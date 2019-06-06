 Лавров поскаржився, що влада в Києві "душитиме росіян" і пообіцяв продовжити політику їхнього захисту

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю російському РБК.
"Ми зацікавлені в тому, щоб Україна була державою, що відбулася, з народним господарством, яке розвивається, як було прийнято говорити. Але влада в Києві говорить, що вони душитимуть росіян, причому не просто говорять, а ухвалюють закони - про освіту, про українську як державну мову, скасовують законодавчі акти, які забезпечували права російськомовних та інших національних меншин", - сказав Лавров.
За його словами, ці права закріплені в українській Конституції.
"Захід мовчить з приводу законів, ухвалених Порошенком у період його останньої "судоми" перед тим, як він залишив свій пост. Як і Барак Обама перед приходом Дональда Трампа, він вирішив "по повній" нашкодити своєму наступнику. Серія законів, яка, мабуть , з розрахунку Порошенка, повинна загнати нову адміністрацію в Києві в кут і не випускати її з антиросійського полону. Якщо захист російськомовних, російської культури, мови є політикою, то в такому випадку ми від цієї політики нікуди піти не можемо. Так само, як навряд чи європейці і американці можу т перестати захищати права своїх співвітчизників, які опинилися під загрозою", - наголосив глава російського МЗС.
Але й зараз іржу неначе отой, про кого новина
Дайте хтось тварині якісного вівса!
Нi Абрам, я боюся, що прийдуть москалі і почнуть мене захищати від бандерівців.
😁
ішака..
😁
Лоша́к (ло[шадь]+[и]шак) - помесь жеребца и ослицы. Противопоставлен мулу, у которого пол родителей распределён наоборот. За исключением головы с короткими ушами внешне лошак мало чем отличается от осла, разве что голос его звучит несколько иначе. Лошаков разводят в странах Средиземноморья и в Азии. Однако, так как они уступают мулам по работоспособности и выносливости, встречаются гораздо реже, чем мулы.
🤣🤣🤣
блд,а как там на нарасии с изучением мордовского и удмуртского языков ? в каждом ли городе есть школы с нанайским и корякским ? НЕТ ????? ну так и на ккккуй идите,ущемители коренных российских этносов..
Наши хозяева оружие людям не дадут...
РАБ не имеет право на ношение оружия...
що вже смажити во славу Перуна не будем?!
нє, душити я пас...нецікаво...