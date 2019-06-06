 Ексначальник НП Київщини Ценов очолив поліцейські сили в зоні ООС. ФОТО

Про це написав перший заступник голови Нацполіції України В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці в Фейсбуці в четвер, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці командувачу ООС генералу Олександру Сирському представив нового керівника поліцейських сил у зоні проведення операції об'єднаних сил генерала Дмитра Ценова", - повідомив він.

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Аброськін зазначив, що в складі сил ООС на постійній основі несуть службу понад тисячу співробітників Нацполіції України, основне завдання - виявлення терористів, вилучення зброї та вибухівки, забезпечення громадського порядку.

Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.

Начальник ГУ Нацполіції в Київській області Ценов подав у відставку після смерті хлопчика.