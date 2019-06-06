 "Ребе і Ко наполягли на Маслові, тобі краще піти самовисуванням", "Я ще не кандидат, мені по...", - опоблоківець Балицький намагається потрапити до наступного складу Ради. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Так, у першому листуванні із "Забродською А" (на сайті Ради у нардепа вказана офіційна помічниця Анна Забродська. - Ред.) Балицький уточнює "Що ще за переклад?", а також повідомляє, що він "ще не кандидат, мені по... "

Забродська відповідає, що в такому випадку переклад приберуть "і все площини цим плакатом заклеюємо".

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В іншому листуванні Балицькому пишуть, що "по Мелітополю наші партнери: Ребе (нардеп Вадим Рабінович. - Ред.) і Ко наполягли на Маслові (Михайло Маслов - депутат міськради Мелітополя, обирався від партії "Опозиційний блок". Зараз глава міського осередку партії "За життя" Вадима Рабіновича. - Ред.). Ларін (Сергій Ларін, нардеп партії "Опозиційний блок", входить до групи Бойка-Рабінович. - Ред.) щойно зателефонував".

Балицький у відповідь нарікає, що "так і так, він кинув ОБ кине і Вас". Також нардепу радять у такій ситуації піти на вибори самовисуванцем.

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Нардепи від "Опоблоку" Євген Балицький і Дмитро Шпенов.