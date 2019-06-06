 Зеленський звільнив колишнього першого заступника голови СБУ Малікова в запас

"Звільнити генерал-полковника Малікова Віталія Володимировича з військової служби в запас Служби безпеки України у зв’язку з проведенням організаційних заходів із правом носіння військової форми одягу", - йдеться в указі глави держави №352/2019 від 6 червня, передає Цензор.НЕТ.

31 травня Зеленський своїми указами звільнив Малікова з посади першого заступника голови СБУ, а також звільнив його від виконання обов'язків керівника Антитерористичного центру при СБУ.

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