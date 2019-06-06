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Все про:Київ (6131) мінування (421) онкологія (29)

 Через псевдомінування Інституту раку в Києві зірвалося близько 30% операцій, пацієнти не змогли пройти курси хіміо- і променевої терапії, - головлікар Безносенко

У Києві через анонімний дзвінок про мінування Інституту раку зірвалося близько 30% операцій, також скасовані курси хіміо- і променевої терапії для пацієнтів з онкологічними захворюваннями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі "Укрінформу" повідомив головний лікар Інституту раку, онкохірург відділення онкопроктологіі Андрій Безносенко.

"Ми вранці отримали анонімну інформацію про замінування "у зв'язку з обстрілом українськими нацистами Донецька". Наскільки я знаю, таку ж інформацію отримав Охматдит і ще пару медичних закладів Києва. Транспортабельних пацієнтів евакуювали. Нетранспортабельні і тяжкі залишилися з медперсоналом у лікарні", - розповів головлікар Інституту раку.

Він наголосив, що постраждали через анонімний дзвінок найперше онкохворі пацієнти, які отримують життєво необхідне лікування.

"Це - телефонний тероризм, який не дає нормально працювати. Наші пацієнти зазнали колосальної шкоди. Той, хто повинен був отримати хіміотерапію або променеву терапію, пропустили свої курси. Також 90% наших пацієнтів приїжджають з регіонів і сьогодні не можуть потрапити до нас, чекають на вулиці. Завтра на лікарів буде вдвічі більше навантаження. Ті операції, які ми почали з ранку - ми закінчили. Але 25-30% запланованих на сьогодні оперативних втручань не відбулося. Уявляєте психологічний стан пацієнтів, які були підготовлені: були вколоті препаратами, не їли тощо", - сказав Безносенко.

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За його словами, завтра(06.06. - Ред.) лікарі Інституту раку без додаткової оплати працюватимуть до ночі, щоб всі операції були виконані. "У нас всі операції розписані на тижні, і якщо їх скасувати, то вони будуть перенесені на кінець червня. Тому ми прийняли рішення працювати завтра, за власним бажанням і без оплати. Будемо оперувати в чотири черги - з 7 ранку до 23 вечора", - повідомив головлікар Інституту раку.

Він також розповів, що в Інституті раку з самого ранку працюють бригади МНС, екстреної швидкої допомоги і поліція. "Прореагували дуже оперативно. Під їх керівництвом ми розробили план евакуації і спокійно, без паніки вивели пацієнтів і медперсонал. Зараз в Інституті працюють піротехніки, думаю, все закінчиться через 3-4 години. І пацієнти повернуться до лікувального закладу", - сказав Безносенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130872
 
 
 Топ коментарі
 
каким же надо быть конченым ублюдком, чтоб сообщать о минировании медицинских учреждений..? Из-за псевдоминирования Института рака в Киеве сорвалось около 30% операций, пациенты не смогли пройти курсы химио- и лучевой терапии, - главврач Безносенко - Цензор.НЕТ 4202
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Это не хохмачи, это идейные кацапские мрази - они так "с бандеровцами борятся". Видел интервью такого мерзавца - он собой очень гордится.
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поймать падаль и заразить спидом и объявить- грозит каждому кто позвонит похохмит и все- прекратятся
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что бы он потом заразил спидом еще десятка два?
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Это не хохмачи, это идейные кацапские мрази - они так "с бандеровцами борятся". Видел интервью такого мерзавца - он собой очень гордится.
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прекратить стрелять - Владимир Александрович Голубь тоже так считает.. та и врач у него по-любому другой
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каким же надо быть конченым ублюдком, чтоб сообщать о минировании медицинских учреждений..? Из-за псевдоминирования Института рака в Киеве сорвалось около 30% операций, пациенты не смогли пройти курсы химио- и лучевой терапии, - главврач Безносенко - Цензор.НЕТ 4202
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я думаю что когда по 30-40 заминирований в день происходит. и ничего никогда не подверждается то нужно прекратить эвакуировать пол города и всё останавливать и тратить кучу труда и средств на поиски мин.... захотели бы что взорвать то молча бы взрывали! а так понимают что никогда в мире в истории тероризма не сообщали про такое количество заминирований. альо службы! я понимаю что служба есть служба и инструкции.... но нужно что то как то решать ...частично реагировать может...ну так же не может быть что быдлота и гопники лёжа на диване скоро будут минировать 100 обьектов а вы как малохольные будете эвакуировать пол страны или города . а над вами будут ржать мнимые минёры..незнаю незнаю...но так быть не может!((
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На розміновування мінних полів падлюк! Из-за псевдоминирования Института рака в Киеве сорвалось около 30% операций, пациенты не смогли пройти курсы химио- и лучевой терапии, - главврач Безносенко - Цензор.НЕТ 2135
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А Аваков на работе? Или продолжает в пооитику играться?
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Звонки о минировании очень часто идут из-за поребрика, звонят специально, чтобы навредить "фожиздам-бендеровцам" и очень собой по этому поводу гордятся...
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Так званіц мінування, це частина гібридної війни ,не дивно більшість тих дзвінків з ордло і Росії ,дуже жаль що наші МНС і МВС так легко піддаются на ці примітивні провокації .
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это не школьные уроки сорвать, с этим надо что-то решать...
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Недели две назад роддом, где моя сестра работает, минировали, вчера институт рака... Ну че, вот и сепарасты тоже теперь во всю по приколу
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С учетом того,что ни одно сообщение о минировании НИКОГДА не подтвердилось,пора прекратить обращать внимание на эти сообщения.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїЧерез псевдомінування Інституту раку в Києві зірвалося близько 30% операцій, пацієнти не змогли пройти курси хіміо- і променевої терапії, - головлікар Безносенко
 
 
 
 
 
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