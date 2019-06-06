 У Мінську озвучили лише вимоги до України, але немає жодних до Росії, - Ірина Геращенко

Про це вона сказала журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Що мене стривожило, і в заявах пана Зеленського, і в перших заявах оновленої групи в Мінську, що там є лише вимоги до України, але немає жодного слова до Російської Федерації, а також до ОБСЄ. Вибачте, будь ласка, але позиція української сторони завжди була така: СММ ОБСЄ працює за графіком 24/7 для того, щоб моніторити те, що відбувається, і ситуацію з безпекою на Донбасі. І особливо це стосується нічного періоду. Тому що ми бачимо, що навіть вдень, коли відбувалися перші після такої тривалої перерви переговори в Мінську, були обстріли українських позицій і загинуло кілька українських солдат, кількох було поранено", - заявила Геращенко.
Вона зазначила, що за ці роки українська сторона 19 разів оголошувала перемир'я і жодного разу його не порушувала.
"На жаль, постійно це порушувалося (найманцями РФ. - Ред.). І українські солдати, українські воїни, завжди отримували дуже чітку команду під час перемир'я: ми першими не застосовували зброю. Але очевидно, що постійно була дуже чітка команда, коли є небезпека для життя українських воїнів, українських позицій, вони мають право застосовувати зброю у відповідь. І це питання вимагає особливого роз'яснення. Тому що коли оголошувалося перемир'я, то українська сторона його не порушувала", - заявила нардеп.
Раніше глава української делегації в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу Леонід Кучма на переговорах у Мінську запропонував під час складання угоди про введення в районі бойових дій на Донбасі режиму тиші внести пункт, що забороняє ведення вогню у відповідь.
"Це принципово. Оскільки жодна сторона не хотіла ставити себе в незручне становище, щоб потім відповідати за це. А сьогодні ми перед усім світом маємо показати, що хочемо цього "режиму тиші". Має бути записано, що не стріляти у відповідь, також необхідна заборона на обстріл цивільних об'єктів - шкіл, дитячих садків. До 19 червня група має розробити пропозиції. Ми маємо 19-го їх затвердити", - наведено слова Кучми на сайті президента України.
Красавишна.
Куда там Иркам обоим до нее.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Новороссия_(Приморский_край)
хахахахах! заметьте!!! Основана выходцами ЧЕРНИГОВСКОЙ губернии!!!!!
порахуй зажмурених кацапіків
тож твоїх родичів не порахують і навіть не загадють, їх закопають немов падаль десь на помийці.
Разве не видно?
Очевидно, за свою Родину, которая, если ее не защищать, окажется под вражеской оккупацией.
А вот за что сдыхают ваши кацапские оккупанты на украинской земле?
Нехай в цей день світло і радість опромінюють нас, нехай віра в майбутнє прикриє нас від негараздів і допоможе нам не втрачати надії навіть в самий темний і важкий час.
Зі святом вас, люди!
І нехай на душі завжди буде світло і сонячно від віри, надії і любові...
Миру усім нам.. МИРУ на наші грішні голови...
Так нету уже *****.
Откажитесь от минска.
Делов то.
Когда уже Крым освободите зелебобинские?
Односторонний договор какой то получается.
Против РФ действуют санкции именно с формулировкой "за невыполнение договора". Некоторые пункты договора касаются исключительно РФ и более никого. Потому свою кремлевскую байку про то, что РФ якобы является не стороной, а неким гарантом - засуньте себе в задницу - ни слова ни о каких гарантах в договоре нет. РФ - именно сторона договора.
Кучму призначив твій ЗЕ.
І якби Кучма ніс те, що не узгоджено з ЗЕ, він би Кучму назад відізвав.
Кучму призначили як переговорника, але це не означає, що все, що він пропонує - погоджено з Зеленським.