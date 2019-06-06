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Все про:ВР (4917) Зеленський (1611) незаконне збагачення (48)

 Рада відмовилася розглядати законопроєкт Зеленського про незаконне збагачення

Верховна Рада відмовилася включити до порядку денного законопроєкт 10358 про незаконне збагачення, який зареєстрував президент України Володимир Зеленський.

За відповідне рішення проголосували лише 205 нардепів з необхідних 226, передає Цензор.НЕТ.

Разом з тим Рада включила до порядку денного сесії проєкт закону про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо відповідальності за незаконне збагачення (№10110-д). Ініціаторами законопроєкту виступили кілька народних депутатів.

За відповідне рішення проголосували лише 226 нардепів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Не лише кримінальна відповідальність, а й можливість конфіскації, - Рябошапка щодо законопроєкту Зеленського про незаконне збагачення. ВIДЕО

Нагадаємо, 26 лютого 2019 року Конституційний Суд визнав неконституційним притягнення до кримінальної відповідальності чиновників за незаконне збагачення через некоректне формулювання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130918
 
   
 Топ коментарі
 
КОНЧЕННЫЕ МРАЗИ! Походу они оторвутся от корыта, только когда их вынесут вперед ногами из этой рады...
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Рада не зебиловская, Рада порошенковская. Рада відмовилася розглядати законопроєкт Зеленського про незаконне збагачення - Цензор.НЕТ 7395
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Зедебилу не поставить раду на калени!!!!
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ЭТА РАДА С КОЛЕН и НЕ ВСТАВАЛА ПЕРЕД ПОРОШЕНКО и ОЛИГАРХАМИ.
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Вот же мрази, гнать их в шею если начался откровенный саботаж.
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То звіздець. та ж розігнали вже! Вибори он на носі, чого, придурку, репетуєш?
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Про указ нового президента про розпуск ВР і назначені вибори не чув?! А що, санітари вам не розказували? Ідіоти, блін. Тупцяти ножкою, всіх розганяти і страшити, а потім вимагати співпраці? Ну, не придурки?
Мало того, всі ці законопроекти від зекоманди на коліні і за пів годити роблені, а рада їх ще й розглядати має?
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Щось соя зовсім втратила розум! Вчора кричали де від Зеленського законопроекти, сьогодні на коліні написані і дуже швидко.Видно методичку скоректували. По друге йде безпрецендентний соєвий суботаж, а це вже удар по народу,це кримінальна відповідальність!
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Ну не суки эти порохоботы? Ылита. И еще смеют что-то гавкать на 73% граждан Украины.
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RussianChuckcha

Ну не суки эти порохоботы? Ылита. И еще смеют что-то гавкать на 73% граждан Украины.

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Александр Юр
А они есть еще, те 73%?


Вірна відповідь - 73% від 62%, що приймали участь у виборах... Рада відмовилася розглядати законопроєкт Зеленського про незаконне збагачення - Цензор.НЕТ 4875

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А что, уже на кладбище лежат? Видел антпрейтинг порохоботовского говна? 52% никогда не проголосуют за него.
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После перевыборов никого не выпускать из Украины. Принять новым составом закон Зеленского. Потом всех упырей по одному прошерстить через этот закон и рассортировать. Кому в каталажку с конфискацией, а кому можно дать разрешение свободного передвижения. Думаю последних будет меньше.
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RussianChuckcha
После перевыборов никого не выпускать из Украины...


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А ХДЕ ЭТО ПОРОХОБОТЫ? Рада відмовилася розглядати законопроєкт Зеленського про незаконне збагачення - Цензор.НЕТ 8271

ПОРОШЕНКО ВСЕ ЭТИ ДНИ БЫЛ ОЧЕНЬ АКТИВЕН В КОММЕНТАРИЯХ ДЛЯ СМИ

ПОЭТОМУ ЖДЕМ ЕГО КОММЕНТАРИЯ О ГОЛОСОВАНИИ членов БПП ПО ЭТОМУ ЗАКОНУ

И ТОЛЬКО НЕ НУЖНО О ПАРАЛЕЛЬНОМ ВНЕСЕНИИ ПРОЕКТА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННОЕ ОБОГАЩЕНИЕ

ПОСКОЛЬКУ ЭТОТ ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ ОТ ПАРЛАМЕНТА ВРЕМЕН ПОРОШЕНКО ПОДАН В ПРОТИВОВЕС ЗАКОНОПРОЕКТУ ЗЕЛЕНСКОГО

НУ НЕ МОГЛИ ЖЕ ДЕПУТАНЫ ВР НАКАНУНЕ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ БЕЗ ПРИЧИН ОТКЛОНИТЬ ЗАКОНОПРОЕКТ ЗЕЛЕНСКОГО О НЕЗАКОННОМ ОБОГАЩЕНИИ

ВОТ и СОЗДАЛИ ОНИ ДЛЯ ВИДИМОСТИ НИЧЕГО НЕ ЗНАЧАЩИЙ ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ.
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Кто бы сомневался.
Депутаты не хотят в тюрьму или конфискацию!
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Прежде чем пыхтеть и пускать клубы пара тебе, парАвоз, необходимо прийти ликбез.,Даже если бы его рассмотрели и приняли, посадка им не грозит- закон обратной силы не имеет.
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Перегрелся? Прими душ и включи мозги!
Они сейчас выводят немалые суммы из Украины. Всё что было "наколядовано" за 4 года отмывается в последние пол-года царювання.
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Мдя, локомотив, до тебя так и не дошло-закон обратной силы не имеет, потому-то кому-кому, но этим посадка не грозит.
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пусть голосуют, мрази. через пару месяцев проголосуем мы
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Вот это ты выдал, голосильщик! Уже забоялся! Напугал еже голой жопой! Рада відмовилася розглядати законопроєкт Зеленського про незаконне збагачення - Цензор.НЕТ 5758
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вы 28 лет голосуете и все как носом в дупу попадаете, каждый раз, голосовальщики хреновы
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Цензор! Пофамильные списки противников! Мразей нужно знать в лицо!
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Pasha Pasha
Цензор! Пофамильные списки противников! Мразей нужно знать в лицо!


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Зараз Рада відмовилася розглядати законопроєкт Зеленського про незаконне збагачення - Цензор.НЕТ 2927 Игорь Дзнову свій варіант ворогів Блазня викладе на противагу
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да и член на него и не только член, но и многочлен.
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Последние рейтинга шоколадного борова убивают))Люди ,когда будете голосовать по мажоритарке,то вспоминайте про эти голосования и не голосуйте за соевую банду)))
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kostjaua5

Люди ,когда будете голосовать по мажоритарке,то вспоминайте про эти голосования и не голосуйте за зекоманду))) Рада відмовилася розглядати законопроєкт Зеленського про незаконне збагачення - Цензор.НЕТ 2899
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Люди вимагають справедливих, дійовох і чесних законів, соєва клоака всіма силами старається не допустити цього!Сьогодні зникли всі ілюзії, ця Рада зборище криміналу та суботажників, сьогодні вони стали на антинародний шлях...
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Комментаторы смысл прочитанного вообще не в состоянии понять. Законопроект Зе отказались вносить, но внесли свой о том же. Чего вы все так вопите, если даже не знаете, какой из них лучше. А потом удивляемся, кого мы понавыбирали. Какие выбирают, таких и выбирают.
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Верно! 99% это неинтересно, да и для них не важно- им главное пролаять, посты -то однотипные, как под копирку, из одной методички.
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Соя тупить ..Не внесли окремий закон ..а просто хочуть внести поправки до КПК .! Рада відмовилася розглядати законопроєкт Зеленського про незаконне збагачення - Цензор.НЕТ 4449
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Передаем музыкальный привет для Lvbnhj и других официальных зебилоидов
Рада відмовилася розглядати законопроєкт Зеленського про незаконне збагачення - Цензор.НЕТ 2378
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Нихера в этой стране не изменится,пока не изменятся простые люди.Спорил об этом со сторонниками всех наших президентов.80% населения-тупое,ленивое и жадное.
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Я писала уже раньше - СИСТЕМУ(!) побороть практически не возможно..........наивность некоторых «на быстрое и результативное» решение «сломать систему» - поражает.........
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не некоторый, а 73% наивных зебилов.
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Эти новости о законопроектах ни о чем. Они не информативны без хотя бы краткого содержания самого законопроекта. Все сейчас начали "ко-ко-ко", а там может быть написана полная ахинея, которую вполне обоснованно отклонили.
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Сволочи! Пердаки у них горят, боятся что всех за жопу возьмут. После выборов надо им всем, и их семьям закрыть разницу, чтобы не убежали и ответили откуда бабки, замки, миллионные и миллиардные счета, при депутатской зарплате. Там всех, без исключения по этому закону можно сразу скажать, с конфискацией не только их имущества, но и их родственников, которые не смогут объяснить свои статки.
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Вот сущность уродов. Теперь антикоррупционному бюро и искать коррупционеров не надо. Их круг сузился. Ведь те, кто не проголосовал за рассмотрение закона как раз и есть незаконно обогатившиеся. Одним словом обосрались наши депутатишки. А конституционный суд Украины спекся. Им важны более взятки, коррупция, а не соблюдение законов и Конституция. Конституционный суд Украины является преступным органом. Коррупция
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Странно, ты ведь не гнал на этот суд, когда зепрезэрыло попирал Конституцию. Двойные стандарты, однако, как впрочем у всех зебилоидов..
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Очередной концерт хитрых мойш для верных зебилов. Законопроект предлагает наказывать тех чиновников, которые приобрели активов на 11 млн грн больше, чем заработали официально. На 10 999 999,99 грн можно - вы же все так делаете, да? Тьфу, копейки.
Они бы нормальные законы придумывали, а потом обвиняли Раду в зраде, а так - шум ради шума.
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