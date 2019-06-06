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Все про:журналістика (799) Зеленський (1611)

 "Ви не даєте розслабитися", - Зеленський привітав журналістів із професійним святом

Президент України Володимир Зеленський привітав журналістів із професійним святом і закликав не давати нікому спуску.

Про це Зеленський написав на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"У вас багато талантів. Але один я ціную понад усе: ви не даєте розслабитися. Змушуєте завжди тримати себе в тонусі. За це я вам дякую. Дуже дякую. Прошу одне: продовжуйте так і далі, не давайте спуску нікому – ні теперішнім, ні колишнім, ні майбутнім. Бо за вами має бути правда, лише правда і нічого, крім правди. З днем журналіста!" - написав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спілка журналістів зафіксувала 7 нападів на працівників ЗМІ в травні

Ви не даєте розслабитися, - Зеленський привітав журналістів із професійним святом 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130886
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленский, если ты капитулируешь со своим Кучмой перед террористами из ОРДЛО и дашь воду в оккупированный Крым, расслабиться тебе не даст Украинский народ, в прямом смысле слова
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Именно поэтому наш самый открытый в мире припиздент организовал недопуск на свой брифинг в АП нескольких десятков журналистов ВЧЕ-РА!
https://censor.net.ua/photo_news/3130409/5minutnoe_razocharovanie_mnogie_jurnalisty_ne_smogli_popast_na_pervyyi_brifing_zelenskogo_izza_usilennoyi
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Интересно...этот свой спитч он у кого украл..?? ПрезЕдент воришка....глаз да глаз за ним нужен...
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А то Украины немцы конгресы какието!Мучаете меня ШО при царском режиме!!
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рептилоиды, франческа, это зе дебилы, не путайте пожалуйста
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Зеленский уже записал в декларацию виллу в Италии, которую скрыл в декларации. Что по-этому поводу пишут журналисты? "Ви не даєте розслабитися", - Зеленський привітав журналістів із професійним святом - Цензор.НЕТ 8915

"Ви не даєте розслабитися", - Зеленський привітав журналістів із професійним святом - Цензор.НЕТ 5551
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да это Зеля не дает расслабится от своих тупых идей.притормозил бы,а то попкорн уже закончился
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Вазелин, а шо там с петицией по твоей отставке (набрала больше 60 тыс.голосов и подписи резко остановили за 80 дней))), рассмотрел чи ще не?
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Йди вже геть з наших очей, зєля. Позорище держави.
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абачок «Три поросенка». За одним из столиков - Геббельс и Борман. Пьяные в «доску». - Только Маркс - истинный диалектик! - орал Борман, сотрясая своим голосом полки с водкой и самогоном. - Ваш Маркс, Борман - жирная свинья, впрочем как и вы, - визжал Геббельс, истинный знаток трудов Ленина. - Что вы сказали? Повторите! - Что слышали! - Ах ты, жирная харя, ты с кем разговариваешь? - C жирной свиньей и скотиной, - прошипел доктор Геббельс. Борман незаметно вздрогнул и ему показалось, что голова Геббельса чертовски смахивает на голову кобры, готовой броситься в атаку. Однако рейхсляйтер вовремя спохватился и обеими руками схватил Геббельса за горло и принялся яростно душить новоиспеченного защитника ленинских трудов. Геббельс, извиваясь как урюпинская болотная гадюка, вырывался и кричал: - Только Ленин - истинный диалектик! Подбежавший официант, c явно воронежской физиономией, убирая разбитые стекла и опрокинутые тарелки, шепнул Борману: - За яблочко, рейхсляйтер, за яблочко его! - Не учи меня душить, скотина! - заорал Борман и ударил несчастного кельнера в место чуть ниже пояса. От нестерпимой боли бедный парень взвыл и на чистом русском языке заорал: - Фашистская сволочь и свинья! e-reading.club
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Зеленский, если ты капитулируешь со своим Кучмой перед террористами из ОРДЛО и дашь воду в оккупированный Крым, расслабиться тебе не даст Украинский народ, в прямом смысле слова
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Не переживай. Дать воду в Крым уже не возможно из-за фактического разрушения канала. Зарос.
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Интересно...этот свой спитч он у кого украл..?? ПрезЕдент воришка....глаз да глаз за ним нужен...
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МИДовцы в свое время стырили для речи Порошенко фрагменты из выступления Бжезинского. «Россия может быть либо империей, либо демократией, но не тем и другим одновременно… Без Украины Россия перестаёт быть империей, с Украиной же, подкупленной, а затем и подчинённой, Россия автоматически превращается в империю» (о ситуации 1994 года).
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Так приведи нам ссылку на ту речь Порошенко....когда...где.. и как он использовал фрагменты выступления Бжезинского...??
Никому и никогда не запрещено использовать фрагменты выступления других людей.... если ты указываешь их авторство....
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Понятно....очередной зебеня...в очередной раз сбрехал....
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Именно поэтому наш самый открытый в мире ********** организовал недопуск на свой брифинг в АП нескольких десятков журналистов ВЧЕ-РА!
https://censor.net.ua/photo_news/3130409/5minutnoe_razocharovanie_mnogie_jurnalisty_ne_smogli_popast_na_pervyyi_brifing_zelenskogo_izza_usilennoyi
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ДревляниН‏ @freeukrman 41 хв.41 хвилину тому

Сьогодні день журналіста.
Не люблю журналістів, не люблю за те що вони робили і зробили: знівелювали всі позитивні досягнення України за 5 років в очах населення, і результаті ми маємо Голобородька.
Щиро бажаю нашим журналістам до кінця «випити чашу наслідків».
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Особо Бигус негодяй - про свинарчуков рассказал ****.. Межет они так бы и продолжали 3.14здить ..
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Чому зараз мовчить? Так, що там з бізнеспартнерами-"свинарчуками" Пороха? А що там з бізнеспартнерами-"свинарчуками" Зе, яких призначили на всі керівні посади України? Мовчить ... су.а
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Власть поменялась, Бигусу нечего боятся, пусть покажет исходники, с которых он снял свои мультики о телефонных разговорах.
Почему он их отказывается показать?
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Бігус чудовий приклад. Люта ненависть до "свинарчуків" і жополизне інтерв`ю з Коломойським. Ідеальна медіаповія.
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Шо, притомився? Хочеш знов відпочити в Турції?
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Хочеш "расслабиться" - випий "слабительноє". Можна ще "коксу" понюхати. Але тоді гама відчуттів буде неповною.
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Журналисты на "1+1" в новостях (как расслабон): - визит в Брюссель, костюм жены, потом быстренько про АТО и похороны мальчика, а потом обстоятельный сюжет про бабочек (на прошлой неделе - сюжет про снятие кота с дерева) !!! "Ви не даєте розслабитися", - Зеленський привітав журналістів із професійним святом - Цензор.НЕТ 4147
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Бигуса не забудьте поздравить, вот кто поработал, так поработал...
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Хочеш "расслабиться" - випий "слабітєльноє". Можна ще коксу понюхати. Але тоді палітра відчуттів буде неповною.
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Журналісти, щоб не турбувати і не втомлювати презЕ, не будуть вимагати особистих пояснень, про державну зраду в Мінську. Відпочивайте. Може в Турцію, на шашличок?
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МИДовцы в свое время стырили для речи Порошенко фрагменты из выступления Бжезинского. «Россия может быть либо империей, либо демократией, но не тем и другим одновременно… Без Украины Россия перестаёт быть империей, с Украиной же, подкупленной, а затем и подчинённой, Россия автоматически превращается в империю» (о ситуации 1994 года).
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И кто теперь Цеголко обвинивший Зе в краже- журналист или брехло .
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порошкам зараз треба скандали, гучні піар-ходи і тд, ціль - пролізти в в.зраду))
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Один вопрос и все попытки ПАП и Ко, пройти в ВР стремятся к нулю- А что мешало вам сделать это в предыдущие 5 лет .
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В свое время это когда?? Где ...когда...и как Порошенко использовал фрагменты выступления Бжезинского...??
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порохаті, як у вас підгорає))),
ps я не прихильник зєлі, я противник порошка! "Ви не даєте розслабитися", - Зеленський привітав журналістів із професійним святом - Цензор.НЕТ 6724
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Иди с сепарами братайся, вам мир обьявили, будут стрелять терпи...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Ви не даєте розслабитися", - Зеленський привітав журналістів із професійним святом
 
 
 
 
 
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