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Все про:Зеленський (1611) звільнення (537) Маліков (2)

 Зеленський звільнив колишнього першого заступника голови СБУ Малікова в запас

Президент України Володимир Зеленський звільнив колишнього першого заступника глави Служби безпеки України, звільненого і від виконання обов'язків керівника Антитерористичного центру при СБУ, Віталія Малікова з військової служби в запас з правом носіння військової форми.

"Звільнити генерал-полковника Малікова Віталія Володимировича з військової служби в запас Служби безпеки України у зв’язку з проведенням організаційних заходів із правом носіння військової форми одягу", - йдеться в указі глави держави №352/2019 від 6 червня, передає Цензор.НЕТ.

31 травня Зеленський своїми указами звільнив Малікова з посади першого заступника голови СБУ, а також звільнив його від виконання обов'язків керівника Антитерористичного центру при СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін схвалив звільнення 13 голів ОДА, - Семерак. СПИСОК (оновлено)

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130917
 
   
 Топ коментарі
 
Плановая подготовка к референдуму о капитуляции Украины
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Порошенківську відправляють, а зелену петушню ставлять. Генерал-полковника звільнив, а липового лейтенанта поставив. Звіздець вже повний. Там лише за то звання лейтенанта ту всю братію вже судити потрібно, а воно ще тут пір*я розпускає.
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а взамен то кого Лысого??!!!! Зеленський звільнив колишнього першого заступника голови СБУ Малікова в запас - Цензор.НЕТ 2766
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Плановая подготовка к референдуму о капитуляции Украины
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Увольнение севастопольского сепаратиста Маликова, просившегося на службу к Путлеру - это плановая подготовка к референдуму о капитуляции Украины? Да вы упороты.
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Порошенковсую петушню отправляют на пенсии. А Грицак оказался не таким конченным, как Луценко, ибо фактически отдал контроль за СБУ Зеленскому без копротивления.
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кацапа,ты не радуйся,все равно по вашему не будет Зеленський звільнив колишнього першого заступника голови СБУ Малікова в запас - Цензор.НЕТ 371.ну ты же знаешь
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Нас 73% и все будет, как мы, народ Украины, хотим. Слуга народа имеет уже 48,2% рейтинга - добавляем Юлю, сажаем Петю и в Украине начинается эпоха стабильности и процветания.
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не трынди...вас было 86,да упало до 32 Зеленський звільнив колишнього першого заступника голови СБУ Малікова в запас - Цензор.НЕТ 6031.и только после пинка ***** вывесили баннер 72.но то ваши проблемы,и их у вас будет все больше и больше.ни одна имерия не выжила в этом мире.и раха -не исключение
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Придурку, вас декілька % промоскальских підстилок, більшість голосувавших за Зеленського ,просто обдурені серіалом простаки або проти Пороха, але проукраїнські.
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Якщо ви не поважаєте людей, які багато зробили для України, то ваша черга йти на смітник прийде швидко.
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Москаль Кацапов 576078aa - Зеленський звільнив колишнього першого заступника голови СБУ Малікова в запас - Цензор.НЕТ 9228

А ты мог бы к своему НИКУ еще добавить Иван-дурак...?
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Порошенківську відправляють, а зелену петушню ставлять. Генерал-полковника звільнив, а липового лейтенанта поставив. Звіздець вже повний. Там лише за то звання лейтенанта ту всю братію вже судити потрібно, а воно ще тут пір*я розпускає.
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сперва посуди Петрика за незаконное 3 жополизам дипломатического статуса послов без посольства( заява в ГПУ уже есть,уберут Югика займутся и псевдо послами) Зеленський звільнив колишнього першого заступника голови СБУ Малікова в запас - Цензор.НЕТ 2552
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От бачиш, і заява вже є. Засудять, то засудять - за перевищення. А от присвоєння липового військового звання і отримання високої посади, пов*язаної з безпекою держави тут вже не лише перевищення, тут державною зрадою пахне.
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а охраннику жопы что Севастополь грозился взять генерала за что ,за Севастополь или за жопу? Сколько Петрик нашару генералов отвалил,за что за Иловайск или арсеналы?( аж 24 шт)
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о цензор ты прекрасен, как можно уволить бывшего зам главы СБУ
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Где отставной генерал собирается щеголять в военной форме?
На парадах или в заказных маски-шоу?
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