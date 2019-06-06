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 Суд виправдав капітана судна, який возив соду з кримського заводу Фірташа, - військова прокуратура використовувала google-translate

Суд виправдав капітана судна "Sky Moon", обвинуваченого в незаконному в'їзді в порти окупованого Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Судовий репортер" із посиланням на вирок від 3 червня.

Судно було затримане прикордонниками 30.11.2016. Воно перевозило 3000 тон соди з Кримського содового заводу Дмитра Фірташа. Судно "Sky Moon" під прапором Танзанії везло товар із окупованого Криму до Молдови. У 2017 році капітана визнали винним в адмінправопорушенні за ч.1 ст.482 МК (контрабанда). Весь вантаж і судно були конфісковані у власність держави.

Крім того, капітан обвинувачувався у систематичному порушенні порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї протягом січня-листопада 2016 року.

Щодо заходу і завантаження судна "Sky Moon" в портах Криму, то капітан говорив, що йому як громадянину Сирії не було відомо про те, що ці порти були закриті для заходу суден інших держав. Вважає, що ніякого збитку Україні не завдавав. Як капітан судна він виконував свою роботу з перевезення вантажу, який був не контрабандний. Вважає, що заходив у порти Російської Федерації і цілком законно, оскільки Росія та Сирія підтримують дружні відносини. Про те, що є заборона на захід суден в морські порти Росії, його ніхто не інформував.

Прокуратура посилалась на показання свідків з працівників Одеської морської охорони, які виявили на борту знайдені документи з печатками РФ і відмітками в книжці моряка, що свідчило про те, що судно заходило в порти Севастополя, Феодосії та Керчі.

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Суд у вироку зазначив про порушення права на захист. Обвинувачений є громадянином Сирії і українською мовою не володіє. Переклади тексту підозри та обвинувального акту перекладачем не засвідчені.

Під час судового розгляду був залучений інший перекладач, який повідомив, що наявні у справі повідомлення про підозру, переклад обвинувального акта, клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою перекладені за допомогою програми "google-перекладач", тому зрозуміти суть змісту цих документів взагалі неможливо.

Факт неякісного перекладу не заперечувався і військовою прокуратурою. Її представники, посилаючись на вимоги ч. 4 ст. 29 КПК, стверджували, що закон вимагає перекладу лише судових рішень.

Тому суд погодився, що стороною обвинувачення були грубо порушені вимоги закону щодо забезпечення права на захист та права реалізувати свої процесуальні права мовою, якою особа володіє, через невручення письмової підозри в перекладі арабською мовою, у зв’язку з чим була незрозуміла підозра, а, отже, особа не набула статусу підозрюваного.

Відтак суд визнав всі зібрані докази недопустимими. Крім того, суд визнав, що затримання капітана відбулося із порушеннями, оскільки йому не пред’явили підозру, не роз’яснили прав. Так само був визнаним недопустимим доказом протокол обшуку судна і пов’язані з ним докази.

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Щодо притягнення капітана до адміністративної відповідальності за контрабанду, то суд вважає, що це не впливає на доведеність вини особи в інкримінованому злочині.

У підсумку суд визнав капітана невинуватим і виправдав, оскільки не встановлені достатні докази для доведення його винуватості і вичерпані можливості їх отримати.

Нагадаємо, що після арешту судна Сергій Нерух, громадянин Молдови, власник компанії NTA Invest Group s.r.o., для якої везли соду, начебто запропонував військовому прокурору Сергію Яровому $ 75 тис. за зняття арешту. Прокурор написав рапорт у ГПУ і через три дні чоловіка затримали. Справу скерували до суду ще в липні 2017 року, але з того часу суд так і не зміг провести підготовче засідання. Ймовірно, її буде слухати новостворений Вищий антикорупційний суд.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130929
 
 
 Топ коментарі
 
Тобто це все Зе винний? І той же Матіос людина Зе, і судді його....
Я підозрбював що у порохоботів пагано з логікою, але не настільки.
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Та все понятно
Сейчас все суды, что тянулись по непонятным причинам 2-5 лет закроют за 15 минут.
А у зе-билов опять Порох во всем виноват будет.
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Тобто це все Зе винний? І той же Матіос людина Зе, і судді його....
Я підозрбював що у порохоботів пагано з логікою, але не настільки.
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Вживання продукції RO$hen призводить до сліпоти, глухоти та втрати гідності.
🤗
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Ні, насправді винний Портнов із своїм іпану.тим КПК, але він тепер не ворог?
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этот капитан наверное прилетел наверное с системы Вселенной Альфа Центавра и не в курсе происходящего на ЗЕМЛЕ..... как легко делаться дебилами..во а расстреливали бы команду вместе с капитаном и конфисковали бы судно с грузом даже в Амазонии знали что такое Крым и туда не надо плавать... Суд виправдав капітана судна, який возив соду з кримського заводу Фірташа, - військова прокуратура використовувала google-translate - Цензор.НЕТ 2537 Суд виправдав капітана судна, який возив соду з кримського заводу Фірташа, - військова прокуратура використовувала google-translate - Цензор.НЕТ 2636
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Зе-Пинчук-Фирташ....

Кто бы сомневался!

Сирия туристо, облико морале!!!
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А ведь это зрада
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Все эти капитаны суден , просто дешевые подстилки своих хозяев . Смешно с них требовать какой-то ответственности . Рабовладелец приказал - шестерка выполнила . Вот и все .
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Любий капітан на міжнародному рейсі має володіти англійською. Тому це усе маніпуляції...
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Совершенно верно! Капитан такойже раб
хозяина! Его используют..
😁
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Та все понятно
Сейчас все суды, что тянулись по непонятным причинам 2-5 лет закроют за 15 минут.
А у зе-билов опять Порох во всем виноват будет.
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1)Прокуратору осбос@алась при Порохе, но виноват Зе. Л- ЛОГИКА порохососного довена
2) Тут про взятку . Дело направили в суд еще в июле 2017 года, но с тех пор суд так и не смог провести подготовительное заседание. Источник: https://censor.net.ua/n3130929 Дай, угадаю - тоже ЗЕ не давал рассмотреть?
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Тупой зе-бил, тебе все разжевывать надо?
Никто твоего Зе не обвиняет в том, что "суд 5 лет рассматривал дело".
Твоего Зе обвиняем в том, что теперь это дело за 15 минут закрывают, а реакции на это никакой нет.
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ваще то в статье как раз подробно описаны нарушения, благодаря которым суд наконец вынес решение, которое мурыжил почти три года. и заметь, соевое, речь ТОЛЬКО о капитане и его невиновности, и никак не о том, чтобы вернуть груз и само судно, конфискованное в пользу Украины. так что обтекай. Можешь съесть рошенку, полегчает от боли в заду
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"представители, ссылаясь на требования ч. 4 ст. 29 УПК, утверждали, что закон требует перевода только судебных решений".
Ты вообще юрист, что бы тут что-то утверждать, причем не видя документов?
И вообще, 2 года суд "все устраивало", а что же изменилось именно сейчас?
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Ты мне даешь ссылку непонятно на что, где написаны законы(?) Украины НЕ НА ДЕРЖАВНІЙ МОВІ?!

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У наслідку та судна не вистачило сечі подолати ці лінгвістичні борошна.
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Как оправдал? Сегодня ты предатель Украины,а завтра тебя оправдают не страна хрен собачий,на Московии наших военный моряков ватники на атомы разлагают и просматривают каждую молекулу,даже в Душу смотрят через псих обследование,а у нас Родиной крутят на право и налево Суд виправдав капітана судна, який возив соду з кримського заводу Фірташа, - військова прокуратура використовувала google-translate - Цензор.НЕТ 9656
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Уважаемый Цензор и г-н Бутусов! Проведите пожалуйста профилактическую беседу с вашими редакторами и авторами статей! Вот конкретно по этой:

Напомним, что после ареста судна Сергей Нерух, гражданин Молдовы, владелец компании NTA Invest Group s.r.o., для которой везли соду, вроде предложил военному прокурору Сергею Яровому $ 75 тыс. за снятие арестаИсточник: https://censor.net.ua/n3130929

Если у автора или журналиста есть сомнения - существует слово - ЯКОБЫ
Не первый раз замечаю подобное.
Благодарю за Ваш труд, thanks and best regards
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оказывается капитан судна не должен знать английский , развели ментов как лохов))) а скорей всего хорошо заплатили))) если есть моряки в ветке расскажите на каком языке этот капитан общается при заходе в международные порты, договаривается с лоцманами, оформляет документы))
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Напевно , хабарчик таки мав місце...
🤣
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...переведены с помощью программы "google-переводчик", поэтому понять суть содержания этих документов вообще невозможно

У наслідку та судна не вистачило сечі подолати ці лінгвістичні борошна Суд виправдав капітана судна, який возив соду з кримського заводу Фірташа, - військова прокуратура використовувала google-translate - Цензор.НЕТ 9869
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Короче, імітуємо бурную дЄятЄльность, а в ітогЄ пшик. Той хто треба отримав бабосики, вівці цілі і вовки ситі. В мене одне питання, а коли будуть сидіти слідчі, прокурори, мєнти які готують справи до суду? Коли будуть сидіти лікарі які видають лікарняні всяким хитрожопим суддям які уникають засідань пАтАму Шо сітуація нЄ сАзрела, шЄлкопЁрим яких за жопу беруть тіпа мельнечуків, насралових та ін. ?
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Цікаво, як можно виправдати особу, якій по лозіці суду взагалі не повідомлено про підозру?
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