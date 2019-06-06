 ДБР викликало на допит спікера Порошенка Цеголка через зникнення обладнання з АП

Про це theБабелю повідомили в прес-службі ДБР, передає Цензор.НЕТ.
Це пов'язано зі справою про нібито зникнення обладнання із ситуаційної кімнати Адміністрації президента.
Дату майбутнього допиту в бюро не розголошують.
Раніше секретар РНБО Олександр Данилюк заявив: "Після зміни влади із ситуаційної кімнати АП винесли монітори і сервери із секретними даними". Екссекретар РНБО Олександр Турчинов запевнив, що все обладнання РНБО перебуває на місці і під охороною. Прессекретар Петра Порошенка Цеголко, зі свого боку, заявив, що техніку для ситуаційної кімнати в АП було орендовано за особисті гроші Порошенка і зараз повернуто орендодавцеві.
он вірні з секти *свідків свинарчуків* вже ходили до пєціного маєтку. покричали,попалили, і звалили. бо бачите боротися з реальними загрозами їм сцикотно. тай ані ат вайни усталі,як і все з фанзони презедента
И точно войны не будет
PS Хотя далеко не факт, что они не рашат добить хохлов что бы глаз не мозолили и на честно спизженую расейскую историю не претендовали
Техника из ситуационной комнаты осталась в АП и находится на учете Госуправления делами.
Согласно информации Администрации, в 2018 году по требованию АП Госуправление делами предоставило оперативную панель диагональю 84" на стойке (передвижную), три ноутбука HP ProBook 470, камеру для видеоконференцсвязи.
На данный момент это оборудование в наличии и находится на учете Госуправления делами.
Таким образом АП подтвердила заявление бывшего замглавы АП Дмитрия Шимкива о том, что это оборудование никуда не исчезало и не вывозилось.
В новости LB.ua приведены слова из ответа представителя НЫНЕШНЕЙ АП Кондзели на запрос журналистов.
Дата ответа 5.06.2019.
Но кражи, о которой поднял хай Данилюк, точно не было.
Как выяснилось, оборудование ситуационной комнаты никуда не исчезало и находится в АП. То есть, уголовное дело, по которому ДБР проводит досудебное следствие, мягко говоря, взято с потолка, человеком , который сегодня занимает пост секретаря СНБО А. Данилюком.
Самое интересное, что никто в администрации президента так и не признал этот факт и не извинился паникерство и за плохую игру на камеру.
Между тем, именно Цеголко утверждал, что все принадлежащее ДУС оборудование находится на месте, кроме нескольких мониторов (на которых невозможно хранить какаю-либо информацию... чисто технически)))), взятых в аренду лично экс-президентом Порошенко, и который при уходе из здания на Банковой, вернул их арендодателю.
"А ремонт приміщення і оренда усієї основної техніки відбувалася за кошт самого Петра Олексійовича, про що заявляв речник президента Святослав Цеголко. Обслуговуванням цієї кімнати займалися штатні співробітники АП. І саме для їх роботи, на ці потреби була виділена техніка. Тобто не всю апаратуру брав в оренду президент", - пояснив він.
Співрозмовник видання також підкреслив, що техніка у цій ситуаційній кімнаті використовувалася лише для комунікації з серверами РНБО, "вона просто транслювала певну картинку, і ніяких серверів там не було". https://www.pravda.com.ua/news/2019/06/6/7217343/
вибачень від команди ПреЗедента як не було так і не буде
Это оборудование висело на балансе АП или нет?