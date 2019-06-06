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Все про:Одеса (1919) партія (151) фальсифікації (72)

 Керівництво партії фальсифікувало з'їзд, - глава одеської "Опозиційної платформи - За життя"

На з'їзді в Києві таємно змінили політраду.

Про це кореспонденту Odessa.online повідомив глава одеської організації політсили, член політради Микола Пундик.

За його словами, в Києві відбувся з'їзд, на якому змінили політраду, а його замінили на нардепа Миколу Скорика. "Якийсь з'їзд відбувся в Києві 27-го числа. А потім дізнаємося зовсім випадково: в юстицію подали якісь документи про те, що є рішення політради про заміну мене на іншу людину. Я жодних офіційних паперів не отримував", - наголосив Пундик.

Він зазначив, що це не той з'їзд, на якому мали голосувати за кандидатів. Тепер столичне керівництво партії намагається фальсифікувати майбутній партійний з'їзд, оскільки в ньому братимуть участь фейкові делегати. "Виходить, що ми на цьому з'їзді не були представлені, але, як виявилося, не були представлені і Миколаїв, і Херсон, - додав Пундик. - У моєму розумінні, керівник обласної партійної організації - безумовний претендент на прохідне місце в списку. Зрозуміло, що були закулісні домовленості про те, що потрібно ввести нову людину, яка навіть не була членом цієї партії".

Він наголосив, що обласний осередок буде домагатися скасування результатів голосування, це передбачає закон.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130881
 
 
 Топ коментарі
 
Вот вам и вся суть этой жопоплатформы "За жиддя"
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оце так новина: у керівництві гільмінтів трапився переворот))
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двай лови скорика, засовывай его в з-цу рабиновича...и будет тебе счастие..
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двай лови скорика, засовывай его в з-цу рабиновича...и будет тебе счастие..
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У дважды "несудимого" Рабиновича по другому не бывает.
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и эта партия в лидерах опроса, кого еще ждать или чего...
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Вон в слуга народов вообще кандидатов пока нет и ничего вообще в лидерах , так партия мертветчука ещё мало лохторат и своих членов обула
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Лохторат дивиться ТВ і голосує відповідно.
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Вот вам и вся суть этой жопоплатформы "За жиддя"
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это же внутрипартийный переворот! Где дисциплина?
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оце так новина: у керівництві гільмінтів трапився переворот))
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Не тратьте зря время. Никто в этом партийном говне копаться не станет. "За життя" на выборах дошкутыльгают вторыми после "Слуг" и если дочирикаются то вдвоем составят большинство в Раде. Обязательно туда примажутся всякие мажоритарные рыги-одиночки с Юго-Востока и Центра (видроджени и народовладни хомутынники-фельдмыны). От тогда обхохочется Украина. Это будет Майдан Смеха.
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Что ты сделаешь, если будет не так? Галстук свой съешь?
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залишки попа)блока, не плутати з папом))),
хочуть в в.зраду - для чого їх рекламувати на Цензорі?
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А я на грядущих выборах пожалуй поддержу рыгов.
Посмотрим что получится.
А то все обещают, но ничего не делают.
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Не насмотрелся еще за 15 лет на рыгов?
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Ну обещать это исчо не значит женицца... He's Just Not That Into You... Керівництво партії фальсифікувало з'їзд, - глава одеської "Опозиційної платформи - За життя" - Цензор.НЕТ 7215
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Эт хорошо, чт оу них там скандалы - мож спугнут чуток избирателей - 1-2% переметнутся обратно к Оппоблоку, последних не спасет все равно, а "За жиддя" получит меньше нардепов в Раде...
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Рабинович шулер ещё за украденный рубероид не досидел в тюрьме.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКерівництво партії фальсифікувало з'їзд, - глава одеської "Опозиційної платформи - За життя"
 
 
 
 
 
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