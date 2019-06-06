 Рада відмовилася звільнити Полторака з поста міністра оборони

За відповідне рішення проголосували лише 67 народних депутатів за 226 необхідних, передає Цензор.НЕТ.
У підсумку проєкт постанови про звільнення Степана Полторака з посади міністра оборони України (№10344) було відхилено.
За відповідне рішення проголосували лише 67 народних депутатів за 226 необхідних, передає Цензор.НЕТ.
У підсумку проєкт постанови про звільнення Степана Полторака з посади міністра оборони України (№10344) було відхилено.
2)приплести к разговору о Зе, ПЭ, и Кучме насчет Минска руководителя Чайны мог только ипанутый лапоть Смени портки, дерьмо! тебе там обама под дверью нас@ал.
2) Президент должен на подобное отреагировать.
3) Брать слова старого мимокрока и теперь писать что ЭТО ПРИКАЗ ЗЕ - ложь.
4) Перефразирую Яроша: если будут преступные приказы - мы вас сметем.
Для даунов выделяю жирным - ЕСЛИ БУДУТ ПРИКАЗЫ . приказы есть?Нет. Ярош себе не позволяет сказать лишнего, ибо умный мужик. но дерьмо-комментатору соевому видней
поросенковские шестерки - не дадут нормально работать Зеленскому и реформировать Украину, как того хочет народ Украины..
Жаль что в секту зебилоидов попало не мало и реальных патриотов Украины. Но это временно. Думаю, они уже каждый день прозревают...
Считаем - 0,45 народа активного и заинтересованного в судьбе страны голосует за ЗЕ, 0,15 народа активного и заинтересованного в судьбе страны голосует за ПЭ, 0,4 - в сторонке курит ибо им пофиг кто у руля.
такая математика подойдет, рошененок?
на одного правильного три врага
Жги ещё
На выборы , ссссукины дети , на выборы и все депутаты ****** !
А Вова мягковат и даже по неопытности сделам ПОРОсяте хорошо с досрочными выборами ... бо в октябре бы уже никакой БПП не прошёл бы в Раду . А июле шанс остаётся , если Вакарчук не раскрутится и не выхолостит лекторат ПЭПы ...
Аналогично было провалено голосование за увольнение главы СБУ Василия Грицака. «За» высказались 78 депутатов.
Это петушиное распускание перьев и шакалье визжание про интересы ограбленного ими же за пять лет народа, не только не добавляет баллов порошенковским халдеям, но ставит жирный крест на из дальнейшем политическом существовании. Такое голосование - благо! Оно открывает глаза сомневающимся, гнать этих гнид пинками до помойки или "некоторых пожалеть". Гнать драным веником! )))
Учи грамматику, тренируй знаки препинания, чисти хлоркой пасть, а потом возвращайся к людям ))
Но бле, это ж просто тотальный писец с этими зебилами.
Полторак так же для меня далеко неоднозначный. Но пусть он остаётся министром обороны. С ним хоть есть шанс не допустить полной сдачи национальных интересов, этой сворой зебильных прокацапов...
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Поменяли Муженко - ладно , к нему были и есть вопросы , но чем Полторак не угодил ? Тем , что его поставил Порошенко ? Так это ничего не значит... Давайте уже судить по делам , а не по партийным "пренадлежностям".
Как по мне , то это , наверно , первый министр обороны без каких-то "ярких" проколов в работе.