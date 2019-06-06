 За останні 5 років понад 80 українських журналістів побували в заручниках на окупованому Донбасі, - ІМІ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сказала виконавчий директор ГО "Інститут масової інформації", представник в Україні міжнародної організації "Репортери без кордонів" Оксана Романюк під час круглого столу "Свобода слова в Україні: виклики та можливі рішення "з нагоди Дня журналіста.

"За останні 5 років понад 80 українських журналістів побували в заручниках саме на території Донбасу", - наголосила вона.

Загалом, за словами Романюк, експерти ІМІ постійно фіксують випадки порушень свободи слова в Україні. У травні їх було виявлено 13.

Основним типом порушення прав журналістів стали випадки перешкоджання законній журналістській діяльності - 7 (квітень – 8, березень – 15, лютий – 11, січень – 7).

Також Романюк оприлюднила звернення медіаруху "Медіа за усвідомлений вибір" до Президента України Володимира Зеленського з пропозицією першочергових медіареформ.

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Як зазначається у цьому зверненні, останні п’ять років були дуже болісними для українських журналістів: вбито журналістів Павла Шеремета, Сергія Ніколаєва, у стані медичної коми зараз перебуває черкаський журналіст Вадим Комаров, який постраждав унаслідок жорстокого нападу в Черкасах. У полоні так званої "ДНР" уже два роки перебуває журналіст Станіслав Асєєв, отримав умовний вирок та підписку про невиїзд із Криму журналіст Микола Семена, а журналіста Романа Сущенка Кремль засудив до 12 років колонії суворого режиму.

"Сотні наших колег за ці роки побували в заручниках, стали вимушеними переселенцями та постраждали через тиск і погрози внаслідок своєї професійної діяльності", - зазначають автори звернення.

Вони закликають главу держави до конкретних кроків щодо гарантування свободи слова та розвитку медіасфери в Україні. Сподіваються, що обрання Зеленського на посаду Президента означатиме нові перспективи для української медіагалузі, а також незворотність тих реформ, які відбулися за останні роки, зокрема щодо становлення суспільного мовлення, більшої прозорості медіавласності.