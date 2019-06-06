 Нарешті ГПУ побачила, що Ющенко діяв у змові з Януковичем, - Власенко. ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат від "Батьківщини" Сергій Власенко.

"Нарешті ГПУ побачила те, що бачили всі: Віктор Ющенко у змові з Віктором Януковичем виводив із державної власності "Межигір'я" та сприяв в отриманні "Межигір'я" у власність Януковича та наближених до нього юридичних осіб", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": АРМА запропонувало три варіанти виходу з ситуації з призначенням нового керівника "Межигір'ям": націоналізація, рішення суду, новий конкурс

Нагадаємо, переможцем конкурсу на керуючого резиденцією "Межигір'я" стала фірма "Скомпані" Олексія Вороненка, колишнього помічника народного депутата Євгена Мураєва.

Громадська рада при АРМА заявила, що необхідно провести новий конкурс, оскільки "Скомпані" не має необхідних досвіду і фінансів для управління таким чутливим активом як "Межигір'я" і до того ж може бути пов'язане з екс-регіоналами.

Агентство по розшуку і менеджменту активів довгий час не могло знайти для "Межигір'я" керуючого. Термін подачі документів на конкурс з управління резиденцією неодноразово продовжувався.

В АРМА зазначали, що потенційних керівників відлякують борги "Межигір'я".

30 листопада 2017 року резиденція екс-президента "Межигір'я" перейшла у власність держави. Суд визнав недійсним договір про передачу "Межигір'я" в приватну власність.

З 29 травня 2018 суд передав арештоване майно і резиденцію "Межигір'я" в управління АРМА.