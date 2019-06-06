 Рада ухвалила закон про ТСК, який передбачає процедуру імпічменту

За відповідне рішення проголосували 279 народних депутатів, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Закон про ТСК також прописує процедуру імпічменту.
За відповідне рішення проголосували 279 народних депутатів, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Закон про ТСК також прописує процедуру імпічменту.
Вы чего то не договариваете! Зеленский что уже успел совершить гос измену?
Он вроде как и сам ратовал за такой законопроект, так что вы должны радоваться
PS ВР до выборов чисто физически не успеет сформировать такую комиссию, а комиссия провести расследование и подать отчет в ВР,!!!