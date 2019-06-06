 "Може статися все", - Стефанчук про рішення КС щодо указу Зеленського про розпуск Ради

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"У мене не було б таких сумнів, якби ми жили в країні високого правового порядку. А коли я знаю, що сьогодні робиться з чинними нормативно-правовими актами, яким чином виносяться рішення суддів. Я як юрист можу сказати, що рішення суду і справедливість - це далеко не завжди одне й те саме", - заявив він.

На запитання про те, чи допускає він, що зараз чиниться тиск на КС, Стефанчук відповів: "Я просто висловлюю свої побоювання, що може статися все. Ми зараз готуємо свою конституційну правову позицію. Ми будемо її відстоювати. Призначено нового представника президента в Конституційному суді. Він зараз ознайомиться зі справами і всі його повноваження в межах, визначених Конституцією, регламентом, ми обов'язково використаємо. Ми переконані в силі і презумпції правомірності цього указу. І ми дуже сподіваємося, що Конституційний Суд України виконає покладені на нього зобов'язання незалежно від жодних обставин".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конституційний Суд 4 червня почне розгляд конституційності указу Зеленського про розпуск Ради

Нагадаємо, в інавгураційній промові Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради.

21 травня відбулися обов'язкові перед розпуском Верховної Ради консультації глави держави з керівниками парламенту та депутатських фракцій і груп. Увечері цього ж дня на сайті президента країни з'явився указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня.

23 травня указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня набув чинності.

24 травня нардепи з "Народного фронту" внесли в КС подання про неконституційність розпуску Ради.