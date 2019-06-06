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 ДБР почало розслідування можливих шахрайських дій співробітників поліції, показаних у журналістському розслідуванні "Місто вкрадених квартир"

Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань почали досудове розслідування за фактами, оприлюдненими в журналістському розслідуванні програми Слідство.Інфо "Місто вкрадених квартир".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДБР.

Так, в сюжеті розповідається про ймовірні схеми заволодіння житлом постраждалих, які мають ознаки шахрайства.

Також журналісти наводять факти, які можуть свідчити про причетність до зазначених шахрайських дій з нерухомістю співробітників поліції. Подібні дії правоохоронців можуть бути кваліфіковані як зловживання поліцейським службовим становищем усупереч інтересам служби.

Слідчі ДБР розпочали досудове розслідування за фактом вчинення кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130919
 
 
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Украден не только один город, наверное больше. В каждом городе орудовали банды из полицейских, натариусов, судей и цыгане часто этим занимались. Цыгане у нас прямо неприкосновенные - бесчинствуют, а в тюрьму их редко садят, а сколько людей лишили домов и квартир, сколько молодежи посадили на наркотики.Варят ,продают наркоту и ментам повылазило, не видят.
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Они не только видят, но и долю получают!!!
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоДБР почало розслідування можливих шахрайських дій співробітників поліції, показаних у журналістському розслідуванні "Місто вкрадених квартир"
 
 
 
 
 
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