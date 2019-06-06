 Уперше засідання робочих груп ТКГ пройшли конструктивно, - Кучма

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Президента, про це заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма в Мінську 5 червня.
"Уперше засідання робочих груп пройшли конструктивно. Всі сторони хотіли знайти рішення. Тон дискусії був зовсім іншим, ніж це було досі. Ми приїхали з дорожньою картою від Президента України. Меседжі були такі, що Глава держави справді хоче, щоб у тому регіоні був мир. На засіданні Тристоронньої контактної групи я висловив ті побажання, які почув від Президента. Мені здається, всі почули, що українська сторона і протилежна сторона хочуть вирішувати ці проблеми. Тому була довіра одне до одного", – зазначив Леонід Кучма.
За його словами, під час засідань обговорювалися питання обміну військовополоненими.
"Я не можу сказати, що завтра ці питання принципово вирішаться. Але чітко знаю, що вони почнуть вирішуватися. Також порушувалося питання наших моряків. Я також переконаний, що рух буде в цьому напрямку", – наголосив голова української делегації.
Крім того, Леонід Кучма повідомив, що ТКГ обговорювала проблеми безпеки. Однією з домовленостей стало зазначення не лише часу початку "режиму тиші", а й механізму його запровадження.
"Це принципово. Бо жодна сторона не хотіла ставити себе в незручне становище, щоб потім відповідати за це. А сьогодні ми перед усім світом маємо показати, що хочемо цього "режиму тиші". Має бути записано, щоб не стріляти у відповідь, а також запроваджена заборона на обстріл громадських об’єктів - шкіл, дитячих садків. До 19 червня група має розробити такі пропозиції. Ми маємо 19 числа їх затвердити", – наголосив очільник української делегації в ТКГ.
Водночас Леонід Кучма висловив сподівання, що за результатами сьогоднішньої зустрічі ТКГ стануться зрушення у вирішенні проблеми водопостачання на окупованому Донбасі.
"Ми домовилися працювати з Кабінетом Міністрів. Попередньо досягли згоди, що завтра має відбутися нарада у віцепрем’єр-міністра – міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадія Зубка, де мають бути розглянуті економічні проблеми, які сьогодні обговорювалися", – зазначив він.
Також сторони домовилися оголосити режим тиші у Станиці Луганській з 10 червня.
Прийшов новий прИзЕдент і виникла довіра до окупантів!
приїхали.
Что за фигня? Что за подковерные сепаратные переговоры???
Зе, играешь с огнем! Кстати вопрос, а что там с убийством Гангадзе???
Коли ворог хоче знищити твою державу, то для цього він залучає ворів, корупціонерів, зрадників та жидів!
Если бы Зе не устраивали заявы чучмы, он бы его погнал и назначил кого-то другого.
"На заседании Трехсторонней контактной группы я высказал те пожелания, которые услышал от Президента" - Кучма.
Источник: https://censor.net.ua/n3130864
Все очевидно: если Зе не одергивает чучму и не заменяет его кем-то другим, значит чучма говорит правду о том, что он передает сказанное преЗЕдентом.
Санкції рф проти трубопрокату Пінчука-нічний візит Кучми з Пінчуком в АП-Призначення Кучми-Україна повинна перестати стріляти у відповідь і почати фінансувати терористів.
"Интересная ситуация прослеживается с отменой блокады ОРДЛО. 18 апреля Кремль вводит запрет на импорт в рф украинских труб. Под удар этих санкций в основном попадает компания «Интерпайп» зятя Кучмы Виктора Пинчука. 28 мая Пинчук неофициально приезжает в Администрацию президента.31 мая на встречу с Зеленским снова неофициально приезжают уже Пинчук и Кучма. Как потом скажут это была встреча для предложения Кучме возглавить Трехстороннюю контактную группу. Правда каким боком к ней Пинчук и почему он приезжал вместе с Кучмой не объяснят).3 июня к удивлению многих Кучму снова назначают главным переговорщиком от Украины в Минске. И уже 5 июня появляется неожиданная информация о возможной отмене блокады ОРДЛО. Инициатором которой является Украина в лице Кучмы.А теперь посмотрим как дальше будет развиваться ситуация с запретом на импорт в рф труб компании Пинчука. Если в скором времени после отмены блокады в рф будет отменен запрет на импорт труб Интерпайпа, то станет понятно на что обменяли отмену блокады. И главное, в чьих интересах).
Это называеться - конструктивно?
Источник: https://censor.net.ua/n3130864
Еще вопросы есть об авторстве "Не стрелять в ответ" и "снять блокаду" ?
https://timeze2019.blogspot.com/2019/06/blog-post_35.html
краткая цитата
"У группы Зеленского - финансовый кризис. "Мирный план Зеленского\Кучмы" - это всего лишь смена дойной коровы для финансирования собственных и политических нужд.
Коломойский стал бесполезен. Более того, он стал опасно токсичен, он стал вполне реальной угрозой Зеленскому. Суд в Делаверэ неспешно подбирается к вещам которые могут упрятать за решетку всю эту веселую гоп-компанию.
Найдены новые спонсоры для дальнейшего финансирования - Пинчук, Тарута и К. Снятие "экономической блокады Донбаса" увязывается с возвращением отобранных у них предприятий на оккупированных территориях. Взамен - деньги на выборы и лояльность части будущих мажоритарных депутатов в следующем парламенте."
новая рубрика Хроника заседаний Канцлерского Суда штата Делавэр.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_5.html
Гнида...!!!
Або навчись читати - або повісся на власному хвості.
Перечитай разів із сто,шо там написано і скажи,а де там петя? Немає? Там чому ти роззявив свій говнозакидальний отвір?
Зебнявий - це ознака дебіла.
Сцук,шо не спитай у цих макак - відпові одна : а пєтя... бла-бла-бла
Мабуть якшо в реалі таке почую від макаки зебіла відразу затулю у тупу пельку. Від дебілізму треба лікувати.
Найкраще б було ампутацією зебільної макітри.
Л.Кучма
Так ом вопросы? Квартал в АП хочет вернуться на расейский рынок.
Пора вже зрозуміти, що війна між Україною і паРашею продовжується уже понад 850 років. З часу руйнування Києва в 1169 році Андрієм Боголюбським.
Тому ключі від миру находяться в паРаші.
Для України один вихід - повна мілітаризація України і побудова нормальної демократичної країни. Це прискорить смерть паРаші. Навіть коли х%йло вріже дуба, імперська система паРаші продовжить діяти, тобто нести агресію. Домовлятися з паРашею, то даремна трата часу, історія це не один раз підтверджувала.
Шлях в НАТО і ЄС, то є правильний шлях.
Л.Кучма
якось притишуючи бойові дії...
СЕПАРИ НАРЕШТІ ВІДЧУЛИ ПРАГНЕННЯ ВОРОГА ЗДАТИСЬ?