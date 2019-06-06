 "Ви не даєте розслабитися", - Зеленський привітав журналістів із професійним святом

Про це Зеленський написав на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"У вас багато талантів. Але один я ціную понад усе: ви не даєте розслабитися. Змушуєте завжди тримати себе в тонусі. За це я вам дякую. Дуже дякую. Прошу одне: продовжуйте так і далі, не давайте спуску нікому – ні теперішнім, ні колишнім, ні майбутнім. Бо за вами має бути правда, лише правда і нічого, крім правди. З днем журналіста!" - написав Зеленський.

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