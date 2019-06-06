 Рада спростила процедуру надання громадянства добровольцям, які воювали за Україну

За відповідне рішення проголосували 230 народних депутатів, передає Цензор.НЕТ.
Законом внесено зміни до Законів України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" та "Про громадянство України". Зокрема, змінами до Закону "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" визначено термін "участь у захисті територіальної цілісності і недоторканності України" щодо іноземців та осіб без громадянства, які надавали практичну допомогу підрозділам, що беруть участь в антитерористичній операції.
Законом також визнано іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності України перебувають на законних підставах на території України, і надано можливість таким особам отримати посвідку на проживання в Україні на час участі в захисті територіальної цілісності та недоторканності України.
Законом встановлено обмеження щодо добровільного або примусового повернення таких іноземців та осіб без громадянства в державу-агресор або країни, які не визнають територіальну цілісність України чи підтримують агресію проти України.
Законом внесено зміни до Закону "Про громадянство України", якими передбачена норма про спрощений порядок прийняття до громадянства України іноземців та осіб без громадянства, які надавали практичну допомогу в захисті територіальної цілісності та недоторканності України.
В ПЕРВОМ ТУРЕ
ЗА ЗЕЛЕНСКОГО ПРОГОЛОСОВАЛО БОЛЕЕ 30%
ЗА ПОРОШЕНКО ПРОГОЛОСОВАЛО БОЛЕЕ 15%
НУ и ПРИЧЕМ ТУТ ПРОТИВ ПОРОШЕНКО?
ПОСЛЕ ТОГО КАК ПОРОШЕНКО БРЕХЛИВЫМИ СПИЧАМИ ОБМАНУЛ НАРОД
УЖЕ НАРОД НАЧАЛ ОЦЕНИВАТЬ РАБОТУ ПРЕЗИДЕНТА НЕ ПО БРЕХЛИВЫМ ПАТРИОТИЧЕСКИМ СПИЧАМ, А ПО СОБСТВЕННОМУ КАРМАНУ
ЗЕЛЕНСКИЙ НЕ ПРИНАДЛЕЖИТ К ВОРОВСКОЙ ЫЛИТЕ и ОЛИГАРХАМ ПОТОМУ ПОЛУЧИЛ ОТ НАРОДА КРЕДИТ ДОВЕРИЯ.
Остальные по твоей аналогии против Зеленского. Когда же ты поумнеешь!
ПОЧЕМУ ТЕПЕРЬ ТЕБЕ НЕ НРАВИТСЯ КУЧМА?
А что, эта партия уже зарегистрировалась или еще есть только на бумаге?
зелефилы, вы такие же тупые как ваш Зелебох
Так тот быстро рванул в Киев. И пока он бежал из россии, Петя по-быстрому дал ему Украинское гражданство. Наверное ставка была высокая. А для остальных - закон.
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ТО ЕСТЬ ЭТОЙ РАДЕ 5 лет НЕ ХВАТИЛО, ШОБЫ ПРИНЯТЬ ЭТОТ ЗАКОН
НО ПЕРЕД САМЫМИ ПАРЛАМЕНТСКИМИ ВЫБОРАМИ ОНИ ЭТОТ ЗАКОН ПРИНЯЛИ
ПОЭТОМУ ЭТИХ ПАРТИЙ и ИХ ЧЛЕНОВ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ В НОВОМ ПАРЛАМЕНТЕ!!!
....на время участия в защите территориальной ...... все поняли, нет??
пока воевал, был гражданин украины, уволился -
приехал в киев - свабоден = закончился период "на время участия в защите" вали в расею-беларусию италию в тюрму
Очередное Дно.
только палить,
другого способа нет.
там и кучма подтянулся.
предоставлена возможность таким лицам получить вид на жительство в Украине на время участия в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины. То есть, пока человек воюет, ему дают вид на жительство - как законное основание физически находиться на передовой, то есть на территории Украины.
А это неопределенно:
предусмотрена норма об упрощенном порядке принятия в гражданство Украины. Упрощенный порядок может быть разным. Это может быть безотлагательное предоставление гражданства при подтверждении участия в АТО, а может быть только отсутствие необходимости подтверждать выход из гражданства РФ. Это логично, чтобы человек не выезжал в РФ и не рисковал быть арестованным, но остальная процедура может не измениться, и ждать паспорта можно по-прежнему долго.
я считаю - хватило бы и вида на жительство.