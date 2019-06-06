 Торгівля з ОРДЛО підпадатиме під статтю про фінансування тероризму, - Луценко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Торгівля з підприємствами на окупованих територіях можлива лише у разі їхньої реєстрації та сплати податків в Україні. Як це було до 2017 року", - написав він.

За словами Луценка, після того, як терористи "націоналізували" українську державну і приватну власність на території ОРДЛО, "ідея зняти економічну блокаду означає легалізацію виплати податків терористичним утворенням і перекладання соціальних та комунальних видатків псевдореспублік на український бюджет".

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"Така торгівля буде криміналом, що підпадає під статтю 258-5 КК про фінансування тероризму", - резюмував глава ГПУ.

Нагадаємо, раніше спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік повідомив, що експрезидент України, представник України в ТКГ Леонід Кучма запропонував зняти економічну блокаду з окупованих територій, що було підтримано учасниками з ОРЛО та ОРДО.