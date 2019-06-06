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 Політика України
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Все про:війна (1517) Геращенко Ірина (898) Донбас (12064) перемир'я (381) Тристороння контактна група (98)

 У Мінську озвучили лише вимоги до України, але немає жодних до Росії, - Ірина Геращенко

Перший віцеспікер парламенту Ірина Геращенко заявила, що її хвилюють заяви оновленої української сторони в Тристоронній контактній групі в Мінську, де вимоги були поставлені лише до України.

Про це вона сказала журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Що мене стривожило, і в заявах пана Зеленського, і в перших заявах оновленої групи в Мінську, що там є лише вимоги до України, але немає жодного слова до Російської Федерації, а також до ОБСЄ. Вибачте, будь ласка, але позиція української сторони завжди була така: СММ ОБСЄ працює за графіком 24/7 для того, щоб моніторити те, що відбувається, і ситуацію з безпекою на Донбасі. І особливо це стосується нічного періоду. Тому що ми бачимо, що навіть вдень, коли відбувалися перші після такої тривалої перерви переговори в Мінську, були обстріли українських позицій і загинуло кілька українських солдат, кількох було поранено", - заявила Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прошу Зеленського не віддавати незаконних наказів, які все одно не виконуватимуться, - Ярош щодо пропозиції Кучми не стріляти у відповідь

Вона зазначила, що за ці роки українська сторона 19 разів оголошувала перемир'я і жодного разу його не порушувала.

"На жаль, постійно це порушувалося (найманцями РФ. - Ред.). І українські солдати, українські воїни, завжди отримували дуже чітку команду під час перемир'я: ми першими не застосовували зброю. Але очевидно, що постійно була дуже чітка команда, коли є небезпека для життя українських воїнів, українських позицій, вони мають право застосовувати зброю у відповідь. І це питання вимагає особливого роз'яснення. Тому що коли оголошувалося перемир'я, то українська сторона його не порушувала", - заявила нардеп.

Раніше глава української делегації в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу Леонід Кучма на переговорах у Мінську запропонував під час складання угоди про введення в районі бойових дій на Донбасі режиму тиші внести пункт, що забороняє ведення вогню у відповідь.

"Це принципово. Оскільки жодна сторона не хотіла ставити себе в незручне становище, щоб потім відповідати за це. А сьогодні ми перед усім світом маємо показати, що хочемо цього "режиму тиші". Має бути записано, що не стріляти у відповідь, також необхідна заборона на обстріл цивільних об'єктів - шкіл, дитячих садків. До 19 червня група має розробити пропозиції. Ми маємо 19-го їх затвердити", - наведено слова Кучми на сайті президента України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130928
 
   
 Топ коментарі
 
Обміняли інтереси України на інтереси пінчука і решти олігархів.
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А як ви хотіли команда від Зе, як і обіцяв всі "новіє ліца"В Минске озвучили только требования к Украине, но нет никаких к России, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 7950
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не ответив за свои преступления в СУДЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ Душа Кучмы рано или поздно НЕ ПОЛУЧИТ отпущение грехов этих даже у самого Господа Бога! В Минске озвучили только требования к Украине, но нет никаких к России, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 1821
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Шифруется Зеля тут на сайте...... займись своими обязанностями.... клоун.... В Минске озвучили только требования к Украине, но нет никаких к России, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 2668
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Та не за себе...вірніше не скільки за себе,як задля зятька свойого олігархушку сраку рве руде стерво
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Обміняли інтереси України на інтереси пінчука і решти олігархів.
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Интересно зеботы после увольнений пойдут улицы мести или бутылки собирать?
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В 2018 він пішов. 4 роки. Представляв інтереси Порошенко і НЕ здавав Україну, представляє інтереси Зеленського і ЗДАЄ Україну. Претензії до того, кого хто його вповноважив. За вашим, абсолютно ЛОГІЧНИМ, зауваженням маємо... Зеленскій- вчиняє державну зраду
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А як ви хотіли команда від Зе, як і обіцяв всі "новіє ліца"В Минске озвучили только требования к Украине, но нет никаких к России, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 7950
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Чтоб эта тетка Зеленскому каждую ночь снилась. Как актриса в немецких фильмах для взрослых.
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Тетка с коробкой на голове.
Красавишна.
Куда там Иркам обоим до нее.
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мы предлагаем к "режиму тишины" другой подход...записать в итоговых документах - чтобы боевики и русские наемники на донбассе не стреляли в ответ...таким образом стрельба может прикратиться
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Электорат Бойко, ВИлкула, Мураева полностью одобряЭ. Колаборатны голосовавшие за ЗЕкловуна именно этого и хотят.
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Если б здавали все территории, на которых должна была размещаться новороссия, то никаких трупов точно бы не было!
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Новороссия ? А что с ней случилось?!! Что произошло с этим заброшенным поселком в Приморском крае пока еще России?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Новороссия_(Приморский_край)

хахахахах! заметьте!!! Основана выходцами ЧЕРНИГОВСКОЙ губернии!!!!!
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а чого ти своїх не рахуєш ?
порахуй зажмурених кацапіків
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Ты еще не понял? Кремлю наср на свои потери .
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на ваші втрати їм насрати - на ВАШІ.
тож твоїх родичів не порахують і навіть не загадють, їх закопають немов падаль десь на помийці.
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Ещё одна чушка без флажка. Устала от войны, просто нужно перестать стрелять, сколько ж вас колаборантов готовых по первой отмашке сливать Украину. Жаль что вас в трупы не превращают.
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Именно по этому мы можем реально просрать. Их не просто не превращают, ими еще и пользуются как электоратом. Никто даже голоса не отбирает. Это демократия? когда коллаборационист имеет голос? Давайте может еще пусть вся Африка голосует за то что делать в Украине?
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А что озвучили наши друзья, Франция и Германия?
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А зачем при таком раскладе им что-то озвучивать? - все уже сделал рыжий зас...анец
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Турки єту проблему решили пока мьі тут херней занимаемся.
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За тебя, коза драная! А то ты бы уже давно на подвале принимала со всех сторон в любых количествах!
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Она в тех кто на подвалах пытает метит.
Разве не видно?
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"За что они ежедневно умирают?"

Очевидно, за свою Родину, которая, если ее не защищать, окажется под вражеской оккупацией.
А вот за что сдыхают ваши кацапские оккупанты на украинской земле?
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за вильну Украину, так в гимне кровью выкарбовано.
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Так к победителям никаких требований никогда и не предьявляют.
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Вітаю всіх віруючих з Вознесінням Господнім!
Нехай в цей день світло і радість опромінюють нас, нехай віра в майбутнє прикриє нас від негараздів і допоможе нам не втрачати надії навіть в самий темний і важкий час.
Зі святом вас, люди!
І нехай на душі завжди буде світло і сонячно від віри, надії і любові...

Миру усім нам.. МИРУ на наші грішні голови...
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А какие требования к России по Минску? Спасибо скажите ***** - у него не было альтернативы минскому договорняку. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Второе_минское_соглашение
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Ой.
Так нету уже *****.
Откажитесь от минска.
Делов то.
Когда уже Крым освободите зелебобинские?
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К РФии там вполне четкие требования - прекращение огня, вывод ИНОСТРАННЫХ войск, передача контроля над границей украинским властям.
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ну так требуйте от зебила чтобы посадил всех кто виновен в чем дело то?) тока пиздаболить сосалками на сайтах можете диванные гиморойщики
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Боты скоро будут на форуме друг другу дули показывать в гордом одиночестве . Троллинг друг друга .Не беда , оплата же сдельная , за пост. Труд превратил обезьяну .....
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угу только мы не грузины В Минске озвучили только требования к Украине, но нет никаких к России, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 1325 и за линию Манегрейма за 2 месяца это тебе твой предко поведал
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кОрелия... Дальше от этой драной ватной козы ждать молока?
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Це "представники" презЕ ще вибачатися не почали, а тільки визнали провину в невиконанні "мінських угод", в обстілах шкіл і дитсадків, в блокаді. Це якийсь піпец. Кучма так "захищає" інтереси України, як мертвечук "захищав" інтереси Стуса.
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Ну мы видели, как оно было, 5 лет. Людям уже надоело, Ирка. Хватит, иди на пенсию
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не надоело ? Россия , в рамках "минска " не является стороной договора
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А кто является стороной договора,кроме Украины?
Односторонний договор какой то получается.
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Конечно же является. Договор подписан между Украиной, РФ и ОБСЕ.
Против РФ действуют санкции именно с формулировкой "за невыполнение договора". Некоторые пункты договора касаются исключительно РФ и более никого. Потому свою кремлевскую байку про то, что РФ якобы является не стороной, а неким гарантом - засуньте себе в задницу - ни слова ни о каких гарантах в договоре нет. РФ - именно сторона договора.
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А звідки Іруська знає про що там мова йшла ? Вона вже там ніхто і не буде з кумом фуйла лобизатись . В Минске озвучили только требования к Украине, но нет никаких к России, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 3097
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Так може він хотів сказати, що ніЗЗЯ отвєтного огня отривати, а про звичайний огонь по козлосраким там нічого немає...
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Пам'ятаю при ПП зрадойоби верещали, що хлопцям не дають стріляти у відповідь, "командир забрав набої і поїхав в баню з бл*дями" (с) Зараз все норм, правда, падли?
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Зеленский такого не говорил. Это было предложение Кучмы, Зеленский ничего подобного не поддерживал.
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Не треба відмазувати свого ЗЕ.
Кучму призначив твій ЗЕ.
І якби Кучма ніс те, що не узгоджено з ЗЕ, він би Кучму назад відізвав.
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Зе не мій, а президент України. Я за нього навіть не голосував, але його законно обрали.
Кучму призначили як переговорника, але це не означає, що все, що він пропонує - погоджено з Зеленським.
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Чукма озвучило, что оно озвучило предложения зе. Так что его предложение превратить солдат в мишени как раз таки пианистом согласовано (((((
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"...ни одна сторона не хотела ставить себя в неловкое положение..." - неловкое положение - странное выражение, когда гибнут люди
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Это значит что минск надо слать нахй вместе с мокшами и дамбасами.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ Мінську озвучили лише вимоги до України, але немає жодних до Росії, - Ірина Геращенко
 
 
 
 
 
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