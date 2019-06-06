 Справа "Межигір'я": Ющенка підозрюють у заволодінні майном вартістю 540 млн грн, - ГПУ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила прессекретарка генпрокурора України Лариса Сарган.
За її словами, 24 травня поточного року під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, відкритому 25 грудня 2015 року, було складено і відправлено письмове повідомлення про підозру Ющенку.
"Він, діючи за попередньою змовою з групою осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволодів державним майном - комплексом будівель і споруд урочища Межигір'я і будинком у с. Нові Петрівці, земельними ділянками, на яких він розташований, загальною вартістю 540 млн грн (ч. 5 ст. 191 КК України)", - поінформувала Сарган.
Нагадаємо, переможцем конкурсу на керуючого резиденцією "Межигір'я" стала фірма "Скомпані" Олексія Вороненка, колишнього помічника народного депутата Євгена Мураєва.
Громадська рада при АРМА заявила, що необхідно провести новий конкурс, оскільки "Скомпані" не має необхідних досвіду і фінансів для управління таким чутливим активом як "Межигір'я" і до того ж може бути пов'язане з екс-регіоналами.
Агентство по розшуку і менеджменту активів довгий час не могло знайти для "Межигір'я" керуючого. Термін подачі документів на конкурс з управління резиденцією неодноразово продовжувався.
В АРМА зазначали, що потенційних керівників відлякують борги "Межигір'я".
30 листопада 2017 року резиденція екс-президента "Межигір'я" перейшла у власність держави. Суд визнав недійсним договір про передачу "Межигір'я" в приватну власність.
З 29 травня 2018 суд передав арештоване майно і резиденцію "Межигір'я" в управління АРМА.
Віктор Ющенко
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Шановні співгромадяни!
Так, дійсно, 4 червня цього року за викликом я прибув до слідчого Генеральної прокуратури, де мені було повідомлено про підозру.
Коротко суть вказаної підозри зводиться до того, що нібито я з 2002 року вступив у змову з Януковичем щодо заволодіння ним урочища Межигір'я.
Не бачу приводу ховатися або прикидатися хворим, як це стало модним.
Всілякі обвинувачення відкидаю, бо не бачу ані підстав, ані доказів. В суді я це беззаперечно доведу!
Чи є у справі політичний підтекст? Очевидно, є.
Суспільство бачить, як поступово знята відповідальність практично з усіх фігурантів гучних справ щодо сепаратизму, державної зради та вбивств на Майдані.
Тому доводиться вишукувати нові гучні справи, імітувати бурну діяльність.
Давайте себе починати поважати! Тоді інші будуть!
а як же ци руки ничого не крали?
Отака муйня, малята, любі хлопчики й дівчата.
Кучму за разоружение Украины ни в чем не подозревают.
В конце выйдет что такого не было вовсе как и с Гладковским.
А мордожопый пасечник ничего не хочет сказать относительно "Лікарні майбутнього"?
Сказочно наворовался.
Знайшли до кого вчепитись.
Це вже лакмусовий папірець, який вказує на виродків при владі.
Це мабуть зеленобоби голосували.
сожрала "лікарню майбутнього" и даже не отрыгнула.))
Ох не зря это чмо прыщавое Ющ старого ворюгу Кучму папой называло.)
Торгівля не можна... А зареєструй пп можна
Я, щось з тими всіма юридичними нюансами гублюсь... Може ну на ті всі юридичні факультети??? Позакривати нафік за непотрібністю...тут такі кардебалєти і шо не день то новий
ги
если за фаберже возьмут только Юща - то это будет тупо политическое преследование, расправа
Ющенко-Иуда до сих пор все свои грехи валит на Тимошенко, а это уже диагноз,болезнь неизлечима.Ныне заказчик уже иной - Петр Лексеевич
[ОТ ЮЩА ДО ПОРОШЕНКА]: Посмотри! http://ua24ua.net/ot-yushcha-do-poroshenka/
🤗
Где?
Когда?
LOVE IS
просто срана коза
до агентки ще колоти ботокс і колоти!
щоб кацапня нюхала помийку мовчки
а потім на рішення бидлоті буде вже начхати
бо вони краще знають, хто крадій