 "Ви не даєте розслабитися", - Зеленський привітав журналістів із професійним святом

Про це Зеленський написав на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"У вас багато талантів. Але один я ціную понад усе: ви не даєте розслабитися. Змушуєте завжди тримати себе в тонусі. За це я вам дякую. Дуже дякую. Прошу одне: продовжуйте так і далі, не давайте спуску нікому – ні теперішнім, ні колишнім, ні майбутнім. Бо за вами має бути правда, лише правда і нічого, крім правди. З днем журналіста!" - написав Зеленський.
Никому и никогда не запрещено использовать фрагменты выступления других людей.... если ты указываешь их авторство....
https://censor.net.ua/photo_news/3130409/5minutnoe_razocharovanie_mnogie_jurnalisty_ne_smogli_popast_na_pervyyi_brifing_zelenskogo_izza_usilennoyi
ДревляниН @freeukrman 41 хв.41 хвилину тому
Сьогодні день журналіста.
Не люблю журналістів, не люблю за те що вони робили і зробили: знівелювали всі позитивні досягнення України за 5 років в очах населення, і результаті ми маємо Голобородька.
Щиро бажаю нашим журналістам до кінця «випити чашу наслідків».
Почему он их отказывается показать?
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И кто теперь Цеголко обвинивший Зе в краже- журналист или брехло .
ps я не прихильник зєлі, я противник порошка!
Новые лица молодой команды...