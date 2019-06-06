 Рада сьогодні працюватиме над питанням відставки Клімкіна, Полторака і Грицака і розпочне розгляд Виборчого кодексу

Про це йдеться в порядку денному, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Так, на початку засідання депутати продовжать розгляд поправок до законопроєкту №1098, який передбачає процедуру імпічменту і повинні перейти до ухвалення рішення.

Також парламентарії мають намір перейти до розгляду в другому читанні проєкту Виборчого кодексу (№3112-1).

Як ідеться у порядку денному, депутати розглянуть низку президентських ініціатив - передбачено розгляд проєктів постанов щодо звільнення з посад міністра закордонних справ Павла Клімкіна (№10346), міністра оборони Степана Полторака (№10344) та голови Служби безпеки Василя Грицака (№10345).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Петиція за відставку Авакова набрала необхідну для розгляду президентом кількість голосів

Крім того, для включення в порядок денний пропонується 13 законопроєктів про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів щодо відповідальності за незаконне збагачення. Також депутати планують включити в Порядок денний законопроєкт Президента Володимира Зеленського №10358 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів". У засіданні передбачена участь представника Президента у ВР Руслана Стефанчука, який має представити президентські законопроєкти.

Також на Порядку денному парламентаріїв розгляд у другому читанні проєкту закону №10183 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації актів законодавства Європейського Союзу у сфері технічного регулювання". До розгляду в другому читанні також заплановано законопроєкти №8370 "Про внесення змін до деяких законів України щодо військових стандартів" та №3433 щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України.

У першому читанні народні депутати мають розглянути проєкт закону №9438 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення гармонізації кримінального законодавства з положеннями міжнародного права".

Також читайте: У парламенті почали збирати підписи за відставку Авакова

Депутати також мають намір включити у Порядок денний законопроєкти №10244 "Про військове капеланство" та 10335 щодо врегулювання капеланської діяльності у Збройних силах України та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, №8337 "Про внесення змін до Закону України "Про боротьбу з тероризмом" (щодо основ соціального захисту заручників)", №8205 "Про правовий статус і соціальні гарантії осіб, які незаконно позбавлені волі, заручники, або засуджені на тимчасово окупованих територіях України та за її межами".

Порядок денний на четвер, серед іншого, передбачає роботу в другому читанні над законопроєктами №8321-д "Про фахову передвищу освіту" та №9217 щодо відповідальності за незаконні дії стосовно державних нагород, незаконне носіння військової форми одягу та наругу над місцем поховання захисника суверенітету та територіальної цілісності України.

На порядку денному також проєкт постанови №9281 про увічнення пам'яті Героя України Левка Лук'яненка.

Також у першому читанні депутати можуть розглянути законопроєкти №9123 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визнання особою без громадянства", №10313 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення фундаментального права особи на життя", №1456 щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у виборчому процесі.