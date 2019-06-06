EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  1178  18
Матеріали за темою:
Все про:Азовське море (1102) військовополонені (281) Зеленський (1611) моряки (603) Могеріні (210)

 Євросоюз чекає від Росії негайного звільнення 24 українських моряків, - Могеріні

ЄС готовий підтримати виконання Мінських угод і мирне врегулювання на сході України всіма засобами, зокрема, інклюзивний підхід Президента Зеленського до громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Про це йдеться в інформації, яку пізно ввечері поширила прес-служба Служби зовнішніх дій ЄС, за підсумками зустрічі Високого представника ЄС Федеріки Могеріні та Президента України Володимира Зеленського в середу, 5 червня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Федеріка Могеріні наголосила, що Європейський Союз готовий підтримати виконання Мінських домовленостей усіма доступними способами. Це може охоплювати допомогу ЄС на підтримку цілей, заявлених Президентом Зеленським, щодо інклюзивного підходу до громадян, які проживають у районах Східної України поза контролем уряду", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається в документі, Високий представник ЄС висловила незмінну підтримку ЄС Україні в її демократичних перетвореннях.

Високий представник ЄС та Президент України обговорили можливі шляхи до повного виконання Мінських домовленостей усіма сторонами, зробивши наголос на відповідальності Росії у цьому сенсі. Вони заявили про несприйняття російського указу, який передбачає спрощену процедуру подання на російське громадянство для людей, які постійно проживають в окремих районах Донецької та Луганської областей, а також перебували на Кримському півострові до 2014 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорить із Могеріні і Туском застосування заходів проти чиновників РФ, винних у паспортизації Донбасу, - АП

Могеріні також підтвердила соціально-економічну підтримку ЄС регіону Азовського моря, де, як очікується, відбудуться додаткові заходи за підтримки ЄС уже цього літа.

"Європейський Союз продовжує чекати, що Росія негайно звільнить 24 українських військовослужбовців та поверне Україні три захоплені кораблі", - йдеться в документі.

Високий Представник ЄС та Президент України також обговорили необхідність продовження процесу реформ в Україні на користь громадян України та в контексті виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Зазначається, що ця угода є найбільш всеохоплюючою серед угод, які Євросоюз уклав з третіми країнами.

Сторони заявили про намір продовжити обговорення цих тем та спільну роботу на наступному саміті ЄС-Україна, який відбудеться 8 липня в Києві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130874
 
 
 Топ коментарі
 
Евросоюз ждет от России немедленного освобождения 24 украинских моряков, - Могерини - Цензор.НЕТ 7905Дмитро Корчинський‏ @DKorchynskyi 1 мин.1 минуту назад

Після відвідання зеленським Брюселю і кучмою Мінську стали зрозумілими принципи політики нової адміністрації.

Команда зеленського прагне інтеграції в Європу шляхом капітуляції перед москвою.

Гадаю, друге їм вдасться.
 показати весь коментар
 
Зато Украина этого уже совсем не ждет.
Клоун уже полную КАПИТУЛЯЦИЮ готовит.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Да погодите вы немного, Лавров еще "чистый лист" от украинской крови не отмыл....
 показати весь коментар
 
 
Евросоюз ждет от России немедленного освобождения 24 украинских моряков, - Могерини - Цензор.НЕТ 7905Дмитро Корчинський‏ @DKorchynskyi 1 мин.1 минуту назад

Після відвідання зеленським Брюселю і кучмою Мінську стали зрозумілими принципи політики нової адміністрації.

Команда зеленського прагне інтеграції в Європу шляхом капітуляції перед москвою.

Гадаю, друге їм вдасться.
 показати весь коментар
 
 
Дмитре, ви з чим не погоджуєтесь? Чи просто лайном плюєтесь, як завжди?
 показати весь коментар
 
гадаю - ні, тому що для цього їм треба спочатку перебити усіх патріотів, а це вже навряд вийде.
 показати весь коментар
 
Помнится как этот персонаж путем "утюга и доброго слова" призывал "переубеждать" избирателей Зеленского. Да, этому только в Европу интегрироваться с такими взглядами
 показати весь коментар
 
 
а давайте поменяем их на щеколадного "главнокомандувача",который их туда отправил,думаю кацапы с удовольствием согласятся на такой обмен,что скажите порохоботы?
 показати весь коментар
 
 
"ЕС продолжает ждать, что Россия немедленно... "


- Ипполит Матвеевич постепенно становился подхалимом… (с)
 показати весь коментар
 
 
евросоюз еще ждет ответа расии по МН17 , ждет когда расия выведет войска с Донбасса , ждет когда расия прекратит оккупацию украинского Крыма ............ уже как то даже и не смешно ....
 показати весь коментар
 
 
А Евросоюз не ждёт освобождения добробатов которых парашенко в тюрьмы пересажал?
 показати весь коментар
 
 
Зато Украина этого уже совсем не ждет.
Клоун уже полную КАПИТУЛЯЦИЮ готовит.
 показати весь коментар
 
 
немецко- французкие -италянские подельники куйла снова возбудились...как и при сливе части Донбасса в Минске...не к добру...
 показати весь коментар
 
 
Напоминает старый советский анекдот про секс по телефону - "Ждите оргазма, ждите оргазма..."
 показати весь коментар
 
Можно было бы и очередные санкции употребить, но ведь "Северный Поток - 2", однако... Поэтому-то х*йло кладёт с прибором на весь этот ЕС
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЄвросоюз чекає від Росії негайного звільнення 24 українських моряків, - Могеріні
 
 
 
 
 
 вгору