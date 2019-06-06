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Все про:Адміністрація_Президента (460) допит (464) Цеголко (149) ДБР (286)

 ДБР викликало на допит спікера Порошенка Цеголка через зникнення обладнання з АП

Державне бюро розслідувань викликало на допит Святослава Цеголка, який працював прессекретарем п'ятого президента Петра Порошенка.

Про це theБабелю повідомили в прес-службі ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Це пов'язано зі справою про нібито зникнення обладнання із ситуаційної кімнати Адміністрації президента.

Дату майбутнього допиту в бюро не розголошують.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Техніку для ситуаційної кімнати в АП було орендовано за особисті гроші Порошенка і зараз повернуто орендодавцеві, - Цеголко

Раніше секретар РНБО Олександр Данилюк заявив: "Після зміни влади із ситуаційної кімнати АП винесли монітори і сервери із секретними даними". Екссекретар РНБО Олександр Турчинов запевнив, що все обладнання РНБО перебуває на місці і під охороною. Прессекретар Петра Порошенка Цеголко, зі свого боку, заявив, що техніку для ситуаційної кімнати в АП було орендовано за особисті гроші Порошенка і зараз повернуто орендодавцеві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130947
 
   
 Топ коментарі
 
секта свідків мародєрства бариги і уставшіх ат вайни
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Сегодняшняя новость на LB.ua

Техника из ситуационной комнаты осталась в АП и находится на учете Госуправления делами.



Согласно информации Администрации, в 2018 году по требованию АП Госуправление делами предоставило оперативную панель диагональю 84" на стойке (передвижную), три ноутбука HP ProBook 470, камеру для видеоконференцсвязи.
На данный момент это оборудование в наличии и находится на учете Госуправления делами.
Таким образом АП подтвердила заявление бывшего замглавы АП Дмитрия Шимкива о том, что это оборудование никуда не исчезало и не вывозилось.
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це із тих же серій, в яких семен і ко лічно бачили як пєця вивозив літаки набиті баблом ГБР вызвало на допрос спикера Порошенко Цеголко из-за исчезновения оборудования из АП - Цензор.НЕТ 4946 зараз у преЗедента підгоря, тому справа по пєці відволіче лахов від дерибану та опи що насувається
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да да Вы изволили съесть мою ДБР викликало на допит спікера Порошенка Цеголка через зникнення обладнання з АП - Цензор.НЕТ 5395 морковь к барьеру к барьеру... ДБР викликало на допит спікера Порошенка Цеголка через зникнення обладнання з АП - Цензор.НЕТ 952
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Та ні, це інше. "Нові обличчя" справді вважають, що тепер їм можна все - навіть загрібати під себе чужу власність. Типові навички гопників-рейдерів.
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це із тих же серій, в яких семен і ко лічно бачили як пєця вивозив літаки набиті баблом ГБР вызвало на допрос спикера Порошенко Цеголко из-за исчезновения оборудования из АП - Цензор.НЕТ 4946 зараз у преЗедента підгоря, тому справа по пєці відволіче лахов від дерибану та опи що насувається
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секта свідків мародєрства бариги і уставшіх ат вайни
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та ти шо ДБР викликало на допит спікера Порошенка Цеголка через зникнення обладнання з АП - Цензор.НЕТ 3230 ох ці казочки...тож пийте собі зельонку і не отвлєкайтесь.з мозгами у вас сутужно...на жаль
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моча то ваше лєкарство- тож лікуйтесь чим маєте,це вам і до хліба і замість пенсій. ми беремо онлі рошенками- тож завідуйте молча,лузєри ДБР викликало на допит спікера Порошенка Цеголка через зникнення обладнання з АП - Цензор.НЕТ 8811
он вірні з секти *свідків свинарчуків* вже ходили до пєціного маєтку. покричали,попалили, і звалили. бо бачите боротися з реальними загрозами їм сцикотно. тай ані ат вайни усталі,як і все з фанзони презедента
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Та купи себе вибратор и мастурбируй сколько тебе угодно на фото Зе....и не засоряй комменты!
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Так может тогда сразу отдадим все территории Рашке, а мы всей толпой и в одном городе поместимся, Зачем нам столько земли - ти для рускага мира нужнее!
И точно войны не будет
PS Хотя далеко не факт, что они не рашат добить хохлов что бы глаз не мозолили и на честно спизженую расейскую историю не претендовали
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Зеленые не успевают даже регистрирвоать своих ботов..... вверху вот показательно.....
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Арендовать оборудование для администрации президента непонятно у кого, а потом еще и якобы вернуть это оборудование где может остаться важная и секретная информация - это или барыжный цирк, или предательство национальных интересов.
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Сегодняшняя новость на LB.ua

Техника из ситуационной комнаты осталась в АП и находится на учете Госуправления делами.



Согласно информации Администрации, в 2018 году по требованию АП Госуправление делами предоставило оперативную панель диагональю 84" на стойке (передвижную), три ноутбука HP ProBook 470, камеру для видеоконференцсвязи.
На данный момент это оборудование в наличии и находится на учете Госуправления делами.
Таким образом АП подтвердила заявление бывшего замглавы АП Дмитрия Шимкива о том, что это оборудование никуда не исчезало и не вывозилось.
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А на этих стелажах стояла панель 84 дюйма или три ноутбука?
ГБР вызвало на допрос спикера Порошенко Цеголко из-за исчезновения оборудования из АП - Цензор.НЕТ 3372
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Это вопрос к Данилюку. Откуда он вел свой "репортаж" о пропавшей технике.
В новости LB.ua приведены слова из ответа представителя НЫНЕШНЕЙ АП Кондзели на запрос журналистов.
Дата ответа 5.06.2019.
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И что?Может там стояла ЧАСТНОЕ оборудование для безопасного просмотра порнухи или для игры в виртуальное казино!!!!!!Ведь простое траханье секретарши на столе.....сейчас чиновников не возбуждает!)))
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То-есть аренды за личные карманные деньги пепо небыло.
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Это пусть выяснят с Цеголко.
Но кражи, о которой поднял хай Данилюк, точно не было.
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Та расходитесь, зебобики) вылез уже, ни разу ни торчек, данелюк и обьявил, что никто никуда ничего не вывозил
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Как выяснилось, оборудование ситуационной комнаты никуда не исчезало и находится в АП. То есть, уголовное дело, по которому ДБР проводит досудебное следствие, мягко говоря, взято с потолка, человеком , который сегодня занимает пост секретаря СНБО А. Данилюком.
Самое интересное, что никто в администрации президента так и не признал этот факт и не извинился паникерство и за плохую игру на камеру.
Между тем, именно Цеголко утверждал, что все принадлежащее ДУС оборудование находится на месте, кроме нескольких мониторов (на которых невозможно хранить какаю-либо информацию... чисто технически)))), взятых в аренду лично экс-президентом Порошенко, и который при уходе из здания на Банковой, вернул их арендодателю.
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Получается что громкое заявление о аренде оборудования из карманных копеек самого петра - ложь?
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доки Беня доїтиме Україну на мільярди доларів, треба відволікати увагу 73% виборців пошуками моніторів загальною сумою на 100 тис грн. Головне, що працює!
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Як пояснило "Українській правді" джерело в оточенні Порошенка, частину техніки дійсно брали у ДУС, вона була потрібна для співробітників АП, які забезпечували роботу цієї кімнати.
"А ремонт приміщення і оренда усієї основної техніки відбувалася за кошт самого Петра Олексійовича, про що заявляв речник президента Святослав Цеголко. Обслуговуванням цієї кімнати займалися штатні співробітники АП. І саме для їх роботи, на ці потреби була виділена техніка. Тобто не всю апаратуру брав в оренду президент", - пояснив він.
Співрозмовник видання також підкреслив, що техніка у цій ситуаційній кімнаті використовувалася лише для комунікації з серверами РНБО, "вона просто транслювала певну картинку, і ніяких серверів там не було". https://www.pravda.com.ua/news/2019/06/6/7217343/

вибачень від команди ПреЗедента як не було так і не буде
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если оборудование имело инвентарные номера, то оно исчезло...а нет, то - нет
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циділка ...він серверами "рассчётные" отримав ...от тепер "питають" щоб викупити
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И тут клоуны....
Это оборудование висело на балансе АП или нет?
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Ну началось... И это только начало спектакля... Дальше будет еще интереснее...
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Пэтро молодец, сервера в надежном месте, а клоун так мечтал их продать кацапскому яндрыксу шо со скуки продал последний порнофильм игры на раяли))) дебилы ***))
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДБР викликало на допит спікера Порошенка Цеголка через зникнення обладнання з АП
 
 
 
 
 
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