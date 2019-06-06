 "Є дуже серйозні речі", - Клімкін продовжить очолювати МЗС у перехідний період і готуватиметься до походу в політику

Про це він сказав в ефірі телеканалу "112 Україна" в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Відпустку можна взяти, але є дуже серйозні речі. Я в перехідний період працюватиму й допомагатиму так, як потрібно. Можете не турбуватися про те, що я сховаюся під стіл від відповідальності та серйозних речей... Без того, щоб зробити драйв у сфері зовнішньої політики, ми не зможемо залучити додаткову міжнародну підтримку, а вона нам потрібна", - сказав Клімкін.

Клімкін додав, що просив парламентаріїв підтримати його відставку.

"Я маю плани, зокрема й політичні: я хочу з людьми, які мені довіряють і яким довіряю я, сформувати класну команду, але реальну ... Я проводив різні переговори, поки що такої команди не знайшов. Працюватимемо над формуванням своєї", - пояснив дипломат.

Коментуючи заяви президента України Володимира Зеленського щодо пропозиції Клімкіну залишитися на своїй посаді міністра, глава українського зовнішньополітичного відомства зазначив: "Я йому пояснив, що я на сьогодні вважаю це політично неправильним. Це не моє особисте бажання як Павла - це правильний підхід з точки зору того, як має формуватися команда".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський пропонував Клімкіну залишитися міністром закордонних справ

Як повідомлялося, в четвер, 6 червня, народні депутати не підтримали відставку міністра закордонних справ Клімкіна: за проект постанови про звільнення глави МЗС за його власною заявою проголосував 141 народний депутат, а за проект постанови президента Зеленського про звільнення міністра проголосували 137 парламентаріїв (за 226 мінімально необхідних для ухвалення позитивного рішення).