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Все про:ВР (4917) вибори (3906) КС (300) розпуск (53) Стефанчук Руслан (21)

 "Може статися все", - Стефанчук про рішення КС щодо указу Зеленського про розпуск Ради

Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук допускає, що Конституційний Суд може визнати неконституційним указ Володимира Зеленського про розпуск парламенту.

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"У мене не було б таких сумнів, якби ми жили в країні високого правового порядку. А коли я знаю, що сьогодні робиться з чинними нормативно-правовими актами, яким чином виносяться рішення суддів. Я як юрист можу сказати, що рішення суду і справедливість - це далеко не завжди одне й те саме", - заявив він.

На запитання про те, чи допускає він, що зараз чиниться тиск на КС, Стефанчук відповів: "Я просто висловлюю свої побоювання, що може статися все. Ми зараз готуємо свою конституційну правову позицію. Ми будемо її відстоювати. Призначено нового представника президента в Конституційному суді. Він зараз ознайомиться зі справами і всі його повноваження в межах, визначених Конституцією, регламентом, ми обов'язково використаємо. Ми переконані в силі і презумпції правомірності цього указу. І ми дуже сподіваємося, що Конституційний Суд України виконає покладені на нього зобов'язання незалежно від жодних обставин".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конституційний Суд 4 червня почне розгляд конституційності указу Зеленського про розпуск Ради

Нагадаємо, в інавгураційній промові Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради.

21 травня відбулися обов'язкові перед розпуском Верховної Ради консультації глави держави з керівниками парламенту та депутатських фракцій і груп. Увечері цього ж дня на сайті президента країни з'явився указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня.

23 травня указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня набув чинності.

24 травня нардепи з "Народного фронту" внесли в КС подання про неконституційність розпуску Ради.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130952
 
   
 Топ коментарі
 
потому и хотят переехать на вертолетную площадку Яныка - чтобы сваливать было проще.
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Такой бы ряхой...да медка хлебануть..(с)... "Может произойти все", - Стефанчук о решении КС по указу Зеленского о роспуске Рады - Цензор.НЕТ 5346
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У меня вопрос к общественности: и вот если признают таки несостоятельным (а по фактам и правда нарушил) чО делать будет Презик наш!? Обещал ведь уйти в отставку..
И все не забываю: так а шо там с анализами!? о_О
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Если КС подыграет охреневшим от безнаказанности бурбакам и парубиям, и назовет роспуск ВР "неконституционным", то этим рейтинг "Слуги народа" к тогда осенним выборам будет доведен этак до 60%. Ваша песенка по-любому спета, таварисчи бурбаки и парубии !
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Да не будет никакого роста рейтинга у этой слуги народа. Уже одна из их говорящих голов сообщила, что Украину ожидают кризисы в топливной и энергетической сфере в ближайшие месяцы.До осени экономическая ситуация ухудшится, а избиратели Зюзика голосовали за низкие тарифы и высокие зарплаты, которые он им обещал с концом эпохи бедности 21 апреля. ХОРОШО. если останется тот рейтинг, который был в первом туре, где-то около 30%.
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Всевозможные рейтинговый опросы, "проводятся" не просто так, это давление на общество и каждого конкретного избирателя. Сейчас эти рейтинги хотят заставить людей думать, что партия, которой нет имеет нуу заоблачные рейтинги, и убедить что надо голосовать именно за эту партию. Ничего общего с реальностью эти рейтинги не имеют. Им верит еще меньше людей чем ВР. Но информационная подготовка ведется полным ходом для того, что бы потом кричать на всех углах "Воры украли, подтасовали результаты выборов". Спектакль продолжается, акт второй выборы в ВР.
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если бы жили в стране высокого правового порядка,то зелебеня бы отсеялся еще на этапе регистрации в кандидаты...

- по недостаточному владению государственным языком...
- по непрохождению медкомиссии
- по наличию непроданного или не отданного в независимое управление бизнесу.

так шо лучше молчали бы про высокий правовой порядок
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"У меня не было бы таких сомнение, если бы мы жили в стране высокого правового порядка..." - в країні високого правового порядку подібний указ взагалі б не з'явився.
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Толстая жопа ̶С̶в̶и̶н̶а̶р̶ Стефанчука занервничала?
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"Еесли бы мы жили в стране высокого правового порядка" то піаністи до влади не прийшли б! "Може статися все", - Стефанчук про рішення КС щодо указу Зеленського про розпуск Ради - Цензор.НЕТ 6771
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Да проводите уже эти выборы!
Только очередной смуты нам не хватало!
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"У меня не было бы таких сомнение, если бы мы жили в стране высокого правового порядка. А когда я знаю, что сегодня делается с действующими нормативно-правовыми актами, каким образом выносятся решения судей. Я как юрист могу сказать, что решение суда и справедливость это далеко не всегда одинаковые вещи"
??? Это кто говорит? Хрюкинчук Коломойского? Это не те рейдеры которые по Украине отжимают предприятия и собственность в пользу Бени?
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Это вообще бронтозавр какой-то.
Там все естественные пустоты жиром поросли.
Этот чувак болен.
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Главное, что бы в корыте и другим, что-то осталось.
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КСУ визнав неконституційним е-декларування для антикорупційних активістів (link: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2716131-ksu-viznav-nekonstitucijnim-edeklaruvanna-dla-antikorupcijnih-aktivistiv.html) ukrinform.ua/rubric-society…

У нас з"явилася ще одна каста недоторканних.І що характерно,саме антикорупційних (у простих-лички,в антикорупційних-вже зірки на погонах)
А це так,знайшов :
"Може статися все", - Стефанчук про рішення КС щодо указу Зеленського про розпуск Ради - Цензор.НЕТ 3784
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такий шалений спротив може бути тільки у приречених істот, у яких нема ілюзій щодо їх долі після остаточної втрати влади. звичайна агонія з конвульсіями. звісно гидко дивитись. але почекаємо ті часи коли вся ця шобла дійде до істеричних припадків від наближення розплати.
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Це взагалі нормально? А нах.ра ви видаєте укази у законності яких самі сумніваєтесь?
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яке благородне одухотворенне обличчя в цього свинафчука.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Може статися все", - Стефанчук про рішення КС щодо указу Зеленського про розпуск Ради
 
 
 
 
 
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