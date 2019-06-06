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Все про:війна (1517) Зеленський (1611) Кучма (302) Донбас (12046) Ярош (100)

 Прошу Зеленського не віддавати незаконних наказів, які все одно не виконуватимуться, - Ярош щодо пропозиції Кучми не стріляти у відповідь

Один з екслідерів "Правого сектора" Дмитро Ярош закликав президента Володимира Зеленського не віддавати наказ українським військовим не відповідати на обстріл ворога на Донбасі.

Про це він написав у себе в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони (Кучма, Зеленський. - Ред.), звичайно, люди цивільні, і не знають, що життя військовослужбовців чітко регламентоване Конституцією і Статутами Збройних Сил України. А там, у цих Законах, є деякі пункти, що зобов’язують людей зі зброєю захищати свою Батьківщину всіма доступними методами і засобами, відкривати вогонь у відповідь і не виконувати злочинних наказів...

Тому, я звертаюсь до Президента і Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського з проханням не робити невиважених кроків і не віддавати незаконних наказів, які все одно не будуть виконуватися", - зазначив Ярош.

Дивіться також: Заборона стріляти у відповідь - це крок до капітуляції України перед РФ. Ми цього не дозволимо, - Парубій. ВIДЕО

Раніше глава української делегації в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу Леонід Кучма на переговорах у Мінську запропонував під час складання угоди про введення в районі бойових дій на Донбасі режиму тиші внести пункт, що забороняє ведення вогню у відповідь.

"Це принципово. Оскільки жодна сторона не хотіла ставити себе в незручне становище, щоб потім відповідати за це. А сьогодні ми перед усім світом маємо показати, що хочемо цього "режиму тиші". Має бути записано, що не стріляти у відповідь, також необхідна заборона на обстріл цивільних об'єктів - шкіл, дитячих садків. До 19 червня група має розробити пропозиції. Ми маємо 19-го їх затвердити", - наведено слова Кучми на сайті президента України.

Також читайте: Виставляємо Кучму з калашом на передову під обстріл - якщо не буде відстрілюватися, значить, годний метод, - Берлінська про пропозицію експрезидента "не стріляти у відповідь"

Прошу Зеленського не віддавати незаконних наказів, які все одно не виконуватимуться, - Ярош щодо пропозиції Кучми не стріляти у відповідь 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130901
 
   
 Топ коментарі
 
І хто його призначив, щоб він таку херню морозив? Прошу Зеленского не отдавать незаконных приказов, которые все равно не будут выполняться, - Ярош о предложении Кучмы не стрелять в ответ - Цензор.НЕТ 7293
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Зря Кучма такую xерню сморозил, теперь не отмоется.
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Сегодня Зеля должен прокомментировать кучмовское "не стрелять". Если он президент и главнокомандующий, а не шестерка.
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Попов, провокатор рашистский, прекрати всё время в комментариях брехать о приказе Порошенка морякам - не стрелять!!! Тебе ли, падла мокшанская, открывать рот на Яроша, Правый сектор и других добровольцев?!! Зеленский за назначение старого маразматика ещё своё получит! Даже не сомневайся!!!
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Всім давно зрозуміло що в ОРДЛО нема анархіі . Як Пу скаже так і буде . Так що тиша на нулю залежить не від нас .
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Насколько я понимаю "не стрелять" это обязательства для обеих сторон, а то ведь может получиться так, что рашка заговорит про угрозу жизни новоиспеченным гражданам и начнет херачить из всего, что у ней есть. Что тогда?.
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"Абязатєльств для абєіх старон" було кілька десятків за 5 років, всі вони порушувалися кацапами. Те, що пропонує Кучма, до цього ще не було.
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Плохо понимаете. Там нет фразы "не стрелять", там есть "не стрелять в ответ". Согласитесь, что это не одно и то же.........
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Никакие минские договоренности не чистые ,не грязные уже не спасут,пуйло перечеркнул всё это раздачей паспортов ,где население этих областей в массовом порядке побежит за званием гражданин раши, его задача втюхать в нашу страну 2 млн рос.граждан и создать на территории Украины свою область с такими правами,которой нет ни в одной стране,да ещё и с широкими полномочиями,прощай Евросоюз,НАТО ,и за наш счёт,занимайтесь обустройством , содержанием ,торговлей этой российской областью,вмонтированной как троянский конь в Украину.
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Egyptian orchestra 25%‏ @IgorLukianchuk 19 ч.19 часов назад

Якийсь Пальчевський що регулярно бреше з каналу Медведчука 112 і абсолютно російсько пропаганшистського ресурсу "НАШ"
Освіта того підора, що "лікує" ЗЕлупенфюрера - ГРУ РФ "Военный институт Министерства обороны СССР".

Прошу Зеленського не віддавати незаконних наказів, які все одно не виконуватимуться, - Ярош про пропозицію Кучми не стріляти у відповідь - Цензор.НЕТ 6140
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кацап ще ніколи добро українцеві не зробив. Просто Вова стаї на граблі, або він є балансоутримувачем цих срускіх граблів
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Забавно Коломойского прогнал,Саакашвили прогнал с Украины.А Кучма,Курченко,Ахметов и остальная банда сидит и процветает в Украине.
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а где курченко сидит,можешь адрес назвать? Прошу Зеленського не віддавати незаконних наказів, які все одно не виконуватимуться, - Ярош про пропозицію Кучми не стріляти у відповідь - Цензор.НЕТ 4198
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Москва-Сити. Цельный этаж занимает задорого. И азиров рядышком. Ахметыч в ландоне. Но кацап есть кацап
Все знает.
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Екс-президент Петро Порошенко вважає, що скасування економічних обмежень щодо окремих районів Донбасу є російським сценарієм і зрадою національних інтересів України.
"Вимагаю від президента Зеленського дати публічну відповідь, на якій підставі він дав такі директиви делегації України. Реалізація російського сценарію на Донбасі - це зрада національних інтересів нашої держави і пам'яті про тисячі українських патріотів, які загинули за свободу, суверенітет і територіальну цілісність України!" - написав він 5 червня у Facebook.
Економічні зв'язки з окремими районами Донецької та Луганської областей були припинені 15 березня 2017-го рішенням РНБО як реакція на самовільне захоплення українських державних і приватних підприємств, введення рублевої зони і російської податкової системи.
"Що ж змінилося відтоді? З боку окупанта - нічого. Виходить, українська сторона стає на коліна, про що вже говорив Зеленський?" - зазначив екс-президент.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Це шлях до капітуляції" - у Раді попередили Зеленського щодо Донбасу
Він підкреслив, що Україна ніколи не заперечувала проти відновлення економічних зв'язків із зазначеними територіями Донбасу, але в суворій відповідності з національними інтересами держави, за умови виконання рішення РНБО, перш за все, встановлення стійкого і тривалого режиму припинення вогню, повернення захоплених державних і приватних підприємств українським власникам.
"Не дозволимо реалізувати російський сценарій врегулювання ситуації на Донбасі!" - додав Порошенко.

15 березня 2017-го Рада національної безпеки і оборони України припинила вантажне сполучення залізничними й автомобільними шляхами з ДНР і ЛНР. Причиною рішення стала ескалація ситуації в регіоні, захоплення українських підприємств на території Донбасу, а також визнання Росією "документів" самопроголошених утворень ДНР і ЛНР.

https://gazeta.ua/articles/donbas/_poroshenko-nazvav-znyattya-blokadi-z-dnr-i-lnr-zradoyu-nacionalnih-interesiv/907318
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Зрада: off

Виявляється, що проблема з Порошенком була рівно одна - з якогось моменту він просто перестав влаштовувати олігархоз.
І олігархоз почав кампанію проти нього - в хід пішло все і всі - патріоти і кукаріоти, «торгівля на крові», блокада, «націоналісти» які ледь не щодня маршурували вулицями з рішучими вимогами припинити «кривавий бізнес» і зупинити «бариг».
Прошу Зеленського не віддавати незаконних наказів, які все одно не виконуватимуться, - Ярош про пропозицію Кучми не стріляти у відповідь - Цензор.НЕТ 5161
Тепер, коли президент - поки що - влаштовує абсолютно ВСІХ ми просто повернулись у 2014, і легким рухом руки «торгівля на крові» перетворюється в «мудре рішення, необхідне для економіки», вчорашні сепари перетворюються на «партнерів» і «це також наші люди», а заробляти гроші хоча б і президенту також не погано і навіть почесно.

Дивіться, громадяни, це великий сеанс розвінчення великого пи......жу -- все, від початку до кінця, абсолютно вся зрада про Порошенка була чистим, як сльоза немовляти, пи.....жом.
На який ви всі купились.

Просто щоб одні хороші люди зробили перерозподіл на свою користь.

Досить показово - у всіх нас забрали десять років розвитку, забрали шанс стати частиною ЄС, НАТО, нормальною країною з нормальною економікою. Майбутнє ваше і ваших дітей проміняли на звичайну туфту - штучну істерику і погану гру поганих акторів.

І тепер зради немає тому що її просто вимкнули. І все добре.
Тільки вже не у вас.

Sergii Iesipov
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у нас тут (а я живу в Баварии) пару лет назад проводили социологический опрос. и я согласился ответить на вопросы. был там один такой - согласны ли вы получать без всяких условий около 2500 евро в месяц как базовый платеж от государства, а уж что сверху заработаете, то, естественно, может отличаться. один не работает и 2500 получает, второй работает и получает дополнительно. так вот я отказался. заплыть жиром и сдохнуть из-за каких-то 2500 евро в месяц?! нет уж, спасибо не надо.

вот и в Украине не все согласились чтобы эпоха бедности закончилась сразу после выборов. просто у людей есть мозги.
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Якщо хтось не пам*ятає або не знає в силу свого віку хочу нагадати, що саме за часів Кучми в Україні встановилась ось ця корумпована олігархічна система. Саме Кучма приклав максимум зусиль, щоб всі ці ахметки-коломойші по-максимуму прихватили по шматку нашого добра. За його правління на арену повиходили всілякі привати, донецькі та інші лазаренки і газові принцеси Саме за часів Кучми все то сталось! І, якщо говорити про покарання за злочини, то саме з Кучми і його поплічників потрібно починати!
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кучма батько олігархів Прошу Зеленського не віддавати незаконних наказів, які все одно не виконуватимуться, - Ярош щодо пропозиції Кучми не стріляти у відповідь - Цензор.НЕТ 2749 Майже як Тарас Бульба
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Янух вали на передок и пали хоть в ответ хоть в вопрос. Херой мля
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Не сцы, он уже там, подбирается к твоей пухлой розовой сраке!
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Так Кучма і виконує побажання Зелі --- "Достаточно перестать стрелять", правда, це стосується тільки нашой сторони, а жі сторони ОРДЛО можуть робити що захочуть, хоч захоплювати решту області, хоч сухопутний коридор вибивати в Крим. Ми стріляти не будем.
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Президент должен сделать опрос что думают украинцы по этому поводу и картина будет ясна. А я думаю, что нельзя выставлять солдат на передовую в качестве пушечного мяса. Кучма не хочет свою родню туда отправить?
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Ну давай начинать судить с порошенко. Это он первым отдавал приказы нашим не стрелять в ответ и закончил моряками, которых просто подставил под расстрел.
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У Горького Лука
" Якщо ви мені скажете, що Кучма озвучив тези, які не узгоджені із Зеленським, то ви ідіоти.
Зовнішня політика та ведення війни (і переговорів в її рамках) - це 100% особиста справа президента. І 100% відповідальність.
І якщо хтось, кому делеговано право говорити від імені країни, озвучує тезу про не спротив ворогу - це особиста відповідальність президента. І Кучма дуже розумний, щоб озвучувати подібні тези, якщо йому не приказав заявити президент. А значить це сказав Зеленський.
Коли жертва агресії добровільно припиняє опір - це не лише програш. То зрада. "
Прошу Зеленського не віддавати незаконних наказів, які все одно не виконуватимуться, - Ярош про пропозицію Кучми не стріляти у відповідь - Цензор.НЕТ 3086
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О, замість Порошенко вліпили фото Зеленського, щоб знову волати "Плагіатна зрада!".
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Зеб, ты потому и зеб, что тогда для тебя это было зерада, а сейчас - великое достижение Зелемойского.
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Тут фотошоп ни при чём, просто морды такие у обоих, человечные - человечные, всё в мыслях о благополучии народа...
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А в тебе культуры -- 0,0 (ноль целых ноль десятых).
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Конституція України.Ст. 27 Кожна людина має невід'ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави - захищати життя людини.
Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань.
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Хто їй платить Ахметов чи Зять Кучми, а може Мертвечук?
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Узнайте, расскажите нам. Нам тоже это интересно.
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Запитайте Яніну.
А самі ви якої думки?
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Нижче дав посилання на інтерв'ю, окрім іншого вона відповіла і на питання щодо "порохоботки".
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-- А як ти відчуваєш: Зеленський -- проукраїнська людина взагалі?
-- Думаю, що ні. Принаймі, наші з ним України дуже відрізняються...
https://www.youtube.com/watch?v=AeeawI4mhsg&app=desktop
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Вчора послухав на Радіо НВ нове інтерв'ю - Янина Соколова: подробности борьбы с раком, медицинский каннабис, проект "Я, Нина" Тільки тут трабли з саундом, тож краще почекати перезалив.
Просто ВРАЖЕНИЙ її силою духу.

І ще: оцініть рівень доброти та духовності "не обділеної інтелектом", кхм, більшості (даю посиланням, бо огидно).
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Да, девочка -- что надо. Дай ей бог здоровья. А ума у нее хватает.
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О трэше Зеленского, амнезии Скабеевой и угрозах в свой адрес

...

Вже тут десь писав - минулого місяця я таки відсмалив давно запланований невеличкий перформанс ))) У нас на роботі засмітилася каналізація - і поки чистили, доводилося ходити у сусідню будівлю. А в них зовсім не так по-європейськи, як в нашому IT-офісі. Ні, там класична смердюча совкова писюганщина, і головне - оті зкріпні змивні бачки під самою стелею.
І якраз там вже відливало двоє наших колег - а чуваки в нас в темі )))
Я артистично звертаюся до змивного бачка: "О! Олька Скабєєва... Привіт. А ти що тут робиш?"
...Пару секунд тиші - і кінський іржач Прошу Зеленського не віддавати незаконних наказів, які все одно не виконуватимуться, - Ярош щодо пропозиції Кучми не стріляти у відповідь - Цензор.НЕТ 9819 Прошу Зеленського не віддавати незаконних наказів, які все одно не виконуватимуться, - Ярош щодо пропозиції Кучми не стріляти у відповідь - Цензор.НЕТ 9819 Прошу Зеленського не віддавати незаконних наказів, які все одно не виконуватимуться, - Ярош щодо пропозиції Кучми не стріляти у відповідь - Цензор.НЕТ 9819
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кто такой ярош? что-то помню вроде было когда-то но что-то не припомню где и кто, фамилия очень знакома. Вроде как какой-то революционер невипенный... Что-то он куда-то пропал... Или в раду пролез и всё, "боротьба" акончена? А стоп.... новые же выборы на носу, понятно почему опять вылез... Лохи найдутся, лохи проголосуют, также как и за "козака" подавшего 500 новых законов также как и за клоуна.... Народ у нас такой, заболевший.... увы.
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это именно тот, от имени которого в 2014-15 годах у тебя случалась стойкая диарея.
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Пропонуєш виконувати наказ не стріляти у відповідь?
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Твой гандонолисимус в мацквакремле сидит
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Браво, Дмитрий!
Война - она разная бывает. Солдаты захватывают фальшивый плацдарм и гибнут, удерживая его для того, чтобы реку успешно форсировали в другом месте.... Не отвечать на обстрелы и гибнуть РАДИ ЧЕГО? За это Путин вернёт Крым? Или хотя бы всех наших пленных? Или члены ПАСЕ поставят пару лайков?
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Порошенко за 5 лет превратил страну в рай для коррупционеров и сепаров. Но что-то Яроша не было слышно и видно, похоже его все устраивало.
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Только при Порошенко вся нечисть типа Портнова. Ефремова, Онищенко и прочих Лукьяновых тихо где то сидела а при шимпанЗе из всех щелей полезла. Скоро и дважды несудимый появится с Пшонкой.
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Да неужели? все эти медведчуки, трухановы, добкины, кернесы и прочие никуда не прятались, занимали должности, выступали по ТВ, высказывая свои сепарские взгляды. Петины любимчики.
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то-то они при зелеБеньском в страну со всех щелей полезли.
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А то ничего что до Пороха Коломойский за 10 лет вывел с Украины 420 млрд дол.
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Предлагаю, в стиле зе-манды сделать рехверендум на тему "Стрелять в ответ, когда стреляют в тебя или твоего ребенка или нет?"
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Украинские военные стреляйте не только в ответ стреляйте на опережение Вы же не терпилы Мало вам илловайского коридора когда вас как мишени в тире расстреливали
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Зебильё поползло на коленях сдаваться Х..лу. Рабы они такие - их будут убивать а они радуются. Убийца Кучма и его подельник Зебил, решили капитулировать и нас в это дерьмо тянут. Где КС? Если президент призывает к капитуляции, это что??? Это ПРЕДАТЕЛЬСТВО.
Или у нас нет в судах ни одного украинца - одни решалы, которым на всё насрать кроме бабла.
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В маладой республике уже рассчитывают на клоуна.Прошу Зеленського не віддавати незаконних наказів, які все одно не виконуватимуться, - Ярош щодо пропозиції Кучми не стріляти у відповідь - Цензор.НЕТ 2558
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Вивалити оту куч(м)у в унітаз та рішуче потягти за ланцюг скабєєвої, щоб змило потужним струменем води. Це єдиний расово вірний метод утилізувати куч(м)у
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Сейчас Зеля ещё и Яоша обвинит в несоблюдении "минских соглашений".
Зебилы ему похлопают и обвинят во всём Порошенко.
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... или сразу отстреливать, по законам военного времени
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Где сейчас Ярош, чем занимается и на чьи деньги живёт?
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Ярош!...ти вже переміг Росію?..чому не в окопі?...чому не пускаєш поїзди під откіс?..чому не воюєш?
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для меня Ярош до сих пор остается загадкой, чьих он и откуда...но в данном конкретном случае согласен с ним
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Ярош до свого заклику долучив, напевно, свою візитку. ЗЄ отримав "чорну мітку"
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А шо так у свынорастов пердаки рвет? Годами слышу по ТВ, что бойцы АТО не поддались на провокации и не открывали ответный огонь, а у свынорастов были языки в шыколадной дупе. А тут прямо взрыв сероводорода Прошу Зеленського не віддавати незаконних наказів, які все одно не виконуватимуться, - Ярош щодо пропозиції Кучми не стріляти у відповідь - Цензор.НЕТ 3900
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всё просто
зе - 49%
лолита - 7%
вот и реакция
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Мерзавец ЗЁ и подонок срючма готовят капитуляцию Украины перед кремлёвским рейхом?????
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Якщо хочеш щоб не стріляли, зроби так, щоб після кожного пострілу у наш бік здихало 10 ворогів.
Працюй над цим, Зеленський. Бери уроки у старших твоїх у Ізраілі.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПрошу Зеленського не віддавати незаконних наказів, які все одно не виконуватимуться, - Ярош щодо пропозиції Кучми не стріляти у відповідь
 
 
 
 
 
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