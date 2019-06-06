 "Може статися все", - Стефанчук про рішення КС щодо указу Зеленського про розпуск Ради

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"У мене не було б таких сумнів, якби ми жили в країні високого правового порядку. А коли я знаю, що сьогодні робиться з чинними нормативно-правовими актами, яким чином виносяться рішення суддів. Я як юрист можу сказати, що рішення суду і справедливість - це далеко не завжди одне й те саме", - заявив він.
На запитання про те, чи допускає він, що зараз чиниться тиск на КС, Стефанчук відповів: "Я просто висловлюю свої побоювання, що може статися все. Ми зараз готуємо свою конституційну правову позицію. Ми будемо її відстоювати. Призначено нового представника президента в Конституційному суді. Він зараз ознайомиться зі справами і всі його повноваження в межах, визначених Конституцією, регламентом, ми обов'язково використаємо. Ми переконані в силі і презумпції правомірності цього указу. І ми дуже сподіваємося, що Конституційний Суд України виконає покладені на нього зобов'язання незалежно від жодних обставин".
Нагадаємо, в інавгураційній промові Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради.
21 травня відбулися обов'язкові перед розпуском Верховної Ради консультації глави держави з керівниками парламенту та депутатських фракцій і груп. Увечері цього ж дня на сайті президента країни з'явився указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня.
23 травня указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня набув чинності.
24 травня нардепи з "Народного фронту" внесли в КС подання про неконституційність розпуску Ради.
И все не забываю: так а шо там с анализами!? о_О
- по недостаточному владению государственным языком...
- по непрохождению медкомиссии
- по наличию непроданного или не отданного в независимое управление бизнесу.
так шо лучше молчали бы про высокий правовой порядок
Только очередной смуты нам не хватало!
??? Это кто говорит? Хрюкинчук Коломойского? Это не те рейдеры которые по Украине отжимают предприятия и собственность в пользу Бени?
Там все естественные пустоты жиром поросли.
Этот чувак болен.
У нас з"явилася ще одна каста недоторканних.І що характерно,саме антикорупційних (у простих-лички,в антикорупційних-вже зірки на погонах)
А це так,знайшов :