 У Мінську озвучили лише вимоги до України, але немає жодних до Росії, - Ірина Геращенко

Про це вона сказала журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Що мене стривожило, і в заявах пана Зеленського, і в перших заявах оновленої групи в Мінську, що там є лише вимоги до України, але немає жодного слова до Російської Федерації, а також до ОБСЄ. Вибачте, будь ласка, але позиція української сторони завжди була така: СММ ОБСЄ працює за графіком 24/7 для того, щоб моніторити те, що відбувається, і ситуацію з безпекою на Донбасі. І особливо це стосується нічного періоду. Тому що ми бачимо, що навіть вдень, коли відбувалися перші після такої тривалої перерви переговори в Мінську, були обстріли українських позицій і загинуло кілька українських солдат, кількох було поранено", - заявила Геращенко.

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Вона зазначила, що за ці роки українська сторона 19 разів оголошувала перемир'я і жодного разу його не порушувала.

"На жаль, постійно це порушувалося (найманцями РФ. - Ред.). І українські солдати, українські воїни, завжди отримували дуже чітку команду під час перемир'я: ми першими не застосовували зброю. Але очевидно, що постійно була дуже чітка команда, коли є небезпека для життя українських воїнів, українських позицій, вони мають право застосовувати зброю у відповідь. І це питання вимагає особливого роз'яснення. Тому що коли оголошувалося перемир'я, то українська сторона його не порушувала", - заявила нардеп.

Раніше глава української делегації в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу Леонід Кучма на переговорах у Мінську запропонував під час складання угоди про введення в районі бойових дій на Донбасі режиму тиші внести пункт, що забороняє ведення вогню у відповідь.

"Це принципово. Оскільки жодна сторона не хотіла ставити себе в незручне становище, щоб потім відповідати за це. А сьогодні ми перед усім світом маємо показати, що хочемо цього "режиму тиші". Має бути записано, що не стріляти у відповідь, також необхідна заборона на обстріл цивільних об'єктів - шкіл, дитячих садків. До 19 червня група має розробити пропозиції. Ми маємо 19-го їх затвердити", - наведено слова Кучми на сайті президента України.