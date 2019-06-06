 Ляшко: Гнати в шию тих перемовників, які пропонують капітуляцію

Про це повідомляє Інформатор
"Кучма дає погані пропозиції: записати у Мінських угодах, що наші військові не мають стріляти у відповідь. Тобто нехай наших людей убивають, а вони не мають оборонятися – це дурні пропозиції", – заявив лідер РПЛ.
Політик переконаний, політика капітуляції не приведе до миру.
"Якщо вести так перемовини, то краще їх взагалі не вести, а просто підняти руки і капітулювати. Перемовини мають переслідувати одну мету – повернення територій і відновлення миру. Не ціною поразки і капітуляції, а перемоги. Захист життя наших військовослужбовців має бути пріоритетом для кожного політика. А якщо вони розповідають, що наші солдати мають підняти руки і мовчати, коли їх убивають, то гнати в шию таких політиків", – підсумував Ляшко.
Нагадаємо, Кучма хоче внести у Мінські домовленості заборону ЗСУ стріляти у відповідь.
Сьогодні, 6 червня, Верховна Рада ухвалила законопроект Олега Ляшка про Тимчасові слідчі комісії, де виписано процедуру імпічменту президента.
И заодно Шуфричу, а то нарушается традиция - раз в пол года в рыло Шуфе!
Странный выбор названия...
Странная смена профессии..
Т.к. он клоун, то не может нормально говорить, только кривляться и поэтому сократил свою фамилию до минимума.
Ему нравится, а я обычно такие клички собакам даю.
Иногда весело было его бред слушать
https://www.nzz.ch/meinung/der-praesident-und-das-fahrrad-der-komiker-wolodimir-selenski-ld.1484865
Зене сказали, что сейчас с ним пока играются в конституцию, но ещё один такой прокол - с фронта прибудет пару дивизий и поставят к стенке, как Чаушеску.
И он будет на коленях просить импичмента
Ничто ка не объединяет как наличие врага Кучма то на Сардинию опять уедет, в куда ты Вова денешься?
-------------------
Он не политик, он коммуняка, тесно связанный с кремлём, еще с того века. А кто это не понимает, тот долбо-б.
Хорошо вам воюется дома за клавой?
В ООС не?
Замените Кучму на Ляшка!