 227 населених пунктів в 11 областях знеструмлено через негоду, - ДСНС

В Україні 227 населених пунктів залишилися без світла через негоду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Система захисту ліній електропередачі спрацювала внаслідок шквалистого вітру, дощів і гроз.

"Було знеструмлено 227 населених пунктів в 11 областях, а саме: Хмельницька - 57 населених пунктів, Житомирська - 38 населених пунктів, Черкаська - 33 населені пункти, Полтавська - 28 населених пунктів, Кіровоградська - 25 населених пунктів, Вінницька - 19 населених пунктів, Київська - 15 населених пунктів, Дніпропетровська - чотири населені пункти, Запорізька - три населені пункти, Чернівецька - три населені пункти, Сумська - два населені пункти", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 94 населені пункти в 6 областях знеструмлено через негоду, - ДСНС

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.