Клімкіну залишитися на своїй посаді міністра, глава українського зовнішньополітичного відомства зазначив: "Я йому пояснив, що я на сьогодні вважаю це політично неправильним. Це не моє особисте бажання як Павла - це правильний підхід з точки зору того, як має формуватися команда".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський пропонував Клімкіну залишитися міністром закордонних справ

Як повідомлялося, в четвер, 6 червня, народні депутати не підтримали відставку міністра закордонних справ Клімкіна: за проект постанови про звільнення глави МЗС за його власною заявою проголосував 141 народний депутат, а за проект постанови президента Зеленського про звільнення міністра проголосували 137 парламентаріїв (за 226 мінімально необхідних для ухвалення позитивного рішення).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130953
 
   
 Топ коментарі
 
Комментируя заявления президента Украины Владимира Зеленского относительно предложения Климкину остаться на своем посту министра, глава украинского внешнеполитического ведомства отметил: "Я ему объяснил, что я на сегодня считаю это политически неправильно. Это не мое личное желание как Павла - это правильный подход с точки зрения того, как должна формироваться команда", - звичайно, що Клімкін є дипломатом з великим досвідом і тому він відповідає як дипломат. А я перекладаю його мову як: не буду працювати з людьми, які погрожують репресіями та мають погану репутацію.
 показати весь коментар
 
на фоне зеушлепков и лиги смеха и др зедротов - будет умным чуваком
 показати весь коментар
 
поки що сама адекватна заява з "обох" боків барикад...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
на фоне зеушлепков и лиги смеха и др зедротов - будет умным чуваком
 показати весь коментар
 
 
Курский тоже за власть зубами цепляется?
Вся команда в сборе
 показати весь коментар
 
скоро Украины не будет будет набор республик и Киев - так кучма-зеленский хотят
 показати весь коментар
 
А якщо Україна залишиться, а весь непотріб полетить у південному напрямку, то що зробите?
 показати весь коментар
 
 
в північному мабуть? "Є дуже серйозні речі", - Клімкін продовжить очолювати МЗС у перехідний період і готуватиметься до походу в політику - Цензор.НЕТ 2645чи північно-східному
 показати весь коментар
 
Комментируя заявления президента Украины Владимира Зеленского относительно предложения Климкину остаться на своем посту министра, глава украинского внешнеполитического ведомства отметил: "Я ему объяснил, что я на сегодня считаю это политически неправильно. Это не мое личное желание как Павла - это правильный подход с точки зрения того, как должна формироваться команда", - звичайно, що Клімкін є дипломатом з великим досвідом і тому він відповідає як дипломат. А я перекладаю його мову як: не буду працювати з людьми, які погрожують репресіями та мають погану репутацію.
 показати весь коментар
 
 
Он и более чётко сказал

"...и которым доверяю я, сформировать классную команду, но реальную…
Источник:https://censor.net.ua/n3130953"
 показати весь коментар
 
 
поки що сама адекватна заява з "обох" боків барикад...
 показати весь коментар
 
 
Следующий поход возможен лишь в сортир и то, дворовой
 показати весь коментар
 
кацапня все о своем,впитанном с молоком матери "Є дуже серйозні речі", - Клімкін продовжить очолювати МЗС у перехідний період і готуватиметься до походу в політику - Цензор.НЕТ 166
 показати весь коментар
 
 
Климкин о предложении Зеленского остаться министром: Я считаю это неправильно.
Климкин после решения Рады: я иду в политику, но не буду брать отпуск, продолжу параллельно работать министром "Є дуже серйозні речі", - Клімкін продовжить очолювати МЗС у перехідний період і готуватиметься до походу в політику - Цензор.НЕТ 1561
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Є дуже серйозні речі", - Клімкін продовжить очолювати МЗС у перехідний період і готуватиметься до походу в політику
 
 
 
 
 
 вгору