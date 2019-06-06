 Справа "Межигір'я": Ющенка підозрюють у заволодінні майном вартістю 540 млн грн, - ГПУ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила прессекретарка генпрокурора України Лариса Сарган.

За її словами, 24 травня поточного року під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, відкритому 25 грудня 2015 року, було складено і відправлено письмове повідомлення про підозру Ющенку.

"Він, діючи за попередньою змовою з групою осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволодів державним майном - комплексом будівель і споруд урочища Межигір'я і будинком у с. Нові Петрівці, земельними ділянками, на яких він розташований, загальною вартістю 540 млн грн (ч. 5 ст. 191 КК України)", - поінформувала Сарган.

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Нагадаємо, переможцем конкурсу на керуючого резиденцією "Межигір'я" стала фірма "Скомпані" Олексія Вороненка, колишнього помічника народного депутата Євгена Мураєва.

Громадська рада при АРМА заявила, що необхідно провести новий конкурс, оскільки "Скомпані" не має необхідних досвіду і фінансів для управління таким чутливим активом як "Межигір'я" і до того ж може бути пов'язане з екс-регіоналами.

Агентство по розшуку і менеджменту активів довгий час не могло знайти для "Межигір'я" керуючого. Термін подачі документів на конкурс з управління резиденцією неодноразово продовжувався.

В АРМА зазначали, що потенційних керівників відлякують борги "Межигір'я".

30 листопада 2017 року резиденція екс-президента "Межигір'я" перейшла у власність держави. Суд визнав недійсним договір про передачу "Межигір'я" в приватну власність.

З 29 травня 2018 суд передав арештоване майно і резиденцію "Межигір'я" в управління АРМА.