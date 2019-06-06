 ДБР почало розслідування можливих шахрайських дій співробітників поліції, показаних у журналістському розслідуванні "Місто вкрадених квартир"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДБР.
Так, в сюжеті розповідається про ймовірні схеми заволодіння житлом постраждалих, які мають ознаки шахрайства.
Також журналісти наводять факти, які можуть свідчити про причетність до зазначених шахрайських дій з нерухомістю співробітників поліції. Подібні дії правоохоронців можуть бути кваліфіковані як зловживання поліцейським службовим становищем усупереч інтересам служби.
Слідчі ДБР розпочали досудове розслідування за фактом вчинення кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).