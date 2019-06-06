 Рада відмовилася звільнити Клімкіна з посади міністра закордонних справ

Рада розглянула проєкти постанов про звільнення Павла Клімкіна з посади Міністра закордонних справ України №№ 10346 та 10367, передає Цензор.НЕТ.

За результатами голосування обидва проєкти постанов були відхилені.

За проєкт постанови про звільнення глави МЗС за його власною заявою проголосував 141 народний депутат.

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За проєкт постанови президента України Володимира Зеленського про звільнення міністра закордонних справ проголосували 137 парламентаріїв.