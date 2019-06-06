 Торгівля з ОРДЛО підпадатиме під статтю про фінансування тероризму, - Луценко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Торгівля з підприємствами на окупованих територіях можлива лише у разі їхньої реєстрації та сплати податків в Україні. Як це було до 2017 року", - написав він.
За словами Луценка, після того, як терористи "націоналізували" українську державну і приватну власність на території ОРДЛО, "ідея зняти економічну блокаду означає легалізацію виплати податків терористичним утворенням і перекладання соціальних та комунальних видатків псевдореспублік на український бюджет".
"Така торгівля буде криміналом, що підпадає під статтю 258-5 КК про фінансування тероризму", - резюмував глава ГПУ.
Нагадаємо, раніше спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік повідомив, що експрезидент України, представник України в ТКГ Леонід Кучма запропонував зняти економічну блокаду з окупованих територій, що було підтримано учасниками з ОРЛО та ОРДО.
А "Кучма-Пинчук открыто составами" значит - хорошо?
Почему же ты от него подгораешь, он же ЛЕГАЛЬНЫЙ!
За контрабанду несколькими нужными армии запчастями, они готовы "свинарчуков" сотнями вешать!
А за открытую торговлю с террористами вагонами и составами, они готовы Кучму на руках носить!
деду на покой надо, а его опять из сундука с нафталином достали ...
А сейчас люди несут такую пургу, что не понимаешь, к кому они примыкают.
Я всегда осуждал Югу, но в данной ситуации я его поддерживаю.
Торговля с сепарами позволит им развивать свои территории, и тем самым будет отдалять момент возвращения этих территорий в Украину.
Після того, як терористи "націоналізували" українську державну і приватну власність на території ОРДЛО, ідея зняти економічну блокаду означає легалізацію виплати податків терористичним утворенням і перекладання соціальних та комунальних видатків псевдореспублік на український бюджет", - наголосив Луценко.
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2715830-genprokuror-nazvav-umovi-za-akih-torgivla-z-ordlo-ne-bude-kriminalom.html
Про дефолт и доллар по 100 в 2017-м говорили только Арбузов и вата-троли.
Видно контракт закончился.
Так что спрашивать не с кого теперь.
Из этого закона прямо вытекает, что сотрудничество с оккупационными властями - это преступление и измена Родине.
А Луценко следует напомнить, что нынешняя Рада благополучно провалила признание ЛДНР террористическими организациями.
Кучму уже арестовали???
Пять лет торговали аж дым шёл , а теперь это безмозглое проснулось
Высказывания некого кучма - не есть решения президента. А вы все пять лет торговали. Что было не просто словами , а свершившимся фактом.
Брехуны паганые, ищут тему, чтоб ушами зацепиться. Саботаж всего. Уходи на фиг уже на смитнык!
За газ даже Додон отказался платить за Приднестровье , с какого вдруг мы начнём возмещать рассейские подарки.
Они не государство . И именно пятя в нормандском формате согласился на присвоение им особого статуса. Да он бы уже с радостью все слил давно, если б не боялся как огня не путена, нет- своего народа .
победымира на условиях оккупанта.
А кто бамбас без света и воды боялся оставить? Чуть что визжали , как свиньи - тамженашилюди. Про мост молчали , как #опы керченский, а вся поросячья ботва отвлекала внимание - что ещё вот- вот и мост упадёт. Вместо бить во все колокола. А мост построился , только тогда начали что- то вякать. То ли дело с транзитом газа!! Когда дело касается прикрыто их личных карманов ! Подняли шум на весь мир.
Как юра , гадина, забывал случайно материалы присылать к сроку , чтоб продлили арест денег банды Януковича на иностранных счётах !! Это ж просто песня! Присылал, но, блин, на день опаздывал)) Ну у юры ж нет даже календаря))
А как , чмо, рассекретил агентов НАБУ? Как потратил море усилий на то, чтоб ни один антикоррупционный орган не работал ? Вся каденция отмечена ловлей коррупционера всех времён и народов - Саакашвили , а потом Лещенко . Не дай Бог не подумайте , что Лещенко из партии регионов ))
Просто наглое и тупое брехло по имени юра
Вообще полезно социологам периодически составлять рейтинги и антирейтинги украинских политиков и чиновников высшего ранга, так, для профилактики сознания утомленных властью, уверен этот черт картавый был бы второй с верху в антирейтинге украинских политиков, сразу за петромлексеичем...
08.02.17 "Лес-кругляк идет в
"ДНР" и"ЛНР" полными эшелонами", - нардеп Костенко
http://censor.net.ua/news/426992/
03.01.17 Террористы "ЛНР" получают в качестве "налогов" 47% стоимости угля, поставляемого для "Центрэнерго" из оккупированных территорий, - выводы СБУhttps://censor.net.ua/news/422047/terroristy_lnr_poluchayut_v_kachestve_nalogov_47_stoimosti_uglya_postavlyaemogo_dlya_tsentrenergo_iz
02.02.17 Поставки электроэнергии на неподконтрольные территории выросли в 2 разаhttps://biz.censor.net.ua/news/3019977/**********************************************************************