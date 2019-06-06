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Все про:ГПУ (3003) Кучма (302) Луценко (2404) торгівля (232) Донбас (12046)

 Торгівля з ОРДЛО підпадатиме під статтю про фінансування тероризму, - Луценко

Глава ГПУ Юрій Луценко прокоментував пропозицію, озвучену експрезидентом України Леонідом Кучмою, зняти економічну блокаду з окупованих територій Донбасу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Торгівля з підприємствами на окупованих територіях можлива лише у разі їхньої реєстрації та сплати податків в Україні. Як це було до 2017 року", - написав він.

За словами Луценка, після того, як терористи "націоналізували" українську державну і приватну власність на території ОРДЛО, "ідея зняти економічну блокаду означає легалізацію виплати податків терористичним утворенням і перекладання соціальних та комунальних видатків псевдореспублік на український бюджет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кучма запропонував зняти економічну блокаду з окупованої частини Донбасу, - Сайдік

"Така торгівля буде криміналом, що підпадає під статтю 258-5 КК про фінансування тероризму", - резюмував глава ГПУ.

Нагадаємо, раніше спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік повідомив, що експрезидент України, представник України в ТКГ Леонід Кучма запропонував зняти економічну блокаду з окупованих територій, що було підтримано учасниками з ОРЛО та ОРДО.

Торгівля з ОРДЛО підпадатиме під статтю про фінансування тероризму, - Луценко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130892
 
   
 Топ коментарі
 
Кучму уже арестовали?
Или он памятник?
Финансировать терроризм только бабкам с укропом нельзя.
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То посади Ахметова . Слабо...
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Пусть это расскажет своим Свинарчукам
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Ні, ще паскуду бувшого, який це все у 2014 році розпочав в Ростов до його попередника не вигнали.
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Ничего не поменяется в принципе. Просто прибыли от сегодняшней контрабанды по линии разграничения пойдут в кассу Украины. Из-за трех бурят блокировать 99% украинских граждан и понуждать тем самым к принятию российского гражданства- это ответственная политика и путь к восстановлению территориальной целостности Украины? - Это путь дЫбилов и провокаторов!
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"Свинарчук-контрабанда" значит - плохо?
А "Кучма-Пинчук открыто составами" значит - хорошо?
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Легально - значит на пользу Украины а не личному кошельку. У Пинчука из-за блокады фактически остановились предприятия работающие в Украине
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Тебе вон, "легальный Ротердам+" есть!
Почему же ты от него подгораешь, он же ЛЕГАЛЬНЫЙ!
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А ще потрібно на 25 років позбавити права обирати і бути обраним , облаштувати карантин для зрадників . Видати паспорти негромадян .Тільки на таких умовах можна прийняти ОРДЛОСОС до складу України .Тринадцять тисяч загиблих можна простити ? І про які 99% ти варнякаєш , а сєпарюги і їхні сім'ї де поділися ? Добре було бути кармільцем отримуючи 12 млрд грн дотації на шахти за курсом 1:8 . Нах... з пляжу таких кармільцев .
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Именно по вашей логике и ОРДЛО и Крым послали Украину нах навсегда и теперь можно только сопли пускать и санкции просить, на которые роисе насрать уже 5 лет. Донбасс и Крым просрали такие поЦрыоты как ты! Пойди теперь и верни назать умник рЭволюционный. П8здоболы диванные...
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разницы нет никакой...что с козломордыми что с бамбасом....
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Так на петю рошенко дело давно завел? И на авакова, они ментов посылали бить ребят, которые эту торговлю блокировали.
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А торговля на крови подо что подпала?Рошен и другие шакаладные преприятия в орде? торговля нефтью,газом? Даже соду из Башкирии завозят.
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какие предприятия, русский? Пруфы в студию.
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а как насчет торговли с обосрашкой? поощряется?!
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"Патрійьоти", то кучма зраджує інтереси України, ПРЯМО ЗАРАЗ, по вказівці презЕдента, здає Батьківщину кацапам, та ще й з вибаченнями? Пропонує торгівню на крові. Чи переведете тему на "юга-дурак і папереднік"? Торгівля з ОРДЛО підпадатиме під статтю про фінансування тероризму, - Луценко - Цензор.НЕТ 3869
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.....как всё в этой стране "запущенно " ((((( даже СТЫДИТЬСЯ стыдиться уже не СТЫДИМСЯ !!!
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Все іде по путінському сценарію. Спочатку налогодити торгівлю з окупованими районами, а потів впихнути цю ракову пухлину в тіло України на умовах кремля.
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Нет, вы посмотрите на этих ЗЕ-БОТОВ в комментах:
За контрабанду несколькими нужными армии запчастями, они готовы "свинарчуков" сотнями вешать!
А за открытую торговлю с террористами вагонами и составами, они готовы Кучму на руках носить!

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не видел ни одного комента в поддержку предложений Кучмы,
деду на покой надо, а его опять из сундука с нафталином достали ...
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тебе как: по никам зе-ботов перечислить или все-таки глаза протрешь и сам найдешь?
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...какие то ШАРАХАНЬЯ и МЕТАНИЯ !!!! это АНАРХИЯ ((((( каждый день может быть роковым ((((
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Да ладно! То ж только СОЭВЫМ БАРЫГАМ НИЗЯ БЫЛО ТОРГУВАТЫ НА КРОВИ, УСИМ ОСТАЛЬНЫМ ТЕПЕРЬ МОЖНО! КИНЭЦЬ ЭПОХЫ ЖАДИБНОСТИ!!!!
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Да, раньше было проще, было понятно кто враг, а кто нет.
А сейчас люди несут такую пургу, что не понимаешь, к кому они примыкают.
Я всегда осуждал Югу, но в данной ситуации я его поддерживаю.
Торговля с сепарами позволит им развивать свои территории, и тем самым будет отдалять момент возвращения этих территорий в Украину.
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"Торгівля з підприємствами на окупованих територіях можлива лише при їх реєстрації і сплаті податків в Україні. Як це було до 2017.

Після того, як терористи "націоналізували" українську державну і приватну власність на території ОРДЛО, ідея зняти економічну блокаду означає легалізацію виплати податків терористичним утворенням і перекладання соціальних та комунальних видатків псевдореспублік на український бюджет", - наголосив Луценко.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2715830-genprokuror-nazvav-umovi-za-akih-torgivla-z-ordlo-ne-bude-kriminalom.html
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А помните как в 2017 порохоботы подсчитывали потери бюджета Украины от блокады и угрожали дефолтом и долларом по 100, если блокада будет продолжаться.
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не трынди. говорили только о снижении темпов роста ВВП, что и произошло.
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Произошло то что сывый самый богатый президент самой бедной страны в Европе
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Вот же ты лживый урод.
Про дефолт и доллар по 100 в 2017-м говорили только Арбузов и вата-троли.
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НАРОД деморализован , ГОСУДАРСТВО в упадке , АРМИЯ в шоке (стрелять - не стрелять ) ВЛАСТЬ не знает ничего про ВЛАСТЬ )))))) я таке в ЖИТТИ ще не бачив !!!!
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Когда уже этих лицимерных порохоботов уберут от кормушки?
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Гражданин, уже как 2 недели у Вас заправляет "*********"(С), так что привыкайте есть с лопаты.
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до сих пор у нас в зРаде и на форуме заправляют порохоботы как ты.
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О, Йугик проснулся. Йугик, ану расскажи нам почему Кучма еще на свободе и кто ответит за поставки окупантам в крым и на дамбас украинской електроенергии, воды и газа по заниженным ценам?
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Правовой нюанс в том, что ДНР/ЛНР в Украине никак не признаны террористическими группировками. В то же время суд может индивидуально признать кого-то террористом на основе закона о борьбе с терроризмом. То есть, вот поймали человека, работающего на ДНР, юридически то, что он работает на ДНР не означает, что он - террорист, потому что нет закона о признании ДНР - террористической группировкой. Чтобы признать этого человека террористом суд будет в индивидуальном порядке рассматривать дело, чтобы выяснить, попадает ли его деятельность под закон о борьбе с терроризмом.
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Петя і ко створили таку дірку, що їх друзі Ахметов, Фірташ, Зять Кучми могли вільно торгувати з представниками оккупатів.
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Так нехай Зеленський закриває ту дірку! Але ж ми чуєм зовсім протилежне, що треба взагалі зняти єкономічну блокаду. А так потім і з паРашею почнем торгувати ще більше, і це вже не буде " торгівля на крові", правда ?
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Куда то исчезли все зелеботы.
Видно контракт закончился.
Так что спрашивать не с кого теперь.
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Официально- финансирование терроризма! А неоффициально- миллионы в карман, что и продолжается и по сей день.
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О как при пеце было можно а теперь зась? Так посади гудка, если ты такой правильный?
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А призывы Льончика к финансированию то е так, тобто так - пошуткувалы? За цэ нема статти?
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Югік, ти сам уже "підпав". Будеш гавкать тепер десь, але не за бюджетні гроші. Хіба це не класно?
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Ну есть же закон об окуппированных территориях.
Из этого закона прямо вытекает, что сотрудничество с оккупационными властями - это преступление и измена Родине.
А Луценко следует напомнить, что нынешняя Рада благополучно провалила признание ЛДНР террористическими организациями.
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Юик молодчинка - честно отрабатывает свои рошенки ...
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хто це сказав?мразіна яка на "Україна без кучми" зробила собі карєру а потім "так ніжно" фоткалась й здоровалась...певно шакал забув про "справу честі"...
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а торговля с рашей - это не спонисирование терров???
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Смахивает на сдачу интересов Украины!
Кучму уже арестовали???
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Это что - явка с повинной?
Пять лет торговали аж дым шёл , а теперь это безмозглое проснулось
Высказывания некого кучма - не есть решения президента. А вы все пять лет торговали. Что было не просто словами , а свершившимся фактом.
Брехуны паганые, ищут тему, чтоб ушами зацепиться. Саботаж всего. Уходи на фиг уже на смитнык!
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Да чего там. Признать ОРДИЛосов дружественными государствами. Оплатить за них долги за рашенский газ и электрику. Отстроить все. Ну и квоту в ВР предоставить. Как без этого. Пинчук с Коломой одобрят. Гражданский же конфликт.
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Ты ври , да не завирайся. Ордло , что, без света сидело ? Или свет из космоса рашка им доставляла ? А долг за свет перед украинскими поставщиками у них какой?
За газ даже Додон отказался платить за Приднестровье , с какого вдруг мы начнём возмещать рассейские подарки.
Они не государство . И именно пятя в нормандском формате согласился на присвоение им особого статуса. Да он бы уже с радостью все слил давно, если б не боялся как огня не путена, нет- своего народа .
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Ничего. Нужно мириться. Делов то на пару тройку ярдов баксов. Зеля мирный, заплатит.
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А по поводу с чего вдруг. Вас же не смущает предложение торговать с юридическими лицами, зарегистрированными под флагом курицы-мутунта? Вот. Значит и оплата газа за три года не смутит. Все для фронта, все для победы мира на условиях оккупанта.
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Некий Кучма является представителем президента на переговорах, поэтому никакой отсебятины нести не может в принципе. А позиция президента такова --- "Надо просто перестать стрелять" , дословно.
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Нет слов! А кто крым сделал свободной экономической зоной?
А кто бамбас без света и воды боялся оставить? Чуть что визжали , как свиньи - тамженашилюди. Про мост молчали , как #опы керченский, а вся поросячья ботва отвлекала внимание - что ещё вот- вот и мост упадёт. Вместо бить во все колокола. А мост построился , только тогда начали что- то вякать. То ли дело с транзитом газа!! Когда дело касается прикрыто их личных карманов ! Подняли шум на весь мир.
Как юра , гадина, забывал случайно материалы присылать к сроку , чтоб продлили арест денег банды Януковича на иностранных счётах !! Это ж просто песня! Присылал, но, блин, на день опаздывал)) Ну у юры ж нет даже календаря))
А как , чмо, рассекретил агентов НАБУ? Как потратил море усилий на то, чтоб ни один антикоррупционный орган не работал ? Вся каденция отмечена ловлей коррупционера всех времён и народов - Саакашвили , а потом Лещенко . Не дай Бог не подумайте , что Лещенко из партии регионов ))
Просто наглое и тупое брехло по имени юра
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КОГДА ПРИБЛИЖЁННЫЕ К ПОРОШЕНКО ЛЮДИ ТОРГОВАЛИ С ОРДЛО - И ДОБРОВОЛЬЦЫ БЛОКИРОВАЛИ Ж\Д ПУТЯ - ЛУЦЕНКО ПЕРВЫЙ КРИЧАЛ, ЧТО ЭТО ПРОТИВОЗАКОННО, ЧТО ЭТО ТЕРРОРИЗМ, А СЕЙЧАС ГОВОРИТ ДА НАОБОРОТ. ПУСТЬ ЖУРНАЛИСТЫ ПОДНИМУТ СТАРЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПОРОШЕНКО И ЛУЦЕНКА.
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Нужно еще черный шрифт добавить. Не хватает экспрессии.
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Восстанавливать экономические отношения нужно. И с Россией тоже. С условиями. И придётся выполнять некоторые условия и с той стороны.
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Ну так посади себя сам, *****. Кому было нужно, что бы эти плебеи, ничтожные существа, от природы рабы, занимали самые высокие и самые ответственные посты в государстве, только еще более ничтожному человеку. Ну *****, луценко, ***** ты **** гнилой, ты ж эту торговлю крыл с самого того дня как блокаду узаконили решением СНБО. Не тонущее говно, его топят а оно **** на верх...
Вообще полезно социологам периодически составлять рейтинги и антирейтинги украинских политиков и чиновников высшего ранга, так, для профилактики сознания утомленных властью, уверен этот черт картавый был бы второй с верху в антирейтинге украинских политиков, сразу за петромлексеичем...
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Міняймо папірця і гайда торгувати з манкуртами Лугандонії:

08.02.17 "Лес-кругляк идет в
"ДНР" и"ЛНР" полными эшелонами", - нардеп Костенко
http://censor.net.ua/news/426992/

03.01.17 Террористы "ЛНР" получают в качестве "налогов" 47% стоимости угля, поставляемого для "Центрэнерго" из оккупированных территорий, - выводы СБУhttps://censor.net.ua/news/422047/terroristy_lnr_poluchayut_v_kachestve_nalogov_47_stoimosti_uglya_postavlyaemogo_dlya_tsentrenergo_iz
02.02.17 Поставки электроэнергии на неподконтрольные территории выросли в 2 разаhttps://biz.censor.net.ua/news/3019977/**********************************************************************
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Так Луценко это и есть - террорист. Это он не привлек к ответственности не одного сепаратиста и соратника Януковича. Это Луценко не передал не одного дела в суд по преступлениям на майдане. Это при Луценко прокуратура не реагирует на заявления граждан, а просто занимается отписками. Это при Луценко развивается коррупция в правоохранительных органах. Это Луценко не хочет уходить в отставку, хотя есть за что.
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Украина разве не устала от западэнской идеологии?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниТоргівля з ОРДЛО підпадатиме під статтю про фінансування тероризму, - Луценко
 
 
 
 
 
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