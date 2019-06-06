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Все про:Луганщина (1725) медицина (734)

 Немає грошей - немає допомоги: в ІС розповіли про критичну ситуацію з медициною на окупованій Луганщині

У багатьох медичних установах окупованих районів Луганської області - критична ситуація з медичним персоналом та істотно знизився запас медикаментів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті групи "Інформаційний спротив".

Це ще погіршило якість і рівень обслуговування місцевого населення.

Найбільше нестача персоналу та ліків вплинула на комплектування машин швидкої допомоги ліками та медичними спеціалістами (замість кваліфікованих кадрів на виклики виїжджають фельдшери та медичні працівники середньої ланки).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кучма запропонував зняти економічну блокаду з окупованої частини Донбасу, - Сайдік

Під час діагностування будь-якої хвороби бригада складає перелік препаратів, які необхідно придбати пацієнтам або їхнім родичам в аптеках для продовження лікування. У разі відсутності можливостей придбати ліки бригада відмовляє у наданні медичних послуг.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130863
 
 
 Топ коментарі
 
Блин, так "хутин введи войска " исполнилось. В ЧЕМ ПРОБЛЕМА? Живите и радуйтесь 😀😀😀
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Сейчас блокаду снимут и украинцы за все заплатят....
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Ну тьі ж при Порошенке не платил, пока Семенченко блокаду не ввел несмотря на сбешенное опротивление кондитера
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Как вы любите со временем смешивать все в одну кучу... Семенчинко клоун которого вытянули когда надо, чтобы он сделал необходимый результат... Блокада началась ровно тогда когда предприятия перешли полностью под управление рашкой, перестали платить налоги и начали выдавать деньги в рублях.... Рашка моментально стала страной оккупантом для всего мира....это по факту...
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Блин, так "хутин введи войска " исполнилось. В ЧЕМ ПРОБЛЕМА? Живите и радуйтесь 😀😀😀
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Кормильцы, блин
Кто только украинцев не обворовывал
- Лугандон на дотациях из бюджета
- Коломрйский
- Кучма с Пинчуком
И НИКТО НЕ СИДИТ
зато Батькивщина начала попить против пчеловода . А трогать Беню и азметку- ССУТ В БАНОЧКУ
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Порошенко - Зеленському: А хто зараз заробляє на війні?
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Той хто й заробляв. Зеленский моментально все изменить не может. Не бог
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Открою тебе тайну: он вообще ничто и ничего не может. Так, пока Бенина рука в жопе клоуна головкой управляет, он еще что-то читает по написанному (непременное условие) и позволяет себе щечку потеребонькать...а в остальном - узеленскава
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Була би у зе ядерна кнопка, він давно зіграв би на ній прутнем.
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самка собаки - не жрал бы он столько - я бы на нем по Киеву на работу бы ездил - может зелень подумала - а стоит Родиной торговать)))))
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Ну когда мародер с командой Крьім и Донбасс сдавали - тогда надо бьіло ездить.
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определимся с названиями - кто такой мародер кроме имени - конкретную и доведению инфу - если нет значит вы троллите
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Мой юный друг, если бы вы с огнеметом и парабеллумом возглавили народно-украинское сопротивление, крым остался бы наш, а крысы б и вякнуть не смели...где ж вы были, мой юный друг, с маузером и гранатой?
Q: Порох когда был избран? ***** каким периодом свою медальку датировал? Заполни чем-нибудь 73% мозговой пустоты, а?
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На территориях ордло свято чтят"подвиг" зои космодемьянской. А коль так, то мне кажется с этим населением надо поступать так, как "героиня Зоя". Немає грошей - немає допомоги: в ІС розповіли про критичну ситуацію з медициною на окупованій Луганщині - Цензор.НЕТ 3213
ПыСы. может еще им путевки в украинские санатории бесплатно выдавать, за счет украинцев,там в санаторно-курортном лечении нуждается огромное количество сепаратюг, террорюг,впопучленцев и другой лугандонодаунбасской сволочи?
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зараз набіжать ватники і почнуть кричати "влаштуйте колорадським діткам екскурсію до Італії, нехай подивляться що таке Європа і батькам розкажуть". Тільки ватники хочуть цього на НАШІ кошти. А хрін вам!
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А що вова-фуйло чіба не привіз неброньовані "швидкі"? Що ***** просили то і мають.
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Да мне насрать. Пускай хоть передохнут там. За окупацию должна отвечать Фашистская Расия а не украинцы за свой счет кормить и лечить окупантов.
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У нас можно подумать по другому. Нет денег - подьіхай
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Не боитесь.
Ща Зеля им все организует в лучшем виде - Кучма уже о репарациях для сепаратистов-террористов договаривается.
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НУ и КТО ТОПИЛ ЗА ЗЕ? Не пора ли на них показать пальцем? 😀😀😀
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Беспокоятся о Луганской области? Да вы в Дарницкую районную поликликлинику загляните! Побудьте в душных очередях несколько часов, тогда все болезни как рукой снимет. Помещение без вентиляции, нет никаких указателей в этом лабиринте смерти, хамовитые, неквалифицированные врачи и медперсонал. А вроде в Киеве нет никаких "народных республик"... Но и власти, заботящейся о народе, а не о своих карманах тоже нет.
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Брехня какая-то. Они усиленно зовут к ним лечиться украинцев с подконтрольных Украине территорий Луганской и Донецкой областей. И туда едут больные раком и другими серьезными болезнями. И бесплатно лечатся. И рассказывают, как там хорошо. Может, для своих такого нет? Но от этого не легче.
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О чем спор? Порошенко с Супрун сделал тоже самое во всех городах Украины, плюс еще за медицинскую услугу нужно платить, то есть платить больше чем в Лугандоне. Или кто-то здесь может сказать что в его городе не так и в больнице бесплатные все лекарства? Только не порохописеть пожалуйста, вычисляется брехня в момент.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїНемає грошей - немає допомоги: в ІС розповіли про критичну ситуацію з медициною на окупованій Луганщині
 
 
 
 
 
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