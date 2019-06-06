 Рада знову ігнорує конституційні повноваження президента, - Стефанчук

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Верховна Рада вкотре демонструє те, що, на жаль, вона ігнорує конституційні повноваження президента України. Забуваючи, що за президента України віддали голоси 73% народу України. Це дуже прикре непорозуміння", - сказав він.
Стефанчук заявив, що важливо, щоб і президент, і Верховна Рада разом жили за правилами.
"Цих правил ми будемо дотримуватися, але й спостерігати, як їх дотримується Верховна Рада. Тому ми глибоко переконані, що наше майбутнє співробітництво можливе лише на базі дотримання регламентних процедур, змістовних і якісних", - сказав політик.
Представник президента також наголосив, що Рада не включила до порядку денного законопроєкт про скасування депутатської недоторканності і не повернулася до законопроєкту про імпічмент.
"Ми повідомили Верховній Раді про те, що було б чесно разом ухвалити законопроєкт №6203 про скасування депутатської недоторканності. І ми б тоді чесно пішли на вибори, не обмеженими якимись спеціальними статусами ... На жаль, депутати не повернулися ні до першого питання (імпічменту), ні взагалі не включили розгляд питання про скасування депутатської недоторканності", - заявив Стефанчук.
Як повідомлялося раніше, Верховна Рада відмовилася звільнити міністра закордонних справ Павла Клімкін, міністра оборони Степана Полторака і главу Служби безпеки Василя Грицака. Таким чином, депутати відхилили всі кадрові пропозиції нового президента Володимира Зеленського.
Теперь будет долго отгребать.
Хамство оно порождает нехорошие желания ответить в ответ и ответить грубо.
49% слуга народа
или они не знали, что Президент имеет ограниченные полномочия и их от количества за него проголосовавших больше не становится...
Не 73 % народа Украины, а 73% проголосовавшего народа Украины.
это значит пред тобою пропоссийский "патриот"
а раз отдали 73% - можно и по нарушать Конституцию?
Теперь не жаловаться.........
И теперь нечего на зеркало пенять...коль рожа крива.....
Вот ОНО, смотрите, в зебилАх водится!!!
Смиритесь клоуны. Тяжела и неказиста жизнь бродячего артиста
- Следующий!
Прочитаешь комменты и... дежавю...
Порохоботы сейчас жутко напоминают путиняк. Путиняки 5 лет назад забоялись, что у Украины после Майдана может получиться новая жизнь. Стали пихать палки в наши колёса.
А порохоботы сейчас боятся, что у Зеленского энд компани - просто может получиться... Тоже пихают палки. Ну, больные...
Объясните кто-нибудь этому идиоту, что во-первых, 73% от голосовавших, а не от всего народа. И во-вторых, если разобраться, то за клоуна проголосовало от силы процентов 30, а остальные голосовали против Порошенко. Предстоящие выборы покажут реальные проценты.
ПС: собственные идеи не предлагать!
Політика це не дідовщина в армії. Це мистецтво компромісів.
З'ясувати чи є резерви у ВРУ для прийняття Закону, якщо так, то домовлятись, якщо ціна неприйнятна - чекати на наступний склад ВРУ. Щодо відставок, просто внести подання із своєю кандидатурою. Якщо депутати будуть бачити що пропонується гідний міністр, то спокійно знімуть старого.
Це було би добре, не погано, так, але чесно?
чуєш ти... "голодаючий слуга народу" і Рада, і президент мають жити по ЗАКОНУ!!! Засунь собі у дупу "правила", брехач зелений.
порохоботов на Цензоре.
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Так і знав, що й тут кидануть
- ну так начинайте, ребята, по правилам
Так вот он дал четкий ответ: понятие криминального права - это то как надо жить в жизни по понятиям.
В первый же приход в парламент (на инаугурацию) он послал парламент на . . . перед всем миром и перед всем народом, объяснил парламенту, что они никто и звать их никак и он их разгонит.
Через пару дней назначил главой администрации человека, который из-за люстрации эту должность занимать не может.
И так далее по тексту . . .
А они (депутаты) что - мазохисты ? Терпеть, вытираться и аплодировать ему должны, как на концерте "95 квартала" ?
Если ты пришёл в гости и сразу плюёшь в лицо хозяину и ложишь кучу на дорогой ковёр, сложно ожидать, что хозяин будет поддерживать все твои будущие идеи . . .
В конце-концов, в политике человеческие отношения, обиды, эмоции тоже никто не отменял. Более того, они там во сто крат более обострены из-за всеобщего недоверия и подозрительности.
Короче, господин ПреЗЕдент, Вы сами этого хотели.
Если ещё и Конституционный Суд Вас пошлёт подальше с Вашим указом о роспуске парламента, станет вообще смешно. Особенно если на его исполнение уже успеют потратить деньги налогоплательщиков - тогда как-то захочется спросить, какого лешего я из своего кармана должен оплачивать Ваши киевские интриги . . .