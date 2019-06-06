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 Суспільство
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 8 червня відбудеться Всеукраїнська хода на захист сімейних цінностей, прав дітей та сімей, - Турчинов

Скорочення населення стає для України одним з головних чинників, що загрожують не лише національній безпеці, "але й самому існуванню нашої нації".

Про це Олександр Турчинов написав у своєму блозі на фейсбуці.

За його словами, Україна посідає одне з перших місць у рейтингах країн з найстрімкішим скороченням працездатного населення та старіння. "Стрімке зростання смертності та зниження народжуваності, міграційні хвилі, що вимивають з країни величезні трудові та інтелектуальні ресурси, - це вже не демографічна криза, це демографічна катастрофа!" - зазначив Турчинов.

На його думку, в цих умовах державним пріоритетом має стати створення умов для повноцінного існування та захисту сім’ї, сімейних цінностей, підтримки і виховання дітей. "Необхідно значно посилити державні програми, скеровані на підтримку молодих сімей, допомогу при народженні та вихованні дітей", - сказав Турчинов.

Він повідомив, що Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій ініціювала Всеукраїнську ходу на захист сімейних цінностей, прав дітей та сімей. Вона відбудеться в суботу, 8 червня.

8 червня відбудеться Всеукраїнська хода на захист сімейних цінностей, прав дітей та сімей, - Турчинов 01
8 червня відбудеться Всеукраїнська хода на захист сімейних цінностей, прав дітей та сімей, - Турчинов 02
8 червня відбудеться Всеукраїнська хода на захист сімейних цінностей, прав дітей та сімей, - Турчинов 03
8 червня відбудеться Всеукраїнська хода на захист сімейних цінностей, прав дітей та сімей, - Турчинов 04

"Приходьте родинами! Збір о 10:00 в парку Шевченка, а об 11:00 хода рушить до площі Конституції", - написав Олександр Турчинов, додавши, що центром нашої столиці разом пройдуть тисячі українських сімей.

"Окремо запрошую представників ЗМІ. Чомусь подібні заходи, які підтримують мільйони українців, часто ігноруються багатьма ЗМІ, в той час, як проведення ЛГБТ-спільнотою своїх "прайдів" збирає таку кількість журналістів, чисельність яких подекуди перевищує купку учасників гейпарадів", - сказав він.

"Без сім’ї не буде України! Тому давайте разом підтримаємо і захистимо наше майбутнє!" - резюмував Олександр Турчинов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130907
 
   
 Топ коментарі
 
Уже ж было такое шествие несколько дней назад, что-то Турчинов зачастил
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Неужели эти права кто-то нарушает?
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что бы о нем не забыли, скоро выборы.
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Ще до цього не дійшло. Але ви, наприклад ставите під сумнів.
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Добре, поясню. Всякі ЛГБТ-прайди вільно водять хороводи. Для рівноваги, чи альтернативи молодому поколінню такі дії мають право робити і традиціоналісти.
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как раз права ЛГБТ нарушают, поэтому у них есть смысл хороводить.
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Кто нарушает? Кому интересно кто с кем спит? Сейчас у каждого свои проблемы.ЛГБТ просто навязывают обществу свою ориентацию и все. А что касается хулиганства, то у нас и не ЛГБТ могут избить и убить - это проблемы правовой и судебной системы в стране, которая осталась с прошлых времен и не исправлена ни на копейку, а наши никчемные законы просто плодят преступность.Лучше бы ЛГБТ митинговали под Радой, чтобы та приняла нормальный уголовный кодекс.Рада виновна в разгуле преступности в стране.
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Ну если уж и водить хороводы в альтернативу ЛГБТ, то хоть по делу. Почему бы не потребовать от власти изменений в калечном украинском законодательстве,где за изнасилование ребенка дают 2 года, а за убийство 5 лет? Почему вот эти вопросы,главные,которые непосредственно влияют на детей не интересуют наше общество? Почему родитель,который бьет своего ребенка не лишается родительских прав? Почему столько голодных обездоленных детей живут с родителями наркоманами,алкоголиками,БОМЖами и это не интересно властям? Много проблем,связанных с детьми, а наши законы резко в этом плане отличаются от европейских и мы МОЛЧИМ,хотя идем вроде бы в ЕС.
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Они за семейные ценности мать родную продадут.
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Уже ж было такое шествие несколько дней назад, что-то Турчинов зачастил
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Але, сподіваюся, Ви погодитесь, що і одні, і інші мають право на хороводи?
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так же как и любой имеет право на этом пиариться.
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Пастор дело говорит.
Надо ещё аборты запретить, и в воскресенье по утрам всех в церкву палкой загонять.
А тех, кто в церкву не ходит - выявлять, фиксировать и интернировать в гетто.
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надо же о себе любимом напоминать как то . Скоро ведь забудут губастика.
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Если бы Турчинов и другие политики реально переживали бы спад рождения детей в Украине - они бы , как минимум, прикрыли бы "брачные агентства", которые по сути организовывают групповые секс-туры для иностранцев.
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Посмотрел по карте. Площадь Конституции - это перед Мариинским.
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В таком случае почему бы пастору не придумать движение в защиту Восхода слонца, например?
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Зачем ему глупостями заниматься, если для этого есть Вы?
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Чтобы не было спада рождаемости, нужно людям обеспечить финансовую возможность растить нескольких детей (1 ребенок в семье - это минусовый прирост населения, ведь 2 человека после себя оставляют только одного), жить в квартире, где не по несколько человек на одну комнату, чтобы голова не болела, как ребенка устроить в садик и т.д.
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Никогда проблемой рождаемости не была финансовая составляющая. Посмотри на западную Европу.
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В многофакторном явлении обычно есть лимитирующий фактор - изменение которого сильно влияет на частоту явления. В Для рождаемости в одних странах - это финансовый, в других - жилищный, в третьих - доступ к мед услугам, в четвертых - пищевой и тд. при решении самой важной проблемы лимитирующим становится другой фактор.
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да ладно вам, нормальная затея, уж точно получше простите мою нетолерантность гей парадов, сборищ адептов оппоблока или бабушек ляшка
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Какое чудовищное надругательство над чувствами ЛГБТ. Куда смотрит Европа?
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Сашок, а че ж ты молчал про демографию, как при должности состоял, только и слышно было от тебя - вот-вот русские нападут? А сейчас ты никто.
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Ты чучело губатое лучше за сдачу Крыма отчитайся, расскажи, сколько на офшоры от путина получил! Шествие там мля...
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пастор тренируется собирать массовку антимайдана в случаи Майдана... ну-ну 8 червня відбудеться Всеукраїнська хода на захист сімейних цінностей, прав дітей та сімей, - Турчинов - Цензор.НЕТ 5959
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Как мало лайков в поддержку этой инициативы!
Порохоботам только запреты для бизнеса, поборы, война, шествия извращенцев и лжетомос нравятся?
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