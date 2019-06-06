 Прошу Зеленського не віддавати незаконних наказів, які все одно не виконуватимуться, - Ярош щодо пропозиції Кучми не стріляти у відповідь

Про це він написав у себе в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони (Кучма, Зеленський. - Ред.), звичайно, люди цивільні, і не знають, що життя військовослужбовців чітко регламентоване Конституцією і Статутами Збройних Сил України. А там, у цих Законах, є деякі пункти, що зобов’язують людей зі зброєю захищати свою Батьківщину всіма доступними методами і засобами, відкривати вогонь у відповідь і не виконувати злочинних наказів...

Тому, я звертаюсь до Президента і Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського з проханням не робити невиважених кроків і не віддавати незаконних наказів, які все одно не будуть виконуватися", - зазначив Ярош.

Дивіться також: Заборона стріляти у відповідь - це крок до капітуляції України перед РФ. Ми цього не дозволимо, - Парубій. ВIДЕО

Раніше глава української делегації в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу Леонід Кучма на переговорах у Мінську запропонував під час складання угоди про введення в районі бойових дій на Донбасі режиму тиші внести пункт, що забороняє ведення вогню у відповідь.

"Це принципово. Оскільки жодна сторона не хотіла ставити себе в незручне становище, щоб потім відповідати за це. А сьогодні ми перед усім світом маємо показати, що хочемо цього "режиму тиші". Має бути записано, що не стріляти у відповідь, також необхідна заборона на обстріл цивільних об'єктів - шкіл, дитячих садків. До 19 червня група має розробити пропозиції. Ми маємо 19-го їх затвердити", - наведено слова Кучми на сайті президента України.

Також читайте: Виставляємо Кучму з калашом на передову під обстріл - якщо не буде відстрілюватися, значить, годний метод, - Берлінська про пропозицію експрезидента "не стріляти у відповідь"