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Все про:Кучма (302) обстріл (5187) Донбас (12046) В'ятрович (147)

 Не стріляють у відповідь ті, кого поставили до стінки, - В'ятрович про пропозицію Кучми

Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович прокоментував заяву представника України на мінських переговорах Леоніда Кучми про те, що в новій угоді про перемир'я на Донбасі треба внести пункт, що забороняє ведення вогню у відповідь.

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Не стріляють у відповідь ті, кого поставили до стінки", - написав В'ятрович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виставляємо Кучму з калашом на передову під обстріл - якщо не буде відстрілюватися, значить, годний метод, - Берлінська про пропозицію експрезидента "не стріляти у відповідь"

Він також нагадав, що сьогодні 75-та річниця висадки союзних військ у Нормандії, і наголосив, що "переможці стріляли не тільки у відповідь".

Раніше глава української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Леонід Кучма на переговорах у Мінську запропонував при складанні угоди про введення в районі бойових дій на Донбасі режиму тиші, треба внести пункт, що забороняє ведення вогню у відповідь.

Не стріляють у відповідь ті, кого поставили до стінки, - Вятрович про пропозицію Кучми 01
Не стріляють у відповідь ті, кого поставили до стінки, - Вятрович про пропозицію Кучми 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130885
 
   
 Топ коментарі
 
А ви з якого боку фрону "вещаете"?
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Где ты блеать братьев видел? тупоголовая обезьяна!
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Красавы все на фронт ушли, Вятрович балабол
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Хтось пану Леоніду , та й підказав на вушко такий метод , цікаво - хто!?
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"Ми приїхали з дорожньою картою від президента України".
Л.Кучма
Ще питаня будуть?
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Дык...он же с зятем ночью к еврейскому мальчику ездили, чтобы тот отговорил кучму от опрометчивого шага...еврейский мальчик отговаривал, но в силу плохого сценария его слова отлетали от кучмы, как овечий помет от полкового барабана...кучма сам щось там вигадав...
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Відомо з яких фронтів шарікови "вещают" - з колчаковських.
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Если коротко, то я проукраинский. Тут читаю, смотрю иногда, что пишут.... Цензор сегодня, это не цензор вчера. Но читать можно. Хотя многих, кто тут в 14 сидел, их уже почти нет. Осталосъ не много. Я родился и рос в Киеве, если что!
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из окопа пишешь, о существо неведомого пола?
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Пане Лещенко , той "snoopy1" -запоребриковий ботік , що він толкового може написать - та нічого більше ніж у кремле-методичці...
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Викторович, если ты меня не знаешь, это еще не значит, что я бот!
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- Почему вы Ляпсус халтурите, вместо того чтобы учиться? Ответьте! -- Мне нужны деньги.(с)
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А Кучма хитрожопый тип. Его с Вятровичем в один окоп
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А на тебя даже пули жалко. Таких предателей следует топить в свинячьем говне.
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это все, на что твоя фантазия способна? Слабак !
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Не считаю его красавой. Но тут- респект.
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Товарищ Вятрович, надеюсь, из окопа спамит?
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С окопа: выгляньте со своей стороны- увидите, только не надолго - не всем дошёл приказ ВСУ не стрелять. Не стріляють у відповідь ті, кого поставили до стінки, - В'ятрович про пропозицію Кучми - Цензор.НЕТ 9508
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Стреляют. Невидимыми пулями прямиком в мозг.
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Ще й як стреляють, Бандера вже давно в могилі, а москалі до цих пір кипятком сцуть
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Не стреляют в ответ те кто не считает Украину своей землей. Кучма должен давно на зоне гнить за убийства. Иначе Украина так и останется дикой страной третьего мира где убийца может разгуливать на свободе благодаря своим деньгам и покровителям.
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Ну, Кучма себе біля розстріляної стінки ніяк не бачить. А на решту йому начхати. Як і новоявленому та його ляльководам. На чому ґрунтується така впевненість, я особисто зрозуміти не можу.
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Так розстрільна команда може виявитися не кацапською. Або навпаки - кацапською, коли бізнес комусь з кацапів дуже сподобається.
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"Ми приїхали з дорожньою картою від президента України".
Л.Кучма
Но "рыба гниет с головы" Зе гидранта и его АП.
Так говорили 73%,только фамилия и АП были другие.
Почему щас заткнулись? Команды от ФСБ нет?
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Леонид Данилович не новые Лица-Гонгадзе знает!
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Когда уже всех пэдриных прихильников попрут с должностей..
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И Стус в могиле переворачивается,когда по всем каналам его предки Мертвечука ежедневно слышат...!
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Зеля попросив у Портмана нове озброєння, то мабуть, гранати без запалів, автомати без столів і петарди замість мін, бо ж у відповідь не можна стріляти... Зебіли.
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Та чого ви? Поросив нормальне озброєння. Не з пустими ж руками "на поклон" до кацапів йти? Дари потрібні
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Националисты!!! Где ВЫ??? ау??? Где штурм АП???? Где митинги-шмитинги???
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Не в моде они нынче.
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Настоящие националисты были в 1933-1944.
А эти так, пшик в пустоту.
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им еще не проплатили
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Ох і понабігали "запоребрикові" , стайкою кремле-ботською. Не проштовхнешся ... так і нявчать один наперед одного...
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Даже животные до последнего защищают свою территорию и своих детей несмотря на превосходящие силы врага. Неужели мы хуже животных? Почему рашисты напали на Украину? Они знали что мы не будем стрелять. И они еще раз нападут скорее на 45-ти миллионную Украину населенную трусливыми гомиками, продажными либералами и терпилами которая не стреляет чем на 2-х миллионную Чечню или Грузию или Азербайджан, которые до последнего будут отбиваться.
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Кучма все правильно делает. Пора уже прекращать эту братоубийственную войну. Украине нужен мир!
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Где ты блеать братьев видел? тупоголовая обезьяна!
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Здрисніть з нашої землі, тоді і настане мир.
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Ну как же - "мы и гусские один нагод". Это еврей-ашкеназ Зюзя этому учит, вторя сатаршему товарищу *****.
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- Мой командир меня почти что спас,
- Но кто-то на расстреле настоял,
- И взвод отлично выполнил приказ,
- Но был один, который не стрелял...
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Вятровіч! Коли історик залазе в діпломатію, то він не стає діпломатом, а перестає бути істориком і перетворюється в пітараса. Do you understand?
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"Залазе", "діпломатія".
Коли безграмотне "залазе" у коменти, то яка тут "діпломатія", зебілотюльок?
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Майже завжди стріляли у відповідь. Тому всі ці "односторонні пєрємірія" були лише для зовнішнього користування. Першими не стріляли, це факт.
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И ты еще был юлианцем, скотина! Быстро же перекрасился в жабий цвет. Не стріляють у відповідь ті, кого поставили до стінки, - В'ятрович про пропозицію Кучми - Цензор.НЕТ 7433
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да это **** кацапская .ванятко сулима. на лету переобувается и сам есть такой питарасище
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Всі вони птєнци гнєзда каламойскага.
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Юля закликала своїх прихильників підставити Вовіку плече, Марченко! Розтули очі! В тебе сидить образа за деякі неправдиві сцени з Юлею в випусках Кварталу. Але це тільки слова! А людину треба судити по справах. Нехай про Вову кажуть його справи! Як і про кожного.
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Кацапської не розумію, вибач.
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Доречі Юля все одно б не виграла у Пороха. Не вміє Юля так, як Вовік, працювати з електоратом. Принаймні на сьогодняшній день. Тому дарма ви так вороже ставитесь до Вовіка. У наступному парламенті вони приречені бути в коаліції. Попийте водичкі, зрештою
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Вятровичу нужно идти скорее в политику и на выборы. Умный мужик и вроде не предатель.
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.....страну поставили в позу , что не рыпнуца ((((( ЛЮБОЕ ДЕЙСТВИЕ на пользу росии ((((
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Не стрелять в ответ-это дебилизм.С гопотой так нельзя-это не поможет.Тактика только одна-на весь мир говорим,что мы не стреляем в ответ,а на самом деле х....чить из всех стволов по всему,что движется.
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Не я его - так он меня, закон таков.
Барашек травку ест для сытости волков.
В законах жизни исключенья нет.
Не я законам враг, а он - интеллигент!

Но он противник - лучше не бывает.
Ты упадёшь - а он не добивает
Ударишь в спину - и не ждёшь ответ.
Интеллигенту от себя спасенья нет!
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Из фильма "Не бойся,я с тобой" 80-х годов прошлого века.....
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КУЧадерьМА.
Надо в неё стрелять и запретить ей стрелять в ответ.
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Тем кто предлагает не стрелять я предлагаю посадить их на передовой как гарантов мира.
Тем кто предлагает амнистировать террористов и боевиков я предлагаю подселить им домой амнистированных из тюрьмы уголовником маньяков и убийц.
Тем кто предлагает снять блокаду ОРДЛО я предлагаю в их домах снять двери и пускай живут без дверей.
Тем кто предлагает финансировать и отстраивать окупированные территории я предлагаю урезать половину их зарплаты и пенсий и отослать в фонд сепаратистов.
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.....заварили КАШУ , а когда им показали КУЗЬКИНУ МАТЬ сразу в кусты !!! Украина осталась сам на сам !!!!((((( теперь надо ДУМАТЬ как нае.......ть москалив (((((
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а как же сучмино мыролюбное перемирие, как же нихт шисен?
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В окоп кучму нужно и что бы в ответ не стрелял ...
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Не его,а Зе в голубой рубашке!
Погерою росии и новососии стрелять не будут!
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я бы предложил кучме с его выводком где нибудь на нуле позаседать а не в минске падло гребаное
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И всех зебилов, поддерживающих "не стрелять" туда же
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Для Зеленского это будет звучать так: Хорошо смеется тот, кто стреляет последним" Не стріляють у відповідь ті, кого поставили до стінки, - В'ятрович про пропозицію Кучми - Цензор.НЕТ 7042
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На выборах за националистов 1% голосует, а как запахнет жаренным, тут же визжат:
"Где националисты?! Бегите под АП, палите шины. Спасайте нас!"
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За такі ідеї, які пропунує Кучма, років 75 тому його би вже давно обявили капітулянтом та шпіоном і винисли смертний вирок, його ж бувші колеги комуністи.
Країни типу Англія і Америка мабуть обмежились би лагерем для неблагонадійних, де би на нього також не чекало нічого хорошого.
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Не стріляють, також зрадники та колаборанти .... за цей которкий проміжок часу, як рулять ці хлопці з К95, "ЗеК *****" все більше іх нагадує
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Не здивуюсь, якщо Вятрович, Фаріон і Ніцой - фсбшніки. Так вміло ділити українське суспільство, як вони, не зміг би ніхто. А перемогти українців можна лише розділивши їх.
__________
Доречі, Фаріон - фсбшниця, як і Тягнибок. Залишились під питанням Вятровіч і Ніцой.
У США довели, що Тягнибок працював на Януковича і Москву
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНе стріляють у відповідь ті, кого поставили до стінки, - В'ятрович про пропозицію Кучми
 
 
 
 
 
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