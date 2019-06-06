 Уперше засідання робочих груп ТКГ пройшли конструктивно, - Кучма

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Президента, про це заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма в Мінську 5 червня.

"Уперше засідання робочих груп пройшли конструктивно. Всі сторони хотіли знайти рішення. Тон дискусії був зовсім іншим, ніж це було досі. Ми приїхали з дорожньою картою від Президента України. Меседжі були такі, що Глава держави справді хоче, щоб у тому регіоні був мир. На засіданні Тристоронньої контактної групи я висловив ті побажання, які почув від Президента. Мені здається, всі почули, що українська сторона і протилежна сторона хочуть вирішувати ці проблеми. Тому була довіра одне до одного", – зазначив Леонід Кучма.

За його словами, під час засідань обговорювалися питання обміну військовополоненими.

"Я не можу сказати, що завтра ці питання принципово вирішаться. Але чітко знаю, що вони почнуть вирішуватися. Також порушувалося питання наших моряків. Я також переконаний, що рух буде в цьому напрямку", – наголосив голова української делегації.

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Крім того, Леонід Кучма повідомив, що ТКГ обговорювала проблеми безпеки. Однією з домовленостей стало зазначення не лише часу початку "режиму тиші", а й механізму його запровадження.

"Це принципово. Бо жодна сторона не хотіла ставити себе в незручне становище, щоб потім відповідати за це. А сьогодні ми перед усім світом маємо показати, що хочемо цього "режиму тиші". Має бути записано, щоб не стріляти у відповідь, а також запроваджена заборона на обстріл громадських об’єктів - шкіл, дитячих садків. До 19 червня група має розробити такі пропозиції. Ми маємо 19 числа їх затвердити", – наголосив очільник української делегації в ТКГ.

Водночас Леонід Кучма висловив сподівання, що за результатами сьогоднішньої зустрічі ТКГ стануться зрушення у вирішенні проблеми водопостачання на окупованому Донбасі.

"Ми домовилися працювати з Кабінетом Міністрів. Попередньо досягли згоди, що завтра має відбутися нарада у віцепрем’єр-міністра – міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадія Зубка, де мають бути розглянуті економічні проблеми, які сьогодні обговорювалися", – зазначив він.

Також сторони домовилися оголосити режим тиші у Станиці Луганській з 10 червня.