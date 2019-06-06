 У ГПУ подали заяву про вчинення низки кримінальних злочинів Трубою, Удовиченком та іншими співробітниками ДБР

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Ради громадського контролю при ДБР в Facebook.

Так, члени Ради громадського контролю при ДБР, виконуючи рішення Ради від 19.12.18, відвідали ряд Територіальних управлінь Державного бюро розслідувань (м. Львів, м. Миколаїв, м. Полтава, м. Хмельницький), де дізналися, що директор ДБР Труба Р.М., керівник патронатної служби Удовиченко О.Ф., інші працівники патронатної служби ДБР здійснюють втручання в діяльність слідчих підрозділів територіальних управлінь Бюро, а саме:

1) витребовують від них інформацію у кримінальних провадженнях, порушуючи тим самим таємницю слідства;

2) дають вказівки:

- про реєстрацію або не реєстрацію кримінальних проваджень щодо певних суб’єктів та за певними фактами;

- про проведення чи не проведення певних слідчих та негласних дій;

- про необхідність закриття певних кримінальних проваджень;

- про спрямування розслідування тощо.

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Зазначається, що до того ж, самі працівники патронатної служби не тільки не є учасниками кримінального провадження, але навіть не мають статусу державних службовців, у зв’язку з чим вони за жодних умов не можуть мати доступу до інформації, що становить таємницю досудового розслідування, а тим більше надавати будь-які вказівки з цих питань.

У заяві зазначено, що Директором ДБР Трубою Р.М., Удовиченком ОФ. та іншими працівниками вчинено ряд кримінальних правопорушень, а саме:

- вплив у будь-якій формі на працівника правоохоронного органу з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язків або добитися прийняття незаконного рішення (ст. 343 КК України);

- розголошення даних досудового розслідування (ст. 387 КК України).

















