EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  1246  19
Все про:ВР (4917) виборчий закон (75)

 Рада розпочала розгляд Виборчого кодексу, що передбачає пропорційну систему виборів з відкритими списками

Народні депутати почали розглядати в другому читанні проект Виборчого кодексу, який, зокрема, передбачає зміну системи парламентських виборів в Україні зі змішаної на пропорційну з відкритими списками.

Сьогодні, 6 червня, Верховна Рада розпочала розгляд проекту Виборчого кодексу України (№ 3112-1) у другому читанні, передає Цензор.НЕТ.

З трибуни законопроект представив голова підкомітету Комітету з питань правової політики і правосуддя Олександр Черненко (БПП).

Потім парламентарії пішли на перерву. Розглядати поправки до проекту закону вони почнуть на вечірньому пленарному засіданні.

Загалом нардепи подали близько 4568 поправок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВР виконала свої зобов'язання перед Україною. Ми підемо з цього залу з високо піднятою головою, - Парубій

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130949
 
   
 Топ коментарі
 
Аааааааа!....... Зе-билы, открытые списки! Це - ЗРАДА!!! Рада приступила к рассмотрению Избирательного кодекса, предусматривающего пропорциональную систему выборов с открытыми списками - Цензор.НЕТ 7041
 показати весь коментар
 
А що заважало розпустити Раду ПІСЛЯ прийняття цього кодексу з відкритими списками? От куди спішили? Можна ж було все нормально зробити!
 показати весь коментар
 
Ща ПрезерваБенедент гневный ролик в сортире запишет зелохторату😂
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Аааааааа!....... Зе-билы, открытые списки! Це - ЗРАДА!!!
 показати весь коментар
 
 
А що заважало розпустити Раду ПІСЛЯ прийняття цього кодексу з відкритими списками? От куди спішили? Можна ж було все нормально зробити!
 показати весь коментар
 
 
дешевый пиар второе я - шоу бизнеса - но не в политике
 показати весь коментар
 
 
Хе, хе, ту как раз все просто, если досрочно распущенная рада проголосует, этот закон будет действовать только на следующих выборах. А эти пройдут по старой системе, как и нужно олигархам, с 225 ю. мажоритарщиками и закрытыми списками.
 показати весь коментар
 
 
Можна так: Рада приймає кодекс, а в цей час Конституційний суд відміняє указ про розпуск. Вибори переносяться на осінь і вже по новому законодавству. Компромісне рішення і відкриті списки.
 показати весь коментар
 
 
А может и так: рада закон прокатывает, а суд указ отменяет.
Это самый вероятный ход. Но если примут откоытын списки замечательно. Иногда ради пиара что то полезное сделают. В люьом случае все эти действия описываются простой схемой: Порошок готовит имптчмент Зеленскому и идет на следующие выборы. Даже если не импичмент то будет делать из него ничтожного президента вмеми способами.
 показати весь коментар
 
Ща ПрезерваБенедент гневный ролик в сортире запишет зелохторату😂
 показати весь коментар
 
 
Счас в бухвете обсуждают-наливают-в
жилетки рыдают...
🤗
 показати весь коментар
 
вот тут и видна разница - между популизмом и реальной политикой - кто за реформы ,а кто за власть, для себя любимого
 показати весь коментар
 
 
Теперь пару слов о популизме. Популизм - это политическая позиция или стиль риторики, апеллирующие к нуждам народных масс в противовес нуждам политических и финансовых элит. Происходит от латинского слова «populus», что значит «народ». Что тут плохого или непонятного? Почему это слово стало ругательным в устах таких, как Грымчак, Геращенко или Ляшко. Кто они такие? Шестерки на службе у давно проштрафившейся власти.

😁
 показати весь коментар
 
 
ПОПУЛИЗМ (от латинского populus - народ), общественные течения и движения с конца 19 в., апеллирующие к широким массам и отражающие противоречивость массового сознания ("левый" популизм, "правый" популизми т.д.). Основные идеи популизма: прямое участие народа в управлении ("прямая демократия"), авторитетный лидер, недоверие к представительным государственным институтам, критика бюрократии, коррупции. В чертах, свойственных популизму - вера в возможность простейшего решения социальных проблем(воплощения социальной и национальной справедливости, эгалитаризма), антиинтеллектуализм, почвенничество и другие - заложена возможность разных тенденций: демократических, консервативных, реакционных и других. В политологии существует широкий спектр оценок популизма - от апологетики в качестве модели "непосредственной" демократии до резкой критики и отождествления с демагогией.
 показати весь коментар
 
Как сказала газовая прынцеса " Популизм - это служение людям"
Наперсточники тоже служат людям.
Как кот Базилио и лиса Алиса служили люд нет! Буратинам!
 показати весь коментар
 
 
До выборов 2024 может и успеют разобрать все 4999 поправок !
Но уже другим составом . Тем более , что новому составу придёцццо всё начинать с нуля , если этот состав не догадается изменить процедуру принятия поправок ...
 показати весь коментар
 
 
Думаю что этот кодекс или не примут совсем, или примут с оговоркой что на следующих выборах все еще сохраняется старая система. Ведь открытые списки и отсутствие мажоритарки не выгодно ни пес-бпп, ни самым одиозным петиным корешам, которые идут от своих округов.
 показати весь коментар
 
 
а уж как преЗеденту не нужны открытые списки! Тогда на одном молчащем презе не выехать - вся случайная публика будет выставлена на показ.
 показати весь коментар
 
 
манипуляция закрытыми списками позволяет заехать в зраду мерзавцам, манипуляция открытыми списками позволяет гуманно объегорить народ. Мало кто понимает, как это будет выглядеть. ну, не по 400 человек же от каждой партийной кассы в бюлетне!!?
значит по пару-тройке на избирательный участок. вы приходите, читаете портянку, а там не одной знакомой хари..чего делать? опять в темную?
 показати весь коментар
 
 
Вся эта американская система которую почему то называют демократией изначально наблво. Внешний интерфейс пародтя на демократию, внутренний - клептократия.
 показати весь коментар
 
Разве непонятно! Кто подавал эти почти 5000 поправок тот упорно не желает, чтобы этот закон был принят, это мажоритарщики, которые и дальше будут покупать округа. Народ не должен за них голосовать.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРада розпочала розгляд Виборчого кодексу, що передбачає пропорційну систему виборів з відкритими списками
 
 
 
 
 
 вгору