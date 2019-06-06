 Припиняти вогонь без права вогню у відповідь можна тільки після введення миротворців ООН на Донбас, інакше це все одно, що поставити наших солдатів до стінки, - Порошенко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав на брифінгу в четвер.

"Ми чітко заявляли з 2015 року про необхідність негайного рішення Ради безпеки ООН про введення миротворчого контингенту. Ось тоді треба припиняти вогонь без права вогню у відповідь. Тому що тоді на лінії зіткнення і на всій окупованій території перебуватимуть миротворці, які роззброять незаконні військові формування", - сказав Порошенко на брифінгу в четвер.

Порошенко висловив жаль у зв’язку з тим, що наразі не почув ні слів про миротворчий контингент, ні звернення до союзників з міжнародної коаліції України про прискорення необхідності введення миротворчого контингенту мандата Ради безпеки ООН. За його словами, сьогодні це єдиний надійний інструмент урегулювання вирішення цієї проблеми.

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Він нагадав, що за 19 режимів припинення вогню на сході України жоден із них не передбачав забрати право в українських військових на самозахист.

Порошенко вважає порушення питання про припинення вогню у відповідь провокаційним. "Як сьогодні вдало сказали, це все одно що поставити наших солдатів до стінки на розстріл", - зазначив він.

Як повідомлялося, напередодні відбулося засідання ТКГ у Мінську. Кучма повідомив, що ТКГ обговорювала проблеми безпеки. Однією з домовленостей стало зазначення не лише моменту початку "режиму тиші", а й механізму його впровадження. "Сьогодні ми перед усім світом маємо показати, що хочемо цього "режиму тиші". Має бути записано, щоб не стріляти у відповідь, також необхідна заборона на обстріл цивільних об'єктів - шкіл, дитячих садків. До 19 червня група повинна розробити пропозиції. Ми маємо 19-го їх затвердити", - наводяться слова Кучми на сайті президента України.

Нагадаємо також, в жовтні 2018 року МінТОТ розробило приблизну модель миротворчої місії на Донбасі.

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26 вересня Порошенко закликав Організацію Об'єднаних Націй ввести миротворчу місію на Донбас в рамках одного із заходів 73-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

29 вересня 2018 року Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна, Німеччина, Франція і США практично готові вносити на голосування Ради Безпеки ООН проект резолюції про введення миротворців ООН на Донбасі.

Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер повідомив, що Швеція, Фінляндія, Австрія, Білорусь, Сербія і Туреччина вже заявили про готовність взяти участь у миротворчій місії ООН в Донбасі. Ідею введення миротворців підтримав президент Польщі Анджей Дуда. Порошенко заявляв, що в миротворчій місії в Донбасі готові взяти участь понад 40 країн.