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 227 населених пунктів в 11 областях знеструмлено через негоду, - ДСНС

Через негоду знеструмлено населені пункти в Хмельницькій, Житомирській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Чернівецькій, Київській та Сумській областях.

В Україні 227 населених пунктів залишилися без світла через негоду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Система захисту ліній електропередачі спрацювала внаслідок шквалистого вітру, дощів і гроз.

"Було знеструмлено 227 населених пунктів в 11 областях, а саме: Хмельницька - 57 населених пунктів, Житомирська - 38 населених пунктів, Черкаська - 33 населені пункти, Полтавська - 28 населених пунктів, Кіровоградська - 25 населених пунктів, Вінницька - 19 населених пунктів, Київська - 15 населених пунктів, Дніпропетровська - чотири населені пункти, Запорізька - три населені пункти, Чернівецька - три населені пункти, Сумська - два населені пункти", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 94 населені пункти в 6 областях знеструмлено через негоду, - ДСНС

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130869
 
 
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что-то в последнее время по вторникам стали отключать свет на полдня...независимо от гроз и ветра...опять начинаются "веерные отключения"?...а потом задержки пенсий и зарплат...а если станут выдавать то не в конверте, а мешками, как пишут на форуме
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....в Одесской обл. вчера тоже был шквал. ветер с дождем и градом !!!!
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ДЛЯ БІЛЬШОСТІ ВІЙНИ НЕ МАЄ,небесної Сотні Не має,п"єм гуляєм президента вибираєм,Україну паплюжем ТО хоть ДУШІ З НЕБА НАПОМИНАЮТЬ,2014, рік,або зворотньо
4120 також червень.
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Сидите без света как дикари. Нам надо главное помогать окупированному дамбасу и отстраивать его.
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Alex Surov 3d90a6e3 - любитель "рускаво мира" и лугандонов. Так езжай и помогай своему дамбасу. Он мне нахер не нужен
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оперативність просто зашкалює. це дані на вчорашній ранок. пройдіть за посиланням на пресцентр ДСНС в статті і переконайтеся.
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на вчора
В ніч з 4 на 5 червня внаслідок ускладнення погодних умов (шквалистий вітер, дощ, гроза) через спрацювання системи захисту ліній електропередач було знеструмлено 227 населених пунктів у 11 областях, а саме: Хмельницька - 57 н.п., Житомирська - 38 н.п., Черкаська - 33 н.п., Полтавська - 28 н.п., Кіровоградська - 25 н.п., Вінницька - 19 н.п., Київська - 15 н.п., Дніпропетровська - 4 н.п., Запорізька - 3 н.п., Чернівецька - 3 н.п., Сумська - 2 н.п.

на сьогодні

В ніч з 5 на 6 червня внаслідок ускладнення погодних умов (шквалистий вітер, дощ, гроза) через спрацювання системи захисту ліній електропередач було знеструмлено 80 населених пунктів у 7 областях, а саме: Херсонська - 18 н.п., Черкаська - 17 н.п., Житомирська - 14 н.п., Київська - 12 н.п., Хмельницька - 9 н.п., Кіровоградська - 6 н.п. та Волинська - 4 н.п.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільство227 населених пунктів в 11 областях знеструмлено через негоду, - ДСНС
 
 
 
 
 
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