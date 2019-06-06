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Все про:Кучма (302) Донбас (12046) Берлінська (8)

 Виставляємо Кучму з калашом на передову під обстріл - якщо не буде відстрілюватися, значить, годний метод, - Берлінська про пропозицію експрезидента "не стріляти у відповідь"

Главі української делегації в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу Леоніду Кучмі варто особисто перевірити на передовій ефективність його пропозиції "не стріляти у відповідь".

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написала волонтер, керівник "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська, передає Цензор.НЕТ.

"Кучма запропонував прекрасний новий спосіб припинити війну - не відповідати, коли по нас стріляють. Але спершу треба перевірити ефективність. Є надійний спосіб. Виставляємо Кучму на першу лінію, коли росіяни стріляють, даємо в руки калаш. Якщо не буде відстрілюватись – значить, годний метод, берем", - запропонувала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кучма хоче закликати українську армію "Не стріляти у відповідь"

Виставляємо Кучму з калашом на передову під обстріл - якщо не буде відстрілюватися, значить, годний метод, - Берлінська про пропозицію експрезидента не стріляти у відповідь 01

Раніше глава української делегації в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу Леонід Кучма на переговорах у Мінську запропонував під час складання угоди про введення в районі бойових дій на Донбасі режиму тиші внести пункт, що забороняє ведення вогню у відповідь.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130876
 
   
 Топ коментарі
 
ХОРОШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! Нужна петиция Вазелину Шестому-Капитулянту!
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Это не Европа " устала " от Украины , это в Киеве не в курсе , что где-то идёт война .
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Солдаты даже при наличии прямого приказа "В ответ не стрелять", имеют право стрелять в ответ поскольку вынуждены защищают свою жизнь - это нормы Конституции. Как следствие приказ преступный, поскольку запрещает им защищать свою жизнь
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Кучма.. Кучма.. Кучма.. Да при чем тут Кучма вообще? Он-же не свою личную позицию озвучил, а только слово в слово передал то, что велел главнокомандующий клоун. Не даром он с ним лично втихаря беседовал и назначил эту новую рожу то есть харю лицо короче.
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Если бы Кучма не подписал Будапештский меморандум , кто бы к нам мог сунуться ? Договор составлял еще Кравчук , но Кучма со своими советниками его не читал перед подписанием ? Когда он ответит за подпись ?
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Кучма должен ответить-куда делось Ядерное Оружие с Украины!??
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ваЗЕлины, ваших жен и детей еще не изнасиловали? Родителей не убили? В ваших домах еще не живут животные? Это не надолго. Приготовьте цветы и хлеб с солью, вас будут ******* первыми. вы же не будете сопротивляться. О вас снимут мультики на руСЬком языке и продадут в кацапию.
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На передовую однозначно, но без калаша. Стрелять в ответ нельзя.
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Мені здається що Кучма лише озвучив слова пана "Зю", без його благословіння думаю Кучма на себе не взявби таку ініціативу.
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Причем здесь калаш? Много ты наотвечаешь из одного только калаша?
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Кучма наверное забыл почему люди вышли на майдан в 2004 году.
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на самом деле все намного проще и прозаичнее. Как рассказывал мне один АТОШник в Днепре, прослуживший почти 2 года под Троицким: и у сепаров и у ВСУ стоит ежедневная задача выстрелять определенное количество боеприпаса, как правило и та и другая сторона стреляют по определенному графику, чтобы кто не говорил - а и те и другие хотят прежде всего вернуться домой живыми и невредимыми, а не убить побольше противников. Да, бывают провокации и незапланированные перестрелки, восновном когда во время "планового обстрела" шальной пулей убивают кого-то из побратимов, тогда етот график обстрелов прерывается и товарищи погибшего начинают мстить, стреляя без разбору во все что движется, но в целом такое бывает редко.
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ну, я такое читал и о второй мировой.
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А позавчера двое наших погибших от попадания ПТУРа выходит тоже по графику?
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писали же в коментах же как это было "позавчера"
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Він трошки старуватий, а от його родичів найближчіх, дочку, племінників, онуків, усіх на передову.
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Дуже добра ідея! Виставити кучму з медведчуками і шефірами на передову....
А взагалі я знову ж таки переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Такое впечатление что избрание Зели прецедентом , открыло какой то " ящик Пандоры" ,, и оттуда повалило на свет Божий , всё дерьмо . .
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"Глава государства действительно хочет, чтобы в этом регионе был мир. На заседании Трехсторонней контактной группы я высказал те пожелания, которые услышал от Президента" - Кучма https://censor.net.ua/n3130864 Виставляємо Кучму з калашом на передову під обстріл - якщо не буде відстрілюватися, значить, годний метод, - Берлінська про пропозицію експрезидента "не стріляти у відповідь" - Цензор.НЕТ 5397
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Второй день после заявлений Кучмы!!!!
Где гневные заявления националистов и "патриотов"????? Где штурм АП????

Реально я конечно понимаю причины: Нац корпус, Свобода, С14, Семенченки и прочие финансируются Беней Коломойским!!!! Лидерам платится бабло и они парят мозги рядовым членам организаций часто реально являющихся патриотами! Используют их в качестве мяса!
Включите мозг! Думайте!!!
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Вот Вам и ложка Дёгтю в Бочке Мёда,от Мафии!!
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Или берём протоколы голосования в зоне ООС и все части, которые проголосовали за зеленского , на передовую... С запретом стрелять в ответ.
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Смотрю я тут на гневные высказывания в адрес Кучмы, и немного не понимаю- неужели вы думаете, что переговорщик высказывает исключительно свое мнение а не мнение главы государства? ДумайТЕ !!!!
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Ця руда лиса стара тварь не просто перемовник - воно ж ще було і президентом! це не якась шавка, міг би і подумати перед тим як висирати таке!
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и зятя этого ганд.на с внуками тоже туда.
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Наша позиция должна быть прямо противоположной - на официальном уровне должно быть сообщено, что НИ ОДИН выстрел из лугандона не останется безнаказанным и будут применены любые средства для уничтожения и того, кто стрелял, и тех, кто находился рядом.
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Кучма лише озвучив слова пана "Зю", без його благословіння думаю Кучма на себе не взяв би таку ініціативу.
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Кучму и всех его поганых вышкребков в окопы под обстрел! Пусть защищают Украину без боекомплекта.
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КУЧМАН ВВАЖАЄ, ЩО ГОЇВ-УРАЇНЦІВ МОЖНА І ТРЕБА НИЩИТИ ! СКІЛЬКИ МОЖНА ТЕРПІТИ ТАКЕ БИДЛО .
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Старый маразматик , не чему научится. Великие говорили о договорах с рашкой и как она их выполняет , да сам же подписал бумажку, отдав параше ЯО ,, а в замен получив дырку от бублика. Уже раз завёл страну в дерьмо , второй раз пытается . По всей вероятности "попередники" до такого не допускали , поэтому сославшись на здоровье покинул Минск , а теперь резко выздоровел. Казачёк то засланый .
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВиставляємо Кучму з калашом на передову під обстріл - якщо не буде відстрілюватися, значить, годний метод, - Берлінська про пропозицію експрезидента "не стріляти у відповідь"
 
 
 
 
 
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