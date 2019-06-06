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Все про:Кучма (302) перемовини (1327) Мінськ (463) Тристороння контактна група (96)

 Уперше засідання робочих груп ТКГ пройшли конструктивно, - Кучма

Засідання робочих груп у рамках Тристоронньої контактної групи щодо мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях вперше пройшли конструктивно.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Президента, про це заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма в Мінську 5 червня.

"Уперше засідання робочих груп пройшли конструктивно. Всі сторони хотіли знайти рішення. Тон дискусії був зовсім іншим, ніж це було досі. Ми приїхали з дорожньою картою від Президента України. Меседжі були такі, що Глава держави справді хоче, щоб у тому регіоні був мир. На засіданні Тристоронньої контактної групи я висловив ті побажання, які почув від Президента. Мені здається, всі почули, що українська сторона і протилежна сторона хочуть вирішувати ці проблеми. Тому була довіра одне до одного", – зазначив Леонід Кучма.

За його словами, під час засідань обговорювалися питання обміну військовополоненими.

"Я не можу сказати, що завтра ці питання принципово вирішаться. Але чітко знаю, що вони почнуть вирішуватися. Також порушувалося питання наших моряків. Я також переконаний, що рух буде в цьому напрямку", – наголосив голова української делегації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Виходить українська сторона стає на коліна, про що вже говорив Зеленський?" - Порошенко про зняття економічної блокади з ОРДЛО

Крім того, Леонід Кучма повідомив, що ТКГ обговорювала проблеми безпеки. Однією з домовленостей стало зазначення не лише часу початку "режиму тиші", а й механізму його запровадження.

"Це принципово. Бо жодна сторона не хотіла ставити себе в незручне становище, щоб потім відповідати за це. А сьогодні ми перед усім світом маємо показати, що хочемо цього "режиму тиші". Має бути записано, щоб не стріляти у відповідь, а також запроваджена заборона на обстріл громадських об’єктів - шкіл, дитячих садків. До 19 червня група має розробити такі пропозиції. Ми маємо 19 числа їх затвердити", – наголосив очільник української делегації в ТКГ.

Водночас Леонід Кучма висловив сподівання, що за результатами сьогоднішньої зустрічі ТКГ стануться зрушення у вирішенні проблеми водопостачання на окупованому Донбасі.

"Ми домовилися працювати з Кабінетом Міністрів. Попередньо досягли згоди, що завтра має відбутися нарада у віцепрем’єр-міністра – міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадія Зубка, де мають бути розглянуті економічні проблеми, які сьогодні обговорювалися", – зазначив він.

Також сторони домовилися оголосити режим тиші у Станиці Луганській з 10 червня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130864
 
 
 Топ коментарі
 
Рыжая падаль поехала сдавать всё,что только можно. Кто бы сомневался?
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Тобто ви по нас стріляйте, а ми помовчимо?
Чуму це чмо Кучма ще не на зоні за вбивство Гонгадзе?
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*******, туфлі жмут, пінжак єнтот оп'ять же, нінавіжу.. Вапрос задают, шо атвєтіть, єслі на бумажкє маї атвєти букви закончілісь? Пічально всьо, єті уроди оп'ять ржать будут. Рєзінка ат трусов лопла, *******, так нівоврємя. Падставку нє разрєшилі, прішлось на ципачках стаять от і нє видєржала рєзінка то . Што сказать такова умнава? Работать сагласно сваєй работи? Точна, так і скажу. Столтенбєрг мудак, мнє Юнкєр больше панравілся, ржал, гладіл мєня, а єтот вилупілся і смотріт.. Дамой хачуу, надаєлі..

Впервые заседания рабочих групп ТКГ прошли конструктивно, - Кучма - Цензор.НЕТ 5932
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Нужно было в 1942 сдаться немцам и был бы мир. Впервые заседания рабочих групп ТКГ прошли конструктивно, - Кучма - Цензор.НЕТ 9096
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Поэтому было доверие друг к другу

Прийшов новий прИзЕдент і виникла довіра до окупантів! Впервые заседания рабочих групп ТКГ прошли конструктивно, - Кучма - Цензор.НЕТ 6483
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Почему Кучма не в тюрьме за убийство Гонгадзе и за разоружения Украины? Такое ощущение что каждая власть которая приходит ставит Кучме условие, или ты работаешь на нас или мы подымаем по тебе твои старые делишки
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чучманоїд, ти більше роби заяв, хунта буде!
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в этом нет не каких сомнений - документ на бумаге - акт измены доказан
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..і знов бійцям буде команда "спостерігайте"?.. **** кучма
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Інформація, яка крім занепокоєння нічого не викликає. З тієї сторони "конструктивизм" може бути лише тоді, коли Україна почне виконувати хотелки Москви. Якщо це почалося, то ми
приїхали.
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вот и все новые предложения зеленского и к в отношении войны - сдаться и война как бы закончилась - но я уверен шо ему это не кто не даст сделать - он по моему, уже задержался, в администрации президента Украины
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Так Шефир тогда общую позицию выкатил, а над ним смеялись...
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ну шо жаль мне нашу страну - а ведь не кто на капитуляцию по зеленски не согласиться и наступит смутное время - плохо все это ,очень плохо
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Все нормально, это Яныка трудно было скинуть, сейчас другая ситуация, если гном не объяснится, будет висеть на дереве как ЗЕленая сопля...
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похоже -наши воины имеют повод выдвинутся на Банковую-а у путина повод - "придёт" на помащь клоуну...
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Не пойму, а что изменилось? Порошенко тоже запрещал стрелять в ответ. Я предлагаю Кучме, Зеленскому, Порошенко и всей этой *********** хоть раз побывать под обстрелом. Сепары, как обстреливали, так и будут. Есть другой способ. За каждого убитого нашего патриота закрывать наглухо на неделю блокпосты и перекрывать газ, воду и жрачку. Иначе этот цирк не закончится. Надо учиться у Израиля.
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Надо учиться у Израиля./ Нетаньяху с военной делегацией посетил Россию. Израильский "Энерджи" вышел с заголовком "Новый военный союз./Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера/ Памяти тех, кто помог стране выстоять: Как обороняли Донецкий аэропорт и чем все закончилось.На самом деле это были не киборги. Это были просто чрезвычайно героические люди, готовые умереть за свою страну. Часть из них навсегда осталась там, в ДАП. Часть, к большому счастью, выжила. Все они дали мощный импульс стране именно в тот момент, когда она в нем очень нуждалась.
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Клоун призначив Кучму продати Україну
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А почему мы не знаем о чем говорится на переговорах???

Что за фигня? Что за подковерные сепаратные переговоры???

Зе, играешь с огнем! Кстати вопрос, а что там с убийством Гангадзе???
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Ты за Зельку голосовал? Если да, то радуйся.
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я и моя семья за Петра!!! Моя семья клоунов не выбирает и Украину не предает!
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Кожен з бувших президентів України здавав національні інтереси держави. Кучма для цього зробив найбільше! Плоди його "роботи" ми пожинаємо зараз! Він наплодив криміналітет і дав йому дорогу в політику та державне управління, ще й здав ядерний щит!!!! А це зрада державних інтересів в особливо великих розмірах!!!! Та й за Гонгадзе ми не забули! Що він ще готовий продати до того що вже продав та здав, якщо його зеленський призначив повторно, значить в них зявилася пропозиція для путіна.....

Коли ворог хоче знищити твою державу, то для цього він залучає ворів, корупціонерів, зрадників та жидів!
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Стали раком как всегда, причём бесплатно, сепарня с расейским паспортами не оценит, не ждите...
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Рыжее чудовище. ДНР и ЛНР пытаются спасти Зеленского и Кучму, начинают говорить, что предложение о снятии блокады их инициатива!
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Пока до середины Укавины не дошли,но Зе доведет!
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Моряки каким боком тут рыжая падаль? Рашка не хочет возвращать их по решению суда , а хочет типа обменять сама как добрый жест? И ты поэтому тут трясешь гривой?
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А это принципиально? Как по мне пусть лучше моряки вернутся в семьи, а не сидят в застенках кацапов. Под каким соусом это будет подано мне лично все равно.
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Значит пускай мучаются там Бог весть сколько? Думаю, что если бы Ваш близкий человек оказался в подобном положении (не приведи Господь конечно), ваши мысли на этот счет были бы несколько иными.
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Значит, нужно спросить у самих моряков хотят ли они освобождения ценой жизней украинских воинов, которых будут расстреливать без права отвечать.
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Пока что это заявление и хотелки Кучмы. Не более. Рано говорить что будет в конечном варианте. А Кучма хитрый лис. И он далеко не за кацапию. Достаточно вспомнить как он повел себя при конфликте на Тузле.
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Это хотелки преЗЕдента, Кучма об этом прямо заявляет.
Если бы Зе не устраивали заявы чучмы, он бы его погнал и назначил кого-то другого.

"На заседании Трехсторонней контактной группы я высказал те пожелания, которые услышал от Президента" - Кучма.
Источник: https://censor.net.ua/n3130864
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Еще раз говорю. Будет официальная версия. Будет что обсуждать. Пока все в процессе разработки.
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Зе может и дальше молчать, транслируя через чучму непопулярные вещи.
Все очевидно: если Зе не одергивает чучму и не заменяет его кем-то другим, значит чучма говорит правду о том, что он передает сказанное преЗЕдентом.
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Сейчас уже да принципиально!Потому что до июля РФ должно выполнить решение суда.
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Мы уже все видели как кацапы уважают международное право. Вы считаете что в этот раз как-то иначе будет?
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Після таких заяв від зрадника вора кучми та жида зеленського, де наші тягнибоки???!!! Де ця **** , яка підняла патріотів та кращих людей під гаслами "гідності українського народу" та кинула їх в мясорубку, щоб потім здати Україну жидам та козломордим!!! Де ця тварь, що керує "Свободою"?!!! На заслуженому відпочинку!!!!
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....всё СВОБОДЫ нет !!!! вся ИЗОШЛА , это проэкт кгб-фсб ПРОЯВЛЯТЬ ОСОБО ПАТРИОТОВ , а потом их УНИЧТОЖАТЬ !!! знаем -плавали ....
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тягнысраки начинают гавкакать когда им мертвечук команду дает, устроить какую нить провокацию
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Кто нибудь считает, что Данилыч на переговорах сам, согласовав с преЗЕдентом принимает такого рода решения на переговорах? Где там Леонид Днепр?
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Ты уж дочитывай до конца, кучмоид не дурак, сразу сказал что выполнял директивы президента. Если что он ни при чем, старый пенс маразмат...
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Тобто Цензор не буде освітлювати очевидні речі .
Санкції рф проти трубопрокату Пінчука-нічний візит Кучми з Пінчуком в АП-Призначення Кучми-Україна повинна перестати стріляти у відповідь і почати фінансувати терористів.
"Интересная ситуация прослеживается с отменой блокады ОРДЛО. 18 апреля Кремль вводит запрет на импорт в рф украинских труб. Под удар этих санкций в основном попадает компания «Интерпайп» зятя Кучмы Виктора Пинчука. 28 мая Пинчук неофициально приезжает в Администрацию президента.31 мая на встречу с Зеленским снова неофициально приезжают уже Пинчук и Кучма. Как потом скажут это была встреча для предложения Кучме возглавить Трехстороннюю контактную группу. Правда каким боком к ней Пинчук и почему он приезжал вместе с Кучмой не объяснят).3 июня к удивлению многих Кучму снова назначают главным переговорщиком от Украины в Минске. И уже 5 июня появляется неожиданная информация о возможной отмене блокады ОРДЛО. Инициатором которой является Украина в лице Кучмы.А теперь посмотрим как дальше будет развиваться ситуация с запретом на импорт в рф труб компании Пинчука. Если в скором времени после отмены блокады в рф будет отменен запрет на импорт труб Интерпайпа, то станет понятно на что обменяли отмену блокады. И главное, в чьих интересах).
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Де плядь великий борець за коломойшину кокаїну ванятка сулима?
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агент ракетчик приступил к работе, агент раскольщик уже работает. все сраные консервы выползли.
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Агент ракетчик под руководством агента Зе приступил к конструктивной работе! Раньше не разрешали.
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Укваина кормить согласилась! На их условииях!
Это называеться - конструктивно?
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это ли не повод для пира у мацковского царя...? Уперше засідання робочих груп ТКГ пройшли конструктивно, - Кучма - Цензор.НЕТ 6039
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"На заседании Трехсторонней контактной группы я высказал те пожелания, которые услышал от Президента." - Кучма.

Источник: https://censor.net.ua/n3130864

Еще вопросы есть об авторстве "Не стрелять в ответ" и "снять блокаду" ?
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73 вы выбл.....ки и быдломасса, все ска без исключения и мне насрать на ваши дебильные контрдоводы
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Как правильно кучмочмо или чмокучмо ?
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Коротше кажучи, Україну незабаром приєднають до Донбасу.
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Рівно 5 років тому, 6 червня 2014-ого року терористи збили літак АН-30 над Слов'янськом. Командир екіпажу Костянтин Могилко віддав наказ екіпажу залишити літак. Ціною власного життя, він скерував літак за межі міста й запобіг жертвам серед мирного населення.

Уперше засідання робочих груп ТКГ пройшли конструктивно, - Кучма - Цензор.НЕТ 5639

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....неловкое положение , чтобы ОТВЕЧАТЬ за ЭТО )))))) когда росия за ЧТО ОТВЕЧАЛА , ёлоп ????
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конечно -"канструктивна"... Уперше засідання робочих груп ТКГ пройшли конструктивно, - Кучма - Цензор.НЕТ 8134 ещё немного-и ОРДЛО тихо "вольётся" в состав Украины... Уперше засідання робочих груп ТКГ пройшли конструктивно, - Кучма - Цензор.НЕТ 2109 сколько кучма получит "бабла"за это от кремля-пока тайна...
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Він "альтруїст". Про бабло ВЖЕ домовились з олігархом пінчуком
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Украина вольется в ЛУГАНДОНИЮ с такими "деятелями" ((((
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Подивіться відео де він про Бандеру та Шухевича говорить,цю гебняву мразоту яка продала Україну хабадникам,треба закопати живцем разом із сім'єю,подохни курва паскудна!!!
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В чем реальная суть "мирного плана Зеленского\Кучмы" ? Увидеть главное.
https://timeze2019.blogspot.com/2019/06/blog-post_35.html

краткая цитата
"У группы Зеленского - финансовый кризис. "Мирный план Зеленского\Кучмы" - это всего лишь смена дойной коровы для финансирования собственных и политических нужд.
Коломойский стал бесполезен. Более того, он стал опасно токсичен, он стал вполне реальной угрозой Зеленскому. Суд в Делаверэ неспешно подбирается к вещам которые могут упрятать за решетку всю эту веселую гоп-компанию.
Найдены новые спонсоры для дальнейшего финансирования - Пинчук, Тарута и К. Снятие "экономической блокады Донбаса" увязывается с возвращением отобранных у них предприятий на оккупированных территориях. Взамен - деньги на выборы и лояльность части будущих мажоритарных депутатов в следующем парламенте."

новая рубрика Хроника заседаний Канцлерского Суда штата Делавэр.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_5.html
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Щодо торгівлі - критикувати це рішення можуть всі, крім соєвих! Нагадати, як і за ЯКІ заслуги сєпарський бойовик Голубан став хєроєм і ХТО аплодував йому у ВР? Уперше засідання робочих груп ТКГ пройшли конструктивно, - Кучма - Цензор.НЕТ 3147 А "не стріляти у відповідь" - це ПОВНИЙПИ*ДЕЦЬ! Хай спочатку родичі авторів пропозиції поїдуть в окопи, а тоді приймайте таке рішення! А Зе хай подякує своїм радникам - якщо цю маячню виконають, то його підтримка в армії буде на наступний день НУЛЬ!
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це така "атветка" сепарам за разбитый наш ГАЗ-66 и погибших ребят...теперь эти твари будут стрелять с усиленными стараниями... Уперше засідання робочих груп ТКГ пройшли конструктивно, - Кучма - Цензор.НЕТ 4570зато "перегаворы прашли канструктивна"...
Гнида...!!!
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Так точно. І повернення кучми до Мінська з ТАКИМИ чудовими пропозиціями - перший, але при цьому вкрай серйозний провал команди Зе... А Гриценко ж попереджав, що не потрібно поспішати і в Мінську потрібно взяти паузу для формування стратегії перемовин... Зе зрозуміє помилку, тільки буде пізно.
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а шо Порох молчит-у него замечательный повод начать "топить"Зе-рейтинг... Уперше засідання робочих груп ТКГ пройшли конструктивно, - Кучма - Цензор.НЕТ 6371
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Уже вчора прокукурікав і вимагає пояснень від Зєльца.
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А вы на что рассчитывали когда ставили на Зе? Его окружение уже нагибает украинцев перед сепарами и кацапами. И дальше будет ещё больнее.
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По сравнению с тем что сейчас происходит можно сказать что это так выглядело. К Порошенко много вопросов и у каждого свои.
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Дебілоїдна зебільна макака.
Або навчись читати - або повісся на власному хвості.
Перечитай разів із сто,шо там написано і скажи,а де там петя? Немає? Там чому ти роззявив свій говнозакидальний отвір?
Зебнявий - це ознака дебіла.
Сцук,шо не спитай у цих макак - відпові одна : а пєтя... бла-бла-бла
Мабуть якшо в реалі таке почую від макаки зебіла відразу затулю у тупу пельку. Від дебілізму треба лікувати.
Найкраще б було ампутацією зебільної макітри.
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Конешн конструктивно, ты сдал все национальные интересы своей страны. Односторонняя уступка, Данилыч,это не конструктив, а капитуляция
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У нього залишилося на підсвідомому рівні совковське мислення.
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шо характерно-этот "таварыщ" в своё время отстоял Тузлу...а теперь сдаёт всю страну-"ОПТОМ"...и нихера не боится... рашка имеет веский повод спокойно вернуться в ПАРЕ... а затем планомерно снять санкции...Уперше засідання робочих груп ТКГ пройшли конструктивно, - Кучма - Цензор.НЕТ 7873
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Ну "Ми приїхали з дорожньою картою від президента України".
Л.Кучма
Так ом вопросы? Квартал в АП хочет вернуться на расейский рынок.
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Тузла была цирком для лохов. Ему нужно было при власти удержаться.
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Впервые им не мешали торговать Украиной! Уперше засідання робочих груп ТКГ пройшли конструктивно, - Кучма - Цензор.НЕТ 1492
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Хотіти не шкідливо, шкідливо не хотіти.

Пора вже зрозуміти, що війна між Україною і паРашею продовжується уже понад 850 років. З часу руйнування Києва в 1169 році Андрієм Боголюбським.
Тому ключі від миру находяться в паРаші.

Для України один вихід - повна мілітаризація України і побудова нормальної демократичної країни. Це прискорить смерть паРаші. Навіть коли х%йло вріже дуба, імперська система паРаші продовжить діяти, тобто нести агресію. Домовлятися з паРашею, то даремна трата часу, історія це не один раз підтверджувала.
Шлях в НАТО і ЄС, то є правильний шлях.
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Кучма вже повинен бути відкликаний з переговорів і звинувачений в ЗРАДІ інтересів України. Де коментар презЕдента, ОСОБИСТИЙ? Це його команда здати Україну кацапам? Знову буде ханириться і мовчати, а узеленські будуть відбріхуватись за нього?
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"Ми приїхали з дорожньою картою від президента України".
Л.Кучма
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Нам хотят втюхать троянскую кобылу - ДНР иЛНР и не стесняются!
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Если с Л/ДНР договариваться нельзя, т.к. они не самостоятельны и их вообще нет, с РФ договариваться нельзя, т.к. она никогда ничего не выполняет - тогда зачем вообще эти постоянные вбросы о переговорах? нафиг это все? люди же все-таки чего-то ждут.
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ЄДИНИЙ плюс цих ГІВНО ВАРТИХ перемовин -що вони проводяться.

якось притишуючи бойові дії...
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Уперше засідання робочих груп ТКГ пройшли конструктивно, - Кучма



СЕПАРИ НАРЕШТІ ВІДЧУЛИ ПРАГНЕННЯ ВОРОГА ЗДАТИСЬ?
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"Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ" Прикольно так должно быть записано, да?Источник:https://censor.net.ua/n3130
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУперше засідання робочих груп ТКГ пройшли конструктивно, - Кучма
 
 
 
 
 
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