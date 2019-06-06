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Все про:декларація (537) СБУ (4383) Шабунін (77) електронне декларування (597) Баканов Іван (17)

 Керівництво СБУ приховує декларації з метою уникнення покарання за брехню в них, - Шабунін

Керівництво СБУ приховує свої декларації лише з метою уникнення покарання за брехню в них.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав голова правління Центру Протидії Корупції Віталій Шабунін.

"Допоможіть вирішити адвокаційну задачу. Ціль: Добитися оприлюднення електронних декларацій керівництва СБУ, які останнє незаконно приховує http://bit.ly/2JYnVzj. Як і більшість своїх адвокаційних кампаній, ми почали з позитивної комунікації: публічно (і не публічно) передали Івану Баканову юридичне обґрунтування, чому він зобов'язаний оприлюднити декларацію керівництва СБУ (в першу чергу власну).

У відповідь Іван Баканов сказав журналістам відверту неправду: "Відповідно до закону, я не маю подавати свою декларацію" http://bit.ly/2K0MX0U.

Неправда - має. Мене переконували, що він, Баканов, хороший юрист. Якщо це так, то журналістам він свідомо брехав. По-іншому таку відповідь я пояснити не можу", - написав він.

За словами Шабуніна, в офіційній відповіді з відмовою СБУ посилається на ст.. 52(1) ЗУ "Про запобігання корупції", яка передбачає "окремий порядок контролю осіб, які обіймають посади в органах, що здійснюють оперативно-розшукову та контррозвідувальну діяльність".

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"Пане Іване, соромлюся запитати, а ви особисто вже почали здійснювати оперативно-розшукову та контррозвідувальну діяльність? Це в рамках цієї діяльності ви роздаєте коментарі журналістам і публічні заходи відвідуєте? Оперативна діяльність зовсім інший має вигляд", - зазначив він.

Як повідомив Шабунін, ще Баканов сказав: "... у Службі безпеки працюють люди, які безпосередньо стикаються з ворогом кожного дня. Якщо вони будуть публікувати такі декларації, то вони можуть поставити під загрозу життя своїх близьких, бо люди будуть знати, де розташоване їхнє майно, які їхні родичі".

"Сам Баканов "стикається з ворогом кожного дня" хіба в рамках "оперативної діяльності", описаної вище. Але навіть якби стикався, то в усіх оприлюднених деклараціях приховується інформацію про місце розташування майна.

Ця інформація є у відкритих реєстрах і подивитися її можна прямо зараз. Потрібно знати лише ім'я і прізвище, наприклад "Іван Баканов". Тож декларації керівництво СБУ приховує лише з метою уникнення покарання за брехню в них. Маніпуляція безпекою родин справжніх оперативників - просто огидна. Видаючи такі безглузді аргументи, Баканов демонструє (в першу чергу колегам з-за кордону) не лише некомпетентність, а й ознаки маніпулювання ним підлеглими. Що, погодьтеся, для керівника спецслужби неприпустимо.

Питання: Як нам продовжити цю адвокаційну кампанію? Перевести її у формат, якою вона була за попереднього "таємного оперативника" Демчини? Далі залишатися в полі лише юридичних дискусій з СБУ?

"Нам очень важно доверие гражданского общества, международных партнеров и обратная связь...", - сказав Баканов. Шановний очільник СБУ, цей пост, у тому числі, зворотній зв'язок, про який ви просите. Довіра значної частини "гражданского общества, международных партнеров" залежить від рішення Баканова щодо цього питання. У тому числі через упоротість його попередників у цьому питанні, довіра до СБУ пробила дно", - підсумував Шабунін.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 22 травня призначив першим заступником голови СБУ - начальником Головного управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Івана Баканова.

Пізніше він повідомив, що глава держави поставив чітке завдання - зруйнувати корупційну піраміду та припинити побори з бізнесу.

Керівництво СБУ приховує декларації з метою уникнення покарання за брехню в них, - Шабунін 01
Керівництво СБУ приховує декларації з метою уникнення покарання за брехню в них, - Шабунін 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130877
 
 
 Топ коментарі
 
А кого им собственно говоря бояться, Конституционный суд отменил уголовную ответственность за незаконное обогащение, фактически узаконил нахапанное. КС всегда стоит на страже интересов коррупционеров.
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Новой власти некогда, они с кацапами мирятся...
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Так спешил,так спешил...что буквы сглотнул
А что плохого в слове активист?
Он от общества работает
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на гранты оно работает. и хамит всем. и бить морды тем, кто ему не нравится, своим святым правом считает.
белые ночи уже начались?
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Хамит тем у кого рыльце в пушку иначе гудбай демократия
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ты чё сказанул-то? демократия = хамство? Керівництво СБУ приховує декларації з метою уникнення покарання за брехню в них, - Шабунін - Цензор.НЕТ 2979 и хочешь, чтоб я поверил, что ты не кацап? Керівництво СБУ приховує декларації з метою уникнення покарання за брехню в них, - Шабунін - Цензор.НЕТ 226
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Зеленський приховав у декларації маєток на популярному серед російських олігархів курорті Форте-дей-Мармі
https://www.rbc.ua/ukr/styler/zelenskogo-nashli-villu-italii-sosedi-rossiyskie-1553774750.html

Керівництво СБУ приховує декларації з метою уникнення покарання за брехню в них, - Шабунін - Цензор.НЕТ 6804
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зарезать обеих
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Всем критикам надо получить допуск к гостайне,а то можно загреметь!
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А кого им собственно говоря бояться, Конституционный суд отменил уголовную ответственность за незаконное обогащение, фактически узаконил нахапанное. КС всегда стоит на страже интересов коррупционеров.
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Пусть теперь новая власть проверит всех. Им и карты в руки. А то ,что СБУ работала только на Пэтю и мало от нее было пользы для всей страны -это точно. И много там преступников пригрелось.
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Новой власти некогда, они с кацапами мирятся...
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Хотеть не вредно. Они могут мириться и с сатаной, да это ничего не даст. Путин не покинет военную поддержку сепарского Донбасса и не отдаст Крым. А без этого какой смысл вообще в переговорах? Никакого, они пустой звон. Нужно военным способом молча освобождать Донбасс хоть по небольшим селам и поселкам ,но продвигаться.Военные конфликты заканчиваются только в 2 способа - это поражение и сдача территории или победа.
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Лариса, проснитесь, вас купили и уже продали.
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СБУ керує сусід по парадняку і бізнеспартнер вашого презЕ. Цікаво, що ви, "патріотка" думаєте про ДЕРЖАВНУ ЗРАДУ кучми? Він сам вирішив здати Україну кацапам, чи за вказівкою презЕ?
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СБУ руководил Порошенко и это факт, а на ЗЕ нечего пенять сейчас, когда он только начал работать.
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Зрозуміло. "Руководил". Те, що на керівництво СБУ поставили не професіонала, а свого ділка, вас не обходить. Під таким керівництвом, Служба БЕЗПЕКИ України й уваги не зверне на Державну зраду в Мінську.
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А если и им и "звернуть їх увагу", то сходу свалят на папередныкив порошенка, и запустят старую волынку "а мы ваще не при делах...", "мы штота никак не начали работать..." Керівництво СБУ приховує декларації з метою уникнення покарання за брехню в них, - Шабунін - Цензор.НЕТ 1006
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Вы читали статью? Она касается также нового зелёного руководства, которое не знает и не признаёт законы. Им даже на юриста некогда учиться было. Они зашибали и зашибают бабки шутовскими представлениями по обгаживанию государства, в котором живут.
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От кого оно скрывает? От Шабунина? Бедняга. Чушь полная.
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- Скажите по совести, Ляпсус, почему вы пишете о том, чего вы в жизни не видели и о чем не имеете ни малейшего представления? Почему у вас в стихотворении "Кантон" пеньюар -- это бальное платье? Почему?!(с)
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навіщо декларації?! Пройдіть повз любого управління - головного у Києві або обласного та подивиться на автівки, на яких їздять ці "дяді".
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Вла сподіваюсь знаєте. чи чули. як після майдану всі ці роботяги. никали свої автівки

навкруги по вуличкам. всі розуміли незворотність змін після майдану.
Але головна свиня вирішила інакше...
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Хорошо зе своего дружбана баканова пристроил Декларацию показывать не надо , по которой станет видно , что он укланялся от народа , а тут за время ( надеюсь короткое ) президентства зе ещё можно будет хапануть
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Просто спрошу: кого поставил потрох на должность генпрокурора?
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Правильно)) Иногда удивляюсь порохоботам, обычно они в таких случаях либо затыкаются, либо спамят, чтоб не отвечать, либо пишут полную хрень.
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Сколько вам зе дебилам говорить , что барыгу я считаю врагом страны ещё при работе его в рнбо при пчеловоде Одно отличие ставши президентом он решил возглавить коррупцию , наверное за все время ему надоело прогибаться под других , а зе как гарант - это петрушка в руках олигархов
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Ты, гнида, довёл до суда хоть одного коррупционера? Заткнись, сученька.
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Он что прокурор или следователь Интересно как это он мог сделать расскажите пожалуйста ?
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Получает з/п и льготы о государства. Что он делает ещё?
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Какие , чё то я не в курсе У вас есть первоисточник информации , тогда поделитесь им
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Во-первых, антикорупционным органам эти декларации доступны, поэтому неясно, как это может помочь избежать каких-либо наказаний. Во-вторых, почему сами "антикоррупционеры" и Шабунин в частности так боятся подавать декларации и настолько яростно этому сопротивляются - не с целью ли избежаний наказаний и не потому ли, что им есть что скрывать?
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Нехорошо начинать с обмана
Шабунина полностью поддерживаю иначе так и останемся в мордорском болоте
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Тоже мне первооткрыватель Шабунькин! Да даже всякая бездомная собака знает, что этот филиал ФСБ только тем и занимается, чтоб кого-то пограбить. Конкурирует с мусорней, прокурвами и прочими правохренителями, прикрываясь темой национальной безопасности.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКерівництво СБУ приховує декларації з метою уникнення покарання за брехню в них, - Шабунін
 
 
 
 
 
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