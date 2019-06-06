 Рада спростила процедуру надання громадянства добровольцям, які воювали за Україну

За відповідне рішення проголосували 230 народних депутатів, передає Цензор.НЕТ.

Законом внесено зміни до Законів України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" та "Про громадянство України". Зокрема, змінами до Закону "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" визначено термін "участь у захисті територіальної цілісності і недоторканності України" щодо іноземців та осіб без громадянства, які надавали практичну допомогу підрозділам, що беруть участь в антитерористичній операції.

Законом також визнано іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності України перебувають на законних підставах на території України, і надано можливість таким особам отримати посвідку на проживання в Україні на час участі в захисті територіальної цілісності та недоторканності України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Героям війни відмовляють у праві бути українцями", - Нацкорпус пікетує Раду з вимогою ухвалити закон про надання громадянства добровольцям. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Законом встановлено обмеження щодо добровільного або примусового повернення таких іноземців та осіб без громадянства в державу-агресор або країни, які не визнають територіальну цілісність України чи підтримують агресію проти України.

Законом внесено зміни до Закону "Про громадянство України", якими передбачена норма про спрощений порядок прийняття до громадянства України іноземців та осіб без громадянства, які надавали практичну допомогу в захисті територіальної цілісності та недоторканності України.