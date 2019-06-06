 Рада відмовилася розглядати законопроєкт Зеленського про незаконне збагачення

За відповідне рішення проголосували лише 205 нардепів з необхідних 226, передає Цензор.НЕТ.
Разом з тим Рада включила до порядку денного сесії проєкт закону про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо відповідальності за незаконне збагачення (№10110-д). Ініціаторами законопроєкту виступили кілька народних депутатів.
За відповідне рішення проголосували лише 226 нардепів.
Нагадаємо, 26 лютого 2019 року Конституційний Суд визнав неконституційним притягнення до кримінальної відповідальності чиновників за незаконне збагачення через некоректне формулювання.
Мало того, всі ці законопроекти від зекоманди на коліні і за пів годити роблені, а рада їх ще й розглядати має?
Ну не суки эти порохоботы? Ылита. И еще смеют что-то гавкать на 73% граждан Украины.
А они есть еще, те 73%?
Вірна відповідь - 73% від 62%, що приймали участь у виборах...
После перевыборов никого не выпускать из Украины...
ПОРОШЕНКО ВСЕ ЭТИ ДНИ БЫЛ ОЧЕНЬ АКТИВЕН В КОММЕНТАРИЯХ ДЛЯ СМИ
ПОЭТОМУ ЖДЕМ ЕГО КОММЕНТАРИЯ О ГОЛОСОВАНИИ членов БПП ПО ЭТОМУ ЗАКОНУ
И ТОЛЬКО НЕ НУЖНО О ПАРАЛЕЛЬНОМ ВНЕСЕНИИ ПРОЕКТА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННОЕ ОБОГАЩЕНИЕ
ПОСКОЛЬКУ ЭТОТ ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ ОТ ПАРЛАМЕНТА ВРЕМЕН ПОРОШЕНКО ПОДАН В ПРОТИВОВЕС ЗАКОНОПРОЕКТУ ЗЕЛЕНСКОГО
НУ НЕ МОГЛИ ЖЕ ДЕПУТАНЫ ВР НАКАНУНЕ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ БЕЗ ПРИЧИН ОТКЛОНИТЬ ЗАКОНОПРОЕКТ ЗЕЛЕНСКОГО О НЕЗАКОННОМ ОБОГАЩЕНИИ
ВОТ и СОЗДАЛИ ОНИ ДЛЯ ВИДИМОСТИ НИЧЕГО НЕ ЗНАЧАЩИЙ ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ.
Депутаты не хотят в тюрьму или конфискацию!
Они сейчас выводят немалые суммы из Украины. Всё что было "наколядовано" за 4 года отмывается в последние пол-года царювання.
Цензор! Пофамильные списки противников! Мразей нужно знать в лицо!
Люди ,когда будете голосовать по мажоритарке,то вспоминайте про эти голосования и не голосуйте за зекоманду)))
Они бы нормальные законы придумывали, а потом обвиняли Раду в зраде, а так - шум ради шума.