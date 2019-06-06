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Все про:ВР (4917) законопроект (677) Стефанчук Руслан (21)

 Рада знову ігнорує конституційні повноваження президента, - Стефанчук

Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що Верховна Рада ігнорує конституційні повноваження президента України.

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Верховна Рада вкотре демонструє те, що, на жаль, вона ігнорує конституційні повноваження президента України. Забуваючи, що за президента України віддали голоси 73% народу України. Це дуже прикре непорозуміння", - сказав він.

Стефанчук заявив, що важливо, щоб і президент, і Верховна Рада разом жили за правилами.

"Цих правил ми будемо дотримуватися, але й спостерігати, як їх дотримується Верховна Рада. Тому ми глибоко переконані, що наше майбутнє співробітництво можливе лише на базі дотримання регламентних процедур, змістовних і якісних", - сказав політик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада відмовилася звільнити Полторака з поста міністра оборони

Представник президента також наголосив, що Рада не включила до порядку денного законопроєкт про скасування депутатської недоторканності і не повернулася до законопроєкту про імпічмент.

"Ми повідомили Верховній Раді про те, що було б чесно разом ухвалити законопроєкт №6203 про скасування депутатської недоторканності. І ми б тоді чесно пішли на вибори, не обмеженими якимись спеціальними статусами ... На жаль, депутати не повернулися ні до першого питання (імпічменту), ні взагалі не включили розгляд питання про скасування депутатської недоторканності", - заявив Стефанчук.

Як повідомлялося раніше, Верховна Рада відмовилася звільнити міністра закордонних справ Павла Клімкін, міністра оборони Степана Полторака і главу Служби безпеки Василя Грицака. Таким чином, депутати відхилили всі кадрові пропозиції нового президента Володимира Зеленського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада відмовилася звільнити Клімкіна з посади міністра закордонних справ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130945
 
   
 Топ коментарі
 
"вместе жили по правилам" - не начинают с НЕЗАКОННОГО разгона той самой Верховной Раді!
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а причем здесь полномочия и 73%?
или они не знали, что Президент имеет ограниченные полномочия и их от количества за него проголосовавших больше не становится...
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Говорящая жопа, твоё место на паРаше😂
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Ты свЫня лучше за вот эти сайтом https://ze.live/ наблюдай....там все фиксируется.....и за все придется ответить....
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КАКИЕ 73 % остынь Стефанчук... всего на ВСЯ УКРАИНА ДАЛА АЖ 37%... хватить гудеть... клоуны и шуты.....Какой Президент скоморох таково к нему и отношение...он первым начал войнушки прямо на инаугурации.... вот ему бумеранги и полетели в ответку....
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Оно начало хамить ещё до второго тура тогда ещё действующему президенту - видно почуяло, что мать пошла и пипл этот стиль хавает.
Теперь будет долго отгребать.
Хамство оно порождает нехорошие желания ответить в ответ и ответить грубо.
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Погано, що його одноплемінники відкидають Новий завіт, на основі якого християни вчаться бути смиренними. Перефразовуючи Писання, можна констатувати: "Не посилай, і тебе не пошлють." Хоча у Торі ("П'ятикнижжя Мойсеєве") теж є схожі постулати, але з точки зору помсти: "Око за око, зуб за зуб".
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даже не 37% - а 73% от 13 млн. проголосовавших за Вазелина Шестого (Капитулянта) - это примерно 9 млн.или 30 %!
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и о каких, тогда, 25% верещат порохоботы?
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"вместе жили по правилам" - не начинают с НЕЗАКОННОГО разгона той самой Верховной Раді!
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А сколько весит этот Стефанчук ? И почему он не влазит в экран монитора Рада снова игнорирует конституционные полномочия Президента, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7988
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Перестаньте дискредитировать святое имя Свынарчуков
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Да-да, есть же свой жабайчук, свини это украинские тотемные животные, оставьте милах в покое)
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Це "простой парєнь із народа", який дорвався до владної годівниці. Справжнє обличчя, так би мовити віртуальної партії "Слуга бєз рода", тобто "Слуга народа"
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Боюсь даже представить как от него разит специфическим маланским духом, никаким пафумом не перебьешь...фу...... жЫвотное.
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того "презебенедента" что за 14 дней 16 раз нарушил конституцию?
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отправить бы зелебеню в далекие зебеня
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Тобто, дурневі закон не писаний, а рада має його слухати?
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а причем здесь полномочия и 73%?
или они не знали, что Президент имеет ограниченные полномочия и их от количества за него проголосовавших больше не становится...
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Они хотели как на расее. Теперь все равно во всем виноват Зе-гидрант.
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73+(украдені голоси порохобандою) то показник недовіри до отих недолугих ворішек та сосалок що засіли у тій зраді куди зайшли по крові патріотів...
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Жопомордый, где ты насчитал 73 % украинского народа? Зебил *** (🐴)
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таки по факту більш ніж 90%бажають бачити пороха та падубія з юценком на зоні...
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По факту зелебобобка ручной бенин косноязычный клоун без мозгов, но для зебилов президент и борец с олигархами😂
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Тобі аби про пороха висратись, незалежно від теми статті
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якесь таке "нове обличчя" більше схоже на гамадріла))
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Закон по процедуре импичмента уже сегодня принят...так что ты свЫня сбрехала...беги к чуваку с ксивой презЕдента и скажи ему что бы он забыл его подписать....
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Врет
Не 73 % народа Украины, а 73% проголосовавшего народа Украины.
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Есть такая примета...если зебеня открывает рот...значит он врет....
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Порохоботы. Народ Украины слил вас в сортир, а вы всё ещё живы..а знаете почему?-Потому что вы гавно..а оно не тонет)))
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Если кто то там орет про говно, сортир и рот
это значит пред тобою пропоссийский "патриот"
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73 от 62%, не так уж и много, а завтра что будет? Пусть еще Коломойский чего ляпнет про дефолт, или Кучма про братание с сепарней, и ....
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то есть, если бы на выборах отдали 72% голосов - нарушать Конституцию нельзя было?
а раз отдали 73% - можно и по нарушать Конституцию?

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Зенарчук, Рада показывает, что идите вы со своим клоуном на ...........
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Берем пример с молдаван, те знают, как поступать с такого типа презиками)
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Еще бы и пример по закону об оружии...
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Нужно уже привыкать, что президент и ВР связанные «одной цепью»......... и с учетом того, что Зеленский нынешнюю ВР «разогнал» (чем обидел многих «депутатов»), то надо было предвидеть такой поворот дел («месть»)......
Теперь не жаловаться.........
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Разогнать на основании Закона....и разогнать на основании собственных хотелок....это как говорят в Одессе две большие разницы....
И теперь нечего на зеркало пенять...коль рожа крива.....
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Это из «серии»: не плюй в колодец, из которого прийдется самому пить.........
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В сценарии такого не былдо, а предвидеть нечем. Рада знову ігнорує конституційні повноваження президента, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4736
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Обратите внимание на конструктив и мощь мыслей в комментах пэидиотов. Прямо все по теме！
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А кто сказал.что будет легко! Украина криминализована по дальше некуда,а криминал власти просто так никогда не сдавал!И никакие законы .конституции и прочее тут не катят,всем правит бабло! Эти скорее утопят страну, вместе с народом,но просто так не уйдут,Посмотрите пример Молдовы!
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Шапито Парубия . Кукол дергают за нитки , на лице у них улыбки .... А чем дальше бездельники будут заниматься не знают . Проказничают и шалят.
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а говорили, что ейти не существует.....

Вот ОНО, смотрите, в зебилАх водится!!!
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Та не только Рада, да и не только полномочия и вообще его Самого игнорирует Рада знову ігнорує конституційні повноваження президента, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7836
Смиритесь клоуны. Тяжела и неказиста жизнь бродячего артиста
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- Доктор, меня все игнорируют!
- Следующий!
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Поздравляю, в АП зебил на зебиле и зебилом погоняет.
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Учора для соєвих смоктунів була роздача льодяників рошен?
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Шось нема зепоцреотів... Шось там одненьке гавкнуло і тиша...
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Ёханы бабай!
Прочитаешь комменты и... дежавю...
Порохоботы сейчас жутко напоминают путиняк. Путиняки 5 лет назад забоялись, что у Украины после Майдана может получиться новая жизнь. Стали пихать палки в наши колёса.
А порохоботы сейчас боятся, что у Зеленского энд компани - просто может получиться... Тоже пихают палки. Ну, больные...
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У зекомпании действительно может получиться, вопрос только в том, что именно получиться, сдать Украину *****, вернуть приват каломойше и тем самьім поднять гривну до 100 за доллар, сделать сруцкий вторьім гос. язьіком,... Конечно порохоботьі єтого опасаются
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Цим "народним обранцям" країна до голої сраки, повний саботаж.
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Раду тоже народ избирал Сперва пройдите выборы сформируйте большинство а потом кудахтайте Так конституция написана что бы слишком шустрые немного пыл поубавили
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Та якый е Не х ранцузи ж эту раду избирали
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Зебил, тьі хочешь сказать, что вьіборов в раду в 2014 не бьіло?
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Что-то я не заметил, что ВР Конституцию соблюдает. Не одного конституционного закона не принято. Препятствие развитию демократии в Украине. Выполняют волю алигархов и барыг, а не народа. Народ сказал уйти, отказались. Разве это соблюдение Конституции?
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Народ сказал уйти??? Какой народ?? Это кретин клоун нарушил Конституцию и озвучил свою хотелку о роспуске. А ВР, как и должна была, положила на клоуна хрен, большего он не заслуживает.
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Почему же тогда не нашлось большинства для отставки Гройсмана, Грицака, Полторака и т.д.?
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Когда это народ сказал уйти ? Вот будут следующие выборы в раду тогда народ и скажет А пока соблюдайте законы А то у зельцпредседателя ни фракции ни большинства ничего Может он хочет быть царицею морскою
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Пора наверное сделать с ВР как в фильме "Слуга народа" Быков на бойню.
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Забывая, что за Президента Украины отдали голоса 73% народа Украины.
Объясните кто-нибудь этому идиоту, что во-первых, 73% от голосовавших, а не от всего народа. И во-вторых, если разобраться, то за клоуна проголосовало от силы процентов 30, а остальные голосовали против Порошенко. Предстоящие выборы покажут реальные проценты.
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Він мабуть теж проффесор? Що він носиться з тими 73%, як дурень з писаною торбою? Ну, "псіханула дєвушка" - буває. Сьогодні є 73%, а завтра їх не буде. А Конституція і Закон залишаться.
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А какой ЗАКОННЫЙ выход из ситуации, кто-то знает?
ПС: собственные идеи не предлагать!
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шукати підтримку у Раді. Для початку, не слід було її в незаконний спосіб "розпускати". По друге, не слід висувати Зебільні пропозиції і ініціативи. Наприклад звільнення діючого міністра оборони, без внесення кандидатури нового. По третє, слід говорити із окремими депутатами а не головами фракцій, бо в них наразі різні інтереси. Тоді не буде такої ганьби як законопроект "про відкрито/закриті списки". Одним словом, закінчувати піз.діти і страдати куй.нею, і починати ПРАЦЮВАТИ!!!
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УТОЧНЯЮ вопрос: Зеля требует снять, Рада отклоняет. И дальше что ПО ЗАКОНУ?
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Уточняю відповідь: ПРАЦЮВАТИ. Зеля не Господь Бог. Нехай читає власні повноваження.
Політика це не дідовщина в армії. Це мистецтво компромісів.
З'ясувати чи є резерви у ВРУ для прийняття Закону, якщо так, то домовлятись, якщо ціна неприйнятна - чекати на наступний склад ВРУ. Щодо відставок, просто внести подання із своєю кандидатурою. Якщо депутати будуть бачити що пропонується гідний міністр, то спокійно знімуть старого.
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Шо эта свыня хрюкает?! Перезидент - это тот хмырь, шо похерел конституцию и законы? Шо предлагает капитуляцию Украины и рабство для украинцев?! Ото, шо занимает кабинет президента - государственный преступник. А та шваль из его окружения? Как называются эти биологические отходы?
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речь идёт что "было бы честно вместе принять законопроект №6203 об отмене депутатской неприкосновенности". но мародёрские псы по методичке гасят зеленского. барыжные боты поддерживают неприкосновенность у воров!
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ви що, з дитинства не вийшли? Це життя. Що за категорія така - "чесно"?
Це було би добре, не погано, так, але чесно? Рада знову ігнорує конституційні повноваження президента, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6454
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Этих правил мы будем придерживаться...

чуєш ти... "голодаючий слуга народу" і Рада, і президент мають жити по ЗАКОНУ!!! Засунь собі у дупу "правила", брехач зелений.
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Предлагаю вашему вниманию список
порохоботов на Цензоре.
Aleksander Chocewicz
Alex Rozhenko
Alex Tom
Ali Hasan
Andrew Trampenko
aquarius580 459c2008
Beer Bear
Bob Grinder
bow1966 miller
cloud2009 26ea8082
dd13
Denisn
fedjka - fedjka
Gen Vas
Igor Schtolts
Igor Zolotovskiy
IN UA 7395a7cc
Inna Khavrun
Irada
Lek Darling
marusia klimova
max ka
Maxim Maximoff
Mr Vice President
Nikolay Bilyi
OldCat
Oleg Razin
Olexandr Chornogorodskij
Roll
Rostyslav Komarnytsky
Scorpman Y
Sergey Stolyarenko
Serhii Liushuk
Sharl
Sidor 37ec1707
Sophia-Maria Duglass
Stepan Kuravlyov
StopRussia
Storm UA
tamerlan
Tema9
trawler_tug
Unitazoff Bob
ver in
Véra Batsekalo
vismavista
wake up-UA
Yasina Nina
zhekan
Александр Юр
алина галка
Алла Новосад 5b57f84f
Ан Мур
Андрей Бондаренко 80fa57a1
Батька Вітер
Бессоница
Василий Казимко
Вася Шевченко f77d76ba
Віктор Іщук
ВКЛ_это_мы_01
галина галка
Гыг с Вами
Денис Ахмедьянов
Инокентий Петров 42a57151
Карпов Олег
кацахол
Левко Чорний
Лина Яковлева
Маша Машева
Наталия Ермак a2eb1cf6
Огусто
Олег Беляков 1ee72182
Олег Тихонов 055f40a1
Олександр Багряний
Павло Макаренко
ПАРАБЕЛЛУМ 777
Підлога Маккартні
Полина Золотая ab24ae81
Привет
Рaul Petrovach
раша в перде
Саша Локоть
Светлана Снегина e96793ea
Святополк Сагайдачний
Сергей1967
сидор сидоров 945e588f
Татьяна Суринович
Тиберий Сорат
Уладзімір Гудкоў ddec2945
хочется сказать
Червоно-Чорний
Черноморец не команда Черномор
Чинганчгук
ШвидКа Лі
Шрек Баблокат
Эйегон Тру
Юлия Михайловна
Юра Панаев
Юрій Бровкін
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А ти в списку клоунів і тупиць---давай цей список.
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Ти чому мене не додав до цього списку?
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важно, чтобы и Президент, и Верховная Рада вместе жили по правилам

- ну так начинайте, ребята, по правилам
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я знал одного правоведа, из числа Донецких, который диплом получал во времена Яныка. На гос экзамене он не ответил ни на один вопрос, и что бы его спасти (а это был депутат облсовета, регионал от ПР) ему задали дополнительный вопрос - понятие криминального права.
Так вот он дал четкий ответ: понятие криминального права - это то как надо жить в жизни по понятиям.
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Ну а что он хотел ?
В первый же приход в парламент (на инаугурацию) он послал парламент на . . . перед всем миром и перед всем народом, объяснил парламенту, что они никто и звать их никак и он их разгонит.
Через пару дней назначил главой администрации человека, который из-за люстрации эту должность занимать не может.
И так далее по тексту . . .

А они (депутаты) что - мазохисты ? Терпеть, вытираться и аплодировать ему должны, как на концерте "95 квартала" ?

Если ты пришёл в гости и сразу плюёшь в лицо хозяину и ложишь кучу на дорогой ковёр, сложно ожидать, что хозяин будет поддерживать все твои будущие идеи . . .
В конце-концов, в политике человеческие отношения, обиды, эмоции тоже никто не отменял. Более того, они там во сто крат более обострены из-за всеобщего недоверия и подозрительности.

Короче, господин ПреЗЕдент, Вы сами этого хотели.
Если ещё и Конституционный Суд Вас пошлёт подальше с Вашим указом о роспуске парламента, станет вообще смешно. Особенно если на его исполнение уже успеют потратить деньги налогоплательщиков - тогда как-то захочется спросить, какого лешего я из своего кармана должен оплачивать Ваши киевские интриги . . .
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"Верховная Рада в очередной раз демонстрирует то, что, к сожалению, она игнорирует конституционные полномочия Президента Украины. Забывая, что за Президента Украины отдали голоса 73% народа Украины. Это очень досадное непонимание", - сказал он. Видать, у этого парня большие проблемы с математикой. Согласно официальным данным, опубликованным на сайте Министерства финансов, по состоянию на 01.04.2019 г. население Украины составляло 42 079 500 чел. (100 %). Из них, согласно протокола заседания ЦИК от 31.05.2019, право голоса (достигли 18 лет) имеют 30 105 004 чел. (71,5% от общего количества населения). Приняли участие в выборах 18 491 837 чел. (43,9% от общего числа населения). За Зеленского отдали голоса 13 541 528 чел. Это - 44,9% от общего количества граждан, имеющих право голоса, и аж 31,2% от общего числа всех жителей Украины. Поэтому, "... отдали голоса 73% народа Украины..." - не более, чем манипулирование цифрами.
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В нас Парламентсько - Президентська республіка... Президент повинен внести кандидатуру, тоді Рада роздивиться й може проголосує за зміну... але знімати у воюючій країні силовиків (цікаво тільки чому авакова не звільняє - там зальот на зальоті?), й залишити порожнім місце, щоби керував корєш - нєдоумок, який квіточки на квартал продавав, неприпустимо...
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Читаю коменты порохоботов и охреневаю - вы кто ? Почему в реальной жизни я не встречал ни одного любителя Поросенки ??? Это бото-ферма какая то ???
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРада знову ігнорує конституційні повноваження президента, - Стефанчук
 
 
 
 
 
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