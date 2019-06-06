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 Папа Римський Франциск зустрінеться в липні з Путіним, щоб обговорити ситуацію в Україні та на Близькому Сході (оновлено)

Папа Римський Франциск прийме президента Росії Володимира Путіна 4 липня у Ватикані під час візиту останнього до Італії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило агентство AFP із посиланням на заяву папського прессекретаря Алессандро Джізотті.

"Я можу підтвердити, що святий отець (папа Франциск) прийме на аудієнції у Ватикані президента Російської Федерації Володимира Путіна 4 липня", - наводить агентство слова Джізотті.

Аргентинське агентство Tеlam напередодні повідомило, що основними темами переговорів стане поточна ситуація в Україні та на Близькому Сході.

За даними ЗМІ, вони обговорять висунуті Москвою претензії на адресу українських греко-католиків, які, на думку Московського патріархату, підтримують "розкол" у православному світі.

Це буде друга зустріч Путіна з Папою Римським за останні чотири роки: попередня була 10 червня 2015 року. На неї Путін традиційно запізнився на годину, пояснивши затримку заторами в Мілані та Римі і "тривалими переговорами" з італійським прем'єром.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Казковий злодій і брехун": у Воронежі встановили надгробок Путіну

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130914
 
 
 Топ коментарі
 
Нє, цей папа- це реально символ приниження, безхребетності та рабської покори.
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Дурням щастить. Потрапив би пуня на Івана-Павла ІІ та ще й на Рейгана замість рудого паяца - летіло б шмаття на всі боки.
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и да, цензор, если ві пишете папа римский с маленьких букв, почему владимир путин написали с больших?
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бо Попа - кликуха, а Путин - официальное название Сцарька.
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Когда у пыня с начальником Папы Римского встретится?
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у пыни начальник другой, - парнокопытный
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а ты считал копыта что-ли? выдумки попов о сотоне - чтобы пугать стадо и жировать
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Турбується про депозит? значить на ерефії життя погіршилося і холопів треба стримувати підкинувши їм грошей
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Нє, цей папа- це реально символ приниження, безхребетності та рабської покори.
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Дурням щастить. Потрапив би пуня на Івана-Павла ІІ та ще й на Рейгана замість рудого паяца - летіло б шмаття на всі боки.
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одно заклинание и чай с полонием превращается в амброзию
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Хай краще згадає попередників... маю на увазі Чезаре Борджіа, наприклад... там понтифіки були такі, що й самі тому ботоксному недопалку дали б випити йаду (і ще для надійності апстіну).
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угкц повинна негайно розірвати стосунки з ватиканом і влитися в українську православну церкву
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Ну, вона уже вступила в партію слуга народу та замість Богородиці ікону зельцмана повісила.
Тому в українську церкву ніхто її не прийме.
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А у Петка в собственной цыркви - чья Родица на ыконке?)
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Папа Римский не боится в Ад попасть лобызаясь с чертом?!

Книжники и фарисеи..
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И эти ..... "люди" визжат нам о "заповедях", бобре и зле, бохе(который разрывал детей живьем из-за .... смеха и т.д.)?
Покрывает педофилов среди попов, ах да, и Путина с его баблом в банке Ватникана. Ленин был прав насчет этой дряни - только неприятности из-за этих пещерный рабских, основанных на страхе и лжи верований.
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Значить с двойником Путина встретится.
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да, есть такая традиция. Папа встречается с закоренелыми преступниками. Наивный человек, чистая душа.....
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Зачем Папе Римскому встречаться с терррористом?
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Кацапська пропаганда організувала чергову виставу для внутрішнього глядача. Типу "глянь, народ, як може бути твій царь поганим, якщо із самим Папою періодично тусіт".
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Интересно, окурок и на сей раз позволит себе опоздать к папе?
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Думаю да...
Это метод унижения опонента...
Дождался? Значит взглотнул...
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Анафему наложит или даст руку полизать ? Папа Римський Франциск зустрінеться в липні з Путіним - Цензор.НЕТ 7294
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хочет шоб папа ему ноги помыл, а он в ответку его в пупок целонул.
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цей папа явний мазохіст - ше захотів уніженій
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борьба с дьяволом моя святая обязанность (с) Рішельє)
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приглашают , встречают , боятся !!!! где СОЛИДАРНОСТЬ и УВАЖЕНИЕ к УКРАИНСКОМУ НАРОДУ ??????
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папа решил выяснить как же сатана выглкядит на самом деле...
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Що він хоче почути від вбивці та терориста ?
Та на нього взагалі анафему накласти.
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Папы римские во время Второй Мировой тоже с Гитлером встречались и обговаривали с ним дела стран на которые он напал?
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если и встречаться с хйлом, то только для того , чтобы дать ему в *****.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономПапа Римський Франциск зустрінеться в липні з Путіним, щоб обговорити ситуацію в Україні та на Близькому Сході (оновлено)
 
 
 
 
 
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