 Ексначальник НП Київщини Ценов очолив поліцейські сили в зоні ООС. ФОТО

Про це написав перший заступник голови Нацполіції України В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці в Фейсбуці в четвер, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вранці командувачу ООС генералу Олександру Сирському представив нового керівника поліцейських сил у зоні проведення операції об'єднаних сил генерала Дмитра Ценова", - повідомив він.
Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.
Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.
Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.
Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.
4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.
Начальник ГУ Нацполіції в Київській області Ценов подав у відставку після смерті хлопчика.
День за три - выслуга растет;
Доплата за особые условия у него не кислая.
Вот по финансовым потокам ты может лучше шаришь)))
Наказание, да.
Повышение, фронтовые, медальку и будет замминистра.
Правильно . Еще необходимо ему дать статус участника боевых действий с хорошей выплатой за счет налогоплательщиков . Ну и трехкомнатную в центре Киева , **** мелочиться ...
Слава Украине
А тут повышение...
оно же само просилось на самые трудные и опасные участки войны, а не за орденами, званиями и повышенными окладами..
вот всегда, очевидно по наивности своей, думал, что опасный участок зоны боевых действий - это там де стреляют и могут убить, а не там, где секретарши безотказные, как АК..
Вместо того, чтобы сорвать погоны, автомат в руки - и на передовую вместе с солдатами - мента еще и повысили в должности... Будет, крыса тыловая, в штабе портки генеральские протирать, а затем еще и корочку УБДшника получит, *****. Ну, какой-то перевернутый мир у нас....
Арсена Собакова рядом в окоп надо было бы также отрядить за убийство 5-летнего мальчика.
Дык нет, низзя......
Капец !