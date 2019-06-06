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Все про:ВР (4917) звільнення (544) Грицак Василь (308)

 Рада відмовилася звільнити Грицака з посади глави СБУ

Народні депутати не підтримали відставку глави СБУ Василя Грицака.

За відповідне рішення проголосували лише 78 народних депутатів за 226 необхідних, передає Цензор.НЕТ.

У підсумку проєкт постанови про звільнення Василя Грицака з посади Голови Служби безпеки України було відхилено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада відмовилася звільнити Полторака з поста міністра оборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130948
 
   
 Топ коментарі
 
Рада в очередной раз накинула на воротник карликовому клоуну😂
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Alex Nemo - Рада отказалась уволить Грицака с должности главы СБУ - Цензор.НЕТ 3974 "Хотя надежда призрачная."

Друг..., надежды нет... - блазню хана...
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Рада в очередной раз накинула на воротник карликовому клоуну😂
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Враховуючи Клімкін-Полторак-Грицак,я б це сформулював так : бичачий - в рот,кактус - в сраку,рашпіль - в @лупу.
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По факту відмови депутатів голосувати за відставку керівників СБУ, Кабінету міністрів, міністерств та відомств потрібно заводити кримінальне провадження по статті державна зрада! Відмова ВРУ від задоволення добровільної заяви про відставку це саботаж державного управління, створення хаосу під час війни а за це має бути розстріл прямо в стінах ВРУ!
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Хлєбать-копать.Як у зебілів все важко.Ню-ню,даффай-даффай.
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Адмін, здайте цього йолопа в СБУ нарешті! Він закликає до розстрілу Верховної Ради! Рада відмовилася звільнити Грицака з посади глави СБУ - Цензор.НЕТ 2730 Хай хоч в СІЗО посидить замість Гаді! Рада відмовилася звільнити Грицака з посади глави СБУ - Цензор.НЕТ 7174
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Ти таки дійсно віслюк..Звільнити найуспішних проукраїнських міністрів, яких поважає весь світ й завести на їхні місця Лутковську з Портновим _ це і є_по твоєму_державницька позиція??
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На посади які будуть звільнені від старих корупціонерів та злочинців будуть запропоновані нові кандидатури, от за них і можна голосувати чи не голосувати, а звільнити людину яка просить про відстаку, Верховна Рада зобов'язана, бо відмова від звільнення це саботаж! Згідно КЗоТ неможливо не звільняти людину за власним бажанням! Верховна Рада порушила українські закони і це вже не вперше! Повна юридична неграмотність та правовий нігілізм Верховної Ради робить з України посміховисько на всю планету, вже африканські країни ображаються коли їх порівнюють з Україною, бо Україна це зразок світової корупції та ідіотизму!
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Ігор, що там чути про крейсер "Україна"?
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- а ты чему собственно радуешься? Лишь бы кусочек сраной шоколодки получить. Вот придурок.
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Зелелох, у нас парламетско-президентская республика и зелебобка не царь чтобы его путенские прихоти исполняли😂
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А это хохол. Вы думали их нет? Это классические придурковатые хохлы. которые дальше огорода не видят и которые готовы уши себе отморозить назло бабушке.
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Да примите уже закон которым пэдра панамский будет царствовать вечно Рада отказалась уволить Грицака с должности главы СБУ - Цензор.НЕТ 5616
Смешно уже этот бред читать
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Эти скоты теперь из принципа будут рубить на корню все инициативы нового президента. Скорее бы уже перевыборы, может людям хватит ума... Хотя надежда призрачная.
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Alex Nemo - Рада отказалась уволить Грицака с должности главы СБУ - Цензор.НЕТ 3974 "Хотя надежда призрачная."

Друг..., надежды нет... - блазню хана...
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вот теперь мы так и будем жить - а ведь у пороха было все гораздо хуже - но он умеет договариваться и искать сторонников ,а главное решать проблемы ,а не создавать новые и на ровном месте ,ради дешевого пиара - жаль Украина много потеряет и дай бог шоб зеля не начал быковать еще сильней - тогда нам всем будет не очень хорошо
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Что ты мелешь ****** недоделаный. У Пороха была абсолютная власть, президенский скипетр и большинство 300 голосов в парламенте. И при всем при етом он так обосрался и проворовался что люди за кота быстрее бы проголосовали чем за Мародера соевого.
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Нет, не было у Петра Алексеевича абсолютной власти, к сожалению, иначе бы вы все уже бежали аж до Северного Полюса.
Но ничего, скоро вам конец настанет по-любому.
Пойдете под внешенее управление, как Владимиру Александровичу "на пальцах" объяснили намедни в Брюсселе - конец олигархической системы, построенной Ракетчиком, украинских олигархов ЕС и МВФ выметут поганой метлой.
Не пойдете под внешнее управение Брюсселя - будет дефолт ( для удержания курса гривни требуется миллиард денег в неделю (как показали Владимиру Александровичу в первую неделю его правления), так что к концу сентября деньги кончатся, а после дефолта вас все равно выметут поганой метлой, только выметут тушки или чучелки.
Денег от РФ принять Владимиру Александровичу не позволит ни Рада, ни США, ни ЕС, ни НАТО, что сегодня Рада и продемонстрировала, это Ракетчику ответка за его заявление о "не стрелять"

Бене с его шайкой не до вас, Бене разорение назначено в суде Делавера, а что после того разорения с Беней его хозяева сделают (сдерут шкурку живьем или еще что занимательное), то меня не касается.

Так что вынесут вас по-любому, готовьтесь на выход.

И я даже знаю, как вы будете себя вести. Вы будете вести себя точно также как россияне с катерами украинскими в Керченском проливе, или советские с южно-корейским самолетом: будете ждать до последнего, а потом такое "коленце выкините", такой идиотский поступок сотворите, что это будет последней соломинкой, переломившей хребет верблюду.
"Держитесь там"(С)
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Порох полгода работал со старой ВР - Симоненко, рыги, Мороз в коалиции.
При твоей заделке часть того, что могло бы стать мозгом, размазали о штору.
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Ну, коли буде стосуватися Зерових ініціатив щодо заборони відкривати вогонь у відповідь, односторонньому зняттю блокади, то так, "из принципа будут рубить на корню!" Рада відмовилася звільнити Грицака з посади глави СБУ - Цензор.НЕТ 7502
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Какие инициативы? Обезглавить государство, ничего не предлагая в замен? Кто кандидаты или уже утвержденные лица на посты МО, МИД, ГПУ? Зачем их увольнять, если им еще не готова замена? Страна находится в состоянии войны, и такие действия можно расценивать как госизмену!
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Какие нах "инициативы"?? референдум о мире срасией? Не отвечать, когда в тебя стреляют? Распустить ВР, которая приняла "мовный закон"? Стать на колени перед ******? Назначить дружбана по детству и бизнесу зам нач СБУ? Поставить главой АП личного адвоката своего шефа-олигарха? Ну какие там еще "инициативы", назовите. Я послушаю.
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Новасть пратухла уже наверно с час назад.
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Это Ракетчику ответка за "не стрелять в ответ"
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- Знаете, Воробьянинов, этот стул напоминает мне нашу жизнь. Мы тоже плывем по течению. Нас топят, мы выплываем, хотя, кажется, никого этим не радуем. Нас никто не любит, если не считать уголовногорозыска, который тоже нас не любит. Никому до нас нет дела. (с)
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Если все барыги и подбарыжники настолько держатся за свои кресла и настолько не хотят отдавать власть - значит Украина потихоньку меняется и особых договорняков с этими уже не предвидится.
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І шо тепер робитимуть протяже буратіни?
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Подождем парламентских выборов, поменяем продажных депутатов!
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опять страна уйдет из-за разборок минимум на полгода в предвыборную спячку, пока паны будут в свои игры играть, никаких серьезных решений не ожидается
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Ну почему же. Шапито вон упорно хочет памирицца с братьями кацапотварями
Так шапито и до выборов не дотянет. Украсят своими тушками какие нибуть деревья...
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вот так постепенно и формируется система сдержек и противовесов.
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Изпод пинка. Правда население Украины пока не субъект этого процесса
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лиха беда начало.
сцарей в Украине нет - и ето факт и ето радует.
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А что еще можно ожидать от нынешней Рады? Там в основном коррупционеры, которые стали депутатами чтобы решать свои делишки, грести бабло.
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Куме,не тратьте сили...
Что-то доказывать зебилам?
Они думают,что депутаты размноржаются почкованием.
Те,что сейчас там сидят - они ж за них и голосовали.
Только связать эти два события они не в состоянии.Даже сами себе лайкают
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Петина камарилья таки осталась, рада сама себе яму роет, народ ее прокатит на вьіборах.
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На каких выборах ? Будут какие-то выборы ? Вы уверены ?
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Выборы будут по-любому, не щас, так через 2 месяца Рада відмовилася звільнити Грицака з посади глави СБУ - Цензор.НЕТ 2470
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Правильной дорогой идете товарищи депутаты Ваш дом тюрма.
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Эта сегодняшняя зРада дура. Хотела сделать подлянку новому, а получилось, что новые снова отправили их сдавать анализы. Или, другими словами, "щуку кинули у річку". Новые получили то, что хотели.
Ну, не сняли ни Грицака, ни Полторака, ни Климкина - и что? Новым не надо вносить свои кандидатуры , которые этот парламент разнёс бы в пух и прах, что не такие, как им хочется и не поддержал бы. Зачем новым такой цирк в старом парламенте? Подождут пару месяцев, всего делов то.
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Грицак, гулять так гулять - уволь Баканова
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Зря порохоботы подняли визг от радости. Ни полторак ни грицак и климкин за нулевую,беспрспективную раду не подпишутся.Будут выполнять волю гаранта зарабатывая себе на индульгенцию.А вот решимости зеле и 96% изберателей добавила и злости тоже.Но и кто скажет что вы соевые не тупые только гавкать и можете.За эту выходку пете -2%
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Партия "слуга народа" "квартал-95" на выборы не попадёт. Просто по срокам не проходит.
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Радв упорно голосует за свое место на свалке
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СУПЕР!!!!! Рада відмовилася звільнити Грицака з посади глави СБУ - Цензор.НЕТ 6962

зеленым назревает импичмент!!!
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Мда. Будут Зеленского варить в собственном соку. Если КС отменит досрочные выборы то есть немалые шансы сварить. Тем более закон об импичменте онт приняли.
На Украину им всем с высокой колокольни, но это и так понятно.
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навіть не знаю як дякувати недоумкам із верхзради. просто з героїчним натхненням пруть на ті ж граблі шо і соєвий свин.
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Сила в правде. А правда на украинской стороне. Потому вам никогда Украину не победить. Распустите Раду, новая во сто крат будет более злая проукраинская Рада відмовилася звільнити Грицака з посади глави СБУ - Цензор.НЕТ 3636. Шапито под названием 95 квартал в _опу!
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У нас оружия достаточно, чтобы испортить кацапью настроение. Сейчас не те времена. Откровенный захват территроий невозможен. Мир стал глобальным
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а чего упираетесь тогда? Народный фронт побежали в суд доказательства подавать что коалиция мол всамделишная была. Чего боимся рапускатся то? Рада відмовилася звільнити Грицака з посади глави СБУ - Цензор.НЕТ 1416
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Сила в единстве. Сегодня Рада это продемонстрировала.
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Единство негодяев очередного созыва, которые не устают принимать "законы" для разрушения Украины.
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Да идешь ты лесом, кацарылый и пряяяямо за поребрик!
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Ай-яй-яй, что гады делают...
Тут надо Баканова срочно назначить, Квартал-95 еще не трудоустроен, а они палки в колеса Великому кормчему.
Геть Раду!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРада відмовилася звільнити Грицака з посади глави СБУ
 
 
 
 
 
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