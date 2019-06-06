 Керівництво партії фальсифікувало з'їзд, - глава одеської "Опозиційної платформи - За життя"

Про це кореспонденту Odessa.online повідомив глава одеської організації політсили, член політради Микола Пундик.
За його словами, в Києві відбувся з'їзд, на якому змінили політраду, а його замінили на нардепа Миколу Скорика. "Якийсь з'їзд відбувся в Києві 27-го числа. А потім дізнаємося зовсім випадково: в юстицію подали якісь документи про те, що є рішення політради про заміну мене на іншу людину. Я жодних офіційних паперів не отримував", - наголосив Пундик.
Він зазначив, що це не той з'їзд, на якому мали голосувати за кандидатів. Тепер столичне керівництво партії намагається фальсифікувати майбутній партійний з'їзд, оскільки в ньому братимуть участь фейкові делегати. "Виходить, що ми на цьому з'їзді не були представлені, але, як виявилося, не були представлені і Миколаїв, і Херсон, - додав Пундик. - У моєму розумінні, керівник обласної партійної організації - безумовний претендент на прохідне місце в списку. Зрозуміло, що були закулісні домовленості про те, що потрібно ввести нову людину, яка навіть не була членом цієї партії".
Він наголосив, що обласний осередок буде домагатися скасування результатів голосування, це передбачає закон.
хочуть в в.зраду - для чого їх рекламувати на Цензорі?
Посмотрим что получится.
А то все обещают, но ничего не делают.