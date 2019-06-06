 Лавров поскаржився, що влада в Києві "душитиме росіян" і пообіцяв продовжити політику їхнього захисту

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю російському РБК.

"Ми зацікавлені в тому, щоб Україна була державою, що відбулася, з народним господарством, яке розвивається, як було прийнято говорити. Але влада в Києві говорить, що вони душитимуть росіян, причому не просто говорять, а ухвалюють закони - про освіту, про українську як державну мову, скасовують законодавчі акти, які забезпечували права російськомовних та інших національних меншин", - сказав Лавров.

За його словами, ці права закріплені в українській Конституції.

"Захід мовчить з приводу законів, ухвалених Порошенком у період його останньої "судоми" перед тим, як він залишив свій пост. Як і Барак Обама перед приходом Дональда Трампа, він вирішив "по повній" нашкодити своєму наступнику. Серія законів, яка, мабуть , з розрахунку Порошенка, повинна загнати нову адміністрацію в Києві в кут і не випускати її з антиросійського полону. Якщо захист російськомовних, російської культури, мови є політикою, то в такому випадку ми від цієї політики нікуди піти не можемо. Так само, як навряд чи європейці і американці можу т перестати захищати права своїх співвітчизників, які опинилися під загрозою", - наголосив глава російського МЗС.

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