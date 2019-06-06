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 Політика України, За кордоном
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Все про:Лавров (672) права (28)

 Лавров поскаржився, що влада в Києві "душитиме росіян" і пообіцяв продовжити політику їхнього захисту

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров вважає, що українська влада обмежує права російськомовного населення, а тому Росія не може відмовитися від його захисту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю російському РБК.

"Ми зацікавлені в тому, щоб Україна була державою, що відбулася, з народним господарством, яке розвивається, як було прийнято говорити. Але влада в Києві говорить, що вони душитимуть росіян, причому не просто говорять, а ухвалюють закони - про освіту, про українську як державну мову, скасовують законодавчі акти, які забезпечували права російськомовних та інших національних меншин", - сказав Лавров.

За його словами, ці права закріплені в українській Конституції.

"Захід мовчить з приводу законів, ухвалених Порошенком у період його останньої "судоми" перед тим, як він залишив свій пост. Як і Барак Обама перед приходом Дональда Трампа, він вирішив "по повній" нашкодити своєму наступнику. Серія законів, яка, мабуть , з розрахунку Порошенка, повинна загнати нову адміністрацію в Києві в кут і не випускати її з антиросійського полону. Якщо захист російськомовних, російської культури, мови є політикою, то в такому випадку ми від цієї політики нікуди піти не можемо. Так само, як навряд чи європейці і американці можу т перестати захищати права своїх співвітчизників, які опинилися під загрозою", - наголосив глава російського МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Із чистого аркуша не вийде": Лавров назвав умови для переговорів Росії та України

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130897
 
 
 Топ коментарі
 
Украинец, помоги Родине, задуши кацапа.
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Якщо ти не задушив за день ні одного русского - ти не українець. Лавров пожаловался, что власти в Киеве "будут душить русских" и пообещал продолжить политику их защиты - Цензор.НЕТ 5290 Лавров пожаловался, что власти в Киеве "будут душить русских" и пообещал продолжить политику их защиты - Цензор.НЕТ 6047
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Краще ії не душити, а просто депортувати з одним чемоданом .... чемодан - вокзал - залісся
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Що характерно, цей жарт гумору - ще 2014 або 2015 року...
Але й зараз іржу неначе отой, про кого новина
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......этим МНОГОЕ сказано ((((( УКРАИНУ и ее НАРОД московия НИКОГДА не оставит в ПОКОЕ !!!!! никогда ((((( .......ть , как они уже ЗА ЛИ своей защитой !!!!
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Нема сечі дивитися на такі борошна старої коняки.
Дайте хтось тварині якісного вівса!
Лавров поскаржився, що влада в Києві "душитиме росіян" і пообіцяв продовжити політику їхнього захисту - Цензор.НЕТ 7372
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Вівса треба дати. Але маю сумніви що він є конякою. Мій знайомий, етнічний сородич лаврухи, іноді говорив "Как я завідоваю ішака!"
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канячка и плагиат булгаковского шарикова. а копытцами по балалаечке?
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Пока не вступим в НАТО эти безродные мокши от нас не отстанут
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лавров, ты ПОЦ больной на всю голову вместе с твоим ботоксным х..ом. Это кто и когда притеснял русских на Украине?????? Когда же вы, падлы уже успокоитесь???
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Скажите Мойша, а шой то вы заковорили по украински? Вы боитесь шо придут бандеровцы?
Нi Абрам, я боюся, що прийдуть москалі і почнуть мене захищати від бандерівців.
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.можно ещё душить калмыков. их Лавров тоже защищать почему-то не хочит.
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переживает за нас, своих русских передушили, остались одни мокшы.
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Його не душать, вірмени в фаворі в мокшан.
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І не тільки в мокшан. Авакян скоро Брежнєва пересидить. Українці зі своєю толерантністю не хочуть брати до тями, що ще не народився вірменин, який посмів би піти проти мокшан. Коли б вірменська громада дізналася, що якийсь вірменин зрадив Росії, вони б його зарізали прямо на весіллі племінниці жінки.
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Ну то нехай забирають до себе своїх "знедолених". Цім тварюкам ні в якому разі не можна йти на поступки. Інакше завтра вони захоплять усю Україну. Гнила нація.
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Вот мне интересно (лень искать информацию!) - а сколько украинских школ в россии или той же Венгрии, точнее в тех государствах которые кричат про ущемления их языков или говорящих на их языке!?!?
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Пусть забирают соотечественников к себе, рашка пока ещё большая,и там защищают.От кавказцев.
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А цей виродок страшний, як смертний гріх. Не можна ображати коняку, порівнявши її з цим нелюдем.
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Лошаком треба називати- гібрид коняки та
ішака..
😁
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Уточнення:-
Лоша́к (ло[шадь]+[и]шак) - помесь жеребца и ослицы. Противопоставлен мулу, у которого пол родителей распределён наоборот. За исключением головы с короткими ушами внешне лошак мало чем отличается от осла, разве что голос его звучит несколько иначе. Лошаков разводят в странах Средиземноморья и в Азии. Однако, так как они уступают мулам по работоспособности и выносливости, встречаются гораздо реже, чем мулы.
🤣🤣🤣
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Ну так лошак, він і в Азії лошак. Думаю і по працездатності ця потвора лошак.
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Дайте конячке кокса, овёс его не вставляет!
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Хто б вже говорив ,а ввас права нац . меншин захищені ? Країна в якій немає жордної української школи ,жодної газети чи журналу ,жодної теле.радіо програми українською мовою до того принесла війну і анексувала Крим,вимагає захисту російськомовного населення ,як би в вас українці мали хоч 1% того що мають нац меншини в Україні ,тоді можна хоч якусь дискусію вести ,а так тупий рашизм.
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З ким дискусію? Це смертельно хвора країна
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Потребности большенства, превышают потребности меньшенства.
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Конь педальный...так забирайте к себе на Колыму и Магадан этих тварюк днрлнрских....и там нянчитесь с ними....заколебали эти твари кацапские и их пятая колонна типа Рабиновичей и Шуфричей.
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Лавров организатор и главарь российских террористов,а с террористами переговоров не ведут их уничтожают
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мы русских сегодня душили-душили...душили-душили.. Лавров поскаржився, що влада в Києві "душитиме росіян" і пообіцяв продовжити політику їхнього захисту - Цензор.НЕТ 9600
блд,а как там на нарасии с изучением мордовского и удмуртского языков ? в каждом ли городе есть школы с нанайским и корякским ? НЕТ ????? ну так и на ккккуй идите,ущемители коренных российских этносов..
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Єдиний вихід це облаштування ЗСУ на кшталт Швейцарських ЗС . Падлокацапи прямим текстом погрожують Україні за прийняті Закони спрямовані на зміцнення суверенітету . Паскудні дупоголові зазєлі коментуйте конячу промову . Також згадайте шіфера і зєлю з їхніми заявами відносно Закону про мову, заяви які звучать в унісон з істерикою кремля .
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В Швейцарии оружие...в том числе автоматическое в каждом доме...
Наши хозяева оружие людям не дадут...
РАБ не имеет право на ношение оружия...
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що значить душити?!
що вже смажити во славу Перуна не будем?!

нє, душити я пас...нецікаво...
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Значит пора вводить визовый режим. чтобы гости понимали - что они гости!
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Кому здесь не нравится чемодан - вокзал ...................................
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Опять двадцать п'ять.Та сама схема десятки років і знов ніякої протидії.
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Господин Лавров должен начать защиту русскоязычых со своей семьи и, наконец, обучить родному языку свою родную дочь
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"Лавров пожаловался, что власти в Киеве "будут душить русских" и пообещал продолжить политику их защиты" - у меня друг, русский, родом из Северодвинска, очень давно выучил украинский язык и не хочет чтобы его защищали. Лавров, забирай всех желающих русских из дамбаса в Сибирь и там их защищай. Лучше бы защитил русских в Москве. - В Москве реально проживает свыше 14 млн человек, из них русских - около 4 млн. (28,6%)
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А армяноговорящих Лавров будет защищать?
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эта говорящяя лошадь и иже с ним ищут любой повод что бы своими грязными лапищами влезть в чужой дом.но каждый из вас получит столько зла сколько создал сам. и это закон жизни.
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От тiльки не треба плутати "расеян",якi лiзуть з вiйною, з етнiчними "рускими" якi поруч з украiнцями та iншими нацiями захищають Украiну вiд "руцького мipa"!
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Я этнический русский, живу в Украине больше 25 лет, служил в украинской армии, плачу налоги в украинскую казну. Не нужно меня не от кого защищать. Я свободно разговариваю на русском языке, но если ко мне обращаются на украинском - свободно общаюсь на мове. Считаю, что человек обязан знать язык той страны, в которой он проживает! Никто моих прав и свобод не притесняет.
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Я бы этого "русского" придушил бы точно. Вот правокатор войны. Вот кого надо судить в трибунале.
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Лошадко, хочеш захитити "рузгіх" ? Склади список їхнього поголів'я і надішли відповідну кількість броників, протигазів, хімкостюмів і презервативів. Ми вже самі вирішимо кому що дати.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЛавров поскаржився, що влада в Києві "душитиме росіян" і пообіцяв продовжити політику їхнього захисту
 
 
 
 
 
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