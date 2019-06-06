 Керівництво партії фальсифікувало з'їзд, - глава одеської "Опозиційної платформи - За життя"

Про це кореспонденту Odessa.online повідомив глава одеської організації політсили, член політради Микола Пундик.

За його словами, в Києві відбувся з'їзд, на якому змінили політраду, а його замінили на нардепа Миколу Скорика. "Якийсь з'їзд відбувся в Києві 27-го числа. А потім дізнаємося зовсім випадково: в юстицію подали якісь документи про те, що є рішення політради про заміну мене на іншу людину. Я жодних офіційних паперів не отримував", - наголосив Пундик.

Він зазначив, що це не той з'їзд, на якому мали голосувати за кандидатів. Тепер столичне керівництво партії намагається фальсифікувати майбутній партійний з'їзд, оскільки в ньому братимуть участь фейкові делегати. "Виходить, що ми на цьому з'їзді не були представлені, але, як виявилося, не були представлені і Миколаїв, і Херсон, - додав Пундик. - У моєму розумінні, керівник обласної партійної організації - безумовний претендент на прохідне місце в списку. Зрозуміло, що були закулісні домовленості про те, що потрібно ввести нову людину, яка навіть не була членом цієї партії".

Він наголосив, що обласний осередок буде домагатися скасування результатів голосування, це передбачає закон.