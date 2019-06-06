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Все про:ВР (4917) ТСК (76) імпічмент (71)

 Рада ухвалила закон про ТСК, який передбачає процедуру імпічменту. ВIДЕО (оновлено)

Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт №1098 про тимчасові слідчі комісії (ТСК) і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України.

За відповідне рішення проголосували 279 народних депутатів, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Закон про ТСК також прописує процедуру імпічменту.

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Закон визначає правовий статус тимчасових слідчих комісій, спеціальної тимчасової слідчої комісії і тимчасових спеціальних комісій Верховної Ради України, їхні повноваження та організаційні засади діяльності.

Відповідно до Закону, "тимчасова слідча комісія Верховної Ради України - колегіальний тимчасовий орган Верховної Ради України, який формується з числа народних депутатів України, завданням якого є здійснення парламентського контролю шляхом проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес.

Спеціальна тимчасова слідча комісія Верховної Ради України - колегіальний тимчасовий орган Верховної Ради України, який формується з числа народних депутатів України, спеціального прокурора і спеціальних слідчих, завданням якого є проведення розслідування обставин вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину, викладеного в підписаному більшістю народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України поданні про ініціювання питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.

Слідчі комісії, спеціальна слідча комісія і спеціальні комісії підзвітні Верховній Раді України.

Законом встановлено, що слідча комісія у визначений Верховною Радою України термін, але не пізніше ніж через шість місяців з дня її утворення, подає Верховній Раді України письмовий звіт про виконану роботу, а також підготовлені нею пропозиції щодо проєктів актів Верховної Ради України, висновки, пропозиції та інші матеріали, які надаються народним депутатам України для ознайомлення.

Спеціальна слідча комісія у визначений Верховною Радою України термін, але не пізніше ніж через два місяці з дня її утворення, подає Верховній Раді України висновки і пропозиції щодо розслідування обставин, викладених у поданні про ініціювання питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.

Термін звіту слідчої комісії і спеціальної комісії визначається Верховною Радою України в постанові про утворення відповідної комісії.

Після обговорення на пленарному засіданні Верховної Ради України результатів роботи слідчої комісії, спеціальної комісії Верховна Рада України ухвалює рішення про завершення роботи відповідної комісії або доручає їй продовжити роботу і визначає для цього термін наступного звіту.

Відповідно до закону, термін повноважень слідчої комісії і спеціальної комісії не може перевищувати одного року з дня утворення такої комісії.

Підставами для утворення слідчої комісії можуть бути повідомлення про порушення Конституції України, законів України державними органами, органами місцевого самоврядування, їхніми посадовими, службовими особами, керівниками (або посадовими особами, що виконують їх обов'язки) підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадських об'єднань, що становлять суспільний інтерес.

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Слідча комісія не може утворюватися з питань:

1) здійснення правосуддя судом;

2) встановлення наявності чи відсутності вини особи у вчиненні кримінального правопорушення;

3) які є предметом діяльності створеної Верховною Радою України іншої слідчої комісії.

Законом визначено повноваження слідчої комісії, її права і обов'язки, встановлено ​​відповідальність за невиконання цього закону.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130890
 
   
 Топ коментарі
 
тобто, присутня "дрожь в каленах" за зейло?
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подпилили зелеБеньскому ножки кресла.
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а при чём тут рейтинг? будут бить не по рейтингу, а по хлебалу. Рада ухвалила закон про ТСК, який передбачає процедуру імпічменту - Цензор.НЕТ 4425
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Не надо вот токо ляля. Гугл помнит все. Освежи память. Майдан начался после того как в жесткой форме разогнали студентов.
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Не зеленьте тут нам. Майдан и назывался "Европейский Майдан" и студенты проводили его на Майдане! На Майдане их и избивали, твои коллеги
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Вот и не надо манипулировать, потому что никому память не отшибло.
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А що вже й панамець втік?
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и пусть дол...бы продолжают говорить, что эта рада - наихудшая и ничего не делает!
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а что она делает? она делает только для себя. лоббирует свои интересы и интересы платящих ей олигархов.
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Она законы принимает в интересах НАРОДА. Этот состав уйдет скоро, а законы останутся. ЕС и НАТО в конституции, мовный закон, закон об импичменте. Примут и о снятии недоторканости. Трохи почекай. Не все разом
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В интересах какого народа? Посмотрите кто там заседает - клейма ставить негде, за исключением небольшого числа вменяемых депутатов.
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Это правда. Но, объективности ради, этот состав ВР сделал очень много в вопросах законодательства для Украины. Этого у них не отнять...
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ох ты мля проснулись когда их распустили... может 5 лет назад надо было принимать а не улицы переименовывать???
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Так они для того и проснулись, чтобы убрать неугодного президента.
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Не прошло и 28 лет,как приняли закон.За день управились.ВРУ.Вопрос: подпишетли президент? Вариант -один..Громкий пук живого трупа.
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підпише. при рейтингу його партії більше 40 відсотків імпічмент через ВР зЕ НІЯК НЕ ЗАГРОЖУЄ.
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Зачем подписывать закон,принятый взбесившейся ВРУ? токсично с ними общаться.На гарне ,ВРУ не здатна.Скажем повысить социалку до пр. минимума..Разрушительница. Руину хочет.
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По сути коалиция работает и есть.
Так что закон о роспуске Рады не действителен, это очевидно
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ЗАБЫЛ ПРО КНОПКОДАВОВ НАПИСАТЬ!!
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Чому ця какапіція за п"ять років не прийняла заког про вибори зняття недоторканості і імпічмент?Це не какаліція, а зграя злочинців які тримаються за недоторканість. Рада ухвалила закон про ТСК, який передбачає процедуру імпічменту - Цензор.НЕТ 1755
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по сути её,как не было 3 года,так и нет,а все,шо треплорук на камеру трындит - пустые слова
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По сути - это ещё как КС решит. Какая коалиция, если Парубий состав ее скрывал уже 3 года? Пусть напишет кто входит в её состав и тогда посмотрим была она или нет. Думаю не напишет.
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Они подали в КС список с личными подписями каждого
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Та да, коалиция под шапкой-невидмкой: то она есть, то ее нет. Больше все-таки нет.
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а вы уполномочены мерЯть коалицию, видать Иксперт..)))
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Как? они сами разогнали коалицию намедни.
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Что может быть очевидным в твоем состоянии передоза? Только "бессоница"))
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В принципе....тот законпроект который подавал чувак с ксивой презЕдента.....был написан на основе этого законопректа...
Его слегка подредактировали....в основном выкинули любые упоминания о сроках тех или иных процедур....что делало импичмент нереальным....

В этом законе....все написано четко.....сколько времени отводится на то или иное действие.....

Посмотрим что там промычит зебеня...и подпишет или нет.......но 279 голосов...это довольно много...и набрать 300 если чувак наложит вето...не так уж и сложно....
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А що чекає на цю раду якшо вона прогоглосує за імпічмент вгадай з трьох раз. Рада ухвалила закон про ТСК, який передбачає процедуру імпічменту - Цензор.НЕТ 6171
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А она проголосует..?? А если проголосует то что будет..??
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Вона з тобою муфлоном забулась порадитись.Проуедуру імпічмента ця рада не зможе провести бо ця бидлота розігнана безповоротньо,а до перевиборів цей закон можна й не підписувать. Рада ухвалила закон про ТСК, який передбачає процедуру імпічменту - Цензор.НЕТ 5515
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Да можно и не подписывать....через 15 дней он автоматически будет считаться подписанным.....
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Звісно ж навіщо той президент з його підписом якщо і без нього иожна. У вас у лікарні всі так вважають чи є інші думки? дійсно з пріветом
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Конечно можно... Ведь об этом нам всем гласит Конституция Украины... и вам зебеням к стати тоже...

Статья 94...изучай....
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,У вас у свинарнику своя конституція,панамська.
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Конституция Украины она одна...для всех...и для вас зебеней тоже....
Напоминаю...статья 94 ....изучай....
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Нужна....но если он не подпишет...то нужно проголосовать еще раз...и 300 голосов заменят подпись чувака с ксивой презЕдента....
А учитывая тот факт...что авторами данного закона являются...
Ініціатор(и) законопроекту:
Кожем'якін Андрій Анатолійович (VIII скликання)
Тимошенко Юлія Володимирівна (VIII скликання)
Березюк Олег Романович (VIII скликання)
Сироїд Оксана Іванівна (VIII скликання)
Сюмар Вікторія Петрівна (VIII скликання)
Парубій Андрій Володимирович (VIII скликання)
Ляшко Олег Валерійович (VIII скликання)

а это представители практически всех фракций в ВР кроме жопоблока....набрать 300 голосов не составит большого труда...
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Кстати, новый законопроект об импичменте, который тебе так по душе, вносил именно презЕдент. Но будет дураком, если его подпишет. Подписывать нужно только вместе с законом о снятии неприкосновенности с депутатов, судей и прокуроров.
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Осталось дождаться 21 июля и сформипрованного партией "Слуга" и "За життя" парламентского большинства и будет вам и уряд и импичмент
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Якщо мертвечук об"єднажться з свинарником, в них все одно більшості не буде.
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Она уже есть! Так говорили и про Зеленского и победу жирной свинье пророчили но 5 социологических контор в один голос дали прогноз с точностью до 1-2% и сейчас дают: "Слуга" - 49%, "За життя"- 11%. И меньше не будет плюс мажоритарные "зрадныки" так что не раскатывай губу а готовь очко!
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Нужна....но если он не подпишет...то нужно проголосовать еще раз...и 300 голосов заменят подпись чувака с ксивой презЕдента....
А учитывая тот факт...что авторами данного закона являются...
Ініціатор(и) законопроекту:
Кожем'якін Андрій Анатолійович (VIII скликання)
Тимошенко Юлія Володимирівна (VIII скликання)
Березюк Олег Романович (VIII скликання)
Сироїд Оксана Іванівна (VIII скликання)
Сюмар Вікторія Петрівна (VIII скликання)
Парубій Андрій Володимирович (VIII скликання)
Ляшко Олег Валерійович (VIII скликання)



а это представители практически всех фракций в ВР кроме жопоблока....набрать 300 голосов не составит большого труда....
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Законопроєкт про імпічмент президента який подав Зе на минулому тижні Рада навіть не внесла на розгляд до порядку денного, оскільки він повторює пункти Закону про регламент ВР. Закон який сьогодні 279 голосами ухвалила Верховна Рада - це результат спільної роботи багатьох фракцій. Ініціаторами закону виступили Кожем'якін, Тимошенко, Березюк, Сироїд, Сюмар, Парубій, Ляшко. Результат поіменного голосування за посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52517
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А где-нибудь в новом законе упоминается о мнении народа? Вот то что эту зраду поддерживает только 4% населения я читал. Я бы на месте Зеленского такую туфту не подписывал.
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А в том законопроекте что подавал чувак с ксивой презЕдента....где нить было упоминание о мнении народа..??
Что до не подписывал....то на это есть статья 94 Конституции Украины....
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Ну значит пусть тянет до последнего и пусть проголосуют 2/3. Для этого изменники народа посъезжаются даже из отпуска.
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Зайди на сайт ЦВК, там побачиш скільки % населення проголосувало на виборах за депутатів чинної Верховної Ради. А свій дебільний аргумент 4% прибережи на пізніше, за рік він тобі стане в пригоді як рейтинг зелі впаде до такого ж рівня.
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Твої аргументи з посиланням на 2014 рік, зашкалюють своєю дебільністю. Треба дивитися на сьогодення.
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З Порошенко в 2014 р. те ж проголосувало більше 50%, і що від них залишилося? І чому якщо б ти був чесним хоча б перед собою таке сталося, ти і сам знаєш. Те ж саме і ВР, бо зрадники Майдану.
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Отличный пендель Зеленскому !
И что скажет Мендель ?
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Эта зрада дождётся что её вынесут вперёд ногами после нового майдана.
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До речі, навіть зебіли мають знати, слово Майдан пишеться з великої, а <******* з маленької літери Рада ухвалила закон про ТСК, який передбачає процедуру імпічменту - Цензор.НЕТ 7852
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Це всі свинарчуки такі розумні? чи тільки владдаун?
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Спочатку подивися в словнику, з якої літери, як і революція.
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В данном случае "Майдан" - имя существительное, собственное. А как пишется - посмотри раздел грамматики
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А чем зебени недовольны..?? Им нужны шашечки или ехать?? Им нужен закон с урегулированной процедурой импичмента президента...или нужен закон написанный исключительно чуваком с ксивой презЕдента....??
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Так этого не будет ни при каких обстоятельствах, будет кто-то другой, но не он. Уверен на 100%.
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Нормально хоть с перепугу приняли, хотя могли бы и при Свынопотаме принять раньше .
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Давайте прикинем , а если нет возможности создать ВСК ? Пример , президент нарушил все возможные законы , а в ВР его сторонников с сочувствующими такое количество,которое может заблокировать принятие этого вопроса , и что тогда? Что-то не вяжется, здесь нужно выписать определённые правила при которых даже самая высокая судебная инстанция не имеет право на шаг в лево или право.
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Я с тобой согласен, в том плане что то сволочьё которое сейчас собралось в ВР может объявить импичмент, ведь Зеленский против незаконного их обогащения.
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тепер лишилось знайти 300 голосів після "вето" президента...
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Если сейчас проголосовали 279 депутатов, то если узеленский ветирует закон, то 300 депутатов соберутся по щелчку пальцев из принципа. Даже злостные прогульщики придут.
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БЮТ й жопоблок навряд чи дадуть голоси...хз як мажоритарники себе поведуть перед виборами (чи захочуть конфліктувати з Бенєй)...
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Бойко будет следующим. Наверное тебя очень обрадует, т.к. пишешь на украинском. Йди шукай 300 голосів Рада ухвалила закон про ТСК, який передбачає процедуру імпічменту - Цензор.НЕТ 612
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от чому всі ольгинці такі невиховані?! Вам що не пояснювали що "тикання" до незнайомої людини ознака бидлядства?!(((
а кому треба голоси - хай йдуть й шукають...
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А де тебе навчили так називати опоблок, в сільському туалеті?
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до ворогів України не може бути ні вихованості ні пощади...а ви ольгіно просто тупо палитесь)))
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Ось і я стаю таким же невихованим коли бачу багато бажаючих звільнити президента, який пропрацював 2 тижні, і не зробив нічого поганого. А ті бажаючі це ті, хто підтримує корупцію, мародерство, кумовство і таке інше.
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За два тижні не одноразово насрав на конституцію, назначив своїх кумів, друзів, бізнес партнерів на високі посади, зняв з розшуку свого друга Лазурко, пропонує здачу державних інтересів, використовуючи для цього людей яких сам назначив.
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Как ни странно, но первым закон о ВСК, предусматривающий процедуру импичмента начал пытаться пропихивать ещё летом 15-го года пан Ляшко.
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При нынешней конституции импичмент всё равно практически нереален, так что этот закон мало на что повлияет. Полная процедура (раздел 5, ст. 111)
1) Инициировать импичмент (нужно одобрение простого большинства ВР)
2) Работа следственной комиссии
3) Предъявить обвинения (требуется конституционное большинство)
4) Проголосовать импичмент (требуется согласие 3/4 от конституционного состава ВР).

Найти 3/4 голосов вряд ли удалось бы даже против Ющенки в стадии окончательного разложения. Так что закон чисто имиджевый - чтобы получить рабочую процедуру, надо менять конституцию.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРада ухвалила закон про ТСК, який передбачає процедуру імпічменту. ВIДЕО (оновлено)
 
 
 
 
 
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