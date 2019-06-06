EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  4031  62
Все про:ВР (4917) громадянство (544) добровольці (318)

 Рада спростила процедуру надання громадянства добровольцям, які воювали за Україну

Верховна Рада ухвалила закон (№3433) про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності і недоторканності України).

За відповідне рішення проголосували 230 народних депутатів, передає Цензор.НЕТ.

Законом внесено зміни до Законів України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" та "Про громадянство України". Зокрема, змінами до Закону "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" визначено термін "участь у захисті територіальної цілісності і недоторканності України" щодо іноземців та осіб без громадянства, які надавали практичну допомогу підрозділам, що беруть участь в антитерористичній операції.

Законом також визнано іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності України перебувають на законних підставах на території України, і надано можливість таким особам отримати посвідку на проживання в Україні на час участі в захисті територіальної цілісності та недоторканності України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Героям війни відмовляють у праві бути українцями", - Нацкорпус пікетує Раду з вимогою ухвалити закон про надання громадянства добровольцям. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Законом встановлено обмеження щодо добровільного або примусового повернення таких іноземців та осіб без громадянства в державу-агресор або країни, які не визнають територіальну цілісність України чи підтримують агресію проти України.

Законом внесено зміни до Закону "Про громадянство України", якими передбачена норма про спрощений порядок прийняття до громадянства України іноземців та осіб без громадянства, які надавали практичну допомогу в захисті територіальної цілісності та недоторканності України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130910
 
   
 Топ коментарі
 
Пока педро был по чему то не принимали етот закон.
 показати весь коментар
 
Зебуін накладе в ето...
 показати весь коментар
 
порохобот - чому так Україну не любиш?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Зебуін накладе в ето...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
зебуїн це Україна?
 показати весь коментар
 
 
73% Українців це Україна ! якщо ти не в курсі
 показати весь коментар
 
 
А сколько из них голосовало именно "ЗА" зеленского и сколько просто "ПРОТИВ" порошенко?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Українці голосували проти вбивці... мародера... крадія... бариги.. кидали - і просто шматка лайна паяці парашенки ! а наразі дії президента підтримує 50%+ громадян України
 показати весь коментар
 
 
ПОРОХОБОТ

В ПЕРВОМ ТУРЕ


ЗА ЗЕЛЕНСКОГО ПРОГОЛОСОВАЛО БОЛЕЕ 30%
ЗА ПОРОШЕНКО ПРОГОЛОСОВАЛО БОЛЕЕ 15%

НУ и ПРИЧЕМ ТУТ ПРОТИВ ПОРОШЕНКО? Рада спростила процедуру надання громадянства добровольцям, які воювали за Україну - Цензор.НЕТ 8757

ПОСЛЕ ТОГО КАК ПОРОШЕНКО БРЕХЛИВЫМИ СПИЧАМИ ОБМАНУЛ НАРОД

УЖЕ НАРОД НАЧАЛ ОЦЕНИВАТЬ РАБОТУ ПРЕЗИДЕНТА НЕ ПО БРЕХЛИВЫМ ПАТРИОТИЧЕСКИМ СПИЧАМ, А ПО СОБСТВЕННОМУ КАРМАНУ

ЗЕЛЕНСКИЙ НЕ ПРИНАДЛЕЖИТ К ВОРОВСКОЙ ЫЛИТЕ и ОЛИГАРХАМ ПОТОМУ ПОЛУЧИЛ ОТ НАРОДА КРЕДИТ ДОВЕРИЯ.




 показати весь коментар
 
Наївний зазєлю , а може і не наївний , а .... , належить твій зєлєбєня до злодійської верхівки , еліта до роялістів відношення немає . Почекай трохи от Штати розкрутять творця проекту "Зєляпрезидент " тоді і спливуть десятки мільйонів від дерибану "Приватбанка" , уникання виплати податків в особливо великих розмірах 95 кв . та ін.
 показати весь коментар
 
 
Чучело, тогда подсчитай, сколько из 24% отданных было за Порошенко? Максимум 8% !!!
Остальные по твоей аналогии против Зеленского. Когда же ты поумнеешь!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Да ладно тебе, 100% морских свинок не имеют никакого отношения к морю, как и крабовые палочки к крабам. Словоблудие
 показати весь коментар
 
 
Предатель предает потому что платят...
 показати весь коментар
 
Це той відсоток 73 про який сказав поет : " За шмат гнилої ковбаси , у вас хоч матір попроси , то оддасте "
 показати весь коментар
 
 
А тебе нравится,что делает Кучма в Минске?
 показати весь коментар
 
 
давай дивитись на результати .. поки він результатів немає ..немає на що дивитись
 показати весь коментар
 
 
Вам наверное уже говорили, но я всё таки повторю - ВЫ ИДИОТ!
 показати весь коментар
 
 
ідіот твого батька син (і можеш це йому вовторювати хоч пару разів на день)! ну чого чекати відпорохоботів .. інтекту 0.. на що спроможні те і пишуть
 показати весь коментар
 
 
Щось ти дуже злий. Піди прокапай оченята "божою росою" від ЗЕ)
 показати весь коментар
 
 
А какие ты ждёшь результаты от прекращения ответного огня? Еще больше убитых наших солдат? На эти результаты ты предлагаешь "давай дивитись"? Рада спростила процедуру надання громадянства добровольцям, які воювали за Україну - Цензор.НЕТ 9979
 показати весь коментар
 
 
ПОРОХОБОТ Рада спростила процедуру надання громадянства добровольцям, які воювали за Україну - Цензор.НЕТ 5736 Рада спростила процедуру надання громадянства добровольцям, які воювали за Україну - Цензор.НЕТ 7444 ТЕБЕ НРАВИЛОСЬ ТО ШО ДЕЛАЛ КУЧМА 5 лет В МИНСКЕ БУДУЧИ ТАМ ДОВЕРЕННЫМ ЛИЦОМ ПОРОШЕНКО

ПОЧЕМУ ТЕПЕРЬ ТЕБЕ НЕ НРАВИТСЯ КУЧМА?
 показати весь коментар
 
 
ты имееш ввиду то что зеленский выдал чтоб не стреляли?
 показати весь коментар
 
 
а что - этот закон подготовила и продавила в ВРУ партия "Слуга народа"?

А что, эта партия уже зарегистрировалась или еще есть только на бумаге?
зелефилы, вы такие же тупые как ваш Зелебох
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Пока педро был по чему то не принимали етот закон.
 показати весь коментар
 
 
Закон неоднозначный, с одной стороны давать гражданство настоящим защитникам Украины это правильно, а с другой - теперь сюда может ломануться разный криминогенный элемент из рашки чтобы получить гражданство и гарантировать свою невыдачу.
 показати весь коментар
 
 
Только криминальному элементу, сперва пару лет нужно будет покормить вшей в окопах, пока у них появится шанс Ща они размечтались бубен под маслину подставлять.Им проще купить паспорт.Что с нашими канцелярскими крысами не проблема.
 показати весь коментар
 
 
Думаю сча выправить справку в РФ о деде-украинце слсланом в магадан стоит копейки, а таи и паспорт за пол года.так что стоимость украинского гражданства чуть меньше его ценности. Вон румынское в черновцах 1500евро.
 показати весь коментар
 
есть такая угроза, плюс рашка консервов назакладает, как в "нулевые" в европе, когда всем "чеченцам" без разбора статус беженца "со стола" предоставляли. и они ведь ждут своего часа.
 показати весь коментар
 
 
если бы кримминал... Прекрасная лазейка для росс спецслужб легализовать в Украине новое поколение агентуры под видом бизнесменов, беженцев с рф, "журналистов", и т.д., да еще и с возможностью безвизово шнырять в ЕС.... и творить там черт знает что , под корочкой "гражданина Украины" ((
 показати весь коментар
 
 
Так уже ломанул. Где-то пару лет назад Петя уже дал укаринское гражданство одноиу из российских олигархов, на которого в параше было заведено уголовное дело воровство в ОСОБО крупном размере. И готовился арест.
Так тот быстро рванул в Киев. И пока он бежал из россии, Петя по-быстрому дал ему Украинское гражданство. Наверное ставка была высокая. А для остальных - закон.
 показати весь коментар
 
Только под этим законом что бы не всех подряд.
 показати весь коментар
 
 
Я теряюсь - так кого ж надо гнать взашей ВР принимающую нормальные законы или зеленую ггниль с "нестрелять в ответ"?
 показати весь коментар
 
 
это 2 месяца, конкурса красоты, выбери меня
 показати весь коментар
 
 
Рада упростила процедуру предоставления гражданства добровольцам, воевавшим за Украину
================================================================

ТО ЕСТЬ ЭТОЙ РАДЕ 5 лет НЕ ХВАТИЛО, ШОБЫ ПРИНЯТЬ ЭТОТ ЗАКОН

НО ПЕРЕД САМЫМИ ПАРЛАМЕНТСКИМИ ВЫБОРАМИ ОНИ ЭТОТ ЗАКОН ПРИНЯЛИ

ПОЭТОМУ ЭТИХ ПАРТИЙ и ИХ ЧЛЕНОВ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ В НОВОМ ПАРЛАМЕНТЕ!!!




 показати весь коментар
 
 
таким лицам получить вид на жительство в Украине на время участия в защите территориальной целостности и неприкосновенности УкраиныИсточник: https://censor.net.ua/n3130910

....на время участия в защите территориальной ...... все поняли, нет??
пока воевал, был гражданин украины, уволился -
приехал в киев - свабоден = закончился период "на время участия в защите" вали в расею-беларусию италию в тюрму

Очередное Дно.

только палить,
другого способа нет.
там и кучма подтянулся.
 показати весь коментар
 
 
ты бы читать что ли научился. Не видишь разницы между "вид на жительство" и "гражданство"?
 показати весь коментар
 
А когда свынопотам, на пару с юрой картавым выдавали кацапам Руслана Тумгоева, чем рада занималась, или им некогда было?
 показати весь коментар
 
 
бабло пилили. Для этого они и шли в Раду
 показати весь коментар
 
Можно было ограничиться видом на жительство
 показати весь коментар
 
 
Не всё так однозначно, люди которые ехали защищать Украину на самом деле ехали пострелять, неоднозначный контингент, я бы не торопился с выдачей гражданства, есть вид на жительство и этого вполне достаточно, а гражданство нужно выдавать после тщательной проверки и с соблюдением всех законных требований.
 показати весь коментар
 
Четко ясно только это:
предоставлена ​​возможность таким лицам получить вид на жительство в Украине на время участия в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины. То есть, пока человек воюет, ему дают вид на жительство - как законное основание физически находиться на передовой, то есть на территории Украины.

А это неопределенно:
предусмотрена норма об упрощенном порядке принятия в гражданство Украины. Упрощенный порядок может быть разным. Это может быть безотлагательное предоставление гражданства при подтверждении участия в АТО, а может быть только отсутствие необходимости подтверждать выход из гражданства РФ. Это логично, чтобы человек не выезжал в РФ и не рисковал быть арестованным, но остальная процедура может не измениться, и ждать паспорта можно по-прежнему долго.
 показати весь коментар
 
с какой радости давать гражданство прямо-таки автоматически? без знания украинского языка, без внятных объяснений - что он тут собирается дальше делать? на какие средства существовать?

я считаю - хватило бы и вида на жительство.
 показати весь коментар
 
....предоставлена ​​возможность таким лицам получить вид на жительство в Украине на время участия в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины. - Тоесть война закончится и их вышлют?
 показати весь коментар
 
вид на жительство в Украине на время участия ?????-----незрозумів?...тобто ..скільки війна повинна тривати? чим довше тим вигідніше?
 показати весь коментар
 
сейчас меня наверное закидают какахами, но я откровенно говоря видел не много но несколько, кто воевал за нас, как минимум это интересные личности, а последнего я откровенно несколько возбоялся, я конечно не против но, я бы не хотел жить с ними в одном подъезде, вы там их у себя в кончах заспах селите, а мне хватает месных спс ненадо
 показати весь коментар
 
 
Главное, что вовремя. Импотентьі вонючие
 показати весь коментар
 
 
Отаке. Пять лет мародёр вертел на кую добровольцев-иностранцев, а пришёл клоун и всё ОК! Совпадение?
 показати весь коментар
 
 
Ну, и в каком места была эта Рада в течение пяти лет, пока Порошнко был у власти? А теперь БПП будет заявлять, что это их заслуга?
 показати весь коментар
 
СОГЛАСНА СО МНОГИМИ, ЧТО ЭТОТ ЗАКОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРИНЯТ ЕЩЁ ЧЕТЫРЕ ГОДА НАЗАД, НО ПОРОШЕНКО ВСЁ МУДРОВАЛ.
 показати весь коментар
 
 
зовсім недавно влада намагалась щось робить, а в Раді був цирк і клоуни. Тепер навпаки.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРада спростила процедуру надання громадянства добровольцям, які воювали за Україну
 
 
 
 
 
 вгору