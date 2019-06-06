 "Із чистого аркуша не вийде": Лавров назвав умови для переговорів Росії та України

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров в інтерв'ю російському РБК.

За словами глави МЗС РФ, він "навіть не зрозумів, про які переговори йдеться", тому що переговори про Донбас у рамках Контактної групи і "нормандського формату" в Москві не вважають переговорами з РФ.

"Ніби як це вже було зазначено, але незрозуміло, з яких позицій і на чому базуватиметься продовження роботи "нормандської четвірки". Якщо із чистого аркуша, то цього не вийде", - додав міністр, зазначивши, що Україні "перш ніж планувати нову зустріч у "нормандському форматі", потрібно спочатку виконати наявні домовленості".

Лавров заявив, що в "нормандському форматі" були домовленості, зокрема "про особливий статус Донбасу у зв'язку з проведенням на цих територіях виборів".

"Досі цього не зроблено", - сказав він.

Він також сказав, що в Кремлі "ми навіть не знаємо, яка політика буде в нового керівництва України", оскільки "лунають досить розмиті сигнали".

Також читайте: Україна готова до переговорів з Росією і до виконання Мінських домовленостей, але має стати сильнішою економічно й у військовому плані, - Зеленський

"Ми поки навіть не знаємо, яка політика буде в нового керівництва України в напрямку Мінських домовленостей і загалом у на російському напрямку. Звідти лунають доволі розмиті сигнали. Наприклад, що треба проводити референдум про те, чи відновлювати переговори з Росією", - зазначив Лавров.

Водночас Лавров позитивно оцінив повернення другого українського президента Леоніда Кучми до контактної групи в Мінську і його позицію, що "Україна має виконати в законодавчому плані низку положень Мінських домовленостей".

"Я це вітаю, тому що досі представники колишнього режиму заявляли, що вони вже все (умови. - Ред.) виконали", - додав він.

Нагадаємо, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що для першої зустрічі російського та українського президентів Володимира Путіна з Володимиром Зеленським мають "дозріти відповідні умови".

Зазначимо, що нещодавно міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров почав говорити про полонених, запропонувавши почати діалог з обміну полоненими за принципом "всіх на всіх".