 Рада відмовилася звільнити Грицака з посади глави СБУ

За відповідне рішення проголосували лише 78 народних депутатів за 226 необхідних, передає Цензор.НЕТ.
У підсумку проєкт постанови про звільнення Василя Грицака з посади Голови Служби безпеки України було відхилено.
За відповідне рішення проголосували лише 78 народних депутатів за 226 необхідних, передає Цензор.НЕТ.
У підсумку проєкт постанови про звільнення Василя Грицака з посади Голови Служби безпеки України було відхилено.
Смешно уже этот бред читать
Друг..., надежды нет... - блазню хана...
Но ничего, скоро вам конец настанет по-любому.
Пойдете под внешенее управление, как Владимиру Александровичу "на пальцах" объяснили намедни в Брюсселе - конец олигархической системы, построенной Ракетчиком, украинских олигархов ЕС и МВФ выметут поганой метлой.
Не пойдете под внешнее управение Брюсселя - будет дефолт ( для удержания курса гривни требуется миллиард денег в неделю (как показали Владимиру Александровичу в первую неделю его правления), так что к концу сентября деньги кончатся, а после дефолта вас все равно выметут поганой метлой, только выметут тушки или чучелки.
Денег от РФ принять Владимиру Александровичу не позволит ни Рада, ни США, ни ЕС, ни НАТО, что сегодня Рада и продемонстрировала, это Ракетчику ответка за его заявление о "не стрелять"
Бене с его шайкой не до вас, Бене разорение назначено в суде Делавера, а что после того разорения с Беней его хозяева сделают (сдерут шкурку живьем или еще что занимательное), то меня не касается.
Так что вынесут вас по-любому, готовьтесь на выход.
И я даже знаю, как вы будете себя вести. Вы будете вести себя точно также как россияне с катерами украинскими в Керченском проливе, или советские с южно-корейским самолетом: будете ждать до последнего, а потом такое "коленце выкините", такой идиотский поступок сотворите, что это будет последней соломинкой, переломившей хребет верблюду.
"Держитесь там"(С)
При твоей заделке часть того, что могло бы стать мозгом, размазали о штору.
Так шапито и до выборов не дотянет. Украсят своими тушками какие нибуть деревья...
сцарей в Украине нет - и ето факт и ето радует.
Что-то доказывать зебилам?
Они думают,что депутаты размноржаются почкованием.
Те,что сейчас там сидят - они ж за них и голосовали.
Только связать эти два события они не в состоянии.Даже сами себе лайкают
7% лолита панамская
Ну, не сняли ни Грицака, ни Полторака, ни Климкина - и что? Новым не надо вносить свои кандидатуры , которые этот парламент разнёс бы в пух и прах, что не такие, как им хочется и не поддержал бы. Зачем новым такой цирк в старом парламенте? Подождут пару месяцев, всего делов то.
слуга народа" "квартал-95" на выборы не попадёт. Просто по срокам не проходит.
7% лолита панамская. пока
зеленым назревает импичмент!!!
7% лолита панамская.
На Украину им всем с высокой колокольни, но это и так понятно.
Тут надо Баканова срочно назначить, Квартал-95 еще не трудоустроен, а они палки в колеса Великому кормчему.
Геть Раду!