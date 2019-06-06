 Немає грошей - немає допомоги: в ІС розповіли про критичну ситуацію з медициною на окупованій Луганщині

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті групи "Інформаційний спротив".
Це ще погіршило якість і рівень обслуговування місцевого населення.
Найбільше нестача персоналу та ліків вплинула на комплектування машин швидкої допомоги ліками та медичними спеціалістами (замість кваліфікованих кадрів на виклики виїжджають фельдшери та медичні працівники середньої ланки).
Під час діагностування будь-якої хвороби бригада складає перелік препаратів, які необхідно придбати пацієнтам або їхнім родичам в аптеках для продовження лікування. У разі відсутності можливостей придбати ліки бригада відмовляє у наданні медичних послуг.
Кто только украинцев не обворовывал
- Лугандон на дотациях из бюджета
- Коломрйский
- Кучма с Пинчуком
И НИКТО НЕ СИДИТ
зато Батькивщина начала попить против пчеловода . А трогать Беню и азметку- ССУТ В БАНОЧКУ
Q: Порох когда был избран? ***** каким периодом свою медальку датировал? Заполни чем-нибудь 73% мозговой пустоты, а?
ПыСы. может еще им путевки в украинские санатории бесплатно выдавать, за счет украинцев,там в санаторно-курортном лечении нуждается огромное количество сепаратюг, террорюг,впопучленцев и другой лугандонодаунбасской сволочи?
кормитьлечить Украину!
Ща Зеля им все организует в лучшем виде - Кучма уже о репарациях для сепаратистов-террористов договаривается.