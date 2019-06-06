 Рада відмовилася звільнити Клімкіна з посади міністра закордонних справ

Рада розглянула проєкти постанов про звільнення Павла Клімкіна з посади Міністра закордонних справ України №№ 10346 та 10367, передає Цензор.НЕТ.
За результатами голосування обидва проєкти постанов були відхилені.
За проєкт постанови про звільнення глави МЗС за його власною заявою проголосував 141 народний депутат.
За проєкт постанови президента України Володимира Зеленського про звільнення міністра закордонних справ проголосували 137 парламентаріїв.
Какой привет - такой ответ...
Он депутатам на инаугурации в лицо плюнул - а они после этого, его все время раком ставят...
Жизнь она такая....вот...
Претензии - к подрубию полуязыкому!
Это быдло, а не народ.
При чем тут прокурор...если это дела НАБУ и ГБР..??
Так что совет...купите зебени себе по ждуну...и ждите....
Кроме того что данилюк кинул гавна на вентилятор...более ничего...ни каких официальных обвинений и претензий....
Выдео высер от данилюка...это не официальное обвинение в краже....
А так видим только быкование смешных пацанчиков.
ПУСТЬ НАЧНУТ с СЕБЯ!
ПОНЯЛ?
Я НАРОД и ИСТОЧНИК ВЛАСТИ!
Рома у тебя мысли уже путаются, соберись.
К тому же повторюсь: ПУСТЬ ПОСАДИТ СНАЧАЛА ИЗ СВОИХ -
Рабиновича, Беню и Боголюбова, своих деловаров из квартала за укрывание доходов в оффшорах.
Тогда поверим, а так будет Зеля весь в говне.
ГДЕ ДЕЛА НА НИХ?
Или ты, как обычно, сразу засунешь свой язык, себе в жо....?
Ну как с "торговлей на крови", "сокращением АП", "назначением кумовьев и партнеров", .... и прочим.
Их в дверь а они назад в окно .
Почитай хотя бы это:
РАЗДЕЛЕНИЕ ВЛАСТЕЙ - принцип построения и функционирования государственного управления в современных демократических государствах, предполагающий наличие законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти и системы сдержек и противовесов для их взаимоотношений.
Нехрен было быковать!
Практически вся власть остается в руках Порошенко, Гройсмана и БПП, на коих и лежит ответственность за ситуацию в стране.
Вся власть сейчас лежит целиком и полностью на зебиле
То что он элементарно не может согласовать с парламентом кандидатуру министра МЗС, говорит только о тупости его команды
чи ви забули що Зеленський пропонував Клімкіну лишитись міністром ЗС?!)))
так що тут вру підіграла саме Зе - одже з сьогоднішнього дня офіційно - зебіли)))
але на цей раз ВРУ насправді сама себе переграла...
"Особь" раком поставили щоб підсрачників надавати!
Это ты нам чего, какое-то кино рассказываешь?
Где у нас в Конституции про "Слугу народу" да ещё и с большой буквы?