 Вимагаємо невідкладно скликати РНБО з питання відновлення територіальної цілісності України, - Бурбак

Про це заявив керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак, повідомили в прес-службі НФ.
"Ми звертаємося до Президента України Володимира Зеленського невідкладно скликати Раду національної безпеки і оборони, де обговорити відновлення територіальної цілісності України і умови відновлення територіальної цілісності України. Публічна позиція фракції "Народний фронт" – це може бути лише на українських умовах!", - наголосив Максим Бурбак.
"Наступне. Звертаємось до Президента Зеленського, щоб він невідкладно вніс кандидатури голови СБУ, міністра оборони та міністра закордонних справ, адже вони є членами РНБО, і це відповідальність, згідно Конституції, проводити такі перемовини", - зауважив керівник фракції "Народний фронт".
Керівник фракції також наголосив, що редагувати Нормандський формат можуть лише керівники держав, які входять до його складу, а не представники тристоронньої групи.
"Не представники тристоронньої контактної групи будуть редагувати Нормандський формат. Це можуть зробити лише президенти України, Франції, канцлер Німеччини та президент РФ", - зазначив Максим Бурбак.
"Треба невідкладно скликати Раду національної безпеки і оборони, де головним питанням має бути відновлення територіальної цілісності України, повернення Криму і Донбасу до України і на яких умовах буде це повернення", - резюмував Максим Бурбак.
Теперь же происходит какая то гуяня: Совет СНБО не в полном составе, а это как никак совет НАЦИОНАЛЬНОЙ ЬЕЗОПАСНОСТИ и ОБОРОГЫ, через который должны проходить все решения военного плана. Запихивают в енормандский формат Кучму, который несет х/з что; Сам Зеленский про прекращение военных действий нес херню про мосты и скорую помощь..Вообще непонятно в каком направлении мы движемся и как реагировать на угрозы (отстреливаться или ложиться и раздвигать ягодицы)
Так что Требование созвать СНБО вполне обоснованно!!!.Зеленский же надеется отсидется в кустах, пока тут все само по себе сделается
Можно и военным путём освободить Донбасс, Крым и вернуть шельф острова Змеиный.
Для этого надо восстановить ядерное оружие.
Без него ВСУ никогда не станут сильнее росийской армии.
А если нет - то придётся идти на уступки.
в догонку,чтобы голова не качалась..
25 листопада 2015
початку сьогоднішньої доби українським військовим в АТО заборонено відкривати вогонь у відповідь на обстріли противника. Таке дивне розпорядження підписав голова генштабу Віктор Муженко. І це в той же час коли бойовики по всій лінії розмежування продовжують обстрілювати українські позиції. Так за минулу добу вогонь відкривали 18 разів. l
Прекращение огня на Донбассе: часть батальона «Кривбасс» заявила, что будет держаться до конца под Дебальцево
25 листопада 2015 "....дивись на дату, зебіле...
ось воно досі не дійшло?
20 червня 2014 року новообраний Президент України Петро Порошенко оголосив про початок десятиденного одностороннього припинення вогню, пообіцявши амністію і звільнення від кримінального переслідування усім, хто складе зброю, створення спільних підрозділів МВС для забезпечення громадського порядку, децентралізацію, узгодження голів областних адміністрацій із представниками Донбасу, дострокові місцеві і парламентські вибори. Проросійські бойовики на запропоновані умови не пристали і припинення вогню не підтримали.
за ці 10 днів бойовики з росії отримали велику кількість ***********,техніки особового складу.
волайте про капітуляцію і далі
це спосіб виставити росію агресором і підтримати та посилити санкції
Нуль обмежень для Росії: як та чому в ПАРЄ погодилися зняти санкції з агресора
Зебилы легли под рашу за обещанные каврижки.
Как там каврижки уже подвезли или как всегда наи.али?
Ничего.
Скоро будете огребать за свою тупость.
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Обісрався ти Бурбак, бо тепер зе не відновлює цілісність України
🤗
И какие могут быть планы ? Если только бегать попрошайничать у нато и у запада - помогииииите!!!А они точно с Путиным воевать из за Украины не будут
кацапів не влаштовує ?
Ты серьезно думаешь что вы там с 2 500 000 российской армией воюете? У них боевых самолетов 3 000 штук .А увас и пару десятков ломья советского не наберется.Воен непремиримый из жмеринки
В сирии нато с коалицей США 5 год ассада уже уходят все никак не уйдут.Скем ты воевать собрался? Они в вашу сторону пукнут - ООС снесет за день все
Смішно слухати..
скільки вашого м'яса в неозброєнній Чечні полягло
ти вже порахувало ?
сама п'янь і брань..
Досить мутити за спинами..
Країна чекає на роз'яснення.
А чучму викинути геть.
"Народний фронт"ЛУЗЕРИ без шансів на виборах звертаюється до президента України Володимира Зеленського з вимогоюпоказують що ще щось можуть невідкладно( бо за ва місяці Нф буде похований виборцями) скликати Раду національної безпеки і оборони, на якій обговорити питання відновлення територіальної цілісності України і на яких умовах це відбуватиметься.
попи..діти хєр знає про що,бо зараз це нереально
пан
Зе
Куда смотрят СБУ и прокуратура.