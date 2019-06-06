 Рада розпочала розгляд Виборчого кодексу, що передбачає пропорційну систему виборів з відкритими списками

Сьогодні, 6 червня, Верховна Рада розпочала розгляд проекту Виборчого кодексу України (№ 3112-1) у другому читанні, передає Цензор.НЕТ.

З трибуни законопроект представив голова підкомітету Комітету з питань правової політики і правосуддя Олександр Черненко (БПП).

Потім парламентарії пішли на перерву. Розглядати поправки до проекту закону вони почнуть на вечірньому пленарному засіданні.

Загалом нардепи подали близько 4568 поправок.

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