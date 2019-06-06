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Все про:вибори (3906) Рабінович (89) Балицький (10) опозиційний блок (218)

 "Ребе і Ко наполягли на Маслові, тобі краще піти самовисуванням", "Я ще не кандидат, мені по...", - опоблоківець Балицький намагається потрапити до наступного складу Ради. ФОТОрепортаж

Народний депутат України (фракція Опозиційного блоку) Євген Балицький у листуванні з колегами оригінально обговорює плани на дострокові вибори до Верховної Ради.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Так, у першому листуванні із "Забродською А" (на сайті Ради у нардепа вказана офіційна помічниця Анна Забродська. - Ред.) Балицький уточнює "Що ще за переклад?", а також повідомляє, що він "ще не кандидат, мені по... "

Забродська відповідає, що в такому випадку переклад приберуть "і все площини цим плакатом заклеюємо".

Ребе і Ко наполягли на Маслові, тобі краще піти самовисуванням, Я ще не кандидат, мені по..., - опоблоківець Балицький намагається потрапити до наступного складу Ради 01

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В іншому листуванні Балицькому пишуть, що "по Мелітополю наші партнери: Ребе (нардеп Вадим Рабінович. - Ред.) і Ко наполягли на Маслові (Михайло Маслов - депутат міськради Мелітополя, обирався від партії "Опозиційний блок". Зараз глава міського осередку партії "За життя" Вадима Рабіновича. - Ред.). Ларін (Сергій Ларін, нардеп партії "Опозиційний блок", входить до групи Бойка-Рабінович. - Ред.) щойно зателефонував".

Балицький у відповідь нарікає, що "так і так, він кинув ОБ кине і Вас". Також нардепу радять у такій ситуації піти на вибори самовисуванцем.

Ребе і Ко наполягли на Маслові, тобі краще піти самовисуванням, Я ще не кандидат, мені по..., - опоблоківець Балицький намагається потрапити до наступного складу Ради 02

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Ребе і Ко наполягли на Маслові, тобі краще піти самовисуванням, Я ще не кандидат, мені по..., - опоблоківець Балицький намагається потрапити до наступного складу Ради 03

Нардепи від "Опоблоку" Євген Балицький і Дмитро Шпенов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130926
 
 
 Топ коментарі
 
Карикатура на Зеленского. Новая Цюрихская Газета (Пруф)

"Рэбе и КО настояли на Маслове, тебе лучше пойти самовыдвижением", "Я еще не кандидат, мне по..." - оппоблоковец Балицкий пытается попасть следующий состав Рады - Цензор.НЕТ 7100
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Карикатура на Зеленского. Новая Цюрихская Газета (Пруф)

"Рэбе и КО настояли на Маслове, тебе лучше пойти самовыдвижением", "Я еще не кандидат, мне по..." - оппоблоковец Балицкий пытается попасть следующий состав Рады - Цензор.НЕТ 7100
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и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше лаврской колокольни, и когда он с тудова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши… пардон, как крысы…
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Норма так, щей єврейський ніс виділили😁 Антисеміти😁
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кругом сплошные "партийные Храмы Костелы Синагоги" чудеса да и только... а у нас только Томос...
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А ведь украинская чернь таки проголосует за коллоборанта Балицкого . Можете не сомневаться . Пакетики с гречкой нихто не отменял .
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На президентских тоже один надеялся на подкуп, а ещё на Томос, "армію віру мову" . Результат все увидели.
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Не тот случай , мойша ... Балицкий же от Мелитополя выдвигался ... Надеюсь , шо тебе не нужно напоминать , шо Мелитополь кишит коллоборантами и сепарами "Рэбе и КО настояли на Маслове, тебе лучше пойти самовыдвижением", "Я еще не кандидат, мне по..." - оппоблоковец Балицкий пытается попасть в следующий состав Рады - Цензор.НЕТ 8968
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Увидели...подкупа не бьіло, армия,мова и вера- есть😂Хоть вьі в своей лахте на гуано изойдите.
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І всим ви багаті, і все у вас є, одне тільки горе, пєтра від корита відігнали.
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Ничего, ваша братия не надолго задержится. Что-что, а пинками гонять христопродавцев от корыта научились. "Ребе і Ко наполягли на Маслові, тобі краще піти самовисуванням", "Я ще не кандидат, мені по...", - опоблоківець Балицький намагається потрапити до наступного складу Ради - Цензор.НЕТ 1843
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Я вас умоляю, какая гречка? Да пророссийское быдло и без гречки проголосует за этого украинофоба, ведь он так же как и они ненавидит Украину и все украинское.
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Я настаиваю на том , шо гречка будет иметь место . Ну или какой-то эквивалент .
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кто в твоем понятии украинская чернь? Только не пиши,что чернь это те которые будут голосовать за балицкого.
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Ось де вирішується доля країни, а не на мітингах чи на трибунах. Ці тварини вже давно повинні гнити на нарах, а в кращому випадку в землі. Але чомусь Бог їм ще дає можливості з нас знущатись...
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Бог дав українцям вибори, подивився на їх результати і вирішив що ще рано.
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На жаль велика частина українців не заслуговує на краще життя. Через це Бог посилає нам випробування і гірку долю, щоб ми розвинулись до того морального і розумового рівня, коли не будемо під час війни голосувати за клоуна.
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Якби ж йоська сралін не втрутився в генофонд українців то давно б вже розвинулись, як розвинулись поляки чи румуни. Але ж це падло виморило голодом весь південний схід Украиїни та заселило туди козломордих з уралу, сибіру та поволжжя, та ще й, в основному з кримінальним минулим та маргінальним мишлЄнієм....
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"Рэбе (нардеп Вадим Рабинович. - Ред.) и Ко настояли на Маслове..." Бутусов, расшифруй кто такой "Ко"? Коломойский? Или эту фамилию вам нельзя озвучивать, потому что можно получить "атата"
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"Ко" это так пишут слово компания уничижительно))... в данном случае Рабинович и его компашка "Ко"
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этого ребе в психушку закрыть надо....
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Электорат Зеленского, что поменялось в лучшую сторону с приходом вашего президента?
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Трохи не встигли посадити навесні. Тепер - що посієш, те й пожнеш.
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их же 5 лет только подкармливали ... а теперь не жать надо , а выкорчевывать
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було цілих п'ять років, щоб нагнати усю ту ригоанальну наволочь.
Не нагнали, домовилися.
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Какой бы рывок сделала Украина вперед если бы в одну ночь провели спецоперацию и отстреляли всех етих ублюдков. Всего сотня мразей мешает жить 40 миллионам человек.
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100%!!!!
Це треба було робити 22-23 лютого 2014 року.
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ты можешь хоть каждый день растреливать вешать и раскулачивать, но до тех пор пока не научишься выбирать местную власть, организовываться для решения общих проблем, иметь память чуть подлинней чем у золотой рыбки и соблюдать элементарную информационную гигиену, будешь снова и снова получать таких же ублюдков во власти, доказано венесуэлой.
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один из 400 гельминтов в теле Украины .., перекрашиваются ., меняют партии , маски , фамилии и снова лезут в Раду любыми способами ... С этой позиции радость порохоботов от противостояния ВР Зеленскому напоминает радость идиота от того , что у ребенка никак глистов вывести не удается !!!!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Ребе і Ко наполягли на Маслові, тобі краще піти самовисуванням", "Я ще не кандидат, мені по...", - опоблоківець Балицький намагається потрапити до наступного складу Ради. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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