 У ГПУ подали заяву про вчинення низки кримінальних злочинів Трубою, Удовиченком та іншими співробітниками ДБР

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Ради громадського контролю при ДБР в Facebook.
Так, члени Ради громадського контролю при ДБР, виконуючи рішення Ради від 19.12.18, відвідали ряд Територіальних управлінь Державного бюро розслідувань (м. Львів, м. Миколаїв, м. Полтава, м. Хмельницький), де дізналися, що директор ДБР Труба Р.М., керівник патронатної служби Удовиченко О.Ф., інші працівники патронатної служби ДБР здійснюють втручання в діяльність слідчих підрозділів територіальних управлінь Бюро, а саме:
1) витребовують від них інформацію у кримінальних провадженнях, порушуючи тим самим таємницю слідства;
2) дають вказівки:
- про реєстрацію або не реєстрацію кримінальних проваджень щодо певних суб’єктів та за певними фактами;
- про проведення чи не проведення певних слідчих та негласних дій;
- про необхідність закриття певних кримінальних проваджень;
- про спрямування розслідування тощо.
Зазначається, що до того ж, самі працівники патронатної служби не тільки не є учасниками кримінального провадження, але навіть не мають статусу державних службовців, у зв’язку з чим вони за жодних умов не можуть мати доступу до інформації, що становить таємницю досудового розслідування, а тим більше надавати будь-які вказівки з цих питань.
У заяві зазначено, що Директором ДБР Трубою Р.М., Удовиченком ОФ. та іншими працівниками вчинено ряд кримінальних правопорушень, а саме:
- вплив у будь-якій формі на працівника правоохоронного органу з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язків або добитися прийняття незаконного рішення (ст. 343 КК України);
- розголошення даних досудового розслідування (ст. 387 КК України).
1) истребуют от них информацию по уголовным производствам, нарушая тем самым тайну следствия;
проблема у тому, що доті потрібно саджати усі обласні прокуратури та ГПУ, які роблять те саме...
На брифинге в четверг в Киеве он рассказал, что один из действующих членов совета общественного контроля подал иск в Окружной административный суд Киева, который, в свою очередь, в рамках обеспечения иска запретил проведение конкурса по избранию нового состава совета. По словам Р.Трубы, юристы ГБР готовят апелляцию на это решение суда.
"Отдельные члены действующего совета общественного контроля… высказывали свою позицию выполнять свои полномочия до осени 2019 года. Очевидно, нет уверенности в том, что именно их выберут люди в новый состав совета.... 27 апреля в ГБР не будет совета общественного контроля, так как действующий состав утрачивает свои полномочия 26 апреля", - сообщил он.
Р.Труба заверил, что со своей стороны продолжит сотрудничество со всеми представителями общественности.
"43 кандидата, которые подали документы (в совет) стали заложниками этой ситуации… именно они были допущены к новому этапу конкурса. После этого мы получили определение суда, и таким образом я остановил проведение конкурсного отбора", - рассказал Р.Труба.
По его словам, в настоящее время также на финальной стадии находится разработка типового положения о дисциплинарной комиссии. "Запланировано, что на ближайшие заседания правительства будет вынесено проект этого положения. Соответственно, это откроет путь ГБР к созданию дисциплинарной комиссии", - сказал он.
При этом директор Госбюро отметил, что три из пяти представителей дисциплинарной комиссии - это представители совета общественного контроля.
"У меня нет полномочий заменить этих представителей совета другими представителями общественных организаций. Поэтому важно, чтобы до того момента, как Кабинет министров примет положение о дисциплинарной комиссии, у нас была возможность провести конкурс и избрать новый состав совета общественного контроля", - пояснил он.
При этом директор Бюро заверил: "Если действующий совет рассчитывает, что войдёт в состав дисциплинарной комиссии, - этого не будет".
Р.Труба также отметил, что в настоящее время в Окружном админсуде находится четыре иска к директору ГБР, касающиеся административных полномочий руководителя Бюро.
"Все эти иски… связаны с политическими процессами, которые происходят в нашей стране, а также с желанием некоторых лиц повлиять на директора ГБР. Этого не будет. Никто не будет манипулировать требованиями закона", - подчеркнул он.
При этом Р.Труба не конкретизировал политический подтекст данного вопроса.