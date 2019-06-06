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Матеріали за темою:
Все про:миротворці (481) ООН (1219) Порошенко (9002) Донбас (12064)

 Припиняти вогонь без права вогню у відповідь можна тільки після введення миротворців ООН на Донбас, інакше це все одно, що поставити наших солдатів до стінки, - Порошенко

П'ятий президент України (2014-2019), лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко вважає, що захисники України можуть припинити вогонь у відповідь на Донбасі після того, як на окуповану територію Донецької та Луганської областей буде введений миротворчий контингент ООН.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав на брифінгу в четвер.

"Ми чітко заявляли з 2015 року про необхідність негайного рішення Ради безпеки ООН про введення миротворчого контингенту. Ось тоді треба припиняти вогонь без права вогню у відповідь. Тому що тоді на лінії зіткнення і на всій окупованій території перебуватимуть миротворці, які роззброять незаконні військові формування", - сказав Порошенко на брифінгу в четвер.

Порошенко висловив жаль у зв’язку з тим, що наразі не почув ні слів про миротворчий контингент, ні звернення до союзників з міжнародної коаліції України про прискорення необхідності введення миротворчого контингенту мандата Ради безпеки ООН. За його словами, сьогодні це єдиний надійний інструмент урегулювання вирішення цієї проблеми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Мінську озвучили лише вимоги до України, але немає жодних до Росії, - Ірина Геращенко

Він нагадав, що за 19 режимів припинення вогню на сході України жоден із них не передбачав забрати право в українських військових на самозахист.

Порошенко вважає порушення питання про припинення вогню у відповідь провокаційним. "Як сьогодні вдало сказали, це все одно що поставити наших солдатів до стінки на розстріл", - зазначив він.

Як повідомлялося, напередодні відбулося засідання ТКГ у Мінську. Кучма повідомив, що ТКГ обговорювала проблеми безпеки. Однією з домовленостей стало зазначення не лише моменту початку "режиму тиші", а й механізму його впровадження. "Сьогодні ми перед усім світом маємо показати, що хочемо цього "режиму тиші". Має бути записано, щоб не стріляти у відповідь, також необхідна заборона на обстріл цивільних об'єктів - шкіл, дитячих садків. До 19 червня група повинна розробити пропозиції. Ми маємо 19-го їх затвердити", - наводяться слова Кучми на сайті президента України.

Нагадаємо також, в жовтні 2018 року МінТОТ розробило приблизну модель миротворчої місії на Донбасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прошу Зеленського не віддавати незаконних наказів, які все одно не виконуватимуться, - Ярош щодо пропозиції Кучми не стріляти у відповідь

26 вересня Порошенко закликав Організацію Об'єднаних Націй ввести миротворчу місію на Донбас в рамках одного із заходів 73-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

29 вересня 2018 року Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна, Німеччина, Франція і США практично готові вносити на голосування Ради Безпеки ООН проект резолюції про введення миротворців ООН на Донбасі.

Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер повідомив, що Швеція, Фінляндія, Австрія, Білорусь, Сербія і Туреччина вже заявили про готовність взяти участь у миротворчій місії ООН в Донбасі. Ідею введення миротворців підтримав президент Польщі Анджей Дуда. Порошенко заявляв, що в миротворчій місії в Донбасі готові взяти участь понад 40 країн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130951
 
   
 Топ коментарі
 
ЗЕбилов на передовую.И пусть выполняют приказы своего говнокамандувача.
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Разницу между "прекращением огня сторонами" и "запретом стрелять в ответ" в упор не замечаешь ?
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А "припинення вогню в односторонньому порядку" по-твоєму що означає, камандір ти наш баєвой?
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"Шушулик" - якою це мовою, непорозуміннячко безпрапорцеве?
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А кто из этих двух лишнехромосомных "справжній Гетьман" ?
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Відійди від подвійного дзеркала - то не монітор.
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Я уж и не припомню, скока раз Петя-президент в 2014-2015 гг. годах объявлял перемирия (в том числе и односторонние !) на Донбассе, со строгими запретами "не поддаваться на провокации" и не открывать ответный огонь ? Видно, он и сам уже не помнит ...
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плохА, когда не знаешь, да ещё и забудешь. Ага, ботику??
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Больше всего возмущает, по-мимо "не стрелять" вот эта фраза "Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, также необходим запрет на обстрел гражданских объектов - школ, детских садов." Источник: https://censor.net.ua/n3130951 Как будто мы лупим по мирным ни в чем не повинным людям. Эта фраза сразу переводит ВСУ в разряд террористов. По ходу кучме что-то досталось с Аргентинского и Венесуэльского запасов Курятника
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Стратегия Суркова сработала: если украинцы не поддержали идею свергнуть "проклятую хунту, жрущую русскоязычных младенцев", то нужно было впарить им нарратив о проклятом барыге и мародере, чтобы Украина лишилась сильного лидера, который сумел нагнуть мордор санкциями и усилить Украинскую армию на порядок. 73% поверили пропаганде Коломойского, чьи яйца прижал Порох и радостно сковірнули Пороха. Многоходовочка Суркова достигла нужного эффекта. Только знаете что, 73% ? Война будет в любом случае - и в данный момент ВАШ президент превращает ее в гражданскую.
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" ... чтобы Украина лишилась сильного лидера, который сумел нагнуть мордор санкциями и усилить Украинскую армию на порядок."

Что куришь, патриёт хренов ? Травку или грибочки ?
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Я, в отличие от твоего кумира, опасающегося сдать анализ на наркоту, "курю" исключительно факты, которые могу перечислить, ты опровергать замахаешься.
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Гражданскую не надо, я уже писал...если Украинский народ защищает в окопах украинскую землю,а граждане Украины дорвавшиеся за деньги Кремля к власти пусть не выделываются ,а собираются десятками тысяч и идут на встречу с гражданами Украины .которые по дурости попали в конюшню Московии, и там братаются.а потом все вместе пусть идут к украинско российской границе и передают потом свой пост Украинской армии,тут всё просто,а всё остальное это сценарий Кремля.
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кожне слово - чиста правда!! Браво. Лаконічно й неймовірно влучно !!
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Мова йшла про не стріляти першими.
Зі слів Кучми очевидно, що "Не стріляти у відповідь" це новшество, на яке чомусь сподівається нова команда.

"Оскільки жодна сторона не хотіла ставити себе в незручне становище, щоб потім відповідати за це. А сьогодні ми перед усім світом повинні показати, що хочемо цього "режиму тиші".
Має бути записано, щоб не стріляти у відповідь.

Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3130838
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Наказ про припинення вогню головнокомандувач миру віддавав не раз. А "припинення вогню в односторонньому порядку" завжди означало одне й те ж - не намагайтеся втирати, що тоді то була ПЕремога, а тепер ЗЕрада.

Будь-які заклики "зупинити війну" (тим паче, у виконанні представників воюючої сторони) повинні одразу викликати уточнюючі запитання, як і заклики до "боротьби за мир". Мир є ціллю будь-якої війни, от тільки мова про мир на умовах переможця. До війни краще не допускати, бо якщо війна вже почалася, "зупинити" її можна лише здобувши перемогу. Або ж зазнавши поразки, якщо кому так більше подобається - "внічию" війни не закінчуються...
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Нижче на сторінці є коментарі із поясненнями від Генштабу часів Порошенка щодо припинення вогню. В разі загрози життю воїнів, вони мали відповідати на обстріли.

06.06.2019 16:21



В твіттері Порошенко сьогодні написано, що представник в контактній групі діє в межах директив президента.
Пройшла майже доба після заяви Кучми, спростувань від Зе про те, що Кучма сказав щось не те чи його не так зрозуміли, НЕМАЄ.

Петро Порошенко‏ Підтверджений профіль @poroshenko 1 год.1 годину тому

Представник трьохсторонньої контактної групи - представник президента і має діяти виключно в межах директив президента.
І тому ми вимагаємо відповіді - чи це є бачення президента капітуляції України?
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То скількі ще має загинути вояків, щоб довести новому довбню, що такий план нездійсненний?
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Найпереконливішою була б своєчасна загибель папєрєднього довбня, який весь цей гібридний мир в один тур організував так, що тепер так просто й не вигребешся...
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Правильний вибір. Краще було б його зробити 2010 року, та навіть 2014 ще був шанс.
Тепер паскудні петріоти скіглять, що "не було іншого виходу", як похерити Женевські переговори у форматі Україна+США+ЄС з Росією і в один тур розпочати переговори про мир у форматі Україна з ДНР+ЛНР "під егідою".
КучмО вас не влаштовує у якості "переговорника"?
Пропозиції припингення вогню в односторонньому порядку не влаштовують?
А п'ять років тому ви де були - під диванами за мир стрибали?

До вступу на посаду головнокомандувача миру українці вели успішні бойові дії і помітно зменшили територію Лугандону. Після однотурової ПЕремоги все це припинилося, а частину звільнених територій довелося віддати ворогові...
Петерасти розповідають, що тоді у них "не було іншого виходу", бо армія була слабка, сили розпорошені, а воювати нікому й нічим. А от після того, як свинарчуки, попередньо розфігачивши добробати, створили з металобрухту нівіпєнно боєздатну армію та успішно ліквідували на складах "зайві **********", можна і повийогуватися та бойовиті накази понавіддавати. От тільки не педротам теє робити - вони своє вже навоювали.
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Щиро дякую, за розлогий коментар.
Бачу критику, але не бачу жодного сценарію, як ТРЕБА було б робити.
(Реалістичного сценарію).
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та чому всі вирішили що Зеленський хоче в ЭС й НАТО а не в БРІКС й МС?!
що треба що не треба, як має як немає...порохоботи (й прихильники Пороха) тут з шкіри лізуть що Зе зрадник...
ау...Зеленський зразу казав "перестати стріляти" - він слідує своїй програмі,яку схвалили 73 % (сімдесят три проценти)...
причому ще "Иліта" що "неИліта" вибирали не война під час війни....
одні вибирали "баригу" (бізнесмена) ініші вибирали "клоуна"(артиста)...
на що сподівались що одні що інші - таємна таємниця...
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Да будут миротворцы, не нужно так глотки рвать
Просто будут они там, где по логике и должны быть - НА ЛИНИИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ
А не там, где их видят некоторые, в своих снах
ВОТ И ФИСЁ
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Ты уже в Тирасполе все свои проблемы порешал, специалист по линиям разграничения ? Донбасс, как и Крым - территория Украины, и если кто угодно - будь то захарченко, плотницкий или новопреставленный клоун решит иначе - это будет его личной проблемой.
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таки да, никто и не спорит
Донбасс, как и Крым - территория Украины

вот только миротворцев ставят на линии разграничения
и на данный момент, она проходит не по границе между Украиной и РФ
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Это тебе зеленский лично обещал ? Не поставят там никаких миротворцев, потому что в таком случае зеленскому придется переместить войну в Киев.
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И когда уже приднестровье войдет в состав молдовы? Лет сто хватит?
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Судя по его постам - типичная такая ПМР-овская "вата".
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Товарищ был там недавно, в Тирасполе, гребанный совок, живут как рыбки в банке или хомячки в клетке, глушняк.
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дак откуда-ж я знаю
или мне по примеру ваших фантазеров нужно начать бредить и писать про парад на Красно Площади в центре Тирасполя ?!
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Ну так я тебе скажу, будете вы сидеть в своей резервации очень долго, а когда у кацапов кончатся деньги на ваше содержание, начнете друг друга резать.
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Если Кишинев - это резервация, то где сидишь ты ?
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Я тебе про Тирасполь,откуда ты воняешь...
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козломорда орда також пропонує нам "мірАтворцев", тільки своїх, козломордих. Ти за яких?
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я конечно против, чтобы те кто поддерживают ту или иную сторону, участвовали в миротворческой миссии
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если независимых нет, то пора готовится к тому, что будут и козломордые
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то ж ми і не хочемо козломордих. Хай козломорді контролюють вже вкрадені в інших країн частки території. ПМР наприклад. Вам напевно подобаються такі "міратворци". Українцям - ні. То підуть вони лісом.
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Цензор за Петькою скучив ? Припиняти вогонь без права вогню у відповідь можна тільки після введення миротворців ООН на Донбас, інакше це все одно, що поставити наших солдатів до стінки, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2081
А так виганяли..
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блин, 2014 год возвращается! Сколько говорено по поводу "ответок"! Почему-то апалченцам не жаль местных, когда свои орудия в жилмассивах устанавливают.
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Зачем писать сюда, что вякает этот вредитель? Да плевать на него, он уже никто и имя его никак! И если он в туалете громко пернул с утра, не надо нам об этом тут сообщать!
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чим же він тобі так "навредил" у твоїй Беларусі?
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Миротворческий контингент минимум будет стоить от 1,5 млрд. долларов в год, и надо будет гдето от 3-х до 10 лет. Запад платить не хочет, россия оплатит на своих условиях и удобных миротворцев. Украина готова оплатить это? Но при этом надо понимать без согласования с россией миротворцев не будет. И миротворцы не поедут без заранее согласованной позиции сторон чем это закончится - например автономия донбасса, выборы и тд.
Тоже самое делается и без миротворцев и с миротворцами, только с миротворцами где-то на 10 ярдов баксов для Украины дороже.
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Дешевле купить донецкую вату всех и сразу без единого выстрела.
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Що, панове петерерасти гідності, така незручна публікація злочинного "Голосу Америки" попалася, що аж в очі коле?
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Зеленский физически не может( не успевает ) нормально ответить на ключевые экономические или внешнеполитические вопросы.
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Как сильно он загружен! "Не успевает"
Спать меньше надо да по всяким лигам смеха не шастать -- Президент все-таки.
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Кучма: Господа контрактники, предлагаю вам не стрелять в ответ, а взять кравчучки и разойтись в разные польские города - там помогут.Форма одежды - летняя, рукав вшивной. Талия на 2 см ниже чем в мирное время. Желающих проголосовать за воссоединение Москвы и Киева вызовут смской.
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Що ти гніда вилізло. Краще розкажи що ти зробив за п'ять років будуючи президентом. Вумнічає барига. По тобі тюрма плаче.
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не понимаю почему порохоботи так возбудились и вопят про зраду и капитуляцию при пете перемирий и прекращений добрая сотня наберется.
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Перемирие это когда никто не стреляет, а перестать стрелять в одну сторону это слив!
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В цій же статті є пояснення. Не відривати вогонь після провокаційніх обстрілів.
При загрозі життю бійців - ВІДПОВІДАТИ.

прес-служба Генерального штабу України на своїй сторінці у «Facebook» дала роз'яснення наказу Муженка.

«Українські військові дійсно мають наказ не відповідати на провокаційні обстріли бойовиків. Але вони не будуть спокійно спостерігати, якщо ворог атакуватиме наші позиції.

У разі загрози життю військовослужбовців, вони, як і раніше, мають право відкривати вогонь у відповідь. Рішення про відкриття вогню приймає безпосередній командир, який бачить ситуацію на місці», - йдеться у повідомленні.


У Генштабі пояснюють, що провокаційний обстріл - це коли ворог веде неприцільний вогонь у бік позицій українських військових. Під «загрозою життю» передбачається прицільний вогонь чи наближення диверсійно-розвідувальних груп до українських позицій.
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так що ми тоді обговорюємо коли ще навіть офіційного документу немає?
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Пройшла майже доба після заяви Кучми, резонанс дуже великий.
Чому Зеленський ніяк не коментує цю заяву свого представника в Мінській групі?
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Порошенко 2-3 и 4 года назад отдавал точно такой приказ " не стрелять в ответ!". А теперь, за кулисами, он стал очень умным.
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Бреше, звичайно. Були тільки тимчасові прикази "не стріляти першими" (Так звані "періоди перемир'я").
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Минский процесс. Администрация Зеленского повторяет ту же ошибку, что и Порошенко
06.06.2019, 15:12 • 273 • 1

О новости насчет снятия экономической блокады с ОРДЛО.
Во-первых, предложение о снятии блокады и предложение «обсудить снятие блокады» - это разные вещи.
Во-вторых, обсудить снятие блокады - это еще не значит снять ее…
Но, главное - какова цена вопроса?
Киев снова начнет финансировать террористические организации «ДНР» и «ЛНР», Ахметов с Медведчуком получат более благоприятные условия для ведения на неподконтрольной территории бизнеса, а что поучим мы с вами, что получит Украина?
Читайте также: Генпрокурор про зняття блокади з ОРДЛО: Це підпадає під статтю про фінансування тероризму
На какие компромиссы пойдет в обмен на желаемое Россия? Напомню, глава российской делегации в Минске Борис Грызлов называл главной целью минского процесса 2018 года - именно снятие экономической блокады Донбасса…
То есть, Россия может получить то, что она хочет, снизит свои затраты на Донбасс, но пойдет ли она на отказ от оброссеивания Донбасса своей паспортизацией? Или вернет нам контроль над границей? Какова цена?
Пока рано искать зраду. Есть даже положительный момент: Украина наконец стала продуцировать события, на которые вынуждена реагировать Москва. Раньше такого не было, раньше РФ действовала, а мы реагировали.
Читайте також: Весной 2014 украинская армия долго не хотела воевать. Помогло ли это Украине избежать войны и сохранить мир?
Но администрация Зеленского повторяет ту же ошибку, что и Порошенко - она сделал минский процесс, касающийся всех граждан Украины, - закрытым. Нам не объясняют, какова цена того мира, который нам обещают и каким видит окончание этой войны президент. Ведь мир можно получить как победой, так и капитуляцией. Выполнение Минских соглашений - это капитуляция (сомневающимся предлагаю освежить их в памяти).
А если президент не отвечает на эти вопросы, то за него на них ответят его политические противники.
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Сергей ГАРМАШ
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Зеленой .уке нужно фсбэшные доллары отработать. Вот эта тварь и придумывает каждый день слив по разным направлениям.
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Кау Вы любите все поносить и нагадить, это все сопротивление старой олигархической системы притом совместной украинско российской демонтаж здесь этой системы трындец и в Раше они делают и будут делать любые подставы Зе им насрать на страну их интересуют деньги и Ваши в том числе любитель шоколадного бандита ДОНА КОРЛЕОНЕ
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При "белом и пушистом" при перемириях тоже были указания типа "не відповідати на провокації". Правда в последнее время поняли, что это ничего не дает и дали другое указание.
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Это как понять,не стрелять в ответ? Это считается предательством. Надо дать пинка под жопу, сказавшему такие слова
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Я пропоную відправит Кучму з зятем на передову контролювати не відкривати вогонь у відповідь на обстріли!
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Всю 95-ю шайку поставить посередине и посмотреть, что из этого получится.
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ты мудило всю страну к стенке поставил, лучше бы своих детей отправил на фронт.
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Ага, так все таки можна, при певних умовах. Так може з цього і треба було починати. От тільки як бути з залученням до перемовин представників тих кого кваліфікують як терористичні угрупування?
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Свынопотам языком мелет ,руками загребает !
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Це не цей президент підписав Будапештський меморандум і віддав кацапам всі ракети і тактичні і стратегічні - безкоштовно? Чи це може хтось інший? А що він і далі вірить кацапам, які його "опрокинули" і тими ракетами погружують всьому світу і окупували частину території України і далі не можуть йти, то він їм допомагає?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПрипиняти вогонь без права вогню у відповідь можна тільки після введення миротворців ООН на Донбас, інакше це все одно, що поставити наших солдатів до стінки, - Порошенко
 
 
 
 
 
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