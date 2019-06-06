 Рада розпочала розгляд Виборчого кодексу, що передбачає пропорційну систему виборів з відкритими списками

Сьогодні, 6 червня, Верховна Рада розпочала розгляд проекту Виборчого кодексу України (№ 3112-1) у другому читанні, передає Цензор.НЕТ.
З трибуни законопроект представив голова підкомітету Комітету з питань правової політики і правосуддя Олександр Черненко (БПП).
Потім парламентарії пішли на перерву. Розглядати поправки до проекту закону вони почнуть на вечірньому пленарному засіданні.
Загалом нардепи подали близько 4568 поправок.
Это самый вероятный ход. Но если примут откоытын списки замечательно. Иногда ради пиара что то полезное сделают. В люьом случае все эти действия описываются простой схемой: Порошок готовит имптчмент Зеленскому и идет на следующие выборы. Даже если не импичмент то будет делать из него ничтожного президента вмеми способами.
🤣
жилетки рыдают...
🤗
😁
Наперсточники тоже служат людям.
Как кот Базилио и лиса Алиса служили люд нет! Буратинам!
Но уже другим составом . Тем более , что новому составу придёцццо всё начинать с нуля , если этот состав не догадается изменить процедуру принятия поправок ...
значит по пару-тройке на избирательный участок. вы приходите, читаете портянку, а там не одной знакомой хари..чего делать? опять в темную?