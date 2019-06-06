 Не стріляють у відповідь ті, кого поставили до стінки, - В'ятрович про пропозицію Кучми

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Не стріляють у відповідь ті, кого поставили до стінки", - написав В'ятрович.
Він також нагадав, що сьогодні 75-та річниця висадки союзних військ у Нормандії, і наголосив, що "переможці стріляли не тільки у відповідь".
Раніше глава української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Леонід Кучма на переговорах у Мінську запропонував при складанні угоди про введення в районі бойових дій на Донбасі режиму тиші, треба внести пункт, що забороняє ведення вогню у відповідь.
Л.Кучма
Ще питаня будуть?
Л.Кучма
Но "рыба гниет с головы" Зе гидранта и его АП.
Так говорили 73%,только фамилия и АП были другие.
Почему щас заткнулись? Команды от ФСБ нет?
А эти так, пшик в пустоту.
- Но кто-то на расстреле настоял,
- И взвод отлично выполнил приказ,
- Но был один, который не стрелял...
Коли безграмотне "залазе" у коменти, то яка тут "діпломатія", зебілотюльок?
Барашек травку ест для сытости волков.
В законах жизни исключенья нет.
Не я законам враг, а он - интеллигент!
Но он противник - лучше не бывает.
Ты упадёшь - а он не добивает
Ударишь в спину - и не ждёшь ответ.
Интеллигенту от себя спасенья нет!
Надо в неё стрелять и запретить ей стрелять в ответ.
Тем кто предлагает амнистировать террористов и боевиков я предлагаю подселить им домой амнистированных из тюрьмы уголовником маньяков и убийц.
Тем кто предлагает снять блокаду ОРДЛО я предлагаю в их домах снять двери и пускай живут без дверей.
Тем кто предлагает финансировать и отстраивать окупированные территории я предлагаю урезать половину их зарплаты и пенсий и отослать в фонд сепаратистов.
Погерою росии и новососии стрелять не будут!
"Где националисты?! Бегите под АП, палите шины. Спасайте нас!"
Країни типу Англія і Америка мабуть обмежились би лагерем для неблагонадійних, де би на нього також не чекало нічого хорошого.
__________
Доречі, Фаріон - фсбшниця, як і Тягнибок. Залишились під питанням Вятровіч і Ніцой.
У США довели, що Тягнибок працював на Януковича і Москву