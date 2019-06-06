 Убивство Кирила Тлявова: слідчі не вимагали примусових експертиз на алкоголь і наявність слідів пороху, оскільки був вихідний

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське, про це заявив керівник регіонального управління Держбюро розслідувань Руслан Марчук.
Зазначимо, що підозрювані Володимир Петровець та Іван Приходько відмовилися свідчити і проходити тести на алкоголь та сліди пороху.
Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.
Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.
Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.
Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.
4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.
І не соромно так тупо відмазувати своїх від такого страшного злочину ?
Вот еще бы лет 15-20 и точно бы
сдохотреформировал.
но не нужно забывать, кто его привел
Тимошенко, которая с Онопенко довела суды до абсурда
Ну а менты вошли в раж при первом приходе Югы
такая система работает еще с СССР.
Уже тогда в мусарне работала тупая колхозная быдлятина с садистскими наклонностями.
Да, тогда выстрел считался ЧП.
А вот "слоник", "ласточка" и "музыкальный центр" на мусарской пресс-хате были вполне себе обычным делом.
Я не оправдываю Порошенко - он говно еще то, но нужно понимать, кто и те другие за кого вы так топите!
Все сдулись, виноват только Порошенко?!
До этого точно такие же мантры слушали от Порошенко о тяжком наследии царского януковичевского рыжыму
Аваковцы пытаются отмазать своих корешков, это очевидно.
Родственники убитого уже заявили, что устроят суд Линча.
Три судьи, к примеру, один без полномочий))))
Они то , два оставшихся, могут выйти в субботу, но есть ещё нюанс: местный судья не может рассматривать, пересекалиль ранее. А в другой район не повезли. Бензин ...
Это раз. Следователь ГБР это как бы и не то.
"Врадіївка-2"
за співучасть у вбивстві.
Почему при паршивом ДТП везут на экспертизу без всякого суда, а при убийстве нужен суд? Нужно весь украинский уголовно-процессуальный кодекс выкинуть в печку, пойти в любой ларек и купить кодекс Америки, Англии или Франции, перепечатать и принять.