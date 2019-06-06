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Все про:ВР (4917) звільнення (537) Клімкін (1408)

 Рада відмовилася звільнити Клімкіна з посади міністра закордонних справ

Народні депутати не підтримали відставку міністра закордонних справ України Павла Клімкіна.

Рада розглянула проєкти постанов про звільнення Павла Клімкіна з посади Міністра закордонних справ України №№ 10346 та 10367, передає Цензор.НЕТ.

За результатами голосування обидва проєкти постанов були відхилені.

За проєкт постанови про звільнення глави МЗС за його власною заявою проголосував 141 народний депутат.

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За проєкт постанови президента України Володимира Зеленського про звільнення міністра закордонних справ проголосували 137 парламентаріїв.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130922
 
   
 Топ коментарі
 
Рада отказалась уволить Климкина с должности министра иностранных дел - Цензор.НЕТ 5070 Непруха у чувака с ксивой презЕдента......а ведь говорили не быкуй...не плюй в колодец...пригодится воды напиться...
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Вот так лысому из "квартала" облом случился...
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Привет - ну да...

Какой привет - такой ответ...

Он депутатам на инаугурации в лицо плюнул - а они после этого, его все время раком ставят...

Жизнь она такая....вот...
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Непруха у чувака с ксивой презЕдента......а ведь говорили не быкуй...не плюй в колодец...пригодится воды напиться...
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Привет - ну да...

Какой привет - такой ответ...

Он депутатам на инаугурации в лицо плюнул - а они после этого, его все время раком ставят...

Жизнь она такая....вот...
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Через несколько месяцев народ им дружно плюнет, да так что их навсегда смоет в унитаз из рады...
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И до нового Кабмина всем порохососам сосать сою!
Претензии - к подрубию полуязыкому!
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В порівнянні з твоїм ЗЄ, Парубій Ціцерон
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Не думал что когда такое скажу про Парубия - НО ЭТО ТОЧНО...
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Какой такой народ? Те кто "Сваты" смотрят?
Это быдло, а не народ.
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народ може.він такий. дюже крутий. він джерело влади.
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пусть зейло погоняет лысого может и попусти
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ну по выЁживайтесь еще пару месяцев,что дальше? Плакать будем и орать Хунта когда ответка придет? А она придет неприменно Рада відмовилася звільнити Клімкіна з посади міністра закордонних справ - Цензор.НЕТ 6999
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А дальше нас ожидают потужни рэформы...настолько потужни....что попкорна в старне может и не хватить...на всех......
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точно ,и начнутся они с экс реформаторов ,вплотную так сказать поближе к народу Рада відмовилася звільнити Клімкіна з посади міністра закордонних справ - Цензор.НЕТ 7016
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Могли бы начаться...уже бы начались..... но нечему там начинаться.... все претензии только во влажных мечтах зебеней....
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какой ты шустрый , уже начались и по Петрику и по подельникам ,щас запустили покрутить пару месяцев ,пока что ,почем,как там гляди и ( до нового прокурора ) времячко набежит ,ну а дальше все как в кино,сядут все Рада відмовилася звільнити Клімкіна з посади міністра закордонних справ - Цензор.НЕТ 6977
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Что началось..?? Кроме высеров портнова ничего не началось..

При чем тут прокурор...если это дела НАБУ и ГБР..??
Так что совет...купите зебени себе по ждуну...и ждите....
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ну горячем то не будь , по чиновникам класса а ,да НАБУ и ГБР, а их фирмочки не чиновники класса А,там и ГПУ с СБУ хватит,нароют потом и за хозяев класса А НАБУ возьмется( дорожка прокатана ) Не считайте соя себя умнее всех , не дураки за вас взялись ,ох не дураки Рада відмовилася звільнити Клімкіна з посади міністра закордонних справ - Цензор.НЕТ 1197
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Да пусть роют.... Рада відмовилася звільнити Клімкіна з посади міністра закордонних справ - Цензор.НЕТ 8712 Дурное дело не хитрое.....
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С мониторами и теми обосрались жиденьким....
Кроме того что данилюк кинул гавна на вентилятор...более ничего...ни каких официальных обвинений и претензий....
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не будь клоуном ,дела за неделю не расследуются , поговорим об этом месяца через 3, только прикид не меняй до этого времени,а то закосишь под Здравствуйте
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Разумеется не расследуются за неделю....а те по которым даже зачвлений нет...те вообще никогда не расследуются.....

Выдео высер от данилюка...это не официальное обвинение в краже....
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Рома, пусть ваш вылупок зелёный начнёт с себя и Бени - там дохера всего есть за что сажать - тогда поверим в его "реформы".
А так видим только быкование смешных пацанчиков.
ПУСТЬ НАЧНУТ с СЕБЯ!
ПОНЯЛ?
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Беня не исключение и его возьмут за вымя , достойных много ,а вот с кого начинать как нибудь решат без тебя
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Что значит без меня?!
Я НАРОД и ИСТОЧНИК ВЛАСТИ!
Рома у тебя мысли уже путаются, соберись.

К тому же повторюсь: ПУСТЬ ПОСАДИТ СНАЧАЛА ИЗ СВОИХ -
Рабиновича, Беню и Боголюбова, своих деловаров из квартала за укрывание доходов в оффшорах.
Тогда поверим, а так будет Зеля весь в говне.
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А когда ********** сажать будут? Чего с пети то начали? Почему паралельно всех не мочат то? Петя должен сидеть, как и большиство его окружения. Но он сделал очень много для Украины. ********* же только наносили ущерб Украине.
ГДЕ ДЕЛА НА НИХ?
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а Петя не *********? и он не исключение ,все кто 30 нам жизнь лучше делал достойны твой дом тюрьма,и *********,и ******** и ***********,найдутся ******* и их за вымя
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Че ты несешь? Не позорься, дурко. Твое преЗЕдент, он не стоит и мизинца Климкина, или Полторака, или Турчинова, или Парубия, не говоря уже за Пороха. Это такие как ты его и слепили из того, что было, а вернее, из говна и палок. Так ты смотри, чтоб оно уже к Новому Году на Ростов не ускакало.
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если БЫ, они стоили за Зе большинство не проголосовала, а так жуйте семечки и дуйте щеки ... ух какие мы....
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жареної картоплі на всіх вистачить з кефірчиком Рада відмовилася звільнити Клімкіна з посади міністра закордонних справ - Цензор.НЕТ 443
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А їх взагалі було в залі 137 депутатів.? Чи вже розьїхалися на посівну, розсівати гречку?
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Не переживай зебеня...было...закон о ВСК был принят 279 голосами...
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ЗЕ-бил, у "НОВОЙ" Рады будешь спрашивать!
Или ты, как обычно, сразу засунешь свой язык, себе в жо....?
Ну как с "торговлей на крови", "сокращением АП", "назначением кумовьев и партнеров", .... и прочим.
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Зєля же сказав, що піде з посади, якщо порушить закон чи не виконає обіцянок-значить піде. Я йому вірю.)))
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Ну может он хоть чуть-чуть сможет сглаживать клоунаду и тыпилизм Зеленского при визитах зарубеж.
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Як і гаварящая коняка вибрики *****, але вона теж іноді скопитається.)))

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у коня 4 ноги, а значит в два раза выше вероятность скопытится
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Пусть проголосуют уже за интронизацию мародера параши вечным царем, нандоны использованные...
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Это ты про Кучму и люстрированных регионалов?
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это кацапка потому,шо ты в закрытую дверь ломишься Рада відмовилася звільнити Клімкіна з посади міністра закордонних справ - Цензор.НЕТ 2810.просто надо почитать инструкцию по открыванию двери.и последовательность действий выучить...а не так как сичас на расеюшке
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надо почитать...... Смешно. Оно азбуку, как Буратино продало на козьи ножки бомжам
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Кажецца чичас и с Полтораком прокатят Рада відмовилася звільнити Клімкіна з посади міністра закордонних справ - Цензор.НЕТ 4096
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Прокатили. Щаз с Грицаком разбираюцца Рада відмовилася звільнити Клімкіна з посади міністра закордонних справ - Цензор.НЕТ 1458
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Это картавое все равно погонят после выборов. Смысл рыпаться!
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а ща чего ломанулись всех разгонять?зуд чесоточный?так мыться чаще надо Рада відмовилася звільнити Клімкіна з посади міністра закордонних справ - Цензор.НЕТ 7278
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Новое руководство, новые лиц на должностях, это логично. Разве можно с подельниками мародера работать...
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законы и конституцию прежде всего выполнять нужно...
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Ага, последние 5 лет ее сильно выполняли. Особенно, когда ставили на голосование законы по несколько раз кряду... Или когда генпрокурора выбирали.
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Вот с новым руководством и возможно "выполнять закон и конституцию", а со старой командой, которая всё саботирует, уже ничего не выполнишь.
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тот,кто обретает власть нарушая законы,называется узурпатором.чивакуня и то похитрее был,тот ничего не захватывал,ему КС полномочия подарил.
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Что в конституции нарушил Зеленский, в отличии от Порошенко?
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Ни одно из них не выдерживает критики. Особенно незаконное лишение гражданства Саакашвили, наводнение в Закарпатье и прочее.
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та критикуй,кто ж тебе запретит Рада відмовилася звільнити Клімкіна з посади міністра закордонних справ - Цензор.НЕТ 3429.а КС расскажет,как не надо делать
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Сразу видно избирателя порошенко)) Не напрягайся, а то еще неприятность случится, потом будет неудобно))
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Вот поэтому, пока есть эта Рада, ждать каких либо преобразований не стоит, как и обвинять Зеленского в том, что не хочет делать Рада.
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Проеобразование во что? В государство члена Таёжного союза или в украинский федеральный округ Российской Федерации?
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До Зебилов начало доходить, что жизнь - совсем другой сериал?
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э нет - если он идиот - то тут это как раз и очевидно - вот на шо он рассчитывал нарушая Конституцию и закон - разгоняя Раду - шо они его подрежут - очевидно нет - но это только дети могут не понять и клоуны
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Ты вообще что-то слышал о разделении властей?
Почитай хотя бы это:
РАЗДЕЛЕНИЕ ВЛАСТЕЙ - принцип построения и функционирования государственного управления в современных демократических государствах, предполагающий наличие законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти и системы сдержек и противовесов для их взаимоотношений.
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у президента владимира нема гідної кандидатури на пост міністра мзс...і не тільки на цей пост нема кандидатури...от нач генштабу не зміг представити україну у мінську...чого? - бо не зміг
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У нього взагалі нікого нема окрім кловунів з кварталу.
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Бо він - бойовий офіцер, і не дав би так здавати інтереси України.
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...замість нього поїхав зам командуючого оос сирського...а хомчак остался не у дел
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Ну саботаж и что? Рада відмовилася звільнити Клімкіна з посади міністра закордонних справ - Цензор.НЕТ 4330
Нехрен было быковать! Рада відмовилася звільнити Клімкіна з посади міністра закордонних справ - Цензор.НЕТ 3549
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Рада отказалась признать результаты выборов и голосования украинского народа Рада відмовилася звільнити Клімкіна з посади міністра закордонних справ - Цензор.НЕТ 6041
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Мудрий нарот обрав блазня на посміховисько всьому світу.
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Це неважливо що вам не подобаеться. народ обрав кого вважав за потрібне.
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Та мені то що? Нехай буде так. Ось подивлюсь що казатиме народ про буратіну через рік, а може і раніше.
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ну так народ и Раду обрав, какие претензии к Раде тогда?
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Рада працює в межах своїх повноважень, а те, що вам обіцяли, а ви повірили - називається розвод лохов.
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Раду выбрал украинский народ на свободных выборах.
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Получается даже нет смысла говорить про "папередныков".
Практически вся власть остается в руках Порошенко, Гройсмана и БПП, на коих и лежит ответственность за ситуацию в стране.
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А хто казав шо 22 числа лавочник втече до Ростову?
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Всё наоборот.
Вся власть сейчас лежит целиком и полностью на зебиле
То что он элементарно не может согласовать с парламентом кандидатуру министра МЗС, говорит только о тупости его команды
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Парламент состоит из порохоботов, которые делают всё во вред президенту.
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Ти пропустив 1 стадію - "він учиться" і почав з другої - "йому заважають паперєднікі".
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Ви б перед виборами почитали б про повноваження гілок влади, а не бігборди про посадки і еру бідності.
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Новое правительство сформируется не раньше осени. Решение депутатов в данном случае, государственно правильное. Нужно что бы грамотный дипломат представлял на международных переговорах Украину, а не мальчик с закатаными рукавами рубашонки.
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порохоботи, а де ви найшли "вру нагнули зеленського"?!)))

чи ви забули що Зеленський пропонував Клімкіну лишитись міністром ЗС?!)))
так що тут вру підіграла саме Зе - одже з сьогоднішнього дня офіційно - зебіли)))
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ну й нові лиця)))все по повній програмі)))
але на цей раз ВРУ насправді сама себе переграла...
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Все, люди с сайта ушли, на сайте осталась только свора соевых псов, сами себе задают вопросы, сами себе отвечают, клиника психически ненормальных наконец нашла для себя будку, людям тут больше делать нечего, сайт превратился в будку с помоями. Рада відмовилася звільнити Клімкіна з посади міністра закордонних справ - Цензор.НЕТ 5756
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Это все политические игры. Рада специально ставит палки в колеса, но тем самым сама же не дает рейтингу Слуги народа упасть, потому что люди хотят перемен. Они не знают точно, что при Зеленском они будут, но они видят, что эта Рада точно не хочет перемен. Климкин все равно не будет исполнять обязанности министра, потому что хочет идти в политику и вероятно возьмет отпуск, чтобы заниматься ей. Грицак уже ушел в отпуск и обязанности главы СБУ исполняет другой человек. Есть старые законные договоренности - глав СБУ, Минобороны, МИД назначает и увольняет, пусть и через парламент, но президент. Рада намеренно идет с ним на конфликт вместо попыток конструктивно работать. Но новые выборы будут, если не в июле, так в октябре.
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Напоминаю, Раду распустил скоморох(законно или нет - другой вопрос). Теперь ты хочешь, чтобы они работали со скоморохом. Вместо того, чтобы спокойно решать проблемы, скоморох решил показать, кто в доме хозяин. Теперь "хозяина" ставят раком что уйло, что свои, что те, кто за ним стоит(ребе и ко).
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Ставят раком особу мужского пола...Представители ЛГБТ что ли?
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Ти про що мрієш?
"Особь" раком поставили щоб підсрачників надавати!
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"не дает рейтингу Слуги народа упасть"

Это ты нам чего, какое-то кино рассказываешь?
Где у нас в Конституции про "Слугу народу" да ещё и с большой буквы?
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Тримайтесь, пане Павле! Спасибі Вам за Вашу Роботу, і Ваші заслуги, народ (і мабуть Бог), бачить і цінує Вас. Перемог Вам і удач!
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