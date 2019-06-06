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 Закон про ТСК не змінює механізму роботи комісій, а впорядковує та уточнює його, - Вінник

Голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо проведення розслідування відомостей за фактами розкрадання в Збройних силах України народний депутат Іван Вінник розповів, що новий закон про ТСК впорядковує діяльність комісій.

Про це він розповів журналістам у кулуарах парламенту, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Уточнено процедуру утворення, процедуру ініціації. Додали анкетні норми на запрошення представників органів державної влади, інших громадян для участі в Тимчасових слідчих комісіях", - розповів нардеп про зміни, які вносить закон у роботу ТСК.

Вінник додав, що механізм роботи ТСК істотно не змінюється, але більше впорядковується.

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"Щоб не було різних тлумачень, що таке кворум, що таке слідчі ТСК, як ухвалюються рішення, як вони стенографуються, які повноваження секретаря комісії. Тому що в нас є багато прогалин, які в порядку регламенту діяльності нашої комісії необхідно було реалізовувати нашими внутрішніми рішеннями", - зазначив нардеп.

Він також розповів, що новий закон передбачає, як працюватиме ТСК за процедури імпічменту президента.

"Сьогоднішнє рішення стосується лише функціоналу ТСК, який передбачений статтею 14 Конституції, як робочого органу парламенту під час здійснення процедури імпічменту", - зазначив Вінник.

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Він також розповів, що парламент розглядатиме президентський закон про імпічмент.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130904
 
 
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