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Все про:ВР (4917) ТСК (76) імпічмент (70)

 Рада ухвалила закон про ТСК, який передбачає процедуру імпічменту

Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт №1098 про тимчасові слідчі комісії (ТСК) і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України.

За відповідне рішення проголосували 279 народних депутатів, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Закон про ТСК також прописує процедуру імпічменту.

Читайте також: Парубій: До законопроекту про ТСК із процедурою імпічменту подано 1650 правок

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130890
 
   
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Зеленский должен использовать право вето! ******** с доверием 4% не должны иметь даже теоретического шанса на импичмент всенародно избранного президента!
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ты дурачок? какое вето, зе сцыкло,чтобы подтвердило,что оно сцыкло 100 % Рада ухвалила закон про ТСК, який передбачає процедуру імпічменту - Цензор.НЕТ 9629
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"проголосовали 279"- еще 21 ивето на вату.
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Шо, лахто, заздриш? Нудно у вас - то ху, то ме і жодної інтриги.
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Чего вы так боитесь?!
Вы чего то не договариваете! Зеленский что уже успел совершить гос измену? Рада ухвалила закон про ТСК, який передбачає процедуру імпічменту - Цензор.НЕТ 3330
Он вроде как и сам ратовал за такой законопроект, так что вы должны радоваться

PS ВР до выборов чисто физически не успеет сформировать такую комиссию, а комиссия провести расследование и подать отчет в ВР,!!!
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Тепер 300 голосів на підпис зібрати залишилося. Щось сумніваюся в тому що демократичний президент це підпише.
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Уже есть 279 упоротых... А Медведчук думаю если че может опять подставить плечу опоблока партнеру Пете. так что ситуация опасная.
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Чому ти взяв батькове прізвище - Кацапов? Мін би взяти материнське - Козин.
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Откуда цифра? БПП и НФ? Там это все неоднородно. Некое аморфное болото со своими личными интересами далекими от интересов страны.
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Навіть якщо не вийде то вето багато скаже людям про Зелінського.
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Поперше ще треба подивитися як згідно цього закону виписана сама процедура імпічменту. Бо з статті не зрозуміло.
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подпилили зелеБеньскому ножки кресла.
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С его рейтингом врядли. По карйней мере на текущее время.
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а при чём тут рейтинг? будут бить не по рейтингу, а по хлебалу.
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Нечем бить. Там не наберется конституционное большинство.
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дай Бог пригодится закон. если народы смеясь расстаются со своим прошлым то украинский народ смеясь расстается со своим будущим.
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Его еще Президент не подписал....Рада может "ПРИНИМАТЬ" все что угодно - но нужна подпись Президента)))...
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тобто, присутня "дрожь в каленах" за зейло?
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Зэдент обязан подписать или ветировать на законных основаниях. Если нет подписывает голова Рады.
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Я вижу в Раде не больше 150 депутатов....а проголосовало 279...вот ВАМ И ЗАКОННАЯ П!ДСТАВА.....опять кнопкодавили....
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да, кстати очень интересно как голосовали в зале нужно видео посмотреть)))
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Не обязательно. 300 + подпись Голови ВР.
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Штирлиц, как всегда спокойный, вытащил из правого кармана мундира свой любимый кастет, сжал его в правой руке так, что его рязанская физиономия превратилась в рожу головореза гестаповских застенков и направился к дерущимся. Через секунду Борман даже не понял, почему вместо костлявого горла Геббельса в его руках оказалась бутылка армянского коньяка и очень сильно болело правое ухо, а сам он был далеко не за своим столиком… Расправившись с Борманом, Штирлиц принялся мутузить Геббельса с удвоенной силой опытного боксера киевского чемпионата по боксу. Когда Штирлиц понял, что гений нацистской пропаганды может не выдержать, он швырнул избитое тело за стойку бара откуда, кроме грохота, послышалась отборная русская ругань с нежным, украинским акцентом. Неожиданно в кабачке появился Гитлер. - Что вы себе позволяете, штандартенфюрер, - закричал он, увидев окровавленные руки разведчика - вы что сошли с ума? Или белены, батенька, объелись? Вы на кого руки поднимаете? - Но, мой фюрер… - Молчать! Я вам запрещаю! Слышите, запрещаю говорить! Как стоишь, гад, перед фюрером!? После последних слов посетители кабачка вскочили и хором заорали: - Хайль Гитлер! - То-то! - Фюрер радостно заморгал глазками. - Будете, впредь, хотя бы замечать любимого фюрера. Распустились тут без меня… Исаев, а что вы здесь делаете?
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Закон об импичменет ни о чем! Там столько бюрократических и судебных заковык, что проще по старинке - через Майдан. Так что Зебил типа выполнил обещание, а на самом деле - нет.
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а при чем тут Зе? законопроект президента не внесли на голосование... опять хряки манипулируют...
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Все фракции отдали голоса за этот закон, кроме бениной фракции "Воля народу" а скорей всего её нужно назвать "Воры народа" или "Воры на воле"
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читая комменты зебилов, складывается впечатление, что в Законе прописана конкретная фамилия. Рада ухвалила закон про ТСК, який передбачає процедуру імпічменту - Цензор.НЕТ 8612
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Ну учитывая, что при Порошенко 5 лет даже не думали принимать эти куртизанки в раде, то понятно, что они замышляют!
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Так как нет закона об импичменте мэров,нужно срочно повесить Труханова и Кернеса-пускай потом опротестовывают в КСУ,
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Кстати не удивило даже. Наша прогнившая Зрада так и не решилась пакетно принять два закона как предлагалось - закон об импчменте одновременно со снятием неприкосновенности с депутатов. Опять мутняками да обходняками свои оборудки делают.
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Чому ви думаєте що депутати мають погоджуватися зі всім що пропонують?
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КОЛИ ЗНІМЕТЕ З себе НЕДОТОРКАНІСТЬ СУКИ!!! Рада ухвалила закон про ТСК, який передбачає процедуру імпічменту - Цензор.НЕТ 5833
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После последних заявлений чучмы пора начинать саму процедуру импичмена зелепукину
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Не підписувати закон про тск, поки не скасують недоторканість.
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