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Все про:Нацполіція (7652) Ценов (7) операція Об'єднаних сил (1244)

 Ексначальник НП Київщини Ценов очолив поліцейські сили в зоні ООС. ФОТО

Колишній начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Дмитро Ценов, який подав у відставку після вбивства 5-річного Кирила Тлявова в Переяславі-Хмельницькому, приступив до виконання обов'язків керівника поліції в зоні проведення операції об'єднаних сил.

Про це написав перший заступник голови Нацполіції України В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці в Фейсбуці в четвер, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці командувачу ООС генералу Олександру Сирському представив нового керівника поліцейських сил у зоні проведення операції об'єднаних сил генерала Дмитра Ценова", - повідомив він.

Ексначальник НП Київщини Ценов очолив поліцейські сили в зоні ООС 01

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Аброськін зазначив, що в складі сил ООС на постійній основі несуть службу понад тисячу співробітників Нацполіції України, основне завдання - виявлення терористів, вилучення зброї та вибухівки, забезпечення громадського порядку.

Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.

Начальник ГУ Нацполіції в Київській області Ценов подав у відставку після смерті хлопчика.

Ексначальник НП Київщини Ценов очолив поліцейські сили в зоні ООС 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130895
 
 
 Топ коментарі
 
+ ещё получит корочку участника боевых действий, дающее право на льготы
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Так він же мав солдатом в передові окопи піти щоб кров'ю змити свою провину?
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Тобто після вбивства ..хлопчика ... цей шмат лана - мент ще і пішов на більш жирне місце ..на повищення!!! хорошій стимул і надалі ментам стріляти у людей!
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Так він же мав солдатом в передові окопи піти щоб кров'ю змити свою провину?
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повестку не смогли вручить, хоть он и известное лицо. 4 раза искали.
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Тобто після вбивства ..хлопчика ... цей шмат лана - мент ще і пішов на більш жирне місце ..на повищення!!! хорошій стимул і надалі ментам стріляти у людей!
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не подменяй понятия. мальчика убил не он, это раз. и "более жирное место" - это не так, это два. а чисто на мой взгляд, поступок порядочный. он генерал, и все, что ему грозило, после этого гнусного проступка самых низовых подчиненных - нсс. и грел бы жопу дальше на киевщине, спустя пару недель уже его никто и не вспоминал бы.
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я нічого не підміняю! убили його підопічні - значить відповідає він ! місце набагато жирніше 100% + бонуси учасника АТО + підвищення (фактичне)! ... тобто тепер любий керівник ментами .. може підмовити свої підопічних - щоб ті убили привселюдно пару людей - і він теж піде на підвищення і отримає кучу + як фінансових так і в карєрному рості!! БРАВО
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ок, аваков должен тоже смыть кровью на передовой? ведь это все - в первую очередь и его подчиненные.
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і аваков повинен писати заяву ..нехай парламент вирішує
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в нормальних країнах ..такі керівники йдуть у відставку ..назавжди !
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Сейчас из-за него будут умирать люди! Эта падла не имеет права командовать и посылать людей на верную смерть.
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Место более жирное:
День за три - выслуга растет;
Доплата за особые условия у него не кислая.
Вот по финансовым потокам ты может лучше шаришь)))
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ПОСМОТРИТЕ КАКИЕ У НИХ ВИСЯЧИЕ ЖИВОТЫ И ЭТО ПОЛИЦЕЙСКИЕ ?????? Я ДУМАЛ -СХОДКА ПОВАРОВ !!!!!
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Из теплого кабинета начальника в такой же.
Наказание, да.
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+ ещё получит корочку участника боевых действий, дающее право на льготы
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да он бабло косить поехал, пока мы как долбо..бы воевали на блок постах такое бабло рубилось вам и не снилось, нах ему те льготы он что на общественном транспорте ездит или комуналку заплатить не может?
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В смысле командиром???!!! Рядовым окопы рыть! А то будет в бункере за 100 км руководить гнида!
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Нормально так.
Повышение, фронтовые, медальку и будет замминистра.
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Ну Фсё теперь Ценов отдаст ПРиказ,по мальчикам во вражеских окопах не стрелять..??
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Про це вже писали, що навіщо він там треба? Він не буде в траншеї сидіти, а в штабі штани протирати.
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Щуку кинули у річку з карасями. Навіть не у річку, а в акваріум. Точніше, у контрабандний акваріум. Чому начальником? Чому не постовим, чи в траншею?
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" Экс-начальник НП Киевщины Ценов возглавил полицейские силы в зоне ООС "

Правильно . Еще необходимо ему дать статус участника боевых действий с хорошей выплатой за счет налогоплательщиков . Ну и трехкомнатную в центре Киева , **** мелочиться ...

Слава Украине Экс-начальник НП Киевщины Ценов возглавил полицейские силы в зоне ООС - Цензор.НЕТ 3888
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Это же надо было так цинично пропиариться! Ещё и случай подобрал такой. Такое назначение было давно намечено. Вот мразь!!!
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Типа этими недо-беркутами рулить будет, которые шмонали все года волонтеров?
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Та понятно что не на "ноль" в Широкино, Авдеевку, Пески или Станицу.
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Замість покарання - статус УБД з відпоідними пільгами.
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а животы та какие - не доедают бедные - противно - не подтянуться и отжаться не смогут не убежать даже не смогут))))
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А звёздочку добавили? А стаж небось 1 к 3-ём, как на войне?
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У крайних на фото руки за спиной, а у остальных лапы загребущие
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Аха-ха...зелемойского еще и Аваков прет😁 Будет весело...но недолго.
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Повышение получил. Вместо отставки. Круто.
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А кому у нас из "элитного" быдла по шее давали? Ексначальник НП Київщини Ценов очолив поліцейські сили в зоні ООС - Цензор.НЕТ 8017
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Какой говнопад начался!!! Если бы все руководители так поступали, то это повысило уважение к гос органам! Вместо одобрения, что это поступок идет одна зрада!!!!
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На одного солдата скоро будет по 3 пузатых генерала. Не не зрада.
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какого такого одобрения. Не подготовленное чучело хуже диверсанта, он что умеет работать или управлять людьми в боевых условиях? Это безответсвенный поступок из-за которого пострадает много людей, а ему как с гуся вода.
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Як то кажуть - вкинули щуку в ріку. напевне очолить всі потоки з блокпостів за контрабанду та побори
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Амброськін гніда бреше ..в кожному окопі...в якому окопі???
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У войну для таких генералов был штрафбат, где они первые шли в бой рядовыми с одной винтовкой на троих.
А тут повышение...
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за что этому телепуЗЕку такие поощрения?..
оно же само просилось на самые трудные и опасные участки войны, а не за орденами, званиями и повышенными окладами..
вот всегда, очевидно по наивности своей, думал, что опасный участок зоны боевых действий - это там де стреляют и могут убить, а не там, где секретарши безотказные, как АК..
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а це як? тіпа проваліл руководство в одном мєстє - получіл повишенійє в другом. І нах оно нада???
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а шось не бачу активності на хворумі. Шо трапилось? всі в бані, чи поняли шо ніякого смисла комєнтіровать нема???
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Авот если там накосячит ну тогда уже и меры наказания применить
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Цирк на дроте!!! Сменил одно кресло на другое. Ещё и УБД получит. А ребенка нет! УБИЛИ его пьяные подчинённые!!!! Остальные остались на своих местах, улики не собраны, экспертиза не проведена, дело в суде рассыпется, срок будет минимальным. Суки,ни стыда, ни совести! Думаете обмануть Бога? Все ответите!
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а че все правильно. вы голосовали за зе. вот и живите в 95 квартале...клоуны *****.
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Клоуны твои родители что зачали такое коричневоротое дно. Не надрывайся ты уже в черном списке шавка.
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Вот вам и вся суть полиции - сделали ему хуже. Еще и корочку УБД получит и будет пользоваться привилегиями. НОНСЕНС!!!!
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Ну, 3.14здец ПОЛНЕЙШИЙ:
Вместо того, чтобы сорвать погоны, автомат в руки - и на передовую вместе с солдатами - мента еще и повысили в должности... Будет, крыса тыловая, в штабе портки генеральские протирать, а затем еще и корочку УБДшника получит, *****. Ну, какой-то перевернутый мир у нас....
Арсена Собакова рядом в окоп надо было бы также отрядить за убийство 5-летнего мальчика.
Дык нет, низзя......
Капец !
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Да уж , в очередной раз об народ вытерли ноги .Рабы ...Орден и льготы вместо увольнения
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Его назначение еще раньше было согласованно. А тут еще такой случай попиариться!
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоЕксначальник НП Київщини Ценов очолив поліцейські сили в зоні ООС. ФОТО
 
 
 
 
 
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