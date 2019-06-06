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 "Із чистого аркуша не вийде": Лавров назвав умови для переговорів Росії та України

Для проведення переговорів президента держави-агресора РФ Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським необхідно, "щоб українська сторона виконала досягнуті в "нормандському форматі" домовленості".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров в інтерв'ю російському РБК.

За словами глави МЗС РФ, він "навіть не зрозумів, про які переговори йдеться", тому що переговори про Донбас у рамках Контактної групи і "нормандського формату" в Москві не вважають переговорами з РФ.

"Ніби як це вже було зазначено, але незрозуміло, з яких позицій і на чому базуватиметься продовження роботи "нормандської четвірки". Якщо із чистого аркуша, то цього не вийде", - додав міністр, зазначивши, що Україні "перш ніж планувати нову зустріч у "нормандському форматі", потрібно спочатку виконати наявні домовленості".

Лавров заявив, що в "нормандському форматі" були домовленості, зокрема "про особливий статус Донбасу у зв'язку з проведенням на цих територіях виборів".

"Досі цього не зроблено", - сказав він.

Він також сказав, що в Кремлі "ми навіть не знаємо, яка політика буде в нового керівництва України", оскільки "лунають досить розмиті сигнали".

Також читайте: Україна готова до переговорів з Росією і до виконання Мінських домовленостей, але має стати сильнішою економічно й у військовому плані, - Зеленський

"Ми поки навіть не знаємо, яка політика буде в нового керівництва України в напрямку Мінських домовленостей і загалом у на російському напрямку. Звідти лунають доволі розмиті сигнали. Наприклад, що треба проводити референдум про те, чи відновлювати переговори з Росією", - зазначив Лавров.

Водночас Лавров позитивно оцінив повернення другого українського президента Леоніда Кучми до контактної групи в Мінську і його позицію, що "Україна має виконати в законодавчому плані низку положень Мінських домовленостей".

"Я це вітаю, тому що досі представники колишнього режиму заявляли, що вони вже все (умови. - Ред.) виконали", - додав він.

Нагадаємо, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що для першої зустрічі російського та українського президентів Володимира Путіна з Володимиром Зеленським мають "дозріти відповідні умови".

Зазначимо, що нещодавно міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров почав говорити про полонених, запропонувавши почати діалог з обміну полоненими за принципом "всіх на всіх".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130860
 
 
 Топ коментарі
 
лавров називає попереднє керівництво України режимом, прям як всі зебенята.. "С чистого листа не получится": Лавров назвал условия для переговоров России и Украины - Цензор.НЕТ 6474
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войны не кончаются. Они или выигрываются или проигрываются!
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Пока получается,что интервью Шефира и есть основа "новой политики" "С чистого листа не получится": Лавров назвал условия для переговоров России и Украины - Цензор.НЕТ 9583
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Так, "Просто так взять и отдать", як це робили багато країн: Англія, Франція ...зі своїми колоніями і всим добром яке було там, Чехословачина в 1939 віддала Закарпаття без бою, а потім розділилася з Словачинею і живуть дружно і заможньо.
Коли Україна стане заможня (наприклад як Польща), Донбас сам буде проситься повернутись і тоді ми зможемо виставляти умови на яких це можливо.
Як і у простій родині, щасливе життя без любові і поваги неможливе.
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Driver
Вважаю що Донбас уже давно не наш - український, а тих людей які населяють цю землю. І що з ними робити....???
А депутати яких вибирає це населення, назвать хоч одного дипутата з проукраїнською позицією якого вибрали жителі Донбасу, я не можу.

1. Донбас був є буде наш - Український.
2. Людей які населяють Луганщину і Донеччину відправити на Родіну в рф. це переселенці
у 1-му, 2-му та 3-му поколіннях з території россії які є 5-ю колонною в Україні.
3. Депутатів як вибирали ми прекрасно знаємо - гроші,обман та маніпуляції на виборах.
4. Дати зелене світло (Домінування)справжнім корінним - етнічним Українцям налагодити достойне життя за канонами і законами Держави Україна. ВСЕ ПРОСТО як Борщ! але це не вигідно сусідці яка все своє існування бачить в БАРДАКУ і у себе і в інших країнах.
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Ну так йди гризи, чому ти досі в мережах стирчиш цілодобово? Чому не на передку? Лячно? Нехай хтось гине, а ти будеш красивим ура-патріотом?
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Дебільнм ура-патріотам треба пояснити, що сьогодні щастя народу не вимірюється теріторією. Можна на теріторії Люксембургу створити найбільший рівень життя, на теріторії Данії стрворити найбільш щасливих людей, а на теріторії Швейцарії - найбільш захищених. І всі ці три країни розміром з третину України а за населенням навіть більше за всю Україну. Не хочуть дамбаси в Україну. НЕ ХОЧУТЬ.
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тогда огородить дамбас колючей проволокой и сделать там резервацию аборигенов (как в Америке были резервации для индейцев) и пусть выращивают там коз и овец
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Ответ оккупантам зе-профана, будет в угрожающих селфи и жёстких выступлениях на фейсбуке.Трепещи лавров!
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Андрей Якимчук а ты конечно предлагаешь стать на колени перед ********* и просить прощения? "Із чистого аркуша не вийде": Лавров назвав умови для переговорів Росії та України - Цензор.НЕТ 9841
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Отже, судячи з текстів Лаврова і солідарних з ним зЕбілів у всіх проблемах України винен Порошенко! Це Порошенко окупував Крим, це Порошенко послав гіркіна-стрілкова з бабаями і чеченцями різними на Донбас, це Порошенко обстрілював з території Росії наших хлопців, це Порошенко збив MH17... ну і т.д. І що з тим Порошенком нам робити тепер?
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Отже, судячи з текстів Лаврова і солідарних з ним порохоботiв у всіх проблемах України винен Зеленский! Це Зеленский окупував Крим, це Зеленский послав гіркіна-стрілкова з бабаями і чеченцями різними на Донбас, це Зеленский обстрілював з території Росії наших хлопців, це Зеленский збив MH17... ну і т.д. І що з тим Зеленский нам робити тепер?
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как обычно зелебилы решили скопип№здить и использовать автозамену.
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как обычно у порохоботв нет мозгов, одни методички. Твой Петя уже сбитый летчик, забудь его...
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Пэтя може і сбітий льотчик,але Україна ще не затонулий корабель.З одного боку я можу позловтішатися що такий монстр як Лавров макнув Зеленського мордою в гівно,а з іншого боку мені прикро що на найближчі 5 рокіів це опудало буде представляти мою країну.
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Представь , то мурло , которому ты ответил , до выборов было почти порохоботом . "Із чистого аркуша не вийде": Лавров назвав умови для переговорів Росії та України - Цензор.НЕТ 2353 .
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сказал мурло-порохобот! "Із чистого аркуша не вийде": Лавров назвав умови для переговорів Росії та України - Цензор.НЕТ 7171
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да зеленский просто дебил....ноль без палочки, профан, дилетант....с точки зрения 25%
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пока в Украине "порохоботы" ********* с "зебилами"-хуйло в кремле аплодирует!
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Надо возвращать его назад на Банковую . Иначе клован таких дров наломает , что разгребать придётся долго и нудно . Если вообще будет возможно . "Із чистого аркуша не вийде": Лавров назвав умови для переговорів Росії та України - Цензор.НЕТ 2388 .
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не передергивай! это потрох со своими ублюдками дурчиновыми сдал без боя Крым, это он дал уйти живому гиркину, он помог ху й лу положить в котлах сотни и тысячи добровольцев, молодых патриотов... вот такое оно, барыжное уе пище! но при этом оно в десятки раз увеличило свой доход!
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Манія величі у Андрюші . Медбрати агов!!!
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блін, а зЕбілізм, то хвороба невиліковна...
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Просто дивуюся скількі зе-біллів ходять українською землею. Якби Турчинов дав команду стріляти, то по-перше, абсолютно деморалізована, з повністю проросійським командуванням, складеним більшістю з тих самих крисчан, що 95% перебігли на сторону мордору, армія. По-друге, війна - це насамперед війна економік. Ми мали пусту казну після злодія овоча, що її почистив. По третє, мордор мав би всі підстави вести відкриту війну на нашої території і це привело би до повної капітуляції і кишенькової кремлінської владі
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Наразі ми би не мали ні армії, ні мови, ні віри. Не було би санкцій і антихуйловської міжнародної коаліції, бо дії України не мали би цивілізованої демократичної форми, що підтримується заходом
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Ми їх і не маємо. Переозброєння армії не проводилось. Перефарбовували старі радянські танки. Немає навіть серійного виробництва артилерійських снарядів. Немає серійного виробництва ракет. Військові склади підірвані по всій Україні. Замість виробництва бойових судів, президент-олігарх виготовляв на своєму приХватизованному заводі катери. Тьху. Гидко і соромно.
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с мокшанских болот намекают что стать на колени недостаточно, необходимы еще оральные усилия.
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.....на коленях это и ДЕЛАЮТ , просто ОПУСКАЮ подробности !!!!
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Борзота кацапська у вигляді мекан'я коня усе показує, що рогаті ніколи не підуть на наші умови, потому їх треба знищити, а перемовини з мекающими потворами приведуть до смерті Країни ((( смерть клятой расії та кремльлядському коблу!!!!
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ВСЕ БЫЛИ ВИНОВНЫЕ .....кто больше - кто меньше , кто в МИРНЫЙ час -кто в ВОЕННЫЙ !! ждем НАРОДНОГО котыгорошка (((((
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ЗЕбилы, вы ещё ничего не поняли? Ну вы тупппые...
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лавров, пішов к ***** матєрі, разом з майором нквд пдрасом путіним.
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Я знову ж таки переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
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Не думаю, что зебобикам или тюлясекте стоит обижаться -это предсказуемо было с самого начала, просто обтекайте
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козломордые твари не понимают разговоров-переговоров-обеспокоенностей.
поэтому нет никакого смысла разговаривать с гопниками и кацапами, они могут понять только санкции, силу, давление и принуждение к миру.
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кто просит у врага, получает и в хвост и в гриву... но только всегда не то, о чем просил
ибо просящий беззащитен от самодурства и презрения того, кого он молит о пощаде...(с)
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Зебилы хоть поняли что их кумира с его обещаниями "закончу войну любой ценой" Раша просто, ради смеха, возит мордой по дерьму?
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с чистого листа имеется ввиду стереть с лица земли всех кацапов, что бы на месте кацапии чисто было
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За Мародера проголосувало 3%(решту він собі домахлював), а в мережах дякул цілих 97%. Може і собі в дякули піти? Гроші ж потрібні
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Скільки вам хоч платять, "непродажна" дякула Зоря?
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главная победа над путлером это барыга, ахметка, фирташ, беня и пр. на нарах пожизнено с конфискацией
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Реакция расеи как в одесской песенке......Две шаги на право,две шаги налево,шаг вперед и ДВЕ назад.
Прощупывают на выдержку новую команду.
Они начали эту войну,вот пусть ищут варианты ее и закончить.
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Почитав войовничі коменти. Диванні фельдмаршали хочуть продовження війни до останнього українця. От тільки армії у нас немає. Переозброєння армії не проводилось. Перефарбовували старі радянські танки. Немає навіть серійного виробництва артилерійських снарядів. Немає серійного виробництва ракет. Військові склади підірвані по всій Україні. Замість виробництва бойових судів, президент-олігарх виготовляв на своєму приХватизованному заводі катери. Тьху. Гидко і соромно.

Чим ви зібрались воювати?Булавою? Військові склади по всій країні розкрадені, розпродані і потім підірвані. Навіть артилерійських снарядів вистачить максимум на 3-4 дні повномасштабних бойових дій. За п"ять років панування олігархічної мафії економіка зруйнована вщент. Кредитів набирались як всі німецькі актриси разом узяті. Не сьогодні-завтра дефолт. Населення зменшується на чверть мільйона в рік. Люди розбігаються по всьому світу, а старики вимирають.

Треба припиняти війну. Інакше буде ще гірше.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Із чистого аркуша не вийде": Лавров назвав умови для переговорів Росії та України
 
 
 
 
 
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