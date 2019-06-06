 Припиняти вогонь без права вогню у відповідь можна тільки після введення миротворців ООН на Донбас, інакше це все одно, що поставити наших солдатів до стінки, - Порошенко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав на брифінгу в четвер.
"Ми чітко заявляли з 2015 року про необхідність негайного рішення Ради безпеки ООН про введення миротворчого контингенту. Ось тоді треба припиняти вогонь без права вогню у відповідь. Тому що тоді на лінії зіткнення і на всій окупованій території перебуватимуть миротворці, які роззброять незаконні військові формування", - сказав Порошенко на брифінгу в четвер.
Порошенко висловив жаль у зв’язку з тим, що наразі не почув ні слів про миротворчий контингент, ні звернення до союзників з міжнародної коаліції України про прискорення необхідності введення миротворчого контингенту мандата Ради безпеки ООН. За його словами, сьогодні це єдиний надійний інструмент урегулювання вирішення цієї проблеми.
Він нагадав, що за 19 режимів припинення вогню на сході України жоден із них не передбачав забрати право в українських військових на самозахист.
Порошенко вважає порушення питання про припинення вогню у відповідь провокаційним. "Як сьогодні вдало сказали, це все одно що поставити наших солдатів до стінки на розстріл", - зазначив він.
Як повідомлялося, напередодні відбулося засідання ТКГ у Мінську. Кучма повідомив, що ТКГ обговорювала проблеми безпеки. Однією з домовленостей стало зазначення не лише моменту початку "режиму тиші", а й механізму його впровадження. "Сьогодні ми перед усім світом маємо показати, що хочемо цього "режиму тиші". Має бути записано, щоб не стріляти у відповідь, також необхідна заборона на обстріл цивільних об'єктів - шкіл, дитячих садків. До 19 червня група повинна розробити пропозиції. Ми маємо 19-го їх затвердити", - наводяться слова Кучми на сайті президента України.
Нагадаємо також, в жовтні 2018 року МінТОТ розробило приблизну модель миротворчої місії на Донбасі.
26 вересня Порошенко закликав Організацію Об'єднаних Націй ввести миротворчу місію на Донбас в рамках одного із заходів 73-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.
29 вересня 2018 року Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна, Німеччина, Франція і США практично готові вносити на голосування Ради Безпеки ООН проект резолюції про введення миротворців ООН на Донбасі.
Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер повідомив, що Швеція, Фінляндія, Австрія, Білорусь, Сербія і Туреччина вже заявили про готовність взяти участь у миротворчій місії ООН в Донбасі. Ідею введення миротворців підтримав президент Польщі Анджей Дуда. Порошенко заявляв, що в миротворчій місії в Донбасі готові взяти участь понад 40 країн.
Что куришь, патриёт хренов ? Травку или грибочки ?
Зі слів Кучми очевидно, що "Не стріляти у відповідь" це новшество, на яке чомусь сподівається нова команда.
"Оскільки жодна сторона не хотіла ставити себе в незручне становище, щоб потім відповідати за це. А сьогодні ми перед усім світом повинні показати, що хочемо цього "режиму тиші".
Має бути записано, щоб не стріляти у відповідь.
Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3130838
Будь-які заклики "зупинити війну" (тим паче, у виконанні представників воюючої сторони) повинні одразу викликати уточнюючі запитання, як і заклики до "боротьби за мир". Мир є ціллю будь-якої війни, от тільки мова про мир на умовах переможця. До війни краще не допускати, бо якщо війна вже почалася, "зупинити" її можна лише здобувши перемогу. Або ж зазнавши поразки, якщо кому так більше подобається - "внічию" війни не закінчуються...
06.06.2019 16:21
В твіттері Порошенко сьогодні написано, що представник в контактній групі діє в межах директив президента.
Пройшла майже доба після заяви Кучми, спростувань від Зе про те, що Кучма сказав щось не те чи його не так зрозуміли, НЕМАЄ.
Петро Порошенко Підтверджений профіль @poroshenko 1 год.1 годину тому
Представник трьохсторонньої контактної групи - представник президента і має діяти виключно в межах директив президента.
І тому ми вимагаємо відповіді - чи це є бачення президента капітуляції України?
Тепер паскудні петріоти скіглять, що "не було іншого виходу", як похерити Женевські переговори у форматі Україна+США+ЄС з Росією і в один тур розпочати переговори про мир у форматі Україна з ДНР+ЛНР "під егідою".
КучмО вас не влаштовує у якості "переговорника"?
Пропозиції припингення вогню в односторонньому порядку не влаштовують?
А п'ять років тому ви де були - під диванами за мир стрибали?
До вступу на посаду головнокомандувача миру українці вели успішні бойові дії і помітно зменшили територію Лугандону. Після однотурової ПЕремоги все це припинилося, а частину звільнених територій довелося віддати ворогові...
Петерасти розповідають, що тоді у них "не було іншого виходу", бо армія була слабка, сили розпорошені, а воювати нікому й нічим. А от після того, як свинарчуки, попередньо розфігачивши добробати, створили з металобрухту нівіпєнно боєздатну армію та успішно ліквідували на складах "зайві **********", можна і повийогуватися та бойовиті накази понавіддавати. От тільки не педротам теє робити - вони своє вже навоювали.
Бачу критику, але не бачу жодного сценарію, як ТРЕБА було б робити.
(Реалістичного сценарію).
що треба що не треба, як має як немає...порохоботи (й прихильники Пороха) тут з шкіри лізуть що Зе зрадник...
ау...Зеленський зразу казав "перестати стріляти" - він слідує своїй програмі,яку схвалили 73 % (сімдесят три проценти)...
причому ще "Иліта" що "неИліта" вибирали не война під час війни....
одні вибирали "баригу" (бізнесмена) ініші вибирали "клоуна"(артиста)...
на що сподівались що одні що інші - таємна таємниця...
Просто будут они там, где по логике и должны быть - НА ЛИНИИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ
А не там, где их видят некоторые, в своих снах
ВОТ И ФИСЁ
Донбасс, как и Крым - территория Украины
вот только миротворцев ставят на линии разграничения
и на данный момент, она проходит не по границе между Украиной и РФ
или мне по примеру ваших фантазеров нужно начать бредить и писать про парад
на Красно Площадив центре Тирасполя ?!
А так виганяли..
Тоже самое делается и без миротворцев и с миротворцами, только с миротворцами где-то на 10 ярдов баксов для Украины дороже.
Спать меньше надо да по всяким лигам смеха не шастать -- Президент все-таки.
порохоботи страждають на хронічну амнезію з загостренням хитро...опості?
При загрозі життю бійців - ВІДПОВІДАТИ.
прес-служба Генерального штабу України на своїй сторінці у «Facebook» дала роз'яснення наказу Муженка.
«Українські військові дійсно мають наказ не відповідати на провокаційні обстріли бойовиків. Але вони не будуть спокійно спостерігати, якщо ворог атакуватиме наші позиції.
У разі загрози життю військовослужбовців, вони, як і раніше, мають право відкривати вогонь у відповідь. Рішення про відкриття вогню приймає безпосередній командир, який бачить ситуацію на місці», - йдеться у повідомленні.
У Генштабі пояснюють, що провокаційний обстріл - це коли ворог веде неприцільний вогонь у бік позицій українських військових. Під «загрозою життю» передбачається прицільний вогонь чи наближення диверсійно-розвідувальних груп до українських позицій.
Чому Зеленський ніяк не коментує цю заяву свого представника в Мінській групі?
06.06.2019, 15:12 • 273 • 1
О новости насчет снятия экономической блокады с ОРДЛО.
Во-первых, предложение о снятии блокады и предложение «обсудить снятие блокады» - это разные вещи.
Во-вторых, обсудить снятие блокады - это еще не значит снять ее…
Но, главное - какова цена вопроса?
Киев снова начнет финансировать террористические организации «ДНР» и «ЛНР», Ахметов с Медведчуком получат более благоприятные условия для ведения на неподконтрольной территории бизнеса, а что поучим мы с вами, что получит Украина?
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На какие компромиссы пойдет в обмен на желаемое Россия? Напомню, глава российской делегации в Минске Борис Грызлов называл главной целью минского процесса 2018 года - именно снятие экономической блокады Донбасса…
То есть, Россия может получить то, что она хочет, снизит свои затраты на Донбасс, но пойдет ли она на отказ от оброссеивания Донбасса своей паспортизацией? Или вернет нам контроль над границей? Какова цена?
Пока рано искать зраду. Есть даже положительный момент: Украина наконец стала продуцировать события, на которые вынуждена реагировать Москва. Раньше такого не было, раньше РФ действовала, а мы реагировали.
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Но администрация Зеленского повторяет ту же ошибку, что и Порошенко - она сделал минский процесс, касающийся всех граждан Украины, - закрытым. Нам не объясняют, какова цена того мира, который нам обещают и каким видит окончание этой войны президент. Ведь мир можно получить как победой, так и капитуляцией. Выполнение Минских соглашений - это капитуляция (сомневающимся предлагаю освежить их в памяти).
А если президент не отвечает на эти вопросы, то за него на них ответят его политические противники.
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Сергей ГАРМАШ
эта тварьи придумывает каждый день слив по разным направлениям.