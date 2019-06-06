 "Із чистого аркуша не вийде": Лавров назвав умови для переговорів Росії та України

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров в інтерв'ю російському РБК.
За словами глави МЗС РФ, він "навіть не зрозумів, про які переговори йдеться", тому що переговори про Донбас у рамках Контактної групи і "нормандського формату" в Москві не вважають переговорами з РФ.
"Ніби як це вже було зазначено, але незрозуміло, з яких позицій і на чому базуватиметься продовження роботи "нормандської четвірки". Якщо із чистого аркуша, то цього не вийде", - додав міністр, зазначивши, що Україні "перш ніж планувати нову зустріч у "нормандському форматі", потрібно спочатку виконати наявні домовленості".
Лавров заявив, що в "нормандському форматі" були домовленості, зокрема "про особливий статус Донбасу у зв'язку з проведенням на цих територіях виборів".
"Досі цього не зроблено", - сказав він.
Він також сказав, що в Кремлі "ми навіть не знаємо, яка політика буде в нового керівництва України", оскільки "лунають досить розмиті сигнали".
"Ми поки навіть не знаємо, яка політика буде в нового керівництва України в напрямку Мінських домовленостей і загалом у на російському напрямку. Звідти лунають доволі розмиті сигнали. Наприклад, що треба проводити референдум про те, чи відновлювати переговори з Росією", - зазначив Лавров.
Водночас Лавров позитивно оцінив повернення другого українського президента Леоніда Кучми до контактної групи в Мінську і його позицію, що "Україна має виконати в законодавчому плані низку положень Мінських домовленостей".
"Я це вітаю, тому що досі представники колишнього режиму заявляли, що вони вже все (умови. - Ред.) виконали", - додав він.
Нагадаємо, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що для першої зустрічі російського та українського президентів Володимира Путіна з Володимиром Зеленським мають "дозріти відповідні умови".
Зазначимо, що нещодавно міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров почав говорити про полонених, запропонувавши почати діалог з обміну полоненими за принципом "всіх на всіх".
Коли Україна стане заможня (наприклад як Польща), Донбас сам буде проситься повернутись і тоді ми зможемо виставляти умови на яких це можливо.
Як і у простій родині, щасливе життя без любові і поваги неможливе.
Вважаю що Донбас уже давно не наш - український, а тих людей які населяють цю землю. І що з ними робити....???
А депутати яких вибирає це населення, назвать хоч одного дипутата з проукраїнською позицією якого вибрали жителі Донбасу, я не можу.
1. Донбас був є буде наш - Український.
2. Людей які населяють Луганщину і Донеччину відправити на Родіну в рф. це переселенці
у 1-му, 2-му та 3-му поколіннях з території россії які є 5-ю колонною в Україні.
3. Депутатів як вибирали ми прекрасно знаємо - гроші,обман та маніпуляції на виборах.
4. Дати зелене світло (Домінування)справжнім корінним - етнічним Українцям налагодити достойне життя за канонами і законами Держави Україна. ВСЕ ПРОСТО як Борщ! але це не вигідно сусідці яка все своє існування бачить в БАРДАКУ і у себе і в інших країнах.
поэтому нет никакого смысла разговаривать с гопниками и кацапами, они могут понять только санкции, силу, давление и принуждение к миру.
ибо просящий беззащитен от самодурства и презрения того, кого он молит о пощаде...(с)
Прощупывают на выдержку новую команду.
Они начали эту войну,вот пусть ищут варианты ее и закончить.
Чим ви зібрались воювати?Булавою? Військові склади по всій країні розкрадені, розпродані і потім підірвані. Навіть артилерійських снарядів вистачить максимум на 3-4 дні повномасштабних бойових дій. За п"ять років панування олігархічної мафії економіка зруйнована вщент. Кредитів набирались як всі німецькі актриси разом узяті. Не сьогодні-завтра дефолт. Населення зменшується на чверть мільйона в рік. Люди розбігаються по всьому світу, а старики вимирають.
Треба припиняти війну. Інакше буде ще гірше.