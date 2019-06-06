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 Політика України
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Все про:Кучма (302) Ляшко (650) мінські угоди (1546)

 Ляшко: Гнати в шию тих перемовників, які пропонують капітуляцію

У кулуарах парламенту Олег Ляшко різко відреагував на пропозицію другого президента України Леоніда Кучми у Мінську – припинити стріляти у відповідь на обстріли російських військ.

Про це повідомляє Інформатор

"Кучма дає погані пропозиції: записати у Мінських угодах, що наші військові не мають стріляти у відповідь. Тобто нехай наших людей убивають, а вони не мають оборонятися – це дурні пропозиції", – заявив лідер РПЛ.

Політик переконаний, політика капітуляції не приведе до миру.

"Якщо вести так перемовини, то краще їх взагалі не вести, а просто підняти руки і капітулювати. Перемовини мають переслідувати одну мету – повернення територій і відновлення миру. Не ціною поразки і капітуляції, а перемоги. Захист життя наших військовослужбовців має бути пріоритетом для кожного політика. А якщо вони розповідають, що наші солдати мають підняти руки і мовчати, коли їх убивають, то гнати в шию таких політиків", – підсумував Ляшко.

Нагадаємо, Кучма хоче внести у Мінські домовленості заборону ЗСУ стріляти у відповідь.

Сьогодні, 6 червня, Верховна Рада ухвалила законопроект Олега Ляшка про Тимчасові слідчі комісії, де виписано процедуру імпічменту президента.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130943
 
   
 Топ коментарі
 
Пішла вода в хату. Зебєня, це про тебе, а ще не вечір.
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Ну пусть Рада выразит недоверие Кучме, как представителю Украины на переговорах
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Ляшко, набей Зе морду!!!

И заодно Шуфричу, а то нарушается традиция - раз в пол года в рыло Шуфе!
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Стесняюсь спросить: А почему Зеленского все называют ЗЕ, а Ляшко - ЛЯ никто не называет? Или Порошенко - ПО
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потому что ЗЕ - наивысшая степень презрения
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Не могу сказать, что я его презираю прям в наивысшей степени. С таких позиций я его еще не рассматривал. Не сочтите за издевательство, буквально еще 1 вопрос: а Медведчук для Вас это МЭ или просто М? Просто интересно...
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Медведчук это Мертвечук. Все прозвища - "говорящие"
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да да, мне уже это обьяснили, спасибо!
Странный выбор названия...
Странная смена профессии..
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Недавно услышал, за ГО голосуют лишь идиоты. Долго думал, что такое ГО. Как потом обьяснили, ГО произошло от гороха, он зеленый. Ну не дибилы!?
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это так Зеленский себя назвал.

Т.к. он клоун, то не может нормально говорить, только кривляться и поэтому сократил свою фамилию до минимума.

Ему нравится, а я обычно такие клички собакам даю.
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ЗЕ команда - это его идея? Прикольно, я не знал, думал, ему такое погоняло в народе дали.
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Пішла вода в хату. Зебєня, це про тебе, а ще не вечір.
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Жаль конечно что этого клоуна в раде больше не будет.
Иногда весело было его бред слушать Ляшко: Гнать в шею тех переговорщиков, которые предлагают капитуляцию - Цензор.НЕТ 3219
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Будет, будет - через мажоритарку пролезет.
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Хороший мальчик. Когда не знаешь,шо хозяин его,ахметов ))
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А життя по новому хіба не так виглядає?
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Как долго тянулась эта несправедливость...
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Уже - нет. Новый хозяин - педро-пролёт.
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а і тих хто їх запропонував і надав подібні повноваження
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і тих, хто навіть, допускає думку про таку ганьбу!
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Вот видите, даже Ляжко ляжками почуствовал что ето измена и тем более ето капец карьере.
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Тем кто желает капитулировать поджопник и чемодан-вокзал-Ростов...
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Кучма же не просто так - это наша новая политика от команды ЗЕ, это их нужно в шею гнать
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Ляшко , а тебе Ахметов разрешил ругать Кучму , или это твоя собственная инициатива Ляшко: Гнать в шею тех переговорщиков, которые предлагают капитуляцию - Цензор.НЕТ 4790
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Если тема не касается спонсоров РПЛ, (возможно Лёвочкина и К), Ляшко патриот и "рвёт и мечет".
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Ну, там были и более радикальные заявления.
Зене сказали, что сейчас с ним пока играются в конституцию, но ещё один такой прокол - с фронта прибудет пару дивизий и поставят к стенке, как Чаушеску.
И он будет на коленях просить импичмента
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Помню в самом начале было некое обращение ветеранов АТО. После этого еще что-то было?
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Серьезные вещи делаются в тишине, какие обращения? За предательство пуля в лоб.
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На заседании рады кто-то от нф так сказал стефанчуку для доведения до зени.
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о, дырявый использованный кондом что то вякает? Духу твоего больше в раде не будет, поедешь в голландию проститутом работать
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Он-тов Голландию уедет и будет кем захочет, а вот что нам здесь с любителями "русского мира делать"?
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нет таких уже лет 5, понапридумывали сказки
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Каких? Колесникова, Рабиновича, Медведчука, "просто перестать стрелять" и т.д.?
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Чихуахуа - поменяла хозяина и резво затявкала, получив косточку от нового. Ничего нового в этом скотном дворе. Дали буде...
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не ображайте собаку, воно просто - чийхуйовіна
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При всей моей нелюбви к заднеприводному радикалу, не могу с ним не согласится!
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А чего, пару процентов к выборам у зебилов отобьет и в раде, совмещает приятное с полезным...
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Плюсую. Цього разу він виправдав звання БОЙОВОГО П*ДОРАСА, а не якогось там манірного гея.
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гнать такого президента которій дал єти полномочия кучме
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Ляшко уже прибежал пиариться.... А что-то не возмущался что порошенковские коррупционры 5 лет гребли бабло где только можно пока парни гибли на передовой. И сам Ляшко не хило постарался, ушлепок.
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Ну так комик сам не хило дает повод постоянно на нем пиариться.
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Это не дает никакого права кучме или кому либо заявлять такое, а тем более делать.
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Сколько клоун уже "минусов" насобирал с начала правления? Интересно. Никто не считал? Имхо, все рекорды бьет "талантливый артист"! Ляшко: Гнати в шию тих перемовників, які пропонують капітуляцію - Цензор.НЕТ 7659
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В данном случае - не могу не поддержать предложение Олега Валерьевича! ЗА.
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Ляшко, ты бы лучше рассказал на какие шиши твоя мать купила две квартиры в Киеве? на пенсии размером 2000 гривен сэкономила?
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Кто-нибудь может спокойно объяснить зачем вообще обсуждаются переговоры, если никто не собирается уступать? зачем эти вбросы?
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Росія не та країна з якою необхідно вести переговори т.я. вони будуть порушені при найменшій нагоді коли буде вигідно Путіну
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Ну так какой смысл мусолить вопрос переговоров, люди же начинают надеяться на что-то мирное?
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Вот для людей и мусолят: выборы в Раду наносу.
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Имитация действий перед Западом. Всё!
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Гнать в шею продажного Ляшко!
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Украина не наносит большого ущерба РФ, мы слабы как государство, слабы организационно, и не можем реализовать наш огромный человеческий, экономический и военный потенциал. Мы боимся признать войну и не имеем сил ввести военное положение, и потому Россия не пытается помириться. Путин считает, что может подрывать нас изнутри и заставить сдать Крым и Донбасс, не изменяя статус-кво.Джерело: https://censor.net.ua/ua/r3130873
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Та їх не "в шию треба гнати",а пристрелити на місці,як скажену собаку.Хай чучма краще зятька свойого на фронт відправить.
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Ляшко после выборов первый раз возбудился публично.
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ну скотиняці імхо вже нічого не поможе.
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Глупенькому Вове подсунули Кучму с его фантазиями для создания мощной противоволны.
Ничто ка не объединяет как наличие врага Кучма то на Сардинию опять уедет, в куда ты Вова денешься?
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...то гнать в шею таких политиков.

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Он не политик, он коммуняка, тесно связанный с кремлём, еще с того века. А кто это не понимает, тот долбо-б.
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От это по нашему От это по козацки Ляшко мой президент Ну а у кого биография безупречная ? Время то какое было .............
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Не говорите, сильная личность. другой бы после известных видосов носа бы побоялся на улицу высунуть, а этот ничего - справился, добился своего, кремень.
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во во и вазелин выдать страдальцу за государственный счёт......
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Скока патриотов за войну с росией до победы!!!
Хорошо вам воюется дома за клавой?
В ООС не?
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валерич готуй вазелин во избежания перегрева твоего рабочего органа.....
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Зеленский изначально это уже капитуляция. Именно для этого вся олигархическая система и тянула этого клоуна за уши на олимп украинской политики,чтобы он "порешал" с Москвой. Если украинцам не нужна Украина - ее не будет. Желающих ее разорвать на куски-пруд пруди.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЛяшко: Гнати в шию тих перемовників, які пропонують капітуляцію
 
 
 
 
 
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