 227 населених пунктів в 11 областях знеструмлено через негоду, - ДСНС

В Україні 227 населених пунктів залишилися без світла через негоду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Система захисту ліній електропередачі спрацювала внаслідок шквалистого вітру, дощів і гроз.
"Було знеструмлено 227 населених пунктів в 11 областях, а саме: Хмельницька - 57 населених пунктів, Житомирська - 38 населених пунктів, Черкаська - 33 населені пункти, Полтавська - 28 населених пунктів, Кіровоградська - 25 населених пунктів, Вінницька - 19 населених пунктів, Київська - 15 населених пунктів, Дніпропетровська - чотири населені пункти, Запорізька - три населені пункти, Чернівецька - три населені пункти, Сумська - два населені пункти", - йдеться в повідомленні.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
4120 також червень.
В ніч з 4 на 5 червня внаслідок ускладнення погодних умов (шквалистий вітер, дощ, гроза) через спрацювання системи захисту ліній електропередач було знеструмлено 227 населених пунктів у 11 областях, а саме: Хмельницька - 57 н.п., Житомирська - 38 н.п., Черкаська - 33 н.п., Полтавська - 28 н.п., Кіровоградська - 25 н.п., Вінницька - 19 н.п., Київська - 15 н.п., Дніпропетровська - 4 н.п., Запорізька - 3 н.п., Чернівецька - 3 н.п., Сумська - 2 н.п.
на сьогодні
В ніч з 5 на 6 червня внаслідок ускладнення погодних умов (шквалистий вітер, дощ, гроза) через спрацювання системи захисту ліній електропередач було знеструмлено 80 населених пунктів у 7 областях, а саме: Херсонська - 18 н.п., Черкаська - 17 н.п., Житомирська - 14 н.п., Київська - 12 н.п., Хмельницька - 9 н.п., Кіровоградська - 6 н.п. та Волинська - 4 н.п.