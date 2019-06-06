 "Абсурд і ахінея. Готові доводити свою повну невинуватість", - адвокат Ющенка про справу "Межигір'я"

Про це заявив адвокат Ющенка Віталій Наум, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС News Україна.
"Готові постати перед судом і доводити свою повну невинуватість. Людиі, які мають хоч найменше розуміння подій в Україні у той час, розуміють, що ця справа - абсурд", - сказав пан Наум.
Адвокат додав, що за весь час роботи адвокатом "такої ахінеї, як ця підозра, ще не читав".
За словами Наума, Ющенко не ховається, перебуває в Києві і збирається висловити свою позицію з цього приводу.
Адвокат підтвердив, що 4 червня Віктору Ющенку оголосили підозру.
Магазины начнут продавать россиянам еду в долг.
Соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме.
Позоровляєм.
https://youtu.be/IwQY4sNW4Fs
от теперь стали понятнее проблемы жителей - мэр Омска (рашка) шмякнулась у дома, пытаясь перепрыгнуть лужицу))))
Бандера, Ющенко, Порошенко, від цих прізвищ, нечисть біснується...
"Не хочу быть вольною царицей,
Хочу быть владычицей морскою,"
От тільки не розрахувала вона, що на кожну хитру п.зду є крутий х.й.
ну от не Юля, не Кошулинський,не Гриценко, навіть не Садовий...
сподіваюсь порохоботи "така собі реінкарнація ющівських" - задоволені....
Витя...где бабло?
Путин украв?
Вите Овощу кресло...
Бабе Жуле Качановку...
Затейник же этот пчеловод!?))))
2-й отдал кусок укрземли данецкому хозяину, так еще и погубил 5000 укрсолдат.
а 3-й что??