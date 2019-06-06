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Все про:Бурбак (261) Народний фронт (556)

 Вимагаємо невідкладно скликати РНБО з питання відновлення територіальної цілісності України, - Бурбак

"Народний фронт" звертається до президента України Володимира Зеленського з вимогою невідкладно скликати Раду національної безпеки і оборони, на якій обговорити питання відновлення територіальної цілісності України і на яких умовах це відбуватиметься.

Про це заявив керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак, повідомили в прес-службі НФ.

"Ми звертаємося до Президента України Володимира Зеленського невідкладно скликати Раду національної безпеки і оборони, де обговорити відновлення територіальної цілісності України і умови відновлення територіальної цілісності України. Публічна позиція фракції "Народний фронт" – це може бути лише на українських умовах!", - наголосив Максим Бурбак.

"Наступне. Звертаємось до Президента Зеленського, щоб він невідкладно вніс кандидатури голови СБУ, міністра оборони та міністра закордонних справ, адже вони є членами РНБО, і це відповідальність, згідно Конституції, проводити такі перемовини", - зауважив керівник фракції "Народний фронт".

Також читайте: Ми підтримаємо закон про тимчасові слідчі комісії, - Бурбак

Керівник фракції також наголосив, що редагувати Нормандський формат можуть лише керівники держав, які входять до його складу, а не представники тристоронньої групи.

"Не представники тристоронньої контактної групи будуть редагувати Нормандський формат. Це можуть зробити лише президенти України, Франції, канцлер Німеччини та президент РФ", - зазначив Максим Бурбак.

"Треба невідкладно скликати Раду національної безпеки і оборони, де головним питанням має бути відновлення територіальної цілісності України, повернення Криму і Донбасу до України і на яких умовах буде це повернення", - резюмував Максим Бурбак.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130912
 
 
 Топ коментарі
 
5 лет подряд необходимости освобождать не было?
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Та ні. Просто 5 років поспіль ніхто не намагався так різко здати інтереси України, як преЗЮдент шостий з презедентом другим.
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Пять лет их устраивала окупация, а щас припекло? Корыто уплывает?
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5 лет подряд необходимости освобождать не было?
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более 200 населенных пунктов и 75% территории - не ну это ведь не чего ,как ты пишешь
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Так вообще был СНБО в полном составе и был определенный план такого восстановления -через т.н. Минские договоренности.
Теперь же происходит какая то гуяня: Совет СНБО не в полном составе, а это как никак совет НАЦИОНАЛЬНОЙ ЬЕЗОПАСНОСТИ и ОБОРОГЫ, через который должны проходить все решения военного плана. Запихивают в енормандский формат Кучму, который несет х/з что; Сам Зеленский про прекращение военных действий нес херню про мосты и скорую помощь..Вообще непонятно в каком направлении мы движемся и как реагировать на угрозы (отстреливаться или ложиться и раздвигать ягодицы)

Так что Требование созвать СНБО вполне обоснованно!!!.Зеленский же надеется отсидется в кустах, пока тут все само по себе сделается
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Пустомели.
Можно и военным путём освободить Донбасс, Крым и вернуть шельф острова Змеиный.
Для этого надо восстановить ядерное оружие.
Без него ВСУ никогда не станут сильнее росийской армии.
А если нет - то придётся идти на уступки.
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Ты и твоя шайка НФ так же безотлагательно вышла из ВР,а теперь требует?
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а давай мы лучше тебе дадим БОЛТ...
в догонку,чтобы голова не качалась.. Требуем безотлагательно созвать СНБО по вопросу восстановления территориальной целостности Украины, - Бурбак - Цензор.НЕТ 3947
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ствол миномёта молот делают в ватном городе Краматорске. шо б крепко бил врага, так сказать..... Вимагаємо невідкладно скликати РНБО з питання відновлення територіальної цілісності України, - Бурбак - Цензор.НЕТ 1242
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Пять лет их устраивала окупация, а щас припекло? Корыто уплывает?
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Та ні. Просто 5 років поспіль ніхто не намагався так різко здати інтереси України, як преЗЮдент шостий з презедентом другим.
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Какое отношение эта это имеет к зебилам. Обычная инерция войны, - на фронте еще не знают что Зе.лепут хочет капитулировать!
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То було відмінено, та до тієї теми більше не поверталися, поки зелебобіки не обрали зебуїна.
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тоді такі дії пройшли перевірку і не дали результату, як бачимо...а ці - зебіли, звичайно, бо хочуть повторити)
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чому не дали? втратили Дебальцево та донецький аеропорт
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ти геть втратив орієнтацію в часі, в біснуванні примкнувши до зебілів...дебальцево - це лютий 15 року
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ти писав вище: "для тих хто любить поволати про капітуляцію та зебілів
25 листопада 2015 "....дивись на дату, зебіле...
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ти таки тупий)))...листопад 15 року пізніше за лютий цього року...а ти - все про дебальцево)...ти таки ідіот
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можливо ти ідіот? режими припинення вогню вмикалися порошенком і в 2014 році і в 2015 році можливо і в інших роках,тоді решенки не включали режим зради я написав що це в тому числі і сприяло взяттю Дебальцево та донецького аеропорту може ще нагадати про відео де моторола обшукував наших військових що їхали на ротацію в донап?
ось воно досі не дійшло?

20 червня 2014 року новообраний Президент України Петро Порошенко оголосив про початок десятиденного одностороннього припинення вогню, пообіцявши амністію і звільнення від кримінального переслідування усім, хто складе зброю, створення спільних підрозділів МВС для забезпечення громадського порядку, децентралізацію, узгодження голів областних адміністрацій із представниками Донбасу, дострокові місцеві і парламентські вибори. Проросійські бойовики на запропоновані умови не пристали і припинення вогню не підтримали.

за ці 10 днів бойовики з росії отримали велику кількість ***********,техніки особового складу.
волайте про капітуляцію і далі Вимагаємо невідкладно скликати РНБО з питання відновлення територіальної цілісності України, - Бурбак - Цензор.НЕТ 8313
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біда... саме такі, що не в ладах із часом, з причиною і наслідком вибрали президента владіміра... біда, що вас аж 73%...але добре, що галасуючих, а не всього населення)))
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що не так з причинами і наслідками илитний інтеллектуал з 24.4?
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для тебе нічого...ти ж з кварталу 73 процентних)
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А якщо зараз припинимо вогонь, то можем втратити щей всю Донецьку і Луганську область. Чи ти думаєш, що кацапи на тім і зупиняться?
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припинення вогня зараз
це спосіб виставити росію агресором і підтримати та посилити санкції
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росію вже давно виставили агресором, та і санкції ніхто не збирається відміняти . А от припинення вогню якраз дуже на руку раші, має підставу просити їх відміни.
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В ПАРЄ не санкції погодилися зняти, а посто повернути рашу в ПАРЄ, з якої її викинули після Криму та Донбасу, тай то ще не відомо, чи це зроблять.
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звичайно розпочинати будуть з пасе а за моряків нові санкції на росію наклали ще при порошенкові? отож.
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зебіле, напиши ще, що краще здати територію до карпат...і тоді вже весь світ побачить, що росія - агресор)))
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ніхто не збирається нічого здавати,припини істерику і візьми себе в ратиц...тобто руки Вимагаємо невідкладно скликати РНБО з питання відновлення територіальної цілісності України, - Бурбак - Цензор.НЕТ 6860
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в іншій темі написав - настоювати, щоб у документі 19 червня було записано - бойовики і рос. найманці не відповідають на вогонь у їх бік...всьо)))...а президенту владимиру нех іти в президенти, коли нема планів і нема з ким втілювати...кучма, лутковська і хомчака таки випхали)))...і це ше жнива не почались без палива і євробляхери очікують 26 серпня
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Критини воно ще не визначились з основними посадами в силових структурах!!! Це і є загроза!!! Що аукціон затягнувся?!!
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і з мзс не визначились, якщо пропонували залишатись клімкіну, котрий є добрим виконавцем при "міністрі закордонних справ" - президенті порошенку
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Ты, Максимка, будешь у своей жены требовать! Только на это ты имеешь право! А вот согласится она на твои требования, или нет - зависит исключительно от нее!
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Да что там уже созывать.
Зебилы легли под рашу за обещанные каврижки.
Как там каврижки уже подвезли или как всегда наи.али?
Ничего.
Скоро будете огребать за свою тупость.
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только за! бурбаку и кролю по миномету и вперед
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будет и СНБО и фамилии... после внеочередных выборов
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Бурбак, на выборы иди... Щеки надувает оно...
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Так иди на фронт со своей кодлой и восстанавлюй.Сеня,как-раз со стеной подключится.
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"Мы обращаемся к президенту Украины Владимиру Зеленскому безотлагательно созвать Совет национальной безопасности и обороны, где обсудить восстановление территориальной целостности Украины и условия восстановления территориальной целостности Украины. Публичная позиция фракции" Народный фронт "- это должно быть на украинском условиях!" - подчеркнул Максим Бурбак Источник: https://censor.net.ua/n3130912
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Обісрався ти Бурбак, бо тепер зе не відновлює цілісність України
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Этого с чего такой вывод, позвольте поинтересоваться?
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угу, шестой год пошел как рассасывается, особенно в Крыму.
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когда жил в ссссре ВСПОМИНАЕТСЯ последние слова ГОРБАЧЕВА о прекращении ссссра как государства и ФЛАГ в конце опускают !!!! жуткое СОСТОЯНИЕ души было !!!! второй раз как то не хочется ЭТО пережить (((((
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і що? розпад совка - подія позитивна, де б не мешкав.
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Эта мразь давно должна нары греть, а оно что-то еще требует.
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Заберіть у Бурбака бурбакобульбулятор!
🤗
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К чему такая спешка? При Путине у власти никакой територииальной целостности Украины не будет.А это минимум еще не один год.
И какие могут быть планы ? Если только бегать попрошайничать у нато и у запада - помогииииите!!!А они точно с Путиным воевать из за Украины не будут
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в нас буде стратегія. державна. без натяків на примирення з рашкою.
кацапів не влаштовує ?
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Друг мой кацапов статус кво вполне устраивает - они могут воевать так хоть 100 лет не вернув ни сантиметра земли. А вот вас устраивают ежедневные трупы и то что в Крыму и ДНР и ЛНР нет ни одного украинского флага ?

Ты серьезно думаешь что вы там с 2 500 000 российской армией воюете? У них боевых самолетов 3 000 штук .А увас и пару десятков ломья советского не наберется.Воен непремиримый из жмеринки

В сирии нато с коалицей США 5 год ассада уже уходят все никак не уйдут.Скем ты воевать собрался? Они в вашу сторону пукнут - ООС снесет за день все
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Не лякай, москалику, мочью своєї недоармії..
Смішно слухати..
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не сміши, повторюю..
скільки вашого м'яса в неозброєнній Чечні полягло
ти вже порахувало ?
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заїдь в росіску глубінку і подивись на ті ресурси...
сама п'янь і брань..
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Слышишь, ты, "евроазия", что-нибудь слышало, как "миниммум", об армиях Китая и Индии? А Японии? Или эти страны не входят в твою "евроазию"? Дебилы, бл@дь, необразованные.
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Повністю підтримує.
Досить мутити за спинами..
Країна чекає на роз'яснення.
А чучму викинути геть.
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Бурбака вчора день еколога відмічала, серед порубаних Карпат. Невдалий опохміл і його результати.
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.....прослеживается роковая ЗАКОНОМЕРНОСТЬ : рос. империю развалил ЛЕНИН , союз ГОРБАТЫЙ , ********* развалит ПУЙЛО !!!! все вроде русские , а МЫ что тоже СВОЮ Украину ушатаем сами ?????
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Только она законмерно аки феникс из пепла все возраждается и возраждается.
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это феникс то росия ???)))))) росии -НЕТ !!! есть МОСКОВИЯ и всё ВОЗВРАЩАЕТСЯ на КРУГИ СВОЯ !!!
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феникс это ЯПОНИЯ , КОРЕЯ южная , ГЕРМАНИЯ !!!! а вы ГОВНОЕДАМИ здохнете !!!
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"Народний фронт" ЛУЗЕРИ без шансів на виборах звертаюється до президента України Володимира Зеленського з вимогою показують що ще щось можуть невідкладно( бо за ва місяці Нф буде похований виборцями) скликати Раду національної безпеки і оборони, на якій обговорити питання відновлення територіальної цілісності України і на яких умовах це відбуватиметься.

попи..діти хєр знає про що,бо зараз це нереально
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ООС и Ато это не война.Это игра Кошки с мышью .Где кошка это Кремль
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где бы это была КОШКА , коли б в Украине было ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ и НЕ ПРЕДАТЕЛИ ПРЕЗИДЕНТЫ !!!!
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возрождается она ))))) только ВСЁ меньше и меньше ДЕЛАТСА !!!! а забыл ЦЕЛЬНЫМ крымом приросла , как та РОДИНКА у деда на носу в 79 лет !!!
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Почему дос их пор не собирали СНБО по этому вопросу?
Куда смотрят СБУ и прокуратура.
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Вот даун, Пять лет язык в жопе был, сейчас вспомнил про целостность Украины. Пиарщики перед выборами. Да никто за вас не проголосует на выборах. Вы спеклись обосрались.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВимагаємо невідкладно скликати РНБО з питання відновлення територіальної цілісності України, - Бурбак
 
 
 
 
 
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