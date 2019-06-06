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Все про:Межигір'я (79) Ющенко (1782)

 "Абсурд і ахінея. Готові доводити свою повну невинуватість", - адвокат Ющенка про справу "Межигір'я"

Третій президент України Віктор Ющенко готовий доводити в суді свою невинуватість у справі щодо сприяння виведенню з держвласності резиденції "Межигір'я".

Про це заявив адвокат Ющенка Віталій Наум, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС News Україна.

"Готові постати перед судом і доводити свою повну невинуватість. Людиі, які мають хоч найменше розуміння подій в Україні у той час, розуміють, що ця справа - абсурд", - сказав пан Наум.

Адвокат додав, що за весь час роботи адвокатом "такої ахінеї, як ця підозра, ще не читав".

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За словами Наума, Ющенко не ховається, перебуває в Києві і збирається висловити свою позицію з цього приводу.

Адвокат підтвердив, що 4 червня Віктору Ющенку оголосили підозру.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130925
 
   
 Топ коментарі
 
Бред и ахинея начать антикорупционные движения именно с Ющенка.
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Звісно була б ахінея, якби Зек у 2010 році не віддав Ющу у власність державну дачу і ще багото чого. Так що принцип я тобі, а ти мені, завжди діяв і діятиме. Це аксіома в Україні.
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Ну, прямо сказати, що це помста, за присвоєння звання Героя України Степану Андрійовичу Бандері, вони ще не наважуються.
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Бред и ахинея начать антикорупционные движения именно с Ющенка.
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Ага))) Самий корумпований пасічник України!)
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це тобі юлька с путіном понашібтували ?
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Ющенко жил в доме для президента до марта 2014 года (Януковичу в Межигорье и так было хорошо). Рука руку моет. И выехал сразу после Майдана. Пусть заплатит аренду за пять лет.
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Аренду за четыре года, Янукович ведь год не досидел, не додоил.
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Ну, прямо сказати, що це помста, за присвоєння звання Героя України Степану Андрійовичу Бандері, вони ще не наважуються.
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Звісно була б ахінея, якби Зек у 2010 році не віддав Ющу у власність державну дачу і ще багото чого. Так що принцип я тобі, а ти мені, завжди діяв і діятиме. Це аксіома в Україні.
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Ющенко выехал с держдачи после Майдана.
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13:08, 6 июня 2019

Магазины начнут продавать россиянам еду в долг.



Соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме.

Позоровляєм.
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"Абсурд і ахінея. Готові доводити свою повну невинуватість", - адвокат Ющенка про справу "Межигір'я" - Цензор.НЕТ 8955

https://youtu.be/IwQY4sNW4Fs

от теперь стали понятнее проблемы жителей - мэр Омска (рашка) шмякнулась у дома, пытаясь перепрыгнуть лужицу))))
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Що, ковбасить? Корчить?
Бандера, Ющенко, Порошенко, від цих прізвищ, нечисть біснується...

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ющенко и порошенко - предатели майдана, а бандере уже все кости разбандерили, оставьте, пусть покоится с миром
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А що, найнятий адвокат себе повинен вести по іншому? Це ж його обов*язок робити для публіки, слідства та суду з клієнта, який є відверте смердюче лайно, квітку вишуканої рози з запаморочливим запахом найкращих парфумів.
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дак ведь только говно и допускают , выбираем из говна
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Не важно кого мы выбираем, это наш выбор, вы вообще не выбираете а тупо живёте в гавне, проблема в том что вы хотите чтобы и мы были с вами, а вы нам просто нах... не нужны... И к стати вы живёте в гавне именно потому что мы выбрали Порошенко и ваша х...я с таежным союзом не удалась...
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Система была так устроена, когда выбор либо европейская риторика или рашка....сейчас выбор европа остаётся неизменный но поменялось содержание...у ***** слишком мало поклонников в Украине, он тут постарался зачётно!!
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А шо там с детской больницей будущего? Уже построена или только колышками разметили участок? Скажу откровенно свое мнение, - скоро наснется. И в этой ситуации надо мгновенно перекрыть дороги, вокзалы, аэропорты, движение по яДнепру и запрет на взоет любой авиации. Что бы ни одна мразь начиная с фигляра и кучмовоза не успела смыться. И судить не надо. Муамар Каддафи в курсе.
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Со всего семейства гнойного Иуды Анрдушевича и прочей сволочи начиная с макаровича спросится. И опыт жизни мне подсказывает, что очень скоро.
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"Веселі, друже, часи настали" - двох президентів, які добровільно, без застосування сили, адмінресурсу передали владу наступникам звинувачують у корупції і використанні службового положення. А Кучма, який привів зека з його гопкомпанією у владу, який використовував не тільки адмінресурс, а й політичні вбивства для утримання влади, їде "обласканий" в якості "нової морди" у Мінськ на переговори з агресором.
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Якщо на цю тему коротко - то просрала все Юлька, яка
"Не хочу быть вольною царицей,
Хочу быть владычицей морскою,"
От тільки не розрахувала вона, що на кожну хитру п.зду є крутий х.й.
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а "дорогу" овощу певно теж не Ющ проклав у владу?!
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Хто би сумнівався?! Ющенко зробив все, що від нього залежало аби продати Україну банді регіоналів і не допустити Юлю до влади. В результаті маємо - те що маємо!... Включаючи агресію путіна.
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до речі, "аби не Юля" "спрацювало" й в 2019.....
ну от не Юля, не Кошулинський,не Гриценко, навіть не Садовий...
сподіваюсь порохоботи "така собі реінкарнація ющівських" - задоволені....
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А шо там с разворованным бюджетом на Больницу будещего для деток?
Витя...где бабло?
Путин украв?
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не було часу красти((вони безбожно просто гребли все підряд....
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Благодаря этой гниде шапкокрад стал президентом ...
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Послуга за послугу...
Вите Овощу кресло...
Бабе Жуле Качановку...

Затейник же этот пчеловод!?))))
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Ющер ещё долже ответить за больницу будущего, где его подельница деньги распилила! Уроды конченые думают что сойдет с рук...
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Відволікання уваги і шоу "правосуддя". Потім суд змусить повернути майно овочу, бо він його придбав "законно", і в ситуації, яка склалася, винен Ющ. Схоже, що чивокуня планує повернутися після парламентсяких в Україну.
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1-й - один отдал кусок укрземли данецкому хозяину , но хоть холопов не поубивал,

2-й отдал кусок укрземли данецкому хозяину, так еще и погубил 5000 укрсолдат.

а 3-й что??
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Все виноваты, все воруют, один Янукович и Ко невиновны)) Какой-то, цирк.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Абсурд і ахінея. Готові доводити свою повну невинуватість", - адвокат Ющенка про справу "Межигір'я"
 
 
 
 
 
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