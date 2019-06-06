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Все про:ВР (4917) звільнення (537) Полторак (717)

 Рада відмовилася звільнити Полторака з поста міністра оборони

Народні депутати не підтримали відставку міністра оборони Степана Полторака.

За відповідне рішення проголосували лише 67 народних депутатів за 226 необхідних, передає Цензор.НЕТ.

У підсумку проєкт постанови про звільнення Степана Полторака з посади міністра оборони України (№10344) було  відхилено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада відмовилася звільнити Клімкіна з посади міністра закордонних справ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130927
 
   
 Топ коментарі
 
Может расскажешь про не стрелять в ответ, референдум в НАТО, референдум за мир, торговлю с окупироваными територичми? Вроде это не ВР предлагает, так кто ж враги и изменики родины?
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Главный враг народа и пособник сепаратистов отдает преступные приказы военным не стрелять во врагов.
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Рада саботажников и врагов народа.
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Рада саботажников и врагов народа.
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Может расскажешь про не стрелять в ответ, референдум в НАТО, референдум за мир, торговлю с окупироваными територичми? Вроде это не ВР предлагает, так кто ж враги и изменики родины?
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Главный враг народа и пособник сепаратистов отдает преступные приказы военным не стрелять во врагов.
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Ваще то приказов таких нет. есть предложения и то, эти предложения от Кучмы. Поумерьте пыл, господин соврамши
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Чучма не имеет права озвучивать собственные мысли. если же он это делает, то за его слова будет отвечать чувак с корочкой президента.
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Совершенно верно! будем ждать что скажет Президент
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1) ипать ты быдло, кацап! Воистину, с вами культурно говорить невозможно, только сцаной тряпкой по рылу.
2)приплести к разговору о Зе, ПЭ, и Кучме насчет Минска руководителя Чайны мог только ипанутый лапоть Смени портки, дерьмо! тебе там обама под дверью нас@ал.
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А кучма сам посебе?или всетаки он прдставляет зеклована!🤡
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1)Кучма представляет в Минске Украину.
2) Президент должен на подобное отреагировать.
3) Брать слова старого мимокрока и теперь писать что ЭТО ПРИКАЗ ЗЕ - ложь.
4) Перефразирую Яроша: если будут преступные приказы - мы вас сметем.
Для даунов выделяю жирным - ЕСЛИ БУДУТ ПРИКАЗЫ . приказы есть?Нет. Ярош себе не позволяет сказать лишнего, ибо умный мужик. но дерьмо-комментатору соевому видней
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а ти такий наївний, що свято віриш в те,що це кучма раптом сам від себе пробудившись зранку зі сну , думає ,а скажу я сьогодні ,що давайте не будемо стріляти у відповідь....а завтра скажу ,що припинемо блокаду, а зекоманда з блазнем сидять такі, нічого не знають,не відають....сидять чаї попивають, тб дивляться, раптом чують ,що кучма пропозиції по дамбасу вносить, ну думають,нічого, завтра розрулимо, скажемо ,що то не ми, , а яко серйозно, то ще довиборів було ясно, що клоун здаватиме інтереси держави...
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Ух ти,який нквдшний лексікон.Джугашвілі обчитався,***********?
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пусть зебло погоняет лысого может и попусти
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хватит Зеленскому лояльничать..
поросенковские шестерки - не дадут нормально работать Зеленскому и реформировать Украину, как того хочет народ Украины..
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0.62 (явка) x 0.75 (ЗеФаны) = 0.45 от лица народа
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Оно считать не умеет. Оно не понимает, что явка на выборах и население страны - это не идентичные цифры. Оно зебильное.
Жаль что в секту зебилоидов попало не мало и реальных патриотов Украины. Но это временно. Думаю, они уже каждый день прозревают...
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знаю таких, проукраїнськи налаштовані, але повелися на блазня, зараз, побачивши,КОГО зе попризначав плюються, говорять лихий попутав...
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от зарегистрированных избирателей, а это вовсе не вся Украина. на россии 86% ************, которые ненавидят Украину. а у нас таких - "типа 73%". "Украiнськi гниди"(с)
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0,62 по явке - это значит что 0,62 - это политически активные граждане Ураины, заинтересованные в том или ином векторе развития. Соответственно оставшиеся 0,38 это политические амебы и не сумевшие проголосовать по тем или иным причинам (коих сами понимаете , меньшинство) Из этих 0,62 0,75 проголосовало за Зе, Следовательно - политическая воля народа заинтересованного в развитии своей державы - это Они. большинство с перевесом в три раза.
Считаем - 0,45 народа активного и заинтересованного в судьбе страны голосует за ЗЕ, 0,15 народа активного и заинтересованного в судьбе страны голосует за ПЭ, 0,4 - в сторонке курит ибо им пофиг кто у руля.
такая математика подойдет, рошененок?
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Мой милый, туповатый дружок, твои выкладки на счет "активные-не активные" не канают: народ - он весь 100%, а не только зомбированные Г+Г одноизвилистые идиоты. Я не утверждаю, что оставшиеся 55% - это симпатики Порошенко, который просрал свой потенциал, но я настаиваю - 45% это менее половины, и расписаваться за весь народ не имеют никакого права, потому ка 55% - не поддержало зеленую галограмму.
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это не народ это враги народа
на одного правильного три врага
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впирёт...закон об импичменте принят,преодолеют вето через пару недель,еще пара дней на опубликование-и айда за приключениями
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...псов и кулявлобов на фронт восстанавливать целостность Украины.
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Мы уже там были. Теперь твоя очередь, нарид.
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Реформы аааа! Смешно. В ботфермы с Лиги Смеха набирают? Реформы не проводят путем нарушения всех законов, в том числе логики, физики и экономики. Незаконное назначение Богдана, покупка военского звания главе СБУ, призывы к не конституционным референдумам, призывы к запрету отвечать на огонь врага на фронте, призывы стать спонсором тероризма и окупантов. Я боюсь уже результатов работы этих чудо реформаторов.
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Саботаж, от кресел не оторвать и еще и насолить президенту, противно, теперь в "коалиции" шляшко в фаворе.
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а если бы тебе плюнуло несчатье из подворотни в лицо, ты бы утёрлась и дала ему денег на усиленное питание
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Насолить такому типа президенту - это в кайф. Рада відмовилася звільнити Полторака з поста міністра оборони - Цензор.НЕТ 889
Жги ещё Рада відмовилася звільнити Полторака з поста міністра оборони - Цензор.НЕТ 5561
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Коротче, рада от всего отказалась и готовиться к пятнице.
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И эти ******** (не путать с мирными геями) ещё пытаются доказывать , что их *********** ЗЕ не по понятиям КС , а по беспределу ?!

На выборы , ссссукины дети , на выборы и все депутаты ****** !
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всему свое время,кацапля...чай не расейка какая Рада відмовилася звільнити Полторака з поста міністра оборони - Цензор.НЕТ 2644
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Полторак должен в отместку призвать всю "Зе-команду" и "95 квартал" на 2-х месячные курсы переподготовки......
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не надо...а то они лейтенантов запаса все затребуют...даже ленка с юзиком. Рада відмовилася звільнити Полторака з поста міністра оборони - Цензор.НЕТ 2332
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Баба Йуля не хуже Моники Мендель умеет исполнять рапсодии из Тевье молочник, на кожаной флейте. Губастенькие вы наши зеломанки
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ПОРОсячи огрызки окуели остоточно -- всюду им ЮВТ мерещиЦЦо , бо знают шо ЗЕ посути отстрочил их приговоры , при Юле оне б уже давно ныкались по испаниям и ростовам ...
А Вова мягковат и даже по неопытности сделам ПОРОсяте хорошо с досрочными выборами ... бо в октябре бы уже никакой БПП не прошёл бы в Раду . А июле шанс остаётся , если Вакарчук не раскрутится и не выхолостит лекторат ПЭПы ...
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так це ж одна шайка-лійка, юлька- лобістка пуйла, а зекоманда- то криворізькі ватники на чолі з бєньою , прийшли на один строк,як самі кажуть, щоб здати інтереси країни, поповнити рахунки своїх олігархів, що їм гроші на вибори дали...ну самим оперитися , та й звалити ,оце вся стратегія, президент, що вже 100 разів порушив ЗАКОН....але чомусь не йде, як обіцяв, тому брехло і сцикло!
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Вони топлять в першу чергу проти Пороха: за Зє - то вже вторинне, від безвиході )
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То есть даже внешняя политика и армия остается почти вся в руках Порошенко и его министров. Ну ничего, можно немного подождать.
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беня коломойский думал що вот оно вся Украина его - а нет, сказали другие олигархи - а мы тут исполняем за них - как то так (но другие хоть патриоты Украины))))))))
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Шиза шоколадных косит не по-детски, зубами вгрызлись во власть, как клещи.
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ото ти спокійно і житимеш ще пару місяців, поки минула влада ще при владі, а потім подивишся ( ВЖЕ ЧЕРЕЗ ПІВ РОКУ-РІК) в яку економічну та політичну кризу заведуть тебе 95 квартал на чолі з любителем клавіш
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Предложение удовлетворить прошение об отставке Климкина поддержал 141 депутат. За то, чтобы уволить Полторака, нашлось еще меньше голосов - 67. Таким образом, главы МИД и Минобороны остаются на своих должностях до формирования нового правительства.
Аналогично было провалено голосование за увольнение главы СБУ Василия Грицака. «За» высказались 78 депутатов.
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Раду избирали на честных выборах, так что это и есть демократия.
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пока они показали кто тут феодалы, ну что же мы запомним
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Хоть Полторак і бувший риг, але якщо Зебіл не може запропонувати кандидатуру патріота, то і добре що він ще остався.
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А чого це мокнули зелепуголовків в гівно? Рада відмовилася звільнити Полторака з поста міністра оборони - Цензор.НЕТ 9262
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ну когда они разбрасывали гивно во все стороны, то наивно с их стороны думать что им не прилетит шмат гивна в ответ.
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Дехто думав що народ за піаністом попре Рада відмовилася звільнити Полторака з поста міністра оборони - Цензор.НЕТ 3008
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в Раді представники українського народу. Шо нє? Рада відмовилася звільнити Полторака з поста міністра оборони - Цензор.НЕТ 4096
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да, Рада законно избрана народом на 5 лет.
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Скоро депутатов в окна выбросят,если правда найдут на работе..
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Все эти бурбаки, парубии, геращенки-луценки, да и сама рада вызывают устойчивый блевотный позыв!
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а Коломойские,Портновы,Кучмы,Шуфричи,Онищенки?
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Дружище Впердун, заметь, это ты поставил знак равенства между теми и другими ушлёпками! )))
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Ха-ха...Это псевдомайданное кодло, узурпировавших идеи Майдана, но распустившие буйным цветов воровство, кумовство и тарифный геноцид собственного народа, почему-то считает, что демонстративный отказ голосовать против всего, что подает Зеленский, делает их хероями0-народоборцами.)))
Это петушиное распускание перьев и шакалье визжание про интересы ограбленного ими же за пять лет народа, не только не добавляет баллов порошенковским халдеям, но ставит жирный крест на из дальнейшем политическом существовании. Такое голосование - благо! Оно открывает глаза сомневающимся, гнать этих гнид пинками до помойки или "некоторых пожалеть". Гнать драным веником! )))
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Пшло вон, номерное ничтожество...
Учи грамматику, тренируй знаки препинания, чисти хлоркой пасть, а потом возвращайся к людям ))
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Кацапы паляться легко. На кой мне учить рюзьге наречие, ватоцефал? Твоя недоязык для быдла. И как смешно выглядит, когда слопатоедное себя к людям приписывает. Русиш швайнэ...
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Я далеко не фанат команды Пети. И вынужденно за него голосовал. Недоволен сотнями его решений и назначений, неудовлетворён большинством реформ, кои вводилиь лишь на бумажке.
Но бле, это ж просто тотальный писец с этими зебилами.
Полторак так же для меня далеко неоднозначный. Но пусть он остаётся министром обороны. С ним хоть есть шанс не допустить полной сдачи национальных интересов, этой сворой зебильных прокацапов...
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Тьпікел ********: "депутати з нинішнього скликання підуть із зали ВР з високо піднятою головою..." Депутати (чит. злодії, корупціонери, кнопкодави та прогульники) нинішнього скликання (як і всіх попередніх) підуть... спочатку на , а потім до в'язниці! Рада відмовилася звільнити Полторака з поста міністра оборони - Цензор.НЕТ 1546



.Рада відмовилася звільнити Полторака з поста міністра оборони - Цензор.НЕТ 1149
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Думаю к осени мы будем снова идти на выборы президента Украины. Многие кому Зеля запудрил мозги поняли что их просто кинули как лохов.
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Много грязи и дерьма бросая Кремль через свою агентуру в Украине промывал мозги украинцам против Порошенко.
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Какие претензии к Полтораку ? Только - пожалуйста , конкретно .
Поменяли Муженко - ладно , к нему были и есть вопросы , но чем Полторак не угодил ? Тем , что его поставил Порошенко ? Так это ничего не значит... Давайте уже судить по делам , а не по партийным "пренадлежностям".
Как по мне , то это , наверно , первый министр обороны без каких-то "ярких" проколов в работе.
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чтобы так мыслить, как вы, надо иметь свободный не зомбированный мозг, чего не удалось избежать многим жителям Украины.
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Зеля уже через глотку Кучмы которого за сдачу ядерного оружия надо держать в тюрьме готовится к капитуляции.
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Зеля валит всю оборону Украины. Анархия и хаос ждет нас от правления этого шута.
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а що ви чекали? як не крути,а кухарка балериною не буде! і криворізький ватник патріотом не стане!
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Ну а тем временем: Конституционный суд отменил победы НАБУ в судах на 5 миллиардов по иску завода Коломойского. Зебилы, начинаем компенсировать государству ущерб, нанесенный вами выборами скомороха. Боюсь, это только начало и 5 млрд. вам не отделаться.
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Этот сученок просто хочет обезглавить Украину --- ВР в отставку, Кабмин в отставку, МО и МИД туда же, это уже тянет на госизмену!
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а кто -то мне вчера тут говорил что у Свинохряка петра нет в раде большинства - я имею в виду ни как коалиции а как де факто...Получите и распишитесь - ни одно кадровое решение не прошло.. Рада відмовилася звільнити Полторака з поста міністра оборони - Цензор.НЕТ 6660
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ЗЕбилы сегодня два раза отсосали. У Климкина и у Полторака. Еще Грицаку, и день удастся.
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